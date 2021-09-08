Паломники-хасиди почали виїжджати з Умані, - Нацполіція. ВІДЕО

Сьогодні ввечері, 8 вересня, паломники-хасиди почали виїжджати з міста Умань в країни постійного проживання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"У цілому ситуація контрольована. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 21 повідомлення про перебування паломників-хасидів. Є два відкритих кримінальних провадження, пов'язаних із торгівлею речовинами, схожими на наркотичні. Також є два адміністративних протоколи, за результатами яких будуть прийматися рішення щодо видворення за межі території України із забороною в'їзду окремих хасидів, які допускали правопорушення на території міста Умань", - повідомили в поліції.

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З метою забезпечення правопорядку під час від'їзду паломників посилено патрульні наряди, які працюють у місцях посадки в автобуси, також виставлені посилені автопатрулі по маршруту руху і посилені заходи безпеки в аеропортах.