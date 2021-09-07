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католики (24) Міністерство культури (560) Ткаченко Олександр (459) церква (659)

Католики розповіли про ставлення заступника Ткаченка до Костелу: нехай краще впаде, ніж його відновлюватимуть поляки. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

В оточенні міністра культури Ткаченка вважають, що краще допустити руйнування Костелу Святого Миколая, ніж його реконструкцію представниками католицької церкви із залученням польських інвестицій.

Про це повідомив єпископ Києво-Житомирської дієцезії в Україні Віталій Кривицький під час пресконференції з приводу повернення храму католикам, інформує Цензор.НЕТ.

"Привладні люди кажуть, що вони турбуються про храм. Але в той же час затягують нас у певні політичні процеси. І тут я хочу акцентувати на репліці, яку я почув. На питання, чи будуть у нас кошти для того, щоб відновити храм, заступником міністра культури було сказано дуже прямо: "Нехай він краще впаде, ніж його відновлюватимуть поляки", - заявив владика Віталій.

Єпископ зазначив, що представники католицької церкви не пропонували відновлення храму саме за рахунок польського капіталу.

"Хоча слово "поляки" не говорилося. Ми говорили, що крім українських, ми можемо залучити іноземних інвесторів. Скажіть, яким може бути продовження діалогу з людьми, які переконані в цьому: нехай краще розвалиться, ніж будуть не вирішені, або не так вирішені наші інші політичні питання?", - обурився владика Віталій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На відновлення костелу Святого Миколая після пожежі необхідно понад 75 млн грн, уже зібрано 5,8 млн, - Ткаченко

Нагадаємо, раніше міністр культури потрапив у расистський скандал: телеведуча Кароліна Ашіон розповіла, що Ткаченко відмовив їй у підвищенні через колір її шкіри.
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Топ коментарі
+57
поляки откатов не будут давать вот оно и верещит
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07.09.2021 17:07
+35
Хто ще дивується з нинішніх невігласів?
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07.09.2021 17:06
+33
1983 - ніби тоді орган ставили... Католики уже кілька років пропонують своїми силами відреставрувати костел, якщо його їм передадуть його на баланс. Але влада не хоче! Лавру рпц віддати можна, а костел католикам - ні...
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07.09.2021 17:23
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Хто ще дивується з нинішніх невігласів?
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07.09.2021 17:06 Відповісти
Потрібно віддати костел українським греко-католикам а вже католики будуть там служити свої служби з дозволу Святослава. А коли поляки віддадуть греко-католицькій церкві храми на українських територіях Польщі, тоді і костел перейде полякам. Тут держава проявляє абсолютно державницьку позицію. Польща виселила з прикордонних районів сотні тисяч етнічних українців, храми УГКЦ або зруйновані або перейшли католицькій церкві. Тому в цьому питанні я б не став критикувати Міністерство культури за затягування переговорів з католицькою церквою. Наші українські религійні питання в католицькій Польщі не вирішуються і УГКЦ досі не має своїх епископів в ряді країн де є потужна українська діаспора - Папа Римський не дозволяє. Ватикан вважає що там де є католицький епископ, епископу УГКЦ немає що робити, бо УГКЦ це ніби то частина католицької церкви, хоч і православна частина. Виходячи з цього принципу єдності церков не бачу проблем в передачі костела для богослужінь в УГКЦ, а вже вірні УГКЦ зі всього світу відновлять цей костел спільним коштом!

У країнах Італії та Іспанії Українська Греко-Католицька Церква досі не має умов для розвитку своїх структур, хоча греко-католицьких громад у цих країнах більше ніж у будь-яких митрополіях УГКЦ за кордоном. Про це поінформував у своїй доповіді членів Синоду Єпископів УГКЦ, який зараз триває у Брюховичах, владика Діонісій (Ляхович), Апостольський візитатор для українців греко-католиків в Італії та Іспанії.

