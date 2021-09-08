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Навіть ліцензовані агентства не гарантують успішного працевлаштування, - експерти про ризики роботи за кордоном. ВIДЕО

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Виснажлива праця, не надто висока зарплата та практично жодних шансів кар’єрного зростання. Такою здебільшого є робота за кордоном, розповідають українці. Однак справжнього клопоту може завдати в першу чергу неофіційне працевлаштування. І банальна невиплата грошей стане тут найменшою загрозою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Якщо люди звернуться в інспекцію праці, роботодавець може мати проблему, а може й не мати проблему. Але працівники, яких виявлять, які працюють нелегально, точно будуть мати там проблему. Як мінімум штраф, як максимум – можлива й депортація", – пояснює блогер Олександр Матвєєв.

"Якщо ви працюєте неофіційно, то всі халепи і клопоти ви берете на себе. І все що завгодно – від банальної застуди до ковіду ви тепер вирішуєте за власний рахунок", – наголошує експерт ринку праці Тетяна Пашкіна.

Цікаво, що навіть ліцензовані агенції не гарантують вдалого працевлаштування, вказують фахівці. Адже в роботі закордоном завжди чимало ризиків.

Експертка Тетяна Пашкіна застерігає: "Яким добропорядним не була б посередником агенція, можлива ситуація, коли вони, наприклад, наймали людей на склади фірми "А" і все було добре. Але вони розширили пункт замовників і в них з’явилася організація "Б". І вони тепер наймають на організацію "Б", яка не є добропорядним працедавцем, але про це ще нікому невідомо. І бувають ситуації, коли агенція мусить, як то кажуть, на комусь перевірити, чи є той роботодавець новий добропорядним і шо з ним робити".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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"Изнурительный труд, не слишком высокая зарплата и практически никаких шансов карьерного роста." - действительно, такое только за границей возможно. как говорил классик партии регионов, пытавшийся организовать сборку холодильников - "не хотят работать за 150 долларов в месяц у меня! говорят, что лучше за 500 евро будут туалеты в чехии мыть!" (не помню дословно, но как-то так)
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08.09.2021 13:49 Відповісти
Ну сколько можно постить этот бред. Люди сами разберутся что и как им гарантирует или нет. Что, на галеры наших олигархов рабов не хватает? Даже лицензированные агентства не гарантируют успешного трудоустройства, - эксперты о рисках работы за рубежом - Цензор.НЕТ 6889 Вы же сами европейские цены установили. Вот люди и едут за европейскими зарплатами. Вы же их платить не хотите.
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08.09.2021 13:50 Відповісти
Из той же оперы что и вой по запрету экспорта металлолома. Вначале дайте нам дешевый лом за копейки и потом еще и копеечную рабочую силу. Зато стабильно, официально и безопасно. Не то, что за кордоном. Там вон какие страшилки - очередная "эксперт" не даст соврать )
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08.09.2021 13:51 Відповісти
В последнее время участилась антизаробитчанская пропаганда в СМИ...
Видимо, началась острая нехватка рабочей силы на предприятия олигархов...
Ну не хотят, граждане работать за баланду на хозяев-олигархов... и массово едут на запад на заработки...
Это антизаробитчанской пропагандой сыт не будешь.
Поэтому люди как уезжали на заработки за границу, так и будут дальше уезжать... пока в Украине не будет соразмерной зарплаты с западными зарплатами...
Просто нужно нашим олигархам начать платить своим рабочим хотя бы с 1000 евро, тогда люди будут прекращать ехать на заработки за границу...
Но местный олигархат скорее сдохнет, но никогда не начнёт платить достойные зарплаты на своих предприятиях... из за своей генетической жадности и стяжательства.
Поэтому, ближайшие года или даже десятилетия, люди будут ехать на заработки за границу... ибо в Украине их ждёт чуть ли не голодная смерть... Местная зарплата в 300 евро, это нищета и прозябание.
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08.09.2021 13:56 Відповісти
Некоторые страны Африки на одних бананах имеют большие зарплаты.
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08.09.2021 14:30 Відповісти
лучше бы рассказывали работодателям в Украине, что зарплата своим работникам в конвертах - это плохо и очень плохо..., но нет - лучше пугать заробитчан...
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08.09.2021 14:15 Відповісти
Експерди такі експерди)))) що треба зробити щоб стати «експертом»? Я можу бути «експертом»?
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08.09.2021 14:46 Відповісти
_Это эксперты из того же разряда что и те, кто убеждают что грабёж украинцев коммуналкой и налогами - это для их же пользы.
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08.09.2021 15:45 Відповісти
эксперты дайте работу дома с нормальной зарплатой, никто никуда не поедет...
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09.09.2021 11:17 Відповісти
 
 