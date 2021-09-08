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адвокат (888) Кива (367)

Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива підтвердив, що справді склав іспит для отримання права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це нардеп розповів у кулуарах Верховної Ради.

"Не розумію, чому такий ажіотаж. У мене, як мінімум, дві вищі освіти, в яких я юрист. Одна з них - з червоним дипломом... Адвокатура - це частина тієї історії, яку я хотів для себе освоїти... Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"..." - розповів Кива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Кива склав іспит на адвоката, - ЗМІ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+43
Нардеп ОПЗЖ Кива об адвокатской лицензии: "В ближайшее время адвокаты потребуются ребятам из "95 квартала"" - Цензор.НЕТ 342
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08.09.2021 10:29
+41
У меня, как минимум, два высших образования, в которых я юрист", - нардеп Кива

Так про это и ажиотаж. Имбицил получил 2 диплома и ученую степень.
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08.09.2021 10:23
+27
Пусть покажет Афганистан, на карте Мира. Потом, пусть продолжает дрочить. Если таки покажет!
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08.09.2021 10:24
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Да не думай. Хайпуй...
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08.09.2021 10:22 Відповісти
ківа -лаптеногий нащадок свиней не більше, але й не меншеНардеп ОПЗЖ Кива о лицензии адвоката: "Не понимаю, почему такой ажиотаж. У меня, как минимум, два высших образования, в которых я юрист" - Цензор.НЕТ 7226
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08.09.2021 10:26 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 9696
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08.09.2021 17:13 Відповісти
а внизу какая губерния?
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08.09.2021 22:34 Відповісти
це російських свиней не стосується, рило і пнх Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 8699
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09.09.2021 09:25 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 7626
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09.09.2021 09:27 Відповісти
на правому фото впізнав своїх пращурів ? Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 9783
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09.09.2021 09:27 Відповісти
А дрочер это хобби.
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08.09.2021 10:23 Відповісти
это для души)
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08.09.2021 18:01 Відповісти
У меня, как минимум, два высших образования, в которых я юрист", - нардеп Кива

Так про это и ажиотаж. Имбицил получил 2 диплома и ученую степень.
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08.09.2021 10:23 Відповісти
Невже такий дурний, що однієї вищої освіти не вистачило?
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08.09.2021 10:33 Відповісти
падение адвокатуры началось с августа 2012 года и продолжается до сих пор... я отработал 25 лет и меня выбросили по "просьбе" МВД Татарова за аморалку!!!!!!!а потом лично Портнов и Янукович лишили меня права подать жалобу на произ0вол коллегии адвокатуры ликвидировав противоречии закона КДКА при КМУ..оставив таких как я у разбитого корыта а в феврале адвокатура превратилась в еврейско грузинскую фашистко бл..скую контору проститутов и проституток...ну а далее реформам в сфере права не было ни конца ни начала суды прокуратура нотариат милиция на полицию ГБР ВЭБ все это продолжение одного тетра маразма ЛЕЧЕНИЕ СИТУАЦИИ ОДНО ВОЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕНЫНЙ ПЕРЕВОПРОВТ расстрел 99% судей полиции ГБР прокуратуры и адвокатуры.. приостановление Конституции..и всего реформированного мотохлоха особенно принятого при Порошенко и Зеленском..да да именно так.. и введение в стране ЧВП закрытие границ дефолт и остановка всей банковской системы оборота налички в стране ВСЕОБЩАЯ РЕВИЗИЯ ВСЕХ И ВСЯ В СТРАНЕ чтобы понимать что есть а чего украли или собираются и да полная национализация всех активов... можете смеяться но идея разделить ПРИВАТ БАНК НА 2 БАНКА ПЛОХОЙ И ТИПА ХОРОШИЙ это первый звоночек Амнистия доходов от евреев во главе с придурком Вовой их этой когорты мечта Ара-хамии Кононенко и Гетманцева в Украине внедрить Китай + Белоруссия только цветочки по маразму и последствиям мы переплюнем даже Россию с кооперативом Озеро и ваша невижимость дома квратиры авто станут ихними по приколу...
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08.09.2021 11:07 Відповісти
Якщо "закрити" "ввести НС" і т.д. - все, що пропонуєте, то в такому випадку забудьте років на 100 про європейські цінності. Будете виплавляти у дворі чавуній (як свого часу Китай періоду "великого стрибка", ліпити з глини коників і міняти їх на борошно.... Одним словом - натуральне господарство. Да, і грошей не буде - тільки трудодні.
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08.09.2021 11:43 Відповісти
Как по мне - падение адвокатуры началось раньше - когда туда попали адвокаты, не умеющие грамотно писать. Вроде вас.
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08.09.2021 12:03 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 5179
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08.09.2021 13:48 Відповісти
оборот "как минимум" свидетельствует о том, что в точном их количестве он не совсем уверен.
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08.09.2021 10:47 Відповісти
как минимум, два высших образования в которых он юрист. Сколько высших образований по другим специальностям, не хватит пальцев пересчитать
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08.09.2021 11:54 Відповісти
А куле, Украина - страна возможностей.
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08.09.2021 11:06 Відповісти
В ближайшее время адвокаты потребуются ребятам из "95 квартала"..." - рассказал Кива.