У коментарі Департаменту інформації УГКЦ владика Діонісій розповів, що у відповідь на прохання Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава і Президента Конференції Єпископів Іспанії щодо необхідності створення церковної юридичної структури для вірних УГКЦ в Іспанії, у червні цього року Апостольська Столиця проголосила створення Ординаріату для Східних Церков у Іспанії, призначивши ординарієм Архиєпископа Мадрида Карлоса Осоро Сієрра (Carlos Osoro Sierra).
«Хоча ординаріат було створено ще в червні, але досі не відбулося жодного руху вперед. Я написав листа до ординарія (17.06.2016), вітаючи його з призначенням. Крім того, у цьому листі я висловив проханням про аудієнцію, бажаючи представити архиєпископові стан наших громад в Іспанії, і обговорити мою майбутню співпрацю як Апостольського візитатора. Проте досі не отримав відповіді», - з жалем розповів владика Діонісій.
Єпископ додав, що «наші священики і вірні сприйняли призначення Архиєпископа Мадрида на Ординарія для Східних Церков доволі холодно та з великими побоюваннями…».
Апостольський візитатор висловив «великі побоювання, що в розбудові нашої Церкви в Іспанії загальмується все те, що зробилося за багато років».
За словами владики Діонісія, в Іспанії УГКЦ має 40 громад та понад 20 священиків. Парафії УГКЦ збільшуються, оскільки є багато наших вірних у цій країні. Але з призначенням іспанського архиєпископа стоїть велике питання, як далі будуватиметься структура УГКЦ в Іспанії, чи буде зацікавлений архиєпископ латинського обряду в розбудові Греко-Католицької Церкви?!
«Хоча в Іспанії створили ординаріат, але мене як Апостольського візитатора для Іспанії не звільнили. І так виходить, що я лише можу служити Службу Божу, але не можу керувати священиками. Є поодинокі випадки, що між священиками і вірними є конфлікт, бо священики не виконують належно свої обов'язки, але я не можу допомогти навіть це вирішити, тому що не маю повноважень», - з прикрістю повідомив владика Діонісій.
Говорячи про стан УГКЦ в Італії, єпископ зауважив, що УГКЦ тут поки що немає жодної структури. «Ми в Італії маємо шість власних парафій, але громад маємо 150. Коло 60 священиків служать стабільно. Крім того, є велика кількість монахів, монахинь, студентів, які постійно нам допомагають. Докладено багато зусиль, аби створити екзархат. Цей процес уже пройшов через Ватикан, дійшов до Конференції Єпископів Італії», - розповів єпископ.
«Хотів би наголосити, що за кількістю греко-католицьких громад в Італії та Іспанії ми перевищуємо майже всі митрополії за кордоном. Наша Церква має право вимагати в Апостольської Столиці щонайменше це створення екзархату, коли для кращого служіння людям наші єпископи матимуть можливість управляти нашими священиками, громадами. Бо якщо ще й в Італії буде створено ординаріат, то теж може все загальмуватися», - сказав владика Діонісій (Ляхович).
Департамент інформації УГКЦ
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07.09.2021 17:57 Відповісти
поляки откатов не будут давать вот оно и верещит
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07.09.2021 17:07 Відповісти
поляки самые лучшие реставраторы !!!!!!!!!!!

поедьте в Краков и увидите - средневековый город стоит как с иголочки со всеми коммуникациями и атракция.
Львов, к сожалению, на порядок ниже - Садовой устроил из старинного Львова Диснейленд Католики рассказали об отношении зама Ткаченко к Костелу: Пусть лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки - Цензор.НЕТ 2584
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07.09.2021 17:49 Відповісти
Краков действительно радует глаз! Католики розповіли про ставлення заступника Ткаченка до Костелу: нехай краще впаде, ніж його відновлюватимуть поляки - Цензор.НЕТ 9885
Очень туристическое место! И пиво дешевле чем в других городах Польши Католики розповіли про ставлення заступника Ткаченка до Костелу: нехай краще впаде, ніж його відновлюватимуть поляки - Цензор.НЕТ 9036
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08.09.2021 12:08 Відповісти
С украинской глупости храм сгорел, так пусть восстановить его украинского ума хватит.
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07.09.2021 17:08 Відповісти
Скацаплені?
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07.09.2021 17:09 Відповісти
А кто их поставил править?
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07.09.2021 17:21 Відповісти
...а у вас была РЕволюция Достоинства...что же вы с вашим гетьманом все проср.....
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07.09.2021 17:26 Відповісти
Католики рассказали об отношении зама Ткаченко к Костелу: Пусть лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки - Цензор.НЕТ 4337 Католики рассказали об отношении зама Ткаченко к Костелу: Пусть лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки - Цензор.НЕТ 4337
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07.09.2021 17:35 Відповісти
А у вас шо было? Обнулениe фюрерка?
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07.09.2021 18:09 Відповісти
Пшел вон путінська прокладка.
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07.09.2021 20:05 Відповісти
Та от такі ж кацапи, що не знають української мови і хочуть посварити українцьв із юдеями на радість Московії.
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07.09.2021 17:43 Відповісти
Тупориле бидло
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07.09.2021 19:18 Відповісти
думали шо **** православная то только новинский?
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07.09.2021 17:14 Відповісти
Полное безкультурье. -- Насрать и не убрать за собой.

