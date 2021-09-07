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Залізничний шляхопровід будують у Запорізькій області: Дорожники показали, який вигляд матиме міст після завершення робіт. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

У Запорізькій області будують залізничний шляхопровід у межах будівництва магістралі через річку Дніпро.

Про це повідомляє на своїй офіційній Facebook-сторінці Служба автомобільних доріг у Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.

Служба автомобільних доріг продемонструвала відео того, який вигляд ця споруда матиме після будівництва в межах програми "Велике будівництво".

Дорожники зазначають, що йдеться про так звану споруду №18, яка входить до комплексу магістралі.

"Багато запоріжців, проїжджаючи Набережною магістраллю, задаються питанням: що за роботи ведуться на насипу, по якому проходить залізнична дорога та що має бути на цьому місці. Дехто вважає, що там будують тунель, дехто взагалі не розуміє, що там будується. На існуючому насипу наразі мостобудівники будують залізничний шляхопровід, під яким буде проходити автотранспортна магістраль (заїзд на вантовий міст)", - йдеться в повідомленні.

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Це споруда № 18. Ми неодноразово писали про цей об’єкт. А наразі можемо представити, як ця споруда буде виглядати після будівництва.

Зазначається, що після завершення будівництва за фактом дорога матиме більше смуг руху транспорту, ніж показано на відео.

На сьогодні підрядники вже забетонували 47 буронабивних паль та виконують роботи з улаштування наступних. Загалом планується 66 шт.

Запорізькі мости - це магістраль безперервного руху протяжністю понад 9 км, що складається із шести транспортних розв'язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва моста - 16 років.

У грудні 2020 року під час візиту в Запоріжжя Президент Володимир Зеленський відкрив першу частину моста з балок через річку Старий Дніпро, який є частиною автотранспортної магістралі. До кінця року планується відкрити рух по всій верховій частині моста (мова йде про вантовий і балочний мости).

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Автор: Наталя Джума
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не знаю какой дурак проектировал столбы/опоры посреди дороги с поворотом, но место указанное стрелкой будет местом постоянных аварий..
Железнодорожный путепровод строят в Запорожской области: Дорожники показали, как будет выглядеть мост после завершения работ - Цензор.НЕТ 3319
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07.09.2021 11:13 Відповісти
Если так подходить, то там в любом случае будет место аварий. Без столба будут встревать во встречные машины, а так между ними хоть столб будет... Железнодорожный путепровод строят в Запорожской области: Дорожники показали, как будет выглядеть мост после завершения работ - Цензор.НЕТ 9173
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07.09.2021 11:17 Відповісти
там и старый "тоннель" место хитрое. местные уже привыкли к тому экстремальному перекрёстку.
туть.
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07.09.2021 11:46 Відповісти
Докотились... мультики пішли.
Раніше кожен шматочок рекламували,і ось.
Нагадало:
Железнодорожный путепровод строят в Запорожской области: Дорожники показали, как будет выглядеть мост после завершения работ - Цензор.НЕТ 6851
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07.09.2021 11:16 Відповісти
Та шо-шо, а мультики на компьютері для вумного наріду робити вміють...
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07.09.2021 13:21 Відповісти
 
 