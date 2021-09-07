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пропаганда (2563) Мураєв (130) Шарій Анатолій (215) Буткевич Богдан (432)

Проєкт "Без цензури": Як Мураєв на каналі "Наш" створює власного Шарія. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Скандали, інтриги, підкилимні ігри – це не про бойовик чи серіал, а про те, як ватники всіх мастей починають змагатися за те, хто з них в Україні головний.

Україна потроху входить у нову виборчу кампанію – до виборів у Раді лишилося два роки, і представники "русского мира" вже активно готуються збирати під своє крило рештки свого нещасного електорату.

Богдан Буткевич уявив себе у тераріумі й уважно дослідив, що відбувається на ватному сегменті виборчого поля. Спойлер – дуже цікаві речі, як не дивно. Адже там активно розгортається змагагання за звання лідера ватників у цьому електоральному гетто, розміром десь у 15%.

В проросійського табору в Україні вже давно справжня криза ідей. Що вони планують із цим робити? Як Євген Мураєв хоче зайняти нішу Віктора Медведчука? І як Мураєв тепер взявся вирощувати такого собі "власного Шарія" із Макса Назарова?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
и *******
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07.09.2021 13:55
+5
"МуШарий"- новый фуйловский яд
для украинской нации .
где наш пенициллин ?
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07.09.2021 13:05
+5
Коломойський же виростив шмарія із дубінського, то чому мураєву не спробувати.
Довбнів в країні вистачає.
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07.09.2021 16:49
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Мураєв демагог.
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07.09.2021 13:02 Відповісти
Найбільший демагог,пустодзвін і брехло кллован і Ко.
PS : не в захист мураєва.Проєкт "Без цензури": Як Мураєв на каналі "Наш" створює власного Шарія - Цензор.НЕТ 9643
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07.09.2021 13:05 Відповісти
и *******
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07.09.2021 13:55 Відповісти
"МуШарий"- новый фуйловский яд
для украинской нации .
где наш пенициллин ?
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07.09.2021 13:05 Відповісти
кацапського холуя обідєть можєт каждьій)
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07.09.2021 13:05 Відповісти
Сралина на них нет, расстреляли бі за шпионаж в пользу врага и дезинформацию.
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07.09.2021 13:10 Відповісти
Жаль нема в нас ні Бандери, ні Шухевича. Не бігав би цей "стронниг руцкага мира" довго. руцьки свині не просто підняли голову, вони йдуть в напад
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07.09.2021 14:51 Відповісти
Вопрос почему канал " Наш" не закрыт как враждебный Украине, а Мураев и подобные на свободе. И это вопрос не только к нынешнему президенту, но и к предыдущему.
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07.09.2021 16:16 Відповісти
Именно так. А автор, какого-то мурыжит этого Мураева 20 минут, вместо того, что-бы задавать вопросы власти.
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07.09.2021 16:28 Відповісти
Коломойський же виростив шмарія із дубінського, то чому мураєву не спробувати.
Довбнів в країні вистачає.
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07.09.2021 16:49 Відповісти
Навіщо комусь вирощувати нового Шарія коли старий Шарий ще живий?..І якщо у "ватному гадучнику" є ніша,то її обов"язково хтось займе...А раз її хтось обов"язково займе,то який сенс в монолозі Буткевича?..Не бачу іншого пояснення,як йому забашляв хтось інший з "ватного гівна"...
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07.09.2021 17:12 Відповісти
Дай ссылку на брехливую новость с цензора?
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07.09.2021 19:39 Відповісти
Этот Макс Назаров типичный малоросс-запроданец: во-первых, из села, а во-вторых, не Назаров он, а какой-то Запердыщенко. При этом строит из себя гарадскова русскаязычнава.
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07.09.2021 19:42 Відповісти
Цей рижебородий брехливий цап "максназарофф"-типова українська гнида,яка гірша за кацапську вошу.
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07.09.2021 20:32 Відповісти
знаем, знаем, розумеем, пульпахфюрер, мизги - кто тебе текст пишет то????
знаю знаю, кто то там с двойной фамилией, хотя тройная надо уже как бы?
тьху! знаю, знаю, власне.
кривлянья уже сверхневыносимые
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08.09.2021 13:35 Відповісти
 
 