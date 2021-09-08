"Без цензури" в прямому ефірі: чи стане Зеленський знову президентом? Сказ ватосамок. Чому українців стає все менше. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
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Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкладають по поличках головні теми останніх днів.
Сьогодні в стрімі "Без цензури" для Цензор.НЕТ вони будуть говорити про таке:
🔴 Чи стане Зеленський президентом удруге? Лідером президентського рейтингу залишається чинний президент Володимир Зеленський. Такими є результати дослідження, проведеного 2-4 вересня соціологічною групою "Рейтинг". Як Зеленському вдається зберігати електоральне лідерство, незважаючи на всі скандали і промахи влади?
🔴Сказ ватосамок. Ватяне осіннє загострення - прекрасний привід зайнятися антропологічними дослідженнями.
🔴Чому українців стає все менше і чи можна щось із цим зробити? Народжуваність в Україні може впасти до найменшого рівня з часів відновлення незалежності. Про це з посиланням на дані Державної служби статистики повідомляє сервіс відкритих даних Opendatabot. При введенні локдаунів у всьому світі через пандемію COVID-19 існувала думка, що це може призвести до зростання народжуваності, адже пари стали проводити разом більше часу.
"Для молодих людей: ніхто не відміняв демографічної кризи в Україні. Думаю, прийшов час боротися і з нею", - казав у березні 2020 року президент Володимир Зеленський. Але ці очікування не виправдалися. Навіть навпаки: у всьому світі народжуваність впала до рекордно низького рівня - за деякими винятками (наприклад, у Німеччині). Демографи пояснюють це впливом коронавірусної кризи на планування сім'ї, втратою людьми роботи і відсутністю впевненості в завтрашньому дні.
Будь ласка, зачекайте...
все мы - президенты !
только - Порох !
Та й особи, яких він "призначає" наводять на думку, що ЗЕ! лише медійна ширма.
Сподіваюсь, ви, пане, не з прихільників культу "дайтє єму єще 100 днєй"...
В Україні просто нікого нового вибирати,нове система знищує на корню.
І це не якісь дрібні відсотки, а переважна більшість. Як показали вибори 2019 - аж 73%
Хочуть в жити в нормальній країні, а самі ігнорують найважливіші моменти. Ці люди ще гірші ніж 73 % зебілів.
2 Вата була, є і буде. Проблема в її кількості на одиницю площі.
3 Гроші на університет імені ЗЕ, "велике крадівництво", похід першої ляді по магазинах США є, а на програму по заохоченню народжуванності - немає.
Якост так
Потім віддасть владу олігархам і корупціонерам, як і ВАЗеленський і буде зливати спецоперації, як і Бубочка.
так як досить знущатися над краіною і украінцями !!
https://www.youtube.com/watch?v=IuIFxfoXtWA