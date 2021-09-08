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Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

"Без цензури" в прямому ефірі: чи стане Зеленський знову президентом? Сказ ватосамок. Чому українців стає все менше. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкладають по поличках головні теми останніх днів.

Сьогодні в стрімі "Без цензури" для Цензор.НЕТ вони будуть говорити про таке:

🔴 Чи стане Зеленський президентом удруге? Лідером президентського рейтингу залишається чинний президент Володимир Зеленський. Такими є результати дослідження, проведеного 2-4 вересня соціологічною групою "Рейтинг". Як Зеленському вдається зберігати електоральне лідерство, незважаючи на всі скандали і промахи влади?

🔴Сказ ватосамок. Ватяне осіннє загострення - прекрасний привід зайнятися антропологічними дослідженнями.

🔴Чому українців стає все менше і чи можна щось із цим зробити? Народжуваність в Україні може впасти до найменшого рівня з часів відновлення незалежності. Про це з посиланням на дані Державної служби статистики повідомляє сервіс відкритих даних Opendatabot. При введенні локдаунів у всьому світі через пандемію COVID-19 існувала думка, що це може призвести до зростання народжуваності, адже пари стали проводити разом більше часу.

"Для молодих людей: ніхто не відміняв демографічної кризи в Україні. Думаю, прийшов час боротися і з нею", - казав у березні 2020 року президент Володимир Зеленський. Але ці очікування не виправдалися. Навіть навпаки: у всьому світі народжуваність впала до рекордно низького рівня - за деякими винятками (наприклад, у Німеччині). Демографи пояснюють це впливом коронавірусної кризи на планування сім'ї, втратою людьми роботи і відсутністю впевненості в завтрашньому дні.
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Топ коментарі
+24
"Без цензуры" в прямом эфире: Станет ли Зеленский вновь президентом? Бешенство ватосамок. Почему украинцев становится все меньше - Цензор.НЕТ 6961
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08.09.2021 20:49
+15
Зеля и Бойко - нет , в любом случае ,
только - Порох !
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08.09.2021 21:16
+13
в то время нетописи валили от призыва в ВСУ за бугор. А у тебя справка об олигофрении и плоскостопии?
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08.09.2021 21:25
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а при чём здесь Зеленский ?
все мы - президенты ! "Без цензуры" в прямом эфире: Станет ли Зеленский вновь президентом? Бешенство ватосамок. Почему украинцев становится все меньше - Цензор.НЕТ 7725
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08.09.2021 20:49 Відповісти
Не, я на эту херню не подписывался "Без цензуры" в прямом эфире: Станет ли Зеленский вновь президентом? Бешенство ватосамок. Почему украинцев становится все меньше - Цензор.НЕТ 1470
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08.09.2021 20:51 Відповісти
"Без цензуры" в прямом эфире: Станет ли Зеленский вновь президентом? Бешенство ватосамок. Почему украинцев становится все меньше - Цензор.НЕТ 6961
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08.09.2021 20:49 Відповісти
Демагогія, якщо одним словом. Летять століття, тисячоліття, а обділені мізками людішки все так само вухами живуть.
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08.09.2021 21:23 Відповісти
правильно говорил Аристотель - Мизг на дороге не валяется, если мизгов нет - на форуме не выдадут, Мизг коровы больше чем мизги Платона, но корова не придумала Атлантиду.
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15.09.2021 16:55 Відповісти
розумієте, власне, знаєте. - сто раз повторение слушать, как будто для тех кому лет 5. реально уже подб*шивает. еще не слушал, но предупреждаю "Без цензуры" в прямом эфире: Станет ли Зеленский вновь президентом? Бешенство ватосамок. Почему украинцев становится все меньше - Цензор.НЕТ 786
