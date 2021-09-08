Навіть ліцензовані агентства не гарантують успішного працевлаштування, - експерти про ризики роботи за кордоном. ВIДЕО
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Виснажлива праця, не надто висока зарплата та практично жодних шансів кар’єрного зростання. Такою здебільшого є робота за кордоном, розповідають українці. Однак справжнього клопоту може завдати в першу чергу неофіційне працевлаштування. І банальна невиплата грошей стане тут найменшою загрозою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".
"Якщо люди звернуться в інспекцію праці, роботодавець може мати проблему, а може й не мати проблему. Але працівники, яких виявлять, які працюють нелегально, точно будуть мати там проблему. Як мінімум штраф, як максимум – можлива й депортація", – пояснює блогер Олександр Матвєєв.
"Якщо ви працюєте неофіційно, то всі халепи і клопоти ви берете на себе. І все що завгодно – від банальної застуди до ковіду ви тепер вирішуєте за власний рахунок", – наголошує експерт ринку праці Тетяна Пашкіна.
Цікаво, що навіть ліцензовані агенції не гарантують вдалого працевлаштування, вказують фахівці. Адже в роботі закордоном завжди чимало ризиків.
Експертка Тетяна Пашкіна застерігає: "Яким добропорядним не була б посередником агенція, можлива ситуація, коли вони, наприклад, наймали людей на склади фірми "А" і все було добре. Але вони розширили пункт замовників і в них з’явилася організація "Б". І вони тепер наймають на організацію "Б", яка не є добропорядним працедавцем, але про це ще нікому невідомо. І бувають ситуації, коли агенція мусить, як то кажуть, на комусь перевірити, чи є той роботодавець новий добропорядним і шо з ним робити".
Будь ласка, зачекайте...
Видимо, началась острая нехватка рабочей силы на предприятия олигархов...
Ну не хотят, граждане работать за баланду на хозяев-олигархов... и массово едут на запад на заработки...
Это антизаробитчанской пропагандой сыт не будешь.
Поэтому люди как уезжали на заработки за границу, так и будут дальше уезжать... пока в Украине не будет соразмерной зарплаты с западными зарплатами...
Просто нужно нашим олигархам начать платить своим рабочим хотя бы с 1000 евро, тогда люди будут прекращать ехать на заработки за границу...
Но местный олигархат скорее сдохнет, но никогда не начнёт платить достойные зарплаты на своих предприятиях... из за своей генетической жадности и стяжательства.
Поэтому, ближайшие года или даже десятилетия, люди будут ехать на заработки за границу... ибо в Украине их ждёт чуть ли не голодная смерть... Местная зарплата в 300 евро, это нищета и прозябание.