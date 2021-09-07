Католики розповіли про ставлення заступника Ткаченка до Костелу: нехай краще впаде, ніж його відновлюватимуть поляки. ВІДЕО

В оточенні міністра культури Ткаченка вважають, що краще допустити руйнування Костелу Святого Миколая, ніж його реконструкцію представниками католицької церкви із залученням польських інвестицій.

Про це повідомив єпископ Києво-Житомирської дієцезії в Україні Віталій Кривицький під час пресконференції з приводу повернення храму католикам, інформує Цензор.НЕТ.

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"Привладні люди кажуть, що вони турбуються про храм. Але в той же час затягують нас у певні політичні процеси. І тут я хочу акцентувати на репліці, яку я почув. На питання, чи будуть у нас кошти для того, щоб відновити храм, заступником міністра культури було сказано дуже прямо: "Нехай він краще впаде, ніж його відновлюватимуть поляки", - заявив владика Віталій.

Єпископ зазначив, що представники католицької церкви не пропонували відновлення храму саме за рахунок польського капіталу.

"Хоча слово "поляки" не говорилося. Ми говорили, що крім українських, ми можемо залучити іноземних інвесторів. Скажіть, яким може бути продовження діалогу з людьми, які переконані в цьому: нехай краще розвалиться, ніж будуть не вирішені, або не так вирішені наші інші політичні питання?", - обурився владика Віталій.

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Нагадаємо, раніше міністр культури потрапив у расистський скандал: телеведуча Кароліна Ашіон розповіла, що Ткаченко відмовив їй у підвищенні через колір її шкіри.