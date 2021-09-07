"Під трибунал його не відправили, догану не оголосили", - пропагандистка Скабєєва обурилася бажанням головнокомандувача ЗСУ Залужного проїхатися на танку Червоною площею в Москві. ВIДЕО
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Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва обурилася бажанням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного проїхатися на танку Червоною площею і Арбатом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва з упевненістю зазначила, що така заява Залужного має призвести до покарання і додала, що Залужний ще й особисто подякував військовим, які на репетиції параду до Дня Незалежності виконали пісню "Путін - х#йло".
"Новопризначений командувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мріє покататися на танку, - напевно, на "Абрамсі", по Червоній площі, розмахуючи при цьому синьо-жовтим прапором ... Це офіційна заява головкому братньої України ... Звертаю вашу увагу - командувача ніхто не поправив, у відставку або під трибунал не відправив, догану не оголосив ... Цей Залужний потім розповів, що він особисто подякував військовим, які на репетиції параду до Дня Незалежності виконали пісню-кричалку про Путіна. Заявив, що співають українські солдати такі пісні щиро", - сказала Скабєєва.
Будь ласка, зачекайте...
Її прізвище *********, а не Скабєєва, попрошу виправити.
Буде дуже гарно.
Який трибунал ? Яка відставка ?
Залужний висловив думку дуже великої частини українців.
Так що вий далі.
Я вєе не кажу про "кричалку" за те , що господаря цієї лярви Ольхи зовуть (о диво - виявляється ) справжнє ***** !
Перед тем как посмотрите ролик напомню, что Украина еще со времен "ненавистного пороха" совместно с Турцией производит ударные беспилотники и комплектующие. Так же поставляют двигатели к тяжелым турецким беспилтникам (из все предложений украинское оказалось наиболее подходящим и надежным)
В шоке даже Эрдоган! Посрамленная "авиационная сверхдержава" хочет помочь Турции делать беспилотники
Это предлагают те вяликие гаварящие у которых ничего не летает и не ездит!
В совке все было на поволоке! Теперь прогресс! В дело пошол скотч!
"Нано-технологии" в действии: вертолет Ми-28 на скотче и чудо-танк "Армата" на хомутах
Зэ ля! Когда же наши войска перестанут унижать твои бобики в министерствах?
Когда ты трижды уклонист и веселитель сепаров перестанеш гадить Украине?