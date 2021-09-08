П'яний начальник відділу поліції селища Чабани Поштаренко в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва, - Сініцин. ВIДЕО

Начальник відділу поліції селища Чабани Віктор Поштаренко в нетверезому стані в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише колишній глава атестаційної комісії МВС, а нині волонтер і громадський активіст Роман Сініцин і публікує відеозапис з місця ДТП і документи поліцейського.

"Знайомтесь Вітя Поштаренко. Вчора пізно увечорі їхав п'яний в соплі і вїхав в вантажівку на Одеській трасі. Буває. Але Вітя - керівник відділу поліції Чабанів. Враховуючи його високу посаду, на місце відразу приїхав натовп ментів-відмазувачів і є у мене глибока підозра шо відмазали і порішали. Цікаво чи задували Вітю і як це все оформили, як думаєте?) Андрій Нєбитов, товаріщ генерал, з прошедшим вас Днем Народження! Вибачте, що турбую. Може ви знаєте чи оформили вашого підлеглого і яка його подальша доля? І чому він п'яний пересувався на авто, яке належить Святошинській РДА, він ж ніби в поліції працює?", - пише він в коментарі до відео.

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У мережі опубліковані записи камер спостереження, на яких зафіксовано момент руху автомобіля Поштаренка за кілька миттєвостей до ДТП, а також відео з місця зіткнення, зроблене вранці наступного дня.

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