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08.09.2021 20:50 Відповісти
Все більше розумних людей виїжджають, бо розуміють, що зі скотом, який вибрав дебільного клоуна, нормальну країну не побудуєш ніколи.
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08.09.2021 20:53 Відповісти
Тобто саме тому пік міграції з України припав на 2016-2017 роки? "Без цензури" в прямому ефірі: чи стане Зеленський знову президентом? Сказ ватосамок. Чому українців стає все менше - Цензор.НЕТ 9915
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08.09.2021 21:20 Відповісти
в то время нетописи валили от призыва в ВСУ за бугор. А у тебя справка об олигофрении и плоскостопии?
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08.09.2021 21:25 Відповісти
Ці дані ніхто не рахував, це неможливо підрахувати без перепису.
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08.09.2021 23:10 Відповісти
Не дочекаються. Чому я маю їхати ? Краще зроблю все, щоб тікали ВОНИ !
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09.09.2021 08:09 Відповісти
Зеленский не выполнил ничего из того что обещал в 2019м.. как то странно что у него самый высокий рейтинг "Без цензури" в прямому ефірі: чи стане Зеленський знову президентом? Сказ ватосамок. Чому українців стає все менше - Цензор.НЕТ 1021
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08.09.2021 21:03 Відповісти
Возможно, что пока не видят альтернативы.
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08.09.2021 22:47 Відповісти
Стане. Підготовка до фальсифікації виборів іде під керівництвом спеціалістів з Кремля та Мінська.
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08.09.2021 21:08 Відповісти
В любом случае, не должны быть президентами Зеля и Порох.
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08.09.2021 21:10 Відповісти
Зеля и Бойко - нет , в любом случае ,
только - Порох !
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08.09.2021 21:16 Відповісти
Пока не найдется лучше. Порох не вечный.
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09.09.2021 09:06 Відповісти
украинцев становится все меньше, потому-как жидов становится все больше
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08.09.2021 21:11 Відповісти
Станет ли ЗЕ Президентом?Вопрос конечно интересный,у него чересчур обязательств в своем окружении но как политик только сейчас начинает ,,взрослеть,,.Пока он только отдает должное тем кому обязан в ущерб интересов Украины что не делает ему чести как в самой стране так и на международном уровне.
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08.09.2021 21:15 Відповісти
P.S.А частая смена министров только указывает или в намереных его действиях или в делитанстве как его самого так и тех кого он назначает не задумываясь об проФФионализме назначаемых.
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08.09.2021 21:19 Відповісти
Як би то він сам призначав, міркував, розраховував... Але, судячи з його висловів "експромтом", він не здатний на обдумані дії з прицілом хочаб на квартал.
Та й особи, яких він "призначає" наводять на думку, що ЗЕ! лише медійна ширма.
Сподіваюсь, ви, пане, не з прихільників культу "дайтє єму єще 100 днєй"...
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08.09.2021 21:31 Відповісти
Не із прихильників але висловлюю свою думку.Ні один Президент сам про все не міркує,не розраховує та не призначає.Нормальний Президент в першу чергу має згуртувати навколо себе реальних фахівців у всіх сферах діяльності країни а не тільки в артестичній та шоу. сфері .
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08.09.2021 21:36 Відповісти
Ось тут згоден з вами. Жодна людина не в змозі осягнути всі сфери життя, економіки та політики з соціологією. І тут потрібні радники. І, на жаль, за останні роки, саме ефективне керування було від мафії (чи злочинних огрупувань по-людськи).... В обох випадках...