Патралил Кива зе-шелупонь "Не понимаю, почему такой ажиотаж. У меня, как минимум, два высших образования, в которых я юрист", - нардеп Кива об адвокатской лицензии - Цензор.НЕТ 6626"Не понимаю, почему такой ажиотаж. У меня, как минимум, два высших образования, в которых я юрист", - нардеп Кива об адвокатской лицензии - Цензор.НЕТ 1939"Не понимаю, почему такой ажиотаж. У меня, как минимум, два высших образования, в которых я юрист", - нардеп Кива об адвокатской лицензии - Цензор.НЕТ 1939
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08.09.2021 10:23 Відповісти
Пусть покажет Афганистан, на карте Мира. Потом, пусть продолжает дрочить. Если таки покажет!
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08.09.2021 10:24 Відповісти
конечно покажет... где-то возле Гренландии))
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08.09.2021 10:26 Відповісти
Ну - у одного такого-ж "грамотного" бабушка у Рейк"явіку у концтаборі сиділа! Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 9885
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08.09.2021 10:40 Відповісти
ну сиділа та й сиділа... поки він язиком Лондон брав))
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08.09.2021 10:45 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 2976 Так сміх не в цьому! Рейк"явік у ІІ Світову був проміжною базою, де формувалися конвої союзників, які везли зброю, **********, техніку та матеріальні ресурси у Великобританію і СРСР - для війни з Гітлером! Німців там "і поряд не стояло"!!!
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08.09.2021 10:50 Відповісти
Так,всі знають про жорстокість ісландських концтаборів. Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 394
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08.09.2021 10:51 Відповісти
саме так! тільки в'язнів вони кидали не в газові камери, а у жерла вулканів Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 7651
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08.09.2021 13:44 Відповісти
а самых упоротых заставляли выучивать наизусть фамилии местной администрации и охраны..
нелюди..
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08.09.2021 14:02 Відповісти
Угу..Трудно даже представить,сколько узников сложили головы,так и не сумев выговорить
имя вулкана Эйяфьядлайёкюдль . Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 9088
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08.09.2021 14:48 Відповісти
а у другого "грамотного" столица Канады - Торонто.
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08.09.2021 11:30 Відповісти
Або прапори Латвії та Литви...
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08.09.2021 11:41 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 5728
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08.09.2021 11:41 Відповісти
Якщо цей ківін буде захищати ребяток із шапіто-95, то їм киздець.
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08.09.2021 10:24 Відповісти
та нехай...)))
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08.09.2021 10:27 Відповісти
какаяразница?! (с)
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08.09.2021 13:48 Відповісти
что значит два высших? а научная степень?...просто эталон ..академик...проФФессор)))
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08.09.2021 10:25 Відповісти
за жомовую яму скоро дрочеру судиться надо будет - вот и пригодятся оба красных диплома кулинарного техникума))
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08.09.2021 10:26 Відповісти
пифдит как дышит... а дышит дуже часто! разве образованный человек будет угрожать отрезанием головы!?
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08.09.2021 10:26 Відповісти
Два образования юриста?? Это как? С первого раза не понял и пошел по второму кругу.
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08.09.2021 10:27 Відповісти
Напевно і з десятого не зрозуміє...
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08.09.2021 11:43 Відповісти
Одно высшее образование по технике мастурбации,
а второе - по обслуживанию жомовой ямы.
И ягодка на торте - справка из дурки (т.е. запрет водить автомобиль и владеть оружием).
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08.09.2021 10:27 Відповісти
Так он еще и инвалид ко всему!!! У него даже справка есть!!! Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 5930Люди, страшно жить когда кругом такие "звезды" еще и у власти!!! Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 8595
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08.09.2021 10:39 Відповісти
А Янукович В.Ф-професор,доктор економічних наук та дійсний член Академії економічних наук України.Не є таємницею чим відрізняеться українська освіта від західної.
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08.09.2021 10:28 Відповісти
Можно конечно уточнить, но вряд ли "профехсор" член НАНУ... Там не все так просто. Сорян. Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 3127
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08.09.2021 10:49 Відповісти
Хтось навіть може запитати і буде правий ,ну і який же він зрадник батьківщини якщо.....в нього є дійсні державні нагороди і його їх до сих пір не позбавили як от Орден за "За заслуги І-ІІ-ІІІ ступенів" "Заслужений працівник транспорту України" також найвища нагорода Франції яку присуджує президент "Орден Почесного легіону" є ще з десяток менш цікавих.
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08.09.2021 18:51 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Кива об адвокатской лицензии: "В ближайшее время адвокаты потребуются ребятам из "95 квартала"" - Цензор.НЕТ 342
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08.09.2021 10:29 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 9912
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08.09.2021 16:53 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Кива об адвокатской лицензии: "В ближайшее время адвокаты потребуются ребятам из "95 квартала"

