"Грошей хочеться зараз": СБУ оприлюднила докази і вручила нова підозру начальнику Льотної академії НАУ, якого раніше спіймала на хабарі в $ 20 тис. ВIДЕО
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Співробітники СБУ вручили нову підозру начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету. Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 10 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Нову підозру зловмиснику вручали в одній із лікарень міста Києва, куди чоловік приїхав із Кропивницького, щоб нібито "підправити" своє здоров’я.
За версією слідства, зловмисник має потужні корупційні зв’язки у регіоні, що дозволило йому "впевнено себе почувати", навіть будучи підозрюваним СБУ. Нагадаємо, що минулого тижня СБУ вже вручила посадовцю підозру за цією ж статтею, втім судді відпустили його прямо у залі засідань.
Начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та його посередника ‒ начальника Льотного училища ЛА НАУ ‒ підозрюють у вимаганні хабара у $20 тис.
Посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.
Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабара при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва.
Також СБУ публікує відео, на яких зафіксовані зустрічі фігурантів провадження із директором компанії, від якого вимагали неправомірну вигоду. Серед іншого, на записах видно як:
- Начальник Академії домовляється про систему "відкатів" на навчальних польотах студентів;
- Фігуранта не влаштовує хабар в національній валюті, вимагає долари;
- Сторони домовляються про "відкати" з кожного етапу навчань студентів;
- Начальник Академії зізнається, що змушує студентів вносити "додаткові платежі".
Будь ласка, зачекайте...
Значить студент викладає від 1 млн.грн тільки за льотну практику.
Але для такої спеціальності і кредит можна взяти чи хату продати, за пів року роботи можна віддати.
Безкоштовне навчання на конкретну модель літака, оплачує авіакомпанія при працевлаштуванні. Це вже коли пілот готовий і має ліцензію.
то его уже давно должны были расстрелять
на заднем дворе
его же академии