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08.09.2021 22:04 Відповісти
Радники та фахівці своєї справи велика різниця.Радників ЗЕ має по саме неможу але ні одного фахівця своєї справи.
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09.09.2021 06:37 Відповісти
Ніколи Зеленський не буде в другий раз президентом. Точнісінько, як ніколи не стати вдруге президентом України свиночолому гетьману Порошенко.
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08.09.2021 21:18 Відповісти
Ось в цьому все і заключається що в Україні нема сильного політика-лідера за яким пішов би народ.А вибирати із старих політиків це просто утопія для України.
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08.09.2021 21:24 Відповісти
Так обрали ж нових літс, а не старих і результат налітсо.
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08.09.2021 22:43 Відповісти
А кого вибирати?Порошенка,Януковича,Ющенка чи Юльку?Їхні команди були не ліпщі просто вони ще комуністичної закалки і не проявляли такий дебілізм.Що змінилося у ВР України після Революциї Гидності?Та нічого регіонали які мали сидіти просто поміняли назву а тепер знову злетілися в одну партію ОПЖЗ.Хочете їх вибирати чи в Раді почали створювати нові обєднання де входять ті самі що сидять в Раді вже 30 років та вже і їхні діти та всі родичі тільки під новими назвами.
В Україні просто нікого нового вибирати,нове система знищує на корню.
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09.09.2021 06:28 Відповісти
свмнособаки топят за Бойку
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08.09.2021 21:26 Відповісти
Да пошёл он .....
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08.09.2021 22:13 Відповісти
Писец ненаписанного, давай, раскажи кто достоин быть Президентом Украины? Или в методичках для тебя не написано?
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08.09.2021 21:36 Відповісти
Українців меншає, бо вони дурні. Ніяк не можуть ствердити свою державу. Так і тиняються приживалами при сусідах
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08.09.2021 21:18 Відповісти
От ті, які були на концерті ватосамки, хіба розумні?
І це не якісь дрібні відсотки, а переважна більшість. Як показали вибори 2019 - аж 73%
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08.09.2021 21:20 Відповісти
Як показали вибори 2019 - аж 73%.Я думаю що не 73% ,,розумників,, які вибрали ЗЕ із43% які прийшли на вибори.А 57% які просто не прийшли на вибори та могли змінити ситуацію,а тепер ті 57% через їх похеризм і сидить ЗЕ а вони в один голос звинувачують у всіх бідах України тих 43%.
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09.09.2021 06:53 Відповісти
Так а чого вони на вибори не ходять ?
Хочуть в жити в нормальній країні, а самі ігнорують найважливіші моменти. Ці люди ще гірші ніж 73 % зебілів.
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09.09.2021 08:53 Відповісти
Поколение просто такое, хотим в свое удовольствие жить и не утруждать себя трудностями родов и воспитания детей что есть огромный труд и ответственность.
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08.09.2021 21:33 Відповісти
Это ватаны почкованием размножаются, как на фронт так сразу "мы против войны", а как тарифы врубят так сразу "мы против коррупции". Люди без Родины и без будущего.
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08.09.2021 21:39 Відповісти
1 Допоки в ЗЕ вливають гроші, доти він буде лідером "соцопитувань". А Бєні та іншим "поважним бізнесменам" того мізеру бабла не жалько, бо вони його, при цьому непорозумінні найвеличнішому, повертають сторицею.
2 Вата була, є і буде. Проблема в її кількості на одиницю площі.
3 Гроші на університет імені ЗЕ, "велике крадівництво", похід першої ляді по магазинах США є, а на програму по заохоченню народжуванності - немає.

