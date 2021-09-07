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"Під трибунал його не відправили, догану не оголосили", - пропагандистка Скабєєва обурилася бажанням головнокомандувача ЗСУ Залужного проїхатися на танку Червоною площею в Москві. ВIДЕО

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Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва обурилася бажанням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного проїхатися на танку Червоною площею і Арбатом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва з упевненістю зазначила, що така заява Залужного має призвести до покарання і додала, що Залужний ще й особисто подякував військовим, які на репетиції параду до Дня Незалежності виконали пісню "Путін - х#йло".

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"Новопризначений командувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мріє покататися на танку, - напевно, на "Абрамсі", по Червоній площі, розмахуючи при цьому синьо-жовтим прапором ... Це офіційна заява головкому братньої України ... Звертаю вашу увагу - командувача ніхто не поправив, у відставку або під трибунал не відправив, догану не оголосив ... Цей Залужний потім розповів, що він особисто подякував військовим, які на репетиції параду до Дня Незалежності виконали пісню-кричалку про Путіна. Заявив, що співають українські солдати такі пісні щиро", - сказала Скабєєва.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+45
"Под трибунал его не отправили, выговор не сделали", - пропагандистка Скабеева возмутилась желанием главкома ВСУ Залужного проехать на танке по Красной площади в Москве - Цензор.НЕТ 1900

...
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07.09.2021 10:38
+39
Это официальное заявление главкома братской Украины.

Волки таежные вам братья, валенки...
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07.09.2021 10:31
+34
Мы вам не братья. Никогда не были, и не будем. Мокшане упоротые.
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07.09.2021 10:35
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Не понимаю чего столько шума? Ну есть у человека мечта, ну так и что? Тем более что танки на улицах Москвы довольно частое явление.
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07.09.2021 18:17 Відповісти
"...пропагандистка Скабеева возмутилась желанием главкома ВСУ Залужного проехать на танке по Красной площади в Москве..."

Її прізвище *********, а не Скабєєва, попрошу виправити.
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07.09.2021 18:42 Відповісти
А, сьогодні вночі смєхдєржава буде осяяна масовими ректальними фейерверками.
Буде дуже гарно.
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07.09.2021 20:00 Відповісти
При чем здесь Залужный, если Путин - ху#ло? Это знает только Скабеева.
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07.09.2021 20:09 Відповісти
Воно ще не вгамувалося? Ну ще трошки... До кобзатрона співати першою лялькою вже недалеко...
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07.09.2021 21:20 Відповісти
"Під трибунал його не відправили, догану не оголосили", - пропагандистка Скабєєва обурилася бажанням головнокомандувача ЗСУ Залужного проїхатися на танку Червоною площею в Москві - Цензор.НЕТ 7871
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07.09.2021 23:40 Відповісти
скабеїха, ти що - зовсім ?
Який трибунал ? Яка відставка ?
Залужний висловив думку дуже великої частини українців.
Так що вий далі.
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08.09.2021 01:24 Відповісти
Эта дура, если бы не Украина, осталась бы без куска хлеба.
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08.09.2021 07:05 Відповісти
Слово "братской" из черного рта этой ходячей помойки звучит как ругательство.
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08.09.2021 07:46 Відповісти
І чого їй жопу рвати на три частини, Гелетей в свій час обіцяв провести парад в Криму.
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08.09.2021 10:00 Відповісти
Для цієї ларви мабуть буде когнитивним шоком не те , що ЗЕ розділяє мрії Залужного , але (судячи з опитувань в студії Савіка Шустера) й 88% українських громадян .
Я вєе не кажу про "кричалку" за те , що господаря цієї лярви Ольхи зовуть (о диво - виявляється "Під трибунал його не відправили, догану не оголосили", - пропагандистка Скабєєва обурилася бажанням головнокомандувача ЗСУ Залужного проїхатися на танку Червоною площею в Москві - Цензор.НЕТ 9081) справжнє ***** !

"Під трибунал його не відправили, догану не оголосили", - пропагандистка Скабєєва обурилася бажанням головнокомандувача ЗСУ Залужного проїхатися на танку Червоною площею в Москві - Цензор.НЕТ 2829 "Під трибунал його не відправили, догану не оголосили", - пропагандистка Скабєєва обурилася бажанням головнокомандувача ЗСУ Залужного проїхатися на танку Червоною площею в Москві - Цензор.НЕТ 2829 "Під трибунал його не відправили, догану не оголосили", - пропагандистка Скабєєва обурилася бажанням головнокомандувача ЗСУ Залужного проїхатися на танку Червоною площею в Москві - Цензор.НЕТ 9081"Під трибунал його не відправили, догану не оголосили", - пропагандистка Скабєєва обурилася бажанням головнокомандувача ЗСУ Залужного проїхатися на танку Червоною площею в Москві - Цензор.НЕТ 6828 "Під трибунал його не відправили, догану не оголосили", - пропагандистка Скабєєва обурилася бажанням головнокомандувача ЗСУ Залужного проїхатися на танку Червоною площею в Москві - Цензор.НЕТ 6828 "Під трибунал його не відправили, догану не оголосили", - пропагандистка Скабєєва обурилася бажанням головнокомандувача ЗСУ Залужного проїхатися на танку Червоною площею в Москві - Цензор.НЕТ 6828

"Під трибунал його не відправили, догану не оголосили", - пропагандистка Скабєєва обурилася бажанням головнокомандувача ЗСУ Залужного проїхатися на танку Червоною площею в Москві - Цензор.НЕТ 6828 "Під трибунал його не відправили, догану не оголосили", - пропагандистка Скабєєва обурилася бажанням головнокомандувача ЗСУ Залужного проїхатися на танку Червоною площею в Москві - Цензор.НЕТ 6828 "Під трибунал його не відправили, догану не оголосили", - пропагандистка Скабєєва обурилася бажанням головнокомандувача ЗСУ Залужного проїхатися на танку Червоною площею в Москві - Цензор.НЕТ 6828
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08.09.2021 10:27 Відповісти
Все правильно. Требуется логичное завершение осады москвы 400 лет назад. Сагайдачный тогда не довел дело до конца, поэтому проехаться по кр.площади нашим танкам - Свтое дело. Как козломордые говорят - "Можем повторить!"
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08.09.2021 10:28 Відповісти
О русских военных мощах.
Перед тем как посмотрите ролик напомню, что Украина еще со времен "ненавистного пороха" совместно с Турцией производит ударные беспилотники и комплектующие. Так же поставляют двигатели к тяжелым турецким беспилтникам (из все предложений украинское оказалось наиболее подходящим и надежным)
В шоке даже Эрдоган! Посрамленная "авиационная сверхдержава" хочет помочь Турции делать беспилотники

Это предлагают те вяликие гаварящие у которых ничего не летает и не ездит!
В совке все было на поволоке! Теперь прогресс! В дело пошол скотч!
"Нано-технологии" в действии: вертолет Ми-28 на скотче и чудо-танк "Армата" на хомутах

Зэ ля! Когда же наши войска перестанут унижать твои бобики в министерствах?
Когда ты трижды уклонист и веселитель сепаров перестанеш гадить Украине?
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08.09.2021 11:38 Відповісти
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