Тогда хана ЗЕлядям. Нардеп ОПЗЖ Кива об адвокатской лицензии: "В ближайшее время адвокаты потребуются ребятам из "95 квартала"" - Цензор.НЕТ 5173
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08.09.2021 10:30 Відповісти
дурдом будет защищать цирк )))) - шоу столетия )))
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08.09.2021 10:31 Відповісти
а на хера было второе однотипное высшее, если уже по первому - в котором он юрыст ))) ?
что-то ни по поведению..ни по речи...ни по образу мышления не видно и начальной школы...
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08.09.2021 10:30 Відповісти
Ну дык была акция..Купил с дисконтом два по цене одного. Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 3639
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08.09.2021 10:40 Відповісти
У парня на лацкане пиджака два значка-ромбика. Заходит он весь такой гордый в трамвай, а там бабка его спрашивает.
- Ой, милай, а чё это?
- Это, бабка, значек, значит высшее образование.
- Ой, а чего это у тебя их два?
- А это, бабка, значит два высших образования.
- Что ж ты такой тупой, что тебе одного не хватило?

Грядет битва жаб с гадюками.
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08.09.2021 10:31 Відповісти
Так он же псих.😧
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08.09.2021 10:31 Відповісти
как и те, у кого он покупал те корочки (надо бы проверить его заявы))
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08.09.2021 10:32 Відповісти
***
в подземном переходе одной из станций метро
состоялась встреча выпускников одного из престижных ВУЗов
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08.09.2021 10:34 Відповісти
не так он злит, как те, кто подмахивает своей подписью его степени и свидетельства, эти комиссии из людей без стыда и совести!
самое отвратительное, когда тебе читает мораль человек, который потом берет взятки и ведет себя совершенно по-другому, только что рассказывал про высокие моральные принципы, поучал, а потом делает за деньги все совершенно по-другому
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08.09.2021 10:35 Відповісти
лучший способ защиты - нападение... выродок!
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08.09.2021 10:35 Відповісти
учителя хорошие..
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08.09.2021 14:04 Відповісти
Ну - якщо Ківа буде "адвокатом" у ЗЕ-шобли" то я їм не заздрю! Нардеп ОПЗЖ Кива об адвокатской лицензии: "В ближайшее время адвокаты потребуются ребятам из "95 квартала"" - Цензор.НЕТ 2759 Бо він навіть не знає різниці між "деліктом" і "делікатесом"!!! Чи він думає, що основна робота адвоката - служить "поштарем" між обвинуваченим та підсудним і слідчим та суддею, передаючи конверти з грошима?
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08.09.2021 10:36 Відповісти
Він не просто так думає-він у цьому стовідсотково впевнений. Одне його засмучує-на ходу маструбувати незручно. Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 8830
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08.09.2021 10:47 Відповісти
пойдёт в аспирантуру по этому направлению,подучится..
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08.09.2021 14:06 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 9918
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08.09.2021 14:28 Відповісти
А что, за ЗЕлушпони это прекрасный адвокат, хороший выбор
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08.09.2021 10:37 Відповісти
Кива тефлоновый,при любой власти он на коне,у потроха сделал головокружительную карьеру в мвд,при клоунах он научный работник,адвокат,законодатель, востребованный политкомментатор и гениальный жомовый бизнесмен нагло отмывший бабло из ничего и не посаженный за это преступление.
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08.09.2021 10:38 Відповісти
хороший тролінг Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 5274
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08.09.2021 10:40 Відповісти
Ты что, придурок, бл*ть?! Я тебе сейчас голову отрежу
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08.09.2021 10:40 Відповісти
Він хоч сам зрозумів що ляпнув? Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 655
Натякає Зєкварталу що їх судитимуть, і напевно влада ЗЖОП їх судитиме, але тут же натякає що буде на них заробляти.
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08.09.2021 10:43 Відповісти
Молодой ученый да еще и адвокат в лице этого шизка тренд современного времени...
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08.09.2021 10:45 Відповісти
