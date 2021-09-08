"Без цензури" в прямому ефірі: чи стане Зеленський знову президентом? Сказ ватосамок. Чому українців стає все менше. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкладають по поличках головні теми останніх днів.

Сьогодні в стрімі "Без цензури" для Цензор.НЕТ вони будуть говорити про таке:

🔴 Чи стане Зеленський президентом удруге? Лідером президентського рейтингу залишається чинний президент Володимир Зеленський. Такими є результати дослідження, проведеного 2-4 вересня соціологічною групою "Рейтинг". Як Зеленському вдається зберігати електоральне лідерство, незважаючи на всі скандали і промахи влади?

🔴Сказ ватосамок. Ватяне осіннє загострення - прекрасний привід зайнятися антропологічними дослідженнями.

🔴Чому українців стає все менше і чи можна щось із цим зробити? Народжуваність в Україні може впасти до найменшого рівня з часів відновлення незалежності. Про це з посиланням на дані Державної служби статистики повідомляє сервіс відкритих даних Opendatabot. При введенні локдаунів у всьому світі через пандемію COVID-19 існувала думка, що це може призвести до зростання народжуваності, адже пари стали проводити разом більше часу.

"Для молодих людей: ніхто не відміняв демографічної кризи в Україні. Думаю, прийшов час боротися і з нею", - казав у березні 2020 року президент Володимир Зеленський. Але ці очікування не виправдалися. Навіть навпаки: у всьому світі народжуваність впала до рекордно низького рівня - за деякими винятками (наприклад, у Німеччині). Демографи пояснюють це впливом коронавірусної кризи на планування сім'ї, втратою людьми роботи і відсутністю впевненості в завтрашньому дні.