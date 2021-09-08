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П'яний начальник відділу поліції селища Чабани Поштаренко в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва, - Сініцин. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Начальник відділу поліції селища Чабани Віктор Поштаренко в нетверезому стані в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише колишній глава атестаційної комісії МВС, а нині волонтер і громадський активіст Роман Сініцин і публікує відеозапис з місця ДТП і документи поліцейського.

"Знайомтесь Вітя Поштаренко. Вчора пізно увечорі їхав п'яний в соплі і вїхав в вантажівку на Одеській трасі. Буває. Але Вітя - керівник відділу поліції Чабанів. Враховуючи його високу посаду, на місце відразу приїхав натовп ментів-відмазувачів і є у мене глибока підозра шо відмазали і порішали. Цікаво чи задували Вітю і як це все оформили, як думаєте?) Андрій Нєбитов, товаріщ генерал, з прошедшим вас Днем Народження! Вибачте, що турбую. Може ви знаєте чи оформили вашого підлеглого і яка його подальша доля? І чому він п'яний пересувався на авто, яке належить Святошинській РДА, він ж ніби в поліції працює?", - пише він в коментарі до відео.

Пяний начальник відділу поліції селища Чабани Поштаренко вїхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва, - Сініцин 01

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У мережі опубліковані записи камер спостереження, на яких зафіксовано момент руху автомобіля Поштаренка за кілька миттєвостей до ДТП, а також відео з місця зіткнення, зроблене вранці наступного дня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
классика )))))
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08.09.2021 14:03
+32
Реформа полиции в действии... Каких вам реформ ещё не хватает,бл...ь?
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08.09.2021 14:04
+27
Ментовское быдло - самое калированное в Украине. Что не мудак пьяный - обязательно мент поганый.
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08.09.2021 14:06
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08.09.2021 14:03 Відповісти
...Жанра...
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08.09.2021 14:07 Відповісти
хряка-поліцая дорізали щоб не мучився ? П'яний начальник відділу поліції селища Чабани Поштаренко в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва - Цензор.НЕТ 7409
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08.09.2021 14:24 Відповісти
Мне интересно по номеру пробуйте, сколько полицаем превысили скорость, официально ДБР заявляю, что Полиция походе, что вмешивается в работу базы данных! Предполагаю, что Вмешивается в работу судов проверьте судью Логвину - Чернигов
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09.09.2021 07:57 Відповісти
Он начальник, ему можно Пьяный начальник отдела полиции поселка Чабаны Поштаренко въехал в грузовик на одесской трассе возле Киева - Цензор.НЕТ 6994
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08.09.2021 14:04 Відповісти
Почему-то много начальников мусорских считают, что законы на них не действуют, в судах пишут, что они не разбираются в области права - это как, и они начальники полиции? Просьба органы проверить эти факты
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09.09.2021 07:59 Відповісти
Реформа полиции в действии... Каких вам реформ ещё не хватает,бл...ь?
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08.09.2021 14:04 Відповісти
треба зібратись грошима тому мєнту, хай собі пристойну машину купить
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08.09.2021 14:06 Відповісти
Уверен этот тазик для всех шоб видели.А не для прессы там будь уверен шото премиум класса есть.
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08.09.2021 17:53 Відповісти
Ментовское быдло - самое калированное в Украине. Что не мудак пьяный - обязательно мент поганый.
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08.09.2021 14:06 Відповісти
Мусорська гидота.
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08.09.2021 14:16 Відповісти
Как бы поступили в цивилизованной стране, после такого?
Наверное, бы этого мудака не только разжаловали а и посадили бы за вождение в нетрезвом виде.
Рядовых ментов, приехавших отмазывать своего пахана, уволили бы.
А отдел расформировали бы.
Это всё для того, что бы другим было не повадно.
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08.09.2021 14:11 Відповісти
Никогда это не изменится, пока таких тварей отстреливать КАК СОБАК БЕШЕНЫХ НЕ НАЧНУТ!!! ТВАРЬ ПАСКУДНАЯ КТО ТЕБЕ ПОГОНЫ ПАДАЛЬ ДАЛ,КАКАЯ ****?? ЕСЛИ ТЫ ОФИЦЕР ЗАСТРЕЛИСЬ САМ! УБЛЮДОК ! П'яний начальник відділу поліції селища Чабани Поштаренко в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва - Цензор.НЕТ 4834
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08.09.2021 14:16 Відповісти
Який ще нах офіцер, воно мусор!
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08.09.2021 14:46 Відповісти
Посёлок Чабаны? Можно и слить. А вот трухина-понять и простить.
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08.09.2021 14:12 Відповісти