Що воно мєлє?
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08.09.2021 10:46 Відповісти
таксидермист вам понадобится. И тебе и кварталу.
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08.09.2021 10:47 Відповісти
Ківа,це діагноз.
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08.09.2021 10:58 Відповісти
Ну если это чудо будет защищать зелёных клоунов, то я за них спокоен
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08.09.2021 11:27 Відповісти
а вот тут это дибил в точку попал, ахахах, ну что же, желаем нашему зенелоху такого адвоката как кива, ахаха
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08.09.2021 11:36 Відповісти
Интересно, ежели адвокат - гопник, тогда как?
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08.09.2021 11:55 Відповісти
ну так а че, нормуль с него будет "адковат" - этот черт ведь адвокадскую деятельность понимает как взять бабки у клиента и передать прокурору или судье что б разпетлять
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08.09.2021 11:57 Відповісти
Это все что нужно знать об уровне нашего образования.
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08.09.2021 12:21 Відповісти
"Не понимаю, почему такой ажиотаж. У меня, как минимум, два высших образования" он что и сам не знает?
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08.09.2021 12:43 Відповісти
Вероятно это неуверенность ... в стиле: "сэм-восем, но нэ болшэ!"
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09.09.2021 07:02 Відповісти
За деньги можно и четыре красных диплома приобрести....Ума за деньги не купишь!
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08.09.2021 13:03 Відповісти
Напомнило :
У меня богатый словарный запас, в нем присутствуют слова "оксюморон", "клепсидра", "перст указующий" и даже "ибо".
Но некоторые мысли я никак не могу выразить словами.
Хочется просто взять черенок от лопаты и ********* всех.
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08.09.2021 14:10 Відповісти
Дивлюсь на тую Ківу і бачу печерну людину з нижнього палеоліту....
Він навіть зі своїм рашкінським візаві валуєвим зовні подібний ))
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08.09.2021 15:06 Відповісти
Вітаю адвокатське товариство з потужним поповненням. Така чесна, порядна, професійна людина значно посилить адвокатську спільноту та надасть синергію до правозахисної діяльності. Ура громадяни !!!!!!!! Всім плескати в ладоні !!!!!!!!!! Визивайте санітарів !!!!!!!!!!!!!
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08.09.2021 15:57 Відповісти
какое товарыство, такой и новый член его..))гребанный стыд то какой, за страну, где клинические идиоты такие статусы за пушнину кремлевскую покупают!..высшая административная толпа нуворишей от науки, до корней прогнила, не хуже судейской, и без топора, гильотины и трактора- корчевателя, уже не обойтись... Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 9615
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08.09.2021 17:34 Відповісти
да закройте его уже пусть сидит за...л уже проффесор
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08.09.2021 18:54 Відповісти
Просто идиот. Не понимаю, почему этому дурню всегда так много внимания. Это шумовая граната медведчука. А то что этот дегенерат получил ученую степень в нашей стране, это плевок всем нам в лицо.
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08.09.2021 21:09 Відповісти
лет 20 назад был летом в селе - Львовская область , моя вторая родина , отдыхал , учился , так вот ... там в поселке был молодой пацанчик но у него был дефект - наполовину лысая башка .... и с него гнали - "напів лиса башка дай періжка" ... )))... это очень ржачно было)) так вот что я хочу сказать Киви .... иди ***** *****!
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08.09.2021 21:36 Відповісти
у меня брат бывшей типа Кивы - с виду хам и дуболом но на самом деле глубого думающий аналитик, совершенно беспринципный но как умному человеку я ему прощаю Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"" - Цензор.НЕТ 4457
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09.09.2021 00:53 Відповісти
После того, как это туловище вместе с изменником Медведчуком позировало с красной зеленью год назад, оно для меня умерло, как человек.
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09.09.2021 03:24 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ а по совместительству доктор ********** наук Кива..
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09.09.2021 11:34 Відповісти
 
 