Якост так
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08.09.2021 21:23 Відповісти
А що таке соцопитування,та і опитують реально когось?
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08.09.2021 21:25 Відповісти
за майже 50 років свого життя я аж один раз брав участь у соцопитуванні. І то було ще в минулому сторіччі "Без цензури" в прямому ефірі: чи стане Зеленський знову президентом? Сказ ватосамок. Чому українців стає все менше - Цензор.НЕТ 4683
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08.09.2021 21:34 Відповісти
"во всем мире рождаемость" - русскаязичьних скока нє раділась?
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08.09.2021 21:24 Відповісти
Если появится хороший кандидат, то он легко выиграет у Зеленского. А если нам опять предложат все те же коррумпированные рожи, то Зеленский легко выиграет у любого из них.
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08.09.2021 21:33 Відповісти
А ти за кого голосував?
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08.09.2021 21:34 Відповісти
Гарний кандидат це хто? Новое литЦо, яке пообіцяє, що поборе олігархів та корупцію, закічнить війну і зробить нарід заможним? Нью- Голобородька від фуйла та олігархів?
Потім віддасть владу олігархам і корупціонерам, як і ВАЗеленський і буде зливати спецоперації, як і Бубочка.
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09.09.2021 00:07 Відповісти
Зеркаль якщо захоче сама без олігархів виграє.
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09.09.2021 08:13 Відповісти
Зеркаль сказала, що НЕ хоче. Хто ще? Хто візьме на себе відповідальніст за зруйновану ВАЗеленським країну, зі знищеною репутацією і відновить її? Хто візьме на себе відповідальність і дасть відсіч фуйлу?
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09.09.2021 11:23 Відповісти
Притула, Сенцов, на крайній випадок Кличко
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09.09.2021 11:41 Відповісти
Кличко мог бы, для этого ему надо было за две мэрских каденции сделать из Киева конфетку, но что-то пошло не так)), у Притулы уже есть рейтинг тоже до 2%, Сенцов - может быть, но захочет ли он сам?
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09.09.2021 13:06 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: чи стане Зеленський знову президентом? Сказ ватосамок. Чому українців стає все менше - Цензор.НЕТ 6131
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08.09.2021 21:50 Відповісти
Пиар против Зеленского проплачен бойко,мураевым,порошенко.
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08.09.2021 22:13 Відповісти
Зеленский - аферист, патологический лжец, вор и мошенник. И я никому не платил
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08.09.2021 22:21 Відповісти
А вы кто из перечисленных - бойко, мураев или таки сивочелый гетьман? "Без цензури" в прямому ефірі: чи стане Зеленський знову президентом? Сказ ватосамок. Чому українців стає все менше - Цензор.НЕТ 6514
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08.09.2021 22:52 Відповісти
а ты кто из запи..шихся?
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08.09.2021 23:01 Відповісти
А я то тут причем? "Без цензури" в прямому ефірі: чи стане Зеленський знову президентом? Сказ ватосамок. Чому українців стає все менше - Цензор.НЕТ 3861
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08.09.2021 23:23 Відповісти
Где вы лечитесь, любезный? В каком это конченном дурдоме хорошо при гринпоце? В кремлевском?
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08.09.2021 22:33 Відповісти
Подляк підкинув нових тролів, для порятунку "велічайшего".
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09.09.2021 00:09 Відповісти
Та Донбабве большое. Там платных обожателей ЗЕ, как блох на собаке.
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09.09.2021 09:09 Відповісти
Спочатку доживіть з таким президентом до виборів. "Без цензури" в прямому ефірі: чи стане Зеленський знову президентом? Сказ ватосамок. Чому українців стає все менше - Цензор.НЕТ 2135
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08.09.2021 22:50 Відповісти
Порошенко наш Президент , крапка ,
так як досить знущатися над краіною і украінцями !!
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08.09.2021 22:53 Відповісти
Та ваш-ваш, спокійно. Тільки процедури та уколи вчасно приймайте.
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08.09.2021 23:44 Відповісти
Чому «вагнерівці» знову у центрі уваги? |Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=IuIFxfoXtWA
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09.09.2021 00:02 Відповісти
І охота коментаторам воду в ступі товкти! Немає достойної заміни пану Зеленському? Та їх в Україні - мільйони, тобто 73% від проголосувавших в другому турі! І будь-хто з них буде кращим президентом, аніж діючий!
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09.09.2021 07:32 Відповісти
ЗЕбеня однозначно битая карта, на него владельцы ЗАО "Украина" больше ставку делать не будут сто процентов. не, он понятно поцарствовать еще попытается, но без поддержки хозяев Украины шансов у него немного меньше нуля. а хозяева, похоже, готовят в *********** димасика разумненького, т.е. скорее всего это и есть следующий **********. конечно результат очередных "честных выборов" пока еще не очевиден, но уже прогнозируем с большой долей вероятности, если общая картина вдруг не поменяется каким-либо кардинальным способом, вроде нового Майдана или полноценного вторжения *****.
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09.09.2021 08:39 Відповісти
Разумков через чур разумный, аж жуть)). Достаточно посмотреть его ролик в ютубе, как он пафосно въезжает в Раду на белом коне (черном кемри), чтобы понять, что за этого павлина люди не проголосуют.
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09.09.2021 13:25 Відповісти
 
 