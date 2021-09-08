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У Києві оновили пам'ятник білорусам, які загинули за Україну: внесли ім'я загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 8 вересня, День білоруської військової слави на честь перемоги в битві під Оршею 1514 р. У цей день у Києві оновили пам'ятник білорусам, які загинули за Україну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 8 вересня, в Києві на пам'ятнику білорусам, які загинули за Україну, до списку білоруських героїв внесли ім'я Міколи Іліна, який загинув на Донбасі внаслідок російського обстрілу влітку 2020 р під час спроби евакуювати пораненого побратима.

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У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 01
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 02
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 03
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 04
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 05
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 06
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 07
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 08
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 09
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 10
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 11
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 12
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 13
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 14
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 15
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 16
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 17
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 18
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 19
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 20
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 21
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 22
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 23
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 24
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 25
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 26
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 27
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 28

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Николая Илина - Цензор.НЕТ 5493
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08.09.2021 16:06 Відповісти
ща Тартаров шепнет наиухо и монумент уберут ..Засекайте время
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08.09.2021 16:24 Відповісти
а я даже помню спасая кого они погибли.... У Києві оновили пам'ятник білорусам, які загинули за Україну: внесли ім'я загиблого на Донбасі військового медика Миколи Іліна - Цензор.НЕТ 4886
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08.09.2021 16:29 Відповісти
вернее с кем он вместе под обстрел попал. мда
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08.09.2021 16:35 Відповісти
Дякуємо білорусам, які не пожаліли ні свого життя, ні свого здоров'я, захищаючи українців від кровожерливої рф.
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08.09.2021 16:37 Відповісти
Слава Украiне и Жыве Беларусь!
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08.09.2021 17:30 Відповісти
Загін «Погоня» ( до 250 бійців ) - добровільне збройне формування, яке приймало участь в російсько - українській війні на сході України, що складається з громадян Білорусії, які мужньо воюють на боці України допомагаючи своїм українським братам захистити від кремлівського агресора суверенітет і територіальну цілісність Української держави. В липні 2014 року перші групи білоруських бійців добровольчого загону "Погоні" під червоно - білим прапором прибули на схід України. Де загін брав активну участь в боях за Іловайськ, в ході яких відзначилися бійці з позивними «Брест», «Усач» і «Горб»... зуміли підбити в кривавих вуличних боях, танк Т-72 і дві БМД загарбників і знищили багато російських окупантів. Згідно із заявою представника загону Тетяни Еловой, частина бійців підрозділу мужньо боролася в складі українських батальйонів на передовій проти російських загарбників і бандитів - терористів (ОРДЛО). І вже взимку 2015 років з'явилися дані про загибель в боях 12 бійців. Видно тепер треба і нам українцям реально допомогти братам білорусам в їх святій боротьбі за свою свободу і за свободу своєї поки що суверенної держави проти кривавого прокремлівського диктаторського режиму ката комуно-фашиста Луки .. і кремлівських окупантів які реально хочуть зробити Білорусь своєю бридкою кацапською колонією.-
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08.09.2021 21:23 Відповісти

_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
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Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!-
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08.09.2021 21:19 Відповісти
 
 