Пьян не был: под Киевом ставший причиной ДТП полицейский попал в реанимациюНедалеко от Киева вблизи села Чабаны произошла авария с участием автомобиля "Ravon" с водителем полицейским: в результате аварии сотрудник полиции попал в реанимацию.П'яний начальник відділу поліції селища Чабани Поштаренко в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва - Цензор.НЕТ 9009 Уже отмазали
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08.09.2021 14:13 Відповісти
Та лежит тварь мусорская под капельницами интоксикацию снимает , плять...
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08.09.2021 14:59 Відповісти
на Равоне вполне возможно.консервная банка
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08.09.2021 16:03 Відповісти
Интересно, а менты в селе трезвые бывают?
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08.09.2021 14:15 Відповісти
Был один, когда ему за это медаль дали, он тут же обмыл это дело, сел в машину и в грузовик врезался на Одесской трассе. П'яний начальник відділу поліції селища Чабани Поштаренко в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва - Цензор.НЕТ 1930
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08.09.2021 14:26 Відповісти
Віз Трухіну передачку П'яний начальник відділу поліції селища Чабани Поштаренко в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва - Цензор.НЕТ 5315
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08.09.2021 14:16 Відповісти
почему мы не в НАТО, Вова?
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08.09.2021 14:17 Відповісти
А чого б не бухать, не нюхать всяке гімно? Бачать що нічого за це не буде. Безнаказанність породжує вседозволеність.
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08.09.2021 14:18 Відповісти
Есть видео с какой скоростью "не пяный" вылетел на главную!
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08.09.2021 14:19 Відповісти
На начальника, ровняйсь!
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08.09.2021 14:22 Відповісти
Гадом буду,за рулем был не он
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08.09.2021 14:24 Відповісти
Надо было ему срочно писать, что он проводил следственный эксперимент по делу о ДТП с Трухиным...
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08.09.2021 14:27 Відповісти
шо, опять?
Права в Одессе 3оо стоят зеленых, надо поднимать таксу
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08.09.2021 14:36 Відповісти
За рульом тама ваще нікаво не біло,автопілот пилядь
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08.09.2021 14:39 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знову!!!
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08.09.2021 14:46 Відповісти
Ну шо Витя, с повышением ! Как минимум должность в главке теперь.
З.Ы. Витя-Витя, Витя хочет выпить .... П'яний начальник відділу поліції селища Чабани Поштаренко в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва - Цензор.НЕТ 5790
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08.09.2021 14:51 Відповісти
Видео будет?
Там камер немеряно...
И радар автоматический стоит. Сразу можно посмотреть превышала ли фура.
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08.09.2021 15:01 Відповісти
Це найцінніший кадр поллюції. Піде в міністерство на підвищення, такі люди потрібні зе-владі, бо вони готові вбивати дітей, гвалтувати жінок, грабувати пенсіонерів.
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08.09.2021 15:09 Відповісти
жаль шо трезвый профессор не вьехал бы а тут по классике
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08.09.2021 16:15 Відповісти
Надо писать-пьяное быдло в погонах и при должности в правохоронительных органах...
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08.09.2021 16:30 Відповісти
Оно тварью продажной было еще когда следователем работало, потом начальником следственного отдела.
А с марта 2021 года - начальник Чабанского отделения полиции - накормленное место с деребаном земельки и кршеванием комерсов! витя алканафтина запил и начал борзеть уже на полдную!
Этот мусор уже ничего общего с полицейским не имеет - кодло коррумпированных тварей с покровительством нЭбитовым! просто так кого угодна на такую должность не ставят - того отмазала алканафта витю! будет водитель фуры виновен
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08.09.2021 17:41 Відповісти
Вы правду сказали
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08.09.2021 22:26 Відповісти
Елєктрамабіль етаму гаспадіну !
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08.09.2021 19:36 Відповісти
200 долларов предлагать не пробовал,этот мусор?
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08.09.2021 19:39 Відповісти
ну пАчаму мы не в НАТО?????
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08.09.2021 21:32 Відповісти
И номерочки снять не забыли,как всегда
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08.09.2021 21:32 Відповісти
Як п'яне ДТП то за кермом або мент або суддя або прокурор
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08.09.2021 21:54 Відповісти
Монастырский: "Наша девиз - нулевая толерантность к КОРРУПЦИИ!"
)))))))))
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08.09.2021 22:24 Відповісти
І нічого йому за це не буде.
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09.09.2021 09:05 Відповісти
Труба водителю грузовика...Сделают виноватым и будет покупать новую машину менту,если они еще его живым оставят, а то могут как Гонгадзе...
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10.09.2021 16:12 Відповісти
 
 