Там проводка какого года ?
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07.09.2021 17:14 Відповісти
1983 - ніби тоді орган ставили... Католики уже кілька років пропонують своїми силами відреставрувати костел, якщо його їм передадуть його на баланс. Але влада не хоче! Лавру рпц віддати можна, а костел католикам - ні...
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07.09.2021 17:23 Відповісти
потому что лада прокацапська...
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07.09.2021 17:27 Відповісти
Там раньше при Союзе " глушиловка " была , а контора напротив через дорогу.
У всех синие погоны.
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07.09.2021 17:31 Відповісти
А с какого перепугу отдавать полякам собственность города?
Хотят помочь - пусть переводят деньги на счет.
И насчет зама Ткаченко - такой же звиздежь.
Минкультуры такой же арендатор помещения, как и РКЦ.
Распоряжается этим имуществом громада Киева..
Деньги на капремонт были выделены еще в прошлом году и выявлен победитель тендера.
Но, какие-то суки остановили ремонт через суд
Может, как раз эти поляки.
Хотят храм - в Святошино пусть свой отстроят, а то там избушка на курьих ножках уже 50 лет стоит.
А в Александровском - музей и концертный зал.
И пошли все нах.
Это ж кто-то из арендаторов пытался тушить своими силами, пока все не выгорело.
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07.09.2021 17:45 Відповісти
А у вас католики=поляки? Костел пропонують віддати католикам. Віталій Кривицький з відео ж не поляк, а він головний католик Києва!

