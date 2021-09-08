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"Грошей хочеться зараз": СБУ оприлюднила докази і вручила нова підозру начальнику Льотної академії НАУ, якого раніше спіймала на хабарі в $ 20 тис. ВIДЕО

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Співробітники СБУ вручили нову підозру начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету. Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 10 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Нову підозру зловмиснику вручали в одній із лікарень міста Києва, куди чоловік приїхав із Кропивницького, щоб нібито "підправити" своє здоров’я.

За версією слідства, зловмисник має потужні корупційні зв’язки у регіоні, що дозволило йому "впевнено себе почувати", навіть будучи підозрюваним СБУ. Нагадаємо, що минулого тижня СБУ вже вручила посадовцю підозру за цією ж статтею, втім судді відпустили його прямо у залі засідань.

Також дивіться: СБУ викрила на хабарі в $ 20 тисяч начальника льотної академії НАУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та його посередника ‒ начальника Льотного училища ЛА НАУ ‒ підозрюють у вимаганні хабара у $20 тис.

Посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.

Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабара при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва.

Також СБУ публікує відео, на яких зафіксовані зустрічі фігурантів провадження із директором компанії, від якого вимагали неправомірну вигоду. Серед іншого, на записах видно як:

  • Начальник Академії домовляється про систему "відкатів" на навчальних польотах студентів;
  • Фігуранта не влаштовує хабар в національній валюті, вимагає долари;
  • Сторони домовляються про "відкати" з кожного етапу навчань студентів;
  • Начальник Академії зізнається, що змушує студентів вносити "додаткові платежі".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Капець просто! І подібна гнида (а то і не одна) займає високу посаду у кожному ВУЗі. Система прогнила наскрізь. "Боротьба" з корупцією якою вона є сьогодні не допоможе, треба тільки привселюдно вішати або відрубати руки.
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08.09.2021 15:53
+4
если у нас таки война
то его уже давно должны были расстрелять
на заднем дворе
его же академии
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08.09.2021 17:52
+3
так але в першу чергу тим піз.дюкам що сидять в офісі зеленого імбецила, і крадуть міліони в день, а не ло.хмандею який спалився з 20 кусками які він взяв за півроку!
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08.09.2021 16:07
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Понятно. Раннее,позднему не указ.Раз два три все фигуры замри.
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08.09.2021 15:17 Відповісти
большую рыбу поймали. Надо теперь ее всем показать, извиниться и отпустить. "Денег хочется сейчас": СБУ обнародовала доказательства и вручила новое подозрение начальнику Летной академии НАУ, которого ранее поймала на взятке в $20 тыс. - Цензор.НЕТ 9381
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08.09.2021 15:24 Відповісти
1 година польотів коштує від 7 до 12 тис.грн на годину, щоб отримати ліцензію потрібно налітати 150 год.
Значить студент викладає від 1 млн.грн тільки за льотну практику.
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08.09.2021 15:26 Відповісти
раззве не должно быть бесплатно?
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08.09.2021 15:50 Відповісти
Є держ.замовлення на навчання, але льотна практика в будь-якому разі платна.
Але для такої спеціальності і кредит можна взяти чи хату продати, за пів року роботи можна віддати.

Безкоштовне навчання на конкретну модель літака, оплачує авіакомпанія при працевлаштуванні. Це вже коли пілот готовий і має ліцензію.
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08.09.2021 15:56 Відповісти
http://www.glau.kr.ua/index.php/ua/abiturient/vnklanau
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08.09.2021 16:03 Відповісти
Заробітна плата 1000 грн за годину? Це інструктор, технік і сторож?
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08.09.2021 19:59 Відповісти
Ну якщо пілот комерційних рейсів заробляє від 5 тис. у.о. в Україні до 15 тис. десь в Китаї, то який сенс інструктору працювати дешевше?
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08.09.2021 20:47 Відповісти
Погоджуюсь. Вигідна робота, треба очікувати конкурецію у цій сфері.
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10.09.2021 13:00 Відповісти
Капець просто! І подібна гнида (а то і не одна) займає високу посаду у кожному ВУЗі. Система прогнила наскрізь. "Боротьба" з корупцією якою вона є сьогодні не допоможе, треба тільки привселюдно вішати або відрубати руки.
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08.09.2021 15:53 Відповісти
так але в першу чергу тим піз.дюкам що сидять в офісі зеленого імбецила, і крадуть міліони в день, а не ло.хмандею який спалився з 20 кусками які він взяв за півроку!
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08.09.2021 16:07 Відповісти
Должны поменяться сами украинцы, а не какая-то мифическая "система". Все хорошие, во всем виновата какая-то абстрактная система. Невозможно бороться с тем чего не существует в природе.
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08.09.2021 16:42 Відповісти
Саме так. Навіть у відео говориться про те, що в кого гроші є ті несуть, в кого немає, то не несуть.
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09.09.2021 11:53 Відповісти
30 лет все тоже самое... Этого просто поймали
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08.09.2021 17:50 Відповісти
Красиво жить не запретишь. Пока живешь.
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08.09.2021 15:59 Відповісти
Знаю 2-х парней с которых в Николаевском вузе вымогали денег при сдаче каждого экзамена. Ну один шалопай и учился за сало. Но вот за второго обидно, лучший на курсе по математике был и всё равно платил гниде преподавателю за каждый экзамен по математике, иначе никак. А мальчик сирота, у матери денег нет вообще. Ужас просто.
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08.09.2021 16:09 Відповісти
Представляю, какое он испытал прекрасное чувство "когда все, писец хапнули!"
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08.09.2021 17:29 Відповісти
если у нас таки война
то его уже давно должны были расстрелять
на заднем дворе
его же академии
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08.09.2021 17:52 Відповісти
Он пройдет по линии АК прокуратуры и суда?
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08.09.2021 19:56 Відповісти
Очередь за самым гуманным и справедливым судом в мире. Зелёного оттенка
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09.09.2021 10:20 Відповісти
 
 