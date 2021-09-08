Держкомісія ТЕБ та НС розгляне встановлення "жовтого" рівня епіднебезпеки на всій території України, - Шмигаль. ВIДЕО
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій найближчим часом розгляне питання про встановлення "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки на території всієї країни.
Про це глава уряду заявив на засіданні Кабміну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Уже найближчими днями відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС, де розглядатимуть питання про встановлення "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки у всій країні", - зазначив прем'єр.
За словами Шмигаля, через погіршення епідеміологічної ситуації, засідання комісії з ТЕБ та НС знову відбуватимуться на постійній основі.
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