А стосовно громади Києва - то будували костел на початку ХХ ст. саме за кошти католицької громади міста і проектував його католик Городецький. Це вже потім совєти відібрали храм. І так, він ж не зразу став будинком органної музики, а лие в 1978 - а до того там були склад і архів!
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07.09.2021 17:59 Відповісти
Католик Городецкий строил еще и синагоги и дворец султана.
И шо?
Все отдать полякам?
Пусть идут в суд со своими документами на право собственности если они имеются
Думаю, что после этого хрен хоть один лях еще когда в Киеве обявится.
Еще одни мышебратья.
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07.09.2021 18:04 Відповісти
Де я сказав, що передати полякам? Повторюю для дітей природи - єпископ Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький - українець, а не поляк. От у випадку передачі костелу він там і буде головним. Причому тут взагалі поляки???
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07.09.2021 18:10 Відповісти
В Перемишле, Люблине, Хелме сотни украинских церквей и монастырей реквизировано польской властью.
Хоть один вернули?
Вот и пошли аналогично!
А украинцем он перестал быть автоматически, окрестившись у поляков.
Как янычар, никакой разницы.
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07.09.2021 18:51 Відповісти
Католицизм - це не польський винахід... Для тих, хто в танку - Папа Римський у Ватикані сидить, а не у Варшаві!
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07.09.2021 19:00 Відповісти
Я в курсе, что сидит в Ватикане и держит воровской общак Путина.
Надо ему за это еще своего добавить.
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07.09.2021 19:12 Відповісти
Католики рассказали об отношении зама Ткаченко к Костелу: Пусть лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки - Цензор.НЕТ 3241 "Дядя, ти дурак?"(с)
Узкоязичне, яке ти маєш відношення до церкви, до церков, до віри, якщо ти не можеш відрізнити грекокатолика від римокатолика?
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07.09.2021 19:39 Відповісти
Кто тут грекокатолик!
Ты, наверное, трясун, если пишешь такую туфту.
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07.09.2021 19:44 Відповісти
Причому тут поляки тоді?))
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07.09.2021 20:15 Відповісти
Юрій Ан хворий ідіот
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07.09.2021 22:05 Відповісти
Він не "хворий"! Людина - "при исполнении"!!!
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07.09.2021 22:08 Відповісти
Ти на мене ображаєшся, що я тебе критикую - але ж ти дійсно - ІДІОТ! Я тільки одного до кінця не розумію - твій ідіотизм "вроджений", чи "за гроші"? Мабуть за гроші - пишеш грамотно, без помилок У кацапів це - рідкість! Мова йде не про передачу об"єкту у власність (чи в оренду) польській католицькій церкві, а лише про ремонт костьолу її коштами і силами Це, фактично - така сама допомога, яка надавалася українськими діаспорами для зміцнення української армії
Так, на території Польщі в післявоєнний час були відібрані православні храми Однак майже всі вони були передані не католикам, а привласнені державою і використовувалися з іншою метою (Так само як і католицькі - в Україні)
І не треба "пересмикувать" і "включать дурня", показово "змішуючи" віросповідання з національністю - Людина приймала святе хрещення не "у поляків", а у "священника католицького віросповідання", який цілком можливо міг буть по національності білорусом, українцем чи словаком (а міг буть і латиноамериканцем, якби в Україну, у свій час, направлялися для служби священники з тих країв, як це роблять по всьому світу)
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07.09.2021 19:52 Відповісти
Ну - щодо "козліни", то я не дивуюсь! Значить я "вдарив по болючому місцю"! А то що ти - саме той, ким ти мене називаєш, свідчать коментарі інших дописувачів, викладені тут! Католики рассказали об отношении зама Ткаченко к Костелу: Пусть лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки - Цензор.НЕТ 3890
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07.09.2021 20:46 Відповісти
Що ти мелеш хворе?
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07.09.2021 22:04 Відповісти
Епископ отметил, что представители католической церкви не предлагали восстановления храма именно за счет польского капитала.Источник: https://censor.net/ru/v3286878
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07.09.2021 18:14 Відповісти
Кто тебе, козлина, сказал, что Лавра на балансе РПЦ?
Она отдана РПЦ в аренду.
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07.09.2021 18:00 Відповісти
От видно зразу прихильника органних концертів! Католики рассказали об отношении зама Ткаченко к Костелу: Пусть лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки - Цензор.НЕТ 1364 Культура зашкалює. А по темі - чому костел в оренду віддати не можна? Тим більше, католики не підтримують лугандон, як московський пархат!
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07.09.2021 18:02 Відповісти
Юрій Ан, ти вже скрізь себе показав повним дібілом, не світись вже.
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07.09.2021 18:34 Відповісти
Дебил, не далее, как два дня тут это обсуждали, но у тебя память короткая.
