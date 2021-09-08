П'яний начальник відділу поліції селища Чабани Поштаренко в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва, - Сініцин. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Начальник відділу поліції селища Чабани Віктор Поштаренко в нетверезому стані в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише колишній глава атестаційної комісії МВС, а нині волонтер і громадський активіст Роман Сініцин і публікує відеозапис з місця ДТП і документи поліцейського.
"Знайомтесь Вітя Поштаренко. Вчора пізно увечорі їхав п'яний в соплі і вїхав в вантажівку на Одеській трасі. Буває. Але Вітя - керівник відділу поліції Чабанів. Враховуючи його високу посаду, на місце відразу приїхав натовп ментів-відмазувачів і є у мене глибока підозра шо відмазали і порішали. Цікаво чи задували Вітю і як це все оформили, як думаєте?) Андрій Нєбитов, товаріщ генерал, з прошедшим вас Днем Народження! Вибачте, що турбую. Може ви знаєте чи оформили вашого підлеглого і яка його подальша доля? І чому він п'яний пересувався на авто, яке належить Святошинській РДА, він ж ніби в поліції працює?", - пише він в коментарі до відео.
У мережі опубліковані записи камер спостереження, на яких зафіксовано момент руху автомобіля Поштаренка за кілька миттєвостей до ДТП, а також відео з місця зіткнення, зроблене вранці наступного дня.
Будь ласка, зачекайте...
Наверное, бы этого мудака не только разжаловали а и посадили бы за вождение в нетрезвом виде.
Рядовых ментов, приехавших отмазывать своего пахана, уволили бы.
А отдел расформировали бы.
Это всё для того, что бы другим было не повадно.
Права в Одессе 3оо стоят зеленых, надо поднимать таксу
З.Ы. Витя-Витя, Витя хочет выпить ....
Там камер немеряно...
И радар автоматический стоит. Сразу можно посмотреть превышала ли фура.
А с марта 2021 года - начальник Чабанского отделения полиции - накормленное место с деребаном земельки и кршеванием комерсов! витя алканафтина запил и начал борзеть уже на полдную!
Этот мусор уже ничего общего с полицейским не имеет - кодло коррумпированных тварей с покровительством нЭбитовым! просто так кого угодна на такую должность не ставят - того отмазала алканафта витю! будет водитель фуры виновен
)))))))))