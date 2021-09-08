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Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива підтвердив, що справді склав іспит для отримання права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це нардеп розповів у кулуарах Верховної Ради.
"Не розумію, чому такий ажіотаж. У мене, як мінімум, дві вищі освіти, в яких я юрист. Одна з них - з червоним дипломом... Адвокатура - це частина тієї історії, яку я хотів для себе освоїти... Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"..." - розповів Кива.
Топ коментарі
+43 Гыг с Вами
показати весь коментар08.09.2021 10:29
+41 Герхард
показати весь коментар08.09.2021 10:23
+27 Андрей Нешевченко
показати весь коментар08.09.2021 10:24
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Будь ласка, зачекайте...
Так про это и ажиотаж. Имбицил получил 2 диплома и ученую степень.
Патралил Кива зе-шелупонь
нелюди..
имя вулкана Эйяфьядлайёкюдль .
а второе - по обслуживанию жомовой ямы.
И ягодка на торте - справка из дурки (т.е. запрет водить автомобиль и владеть оружием).
Тогда хана ЗЕлядям.
что-то ни по поведению..ни по речи...ни по образу мышления не видно и начальной школы...
- Ой, милай, а чё это?
- Это, бабка, значек, значит высшее образование.
- Ой, а чего это у тебя их два?
- А это, бабка, значит два высших образования.
- Что ж ты такой тупой, что тебе одного не хватило?
Грядет битва жаб с гадюками.
в подземном переходе одной из станций метро
состоялась встреча выпускников одного из престижных ВУЗов
самое отвратительное, когда тебе читает мораль человек, который потом берет взятки и ведет себя совершенно по-другому, только что рассказывал про высокие моральные принципы, поучал, а потом делает за деньги все совершенно по-другому
Натякає Зєкварталу що їх судитимуть, і напевно влада ЗЖОП їх судитиме, але тут же натякає що буде на них заробляти.
У меня богатый словарный запас, в нем присутствуют слова "оксюморон", "клепсидра", "перст указующий" и даже "ибо".
Но некоторые мысли я никак не могу выразить словами.
Хочется просто взять черенок от лопаты и ********* всех.
Він навіть зі своїм рашкінським візаві валуєвим зовні подібний ))