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07.09.2021 18:53 Відповісти
Здесь был комментарий о том, что поляки разрушают бульдозерам украинские кладбища и убивают украинцев за их национальность, удаленная провокаторами
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07.09.2021 19:46 Відповісти
Ткаченко певно єврейського походження.
До речі поляки фінансують чимало будівництва в західній Україні. В нашому місті саме завдяки їм, а не довбню зеленському , побудовані дороги, поставлені нові освітлювальні засоби і світлофори.
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07.09.2021 17:15 Відповісти
Та він скоріше рпцшникам або рабинам під синагогу здасть будівлю ніж цивілізованим людям
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07.09.2021 22:03 Відповісти
Схоже що це і є реальні плісняві плани. Зруйнувати все і пересварити зі всіма, окрім фуйла та лукаценка.
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07.09.2021 17:17 Відповісти
Бо якщо поляки будуть реставровувати, то маладая ********* нічого не спи*дить.
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07.09.2021 17:17 Відповісти
а старая и древние власти....не писд....
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07.09.2021 17:29 Відповісти
Ванька, иди домой. водки нет ! Католики рассказали об отношении зама Ткаченко к Костелу: Пусть лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки - Цензор.НЕТ 7911
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07.09.2021 17:52 Відповісти
Католики рассказали об отношении зама Ткаченко к Костелу: Пусть лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки - Цензор.НЕТ 5997
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07.09.2021 18:59 Відповісти
судячи з графіку, Порох пи*див в бюджет
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07.09.2021 19:00 Відповісти
у тому костелі 95-й квартал не виступає, тому чого його турбуватися? хай хоч і рухне... какая разніца?
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07.09.2021 17:20 Відповісти
Зустічаються якось два равина в Одесі. Один другого питає:
- Вы слышали, чем закончилась инициатива по строительству новой хоральной синагоги в Киеве?
- Нет…
- Пошли за разрешением к этому шлимазлу, на Банковую… Так он поставил условие, чтобы перед семисвечником было оборудовано место для пианино, на котором он будет исполнять свои произведения! И не поверите, ЧЕМ!!!
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07.09.2021 20:00 Відповісти
это какой то - ПОЗОР...
а впрочем не какой-то,
а- зебильный
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07.09.2021 17:21 Відповісти
Прізвище зама - в студію! Їх ж там кілька...
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07.09.2021 17:21 Відповісти
а чего сразу его не рухнули?
были же все возможности...
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07.09.2021 17:24 Відповісти
От ніби і близький нам народ поляки,і по територіі,і по мові,і по ДНК,але яка разюча відмінність у характері,у відношенні до своїх святинь...В Польщі нема розвалин храмів,костелів і церков,поляки навіть у Львові виділяють мільйони євро на реставрацію цвинтарів і старих архітектурних пам"яток,причому реставрують таємно,не афішуючи...На поляка не можна кричати,поляк би не став терпіти,як ото терпів той же Ткаченко,коли йому Коломой казав "я тєбя падлу уволю ти у мєня акуркі падьош сабірать"...У них нам треба вчитись гонору і гідності,а не робити отакі дрібні западляни,на які тільки і здатен відомій прихватизатор і холуй Ткаченко...
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07.09.2021 17:29 Відповісти
та бо это было под поляками все - вот и пекутся о своем. хотя кто знает, может имеют планы на это?))
как Венгрия - с какой то радости бесплатно сделает тут что то. ну разве шо шоб голосовали за "******".
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07.09.2021 18:21 Відповісти
пусть свое именьицо ворованное министр сей продаст и бабки на ремонт костела этого передаст...по вине его ведомства пожар случился... Католики рассказали об отношении зама Ткаченко к Костелу: Пусть лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки - Цензор.НЕТ 8144
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07.09.2021 17:39 Відповісти
Міністр передаст?? Католики рассказали об отношении зама Ткаченко к Костелу: Пусть лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки - Цензор.НЕТ 6528
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07.09.2021 19:41 Відповісти
Католики розповіли про ставлення заступника Ткаченка до Костелу: нехай краще впаде, ніж його відновлюватимуть поляки - Цензор.НЕТ 8737
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07.09.2021 22:11 Відповісти
Католики? Провокаторы ! Верующие не скандальные ребята, уважаю. Прошдяпили поджигателя или раздолбая. За свои восстановят. А неймется москалюбам.
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07.09.2021 17:42 Відповісти
Падаль промосковская..дегенерат сволочь..
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07.09.2021 17:43 Відповісти
Ну что можно сказать, **********! Ну вот как так, 73 % поцев!
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07.09.2021 18:00 Відповісти
