125 громадян України незаконно утримують в окупованому Криму. Свавілля триває, - Денісова. ВIДЕО

Нині в окупованому РФ Криму незаконно утримують 125 українців. Останні гучні затримання відбулися на початку вересня поточного року.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

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"На сьогоднішній день 125 наших громадян або арештовані, або затримані, або відбувають покарання. І вчора це сталося знову: три людини відправлені в СІЗО і чотири людини - від 10 до 15 днів будуть відбувати адмінарешт", - повідомила Денісова.

Також вона зазначила, що російські силовики продовжують "свавілля із затриманнями".

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Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці

Прокуратура АРК початку кримінальні провадження у ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).