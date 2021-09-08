У Києві оновили пам'ятник білорусам, які загинули за Україну: внесли ім'я загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 8 вересня, День білоруської військової слави на честь перемоги в битві під Оршею 1514 р. У цей день у Києві оновили пам'ятник білорусам, які загинули за Україну.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 8 вересня, в Києві на пам'ятнику білорусам, які загинули за Україну, до списку білоруських героїв внесли ім'я Міколи Іліна, який загинув на Донбасі внаслідок російського обстрілу влітку 2020 р під час спроби евакуювати пораненого побратима.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!-