За совка храм перетворили на дІм органної музики. Совок здох, але храм чомусь католикам не повернули і держава продовжує щось там мутити з переселенням органу до іншого приміщення. Як свого часу Ісус виганяв торговців з храму так і сьогодні всіх цих "концертмейстерів" і жадібних до грошей "митців мінкульту" потрібно гнати з храму під три чорти. Храми вірянам!, геям гей-клуби, алкоголікам генделики з шаурмою, а мені спокій бо все з перерахованого мені не потрібно...
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07.09.2021 18:02 Відповісти
Угу. А мемориал в Бабином Яре за московитское бабло строят. Тобто, для этих деятелей срублишки не пахнут.
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07.09.2021 18:11 Відповісти
так у них ПГМ у 80 % Католики рассказали об отношении зама Ткаченко к Костелу: Пусть лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки - Цензор.НЕТ 7881 и их успешно окучивают торговцы свечками из МП розии Католики рассказали об отношении зама Ткаченко к Костелу: Пусть лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки - Цензор.НЕТ 6639
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07.09.2021 18:47 Відповісти
Вод если бы зиленский был поляком, тогда бы разрешил, а так...пусть другие неукраинцы восстанавливают...
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07.09.2021 19:42 Відповісти
да ви краще кірюші гундяєву дозволите реставрацію собора
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07.09.2021 20:25 Відповісти
ЕЩЁ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО МОРАЛЬНОГО УРОДСТВА ВЛАСТИ !!!
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07.09.2021 20:56 Відповісти
Католики рассказали об отношении зама Ткаченко к Костелу: Пусть лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки - Цензор.НЕТ 900
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07.09.2021 21:09 Відповісти
влада мабуть вже порішала, щоб паша мерседес або гундяйка з братвою рпцшною костел забрали. влада наша це приклад варварства і мракобісся.
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07.09.2021 22:01 Відповісти
Надо жёстко контролировать кто именно обслуживает и охраняет костёл. А то под присмотром безбожников этот пожар будет не последним. Да и в катехизисе у них пишется о гойских памятниках культуры - пусть тихо рушатся - главное не мешать. Но тут даже активно способствуют. Персонал и охрану надо заменить, как не справившийся с обязанностями.
Ибо кадры действительно решают всё. И не поручать ремонт лишь бы кому.
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07.09.2021 23:22 Відповісти
Будинок органної та камерної музики, яким є костел повинен таким і залишитись. І ніякі релігійні громади не повинні там проводити свої богослужіння. Як на мене, то після того як в органному залі дозволили проводити богослужіння, там стало тільки гірше. У Києві не так багато римо-католиків, а ще три інші римо-католицьких храми, вважаю цілком достатньо для тієї кількості вірян. А якщо мало, то нехай громада побудує скільки вважає за потрібне. У центрі на вулиці Костельній у римо-католицькому соборі святого Олександра навіть у дні релігійних свят не має тисняви. Якось проходячи повз костелу святого Миколая (Будинок органної та камерної музики) у будній день, вирішив заглянути і подивитись католицьку службу. Там було від сили три відвідувачі. Іншим разом зайшов у собор святого Олександра, там було трохи більше, біля десяти. Але мене здивувало те, що багато відвідувачів які заходили і ставили свічки, хрестились по православному. Я так зрозумів, що ті люди не зовсім розуміють різниці між католиками і православними, а може й не знали, що то католицький храм.
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07.09.2021 23:44 Відповісти
А я вважаю, що треба віддати. Просто віддати без висерів та пафосу.
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07.09.2021 23:51 Відповісти
Так может и синагогу превратить в дом музыки ?
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08.09.2021 01:21 Відповісти
Там був театр ляльок. У 1997 році за клопотанням відомого вам Рабіновича театр з приміщення синагоги виселили. На щастя для дітей побудували новий, гарний театр.

Католики розповіли про ставлення заступника Ткаченка до Костелу: нехай краще впаде, ніж його відновлюватимуть поляки - Цензор.НЕТ 1591
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08.09.2021 11:05 Відповісти
Католики розповіли про ставлення заступника Ткаченка до Костелу: нехай краще впаде, ніж його відновлюватимуть поляки - Цензор.НЕТ 7343
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08.09.2021 11:06 Відповісти
Я не знаю всієї ситуації, але Ваша пропозиція виглядає доцільною.
Я була на концерті в цьому костьолі: дуже люблю орган.

Не можна допустити, щоб ці пришелепкуваті знищили таку неймовірну споруду.

І то не є гріх православному зайти в костьол і поставити свічку.
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08.09.2021 04:12 Відповісти
Совок, судя по всему из людей так и не вышел. Только с новым флагом смирились
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08.09.2021 01:13 Відповісти
попросите пусть афганцы восстановят храм они мозговитые ребята чем средние украинцы
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08.09.2021 13:38 Відповісти
поляки откат не дадут...
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09.09.2021 12:01 Відповісти
 
 