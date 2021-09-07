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Кривий Ріг (810) екологія (926)

Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Кривий Ріг накрила хмара рожевого пилу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише житель міста Микола Колесник та публікує відеозапис екологічного лиха.

"Тепер з "Арселором" у розфарбовуванні Кривого Рогу в кольори сумної веселки впевнено змагається "Рудомайн". З його прибутку фінансується відроджений ФК "Кривбас". Знято з вулиці Єсеніна в приватному секторі. Останні дні серпня. Видно приміщення станції Мудрого", - пише він у коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року Україна через екологічні злочини зазнала збитків більш ніж на 163 млн грн, - в.о. директора ДБР Сухачов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
странно, почему не зеленой...
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07.09.2021 12:48
+17
Ато, что их накрыла зеленая плеснь проспали.
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07.09.2021 12:49
+12
зеленая шелуха бывает
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07.09.2021 13:01
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А там бывает пыль другого цвета?... Экокатастрофа в Кривом Роге: город накрыла туча розовой пыли - Цензор.НЕТ 2852
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07.09.2021 12:48 Відповісти
зеленая шелуха бывает
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07.09.2021 13:01 Відповісти
Головне, щоб дороги були.
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07.09.2021 13:02 Відповісти
в Кривом Роге даже воробьи красные летают)))
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07.09.2021 13:04 Відповісти
Один раз наблюдав як червоні горобці билися проти чорних за право покупатися в калюжі.... Епічно : "красные против черных " !!!!
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07.09.2021 13:18 Відповісти
А ще є Криворогатінська загадка : Чому більшість місцевих жінок фарбують волосся на голові хною ?
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07.09.2021 13:20 Відповісти
#хвилинка_сексизму
Нагадало інше - "чому руді дівчата більш схильні до розпусти"
(бо коли дах іржавий, то у льоху завжди мокро)
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07.09.2021 14:58 Відповісти
Сиреневый туман как ЗЕлин обман.
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07.09.2021 13:20 Відповісти
какой преЗЕк, такой и ветер

Штирлиц шел по лесу: Голубые ели - подумал он.
Но голубые не только ели, но пили и танцевали Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 7987
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07.09.2021 13:21 Відповісти
Штирлиц шёл по лесу и напоролся на сук.
Суки с визгом разбежались, причём Визг бежал быстрее всех.
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07.09.2021 14:51 Відповісти
Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 9930
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07.09.2021 18:57 Відповісти
Там горобоці руді
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07.09.2021 15:57 Відповісти
Горобці
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07.09.2021 15:57 Відповісти
странно, почему не зеленой...
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07.09.2021 12:48 Відповісти
розовые мечты бубачки.
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07.09.2021 12:57 Відповісти
Він зараз в Києві тусується...
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07.09.2021 12:58 Відповісти
Так вони почали переймати досвід у китайців, ось і почервоніли.
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07.09.2021 13:18 Відповісти
Зєля до мамки приїхав?
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07.09.2021 12:49 Відповісти
Ато, что их накрыла зеленая плеснь проспали.
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07.09.2021 12:49 Відповісти
ЗЕпліснява звідти пішла , а соь рожева -це наступна стадія для усієї країни
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07.09.2021 12:53 Відповісти
потім буде червона , як прапор комуністів Китаю
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07.09.2021 12:53 Відповісти
Раскрасили родину преЗедента в розовый цвет....
И шо они хотели этим сказать? Экокатастрофа в Кривом Роге: город накрыла туча розовой пыли - Цензор.НЕТ 5770
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07.09.2021 12:51 Відповісти
А чо, красиво.
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07.09.2021 12:54 Відповісти
Я ні на що не натякаю, але рожевий (pink) колір на Заході асоціюється з любителями, е-е-еее, їздити вузькими вулицями Пердобурга на волохатому моторолері... саджати шкіряні троянди кохання з червоними бутонами у чорноземний ґрунт на задньому подвір'ї... закинути шлангу до темної комори... макати попенгагенську салямі в діжонську гірчицю... Ну ви зрозуміли Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 9194
(тоді як блакитний має зовсім інше значення - меланхолійна журбинка, смуток, ностальгія, саудаде та інші емоції цього спектру... вислів I'm blue - це "мені сумно", а не "я Дзунза").
От і думаємо, чому матьківщину преЗЕдента пофарбували у рожевий... )))))
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07.09.2021 14:46 Відповісти
Місто рожевих горобців.
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07.09.2021 12:54 Відповісти
Фsнансують ФК Кривбас? А, так це по ходу тоді корєша Юзіка!
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07.09.2021 12:59 Відповісти
То сам юзік.....пернув
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07.09.2021 13:10 Відповісти
Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 3181

Ну як сказать: а праворуч разом з командою "вувудзели" стоїть ... трампампам!! САМ
М. Колесник.
Як це так?
Не взяли до зє-ко-манди, от він і нервує, правду пише
https://antikor.com.ua/articles/298253-smi_tenevoj_shtab_vladimira_zelenskogo_v_ego_rodnom_gorode_vozglavil_deputat_s_ugolovnym_proshlym
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07.09.2021 13:41 Відповісти
Кхе,кхе.....кахи,кахи......апхиии.....что, опять Кривой Рог???? Что не опять, а снова????

Ну ни фига се улица Есенина, видно с Мудреной!!! Чтобы вы понимали это в двух шагах от ......95 КВАРТАЛА!!! А это центр города.....с хваленого 95 квартала с 1+1...!!!!

Ну теперь панятна пачему мэры в трусняках с тапками веером стреляются?????
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07.09.2021 13:05 Відповісти
Там ведь живут родители зедауна. Или нет?
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07.09.2021 13:07 Відповісти
теоретически как бы да... )))
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07.09.2021 13:18 Відповісти
Чого усі кепкують, не розумію? Екологічне лихо в Кривому Розі давне, перманентне, люди страждають, втрачають здоровья і розум. Он, вибрали собі на власну голову "президента" з Кривого Рогу. А дебілізм вади президента це ж прямий наслідок екологічних проблем у місті!
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07.09.2021 13:09 Відповісти
Так і зеленськ й дефектний вийшов
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07.09.2021 13:11 Відповісти
во-первых - это красиво. Во-вторых...Впрочем, хватит и первого...
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07.09.2021 13:26 Відповісти
Рожевої? "Гламурненько", пілять. Hello kitty.
Млин, навіть екокатастрофу не могли зробити без кловунади Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 5771
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07.09.2021 13:40 Відповісти
Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 5449

Але ж як вони старалися, нє? Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 9838
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07.09.2021 20:05 Відповісти
а звідки ноги виросли?
Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 2158
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07.09.2021 13:43 Відповісти
Бубачка помоги! Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 2764
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07.09.2021 13:44 Відповісти
"хуже не будет" - говорили они... зебилы, дышите глубже, пока не порозовеете.
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07.09.2021 14:53 Відповісти
а я то думал откуда оно такое?...
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07.09.2021 16:32 Відповісти
Прокляте місто
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07.09.2021 17:56 Відповісти
В Кривом Рогу свет горит, дороги заасфальтированы, а остальное для криворожанина: "Какая разница?". Все равно, ничего за дымом не видно.
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07.09.2021 18:10 Відповісти
Туристична перлина - Кривий Ріг.
Ніколи не знаєш в який колір буде розкрашене небо цього разу.....
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07.09.2021 22:17 Відповісти
Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 7241
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08.09.2021 10:12 Відповісти
Вот Украину засосало Зе-леное болото!!
Вот Это катастрофа!!
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08.09.2021 12:41 Відповісти
 
 