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Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу. ВIДЕО
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Кривий Ріг накрила хмара рожевого пилу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише житель міста Микола Колесник та публікує відеозапис екологічного лиха.
"Тепер з "Арселором" у розфарбовуванні Кривого Рогу в кольори сумної веселки впевнено змагається "Рудомайн". З його прибутку фінансується відроджений ФК "Кривбас". Знято з вулиці Єсеніна в приватному секторі. Останні дні серпня. Видно приміщення станції Мудрого", - пише він у коментарі.
Топ коментарі
+19 Александр Романов 0166afe8
показати весь коментар07.09.2021 12:48
+17 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар07.09.2021 12:49
+12 vadym sestritsyn
показати весь коментар07.09.2021 13:01
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Будь ласка, зачекайте...
Нагадало інше - "чому руді дівчата більш схильні до розпусти"
(бо коли дах іржавий, то у льоху завжди мокро)
Штирлиц шел по лесу: Голубые ели - подумал он.
Но голубые не только ели, но пили и танцевали
Суки с визгом разбежались, причём Визг бежал быстрее всех.
И шо они хотели этим сказать?
(тоді як блакитний має зовсім інше значення - меланхолійна журбинка, смуток, ностальгія, саудаде та інші емоції цього спектру... вислів I'm blue - це "мені сумно", а не "я Дзунза").
От і думаємо, чому матьківщину преЗЕдента пофарбували у рожевий... )))))
Ну як сказать: а праворуч разом з командою "вувудзели" стоїть ... трампампам!! САМ
М. Колесник.
Як це так?
Не взяли до зє-ко-манди, от він і нервує, правду пише
https://antikor.com.ua/articles/298253-smi_tenevoj_shtab_vladimira_zelenskogo_v_ego_rodnom_gorode_vozglavil_deputat_s_ugolovnym_proshlym
Ну ни фига се улица Есенина, видно с Мудреной!!! Чтобы вы понимали это в двух шагах от ......95 КВАРТАЛА!!! А это центр города.....с хваленого 95 квартала с 1+1...!!!!
Ну теперь панятна пачему мэры в трусняках с тапками веером стреляются?????
дебілізмвади президента це ж прямий наслідок екологічних проблем у місті!
Млин, навіть екокатастрофу не могли зробити без кловунади
Але ж як вони старалися, нє?
Ніколи не знаєш в який колір буде розкрашене небо цього разу.....
Вот Это катастрофа!!