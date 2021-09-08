На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ. ВІДЕО
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Ексголова Офісу Президента Андрій Богдан, голова ОАСК Павло Вовк і чиновник часів Януковича Андрій Портнов вплинули на звільнення Станіслава Шевчука з посади голови Конституційного Суду України в 2019 році.
Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Слідство.info", інформує Цензор.НЕТ.
В основу розслідування лягли так звані "плівки Вовка" - таємні записи розмов із кабінету голови ОАСК Павла Вовка, які вдалося отримати журналістам.
Так, восени 2019 року в кабінеті голів ОАСК обговорювали тиск на Конституційний Суд для скасування закону про люстрацію і звільнення тодішнього голови КС Станіслава Шевчука. Про це Вовк говорив зі співрозмовником на ім'я Андрій, який перебував за кордоном. Журналісти "Слідство.info" вважають, що це високопоставлений чиновник АП Януковича Андрій Портнов. Цю ж версію підтримує і колишній начальник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.
На той момент кілька суддів КС звинуватили Шевчука в перевищенні влади. Найбільше звільнення голови КС хотів його заступник, суддя Олександр Тупицький. Рішуче проти звільнення Шевчука виступала суддя Наталя Шаптала.
Вовк і Портнов у розмовах пов'язували звільнення Шевчука з можливим скасуванням закону про люстрацію. Вони називали скасування "болючим питанням".
"Якщо ти прямо зараз на нього (Шевчука. - ред.) здійсниш цю атаку, то отримаємо в кінцевому підсумку набір тих рішень, які хворобливі? Які ми хочемо, щоб вони пройшли до інавгурації, чи ні?"... "Ну, я просто відчуваю, що ми в результаті, бл#, люстрацію не закриємо", - переконував Вовк Портнова.
Крім Портнова, до впливу на КС міг бути причетний ще один співрозмовник Павла Вовка - Андрій Богдан. Його також турбує питання про люстрацію, а також присутність голови Конституційного Суду на інавгурації Володимира Зеленського.
У цього співрозмовника по імені Андрій були тоді й інші турботи - він активно "розбирався з посадами". "Чуєш, пам'ятаєш, ти, я тобі вантажу, а ти кажеш: "Не за##йте, дайте, бл#, із посадами розібратися!". Так і ти: "Не за##уй, розбирайся з посадами". Усе буде добре!", - запевняв його Вовк.
Богдан, як і Портнов, підпадав під дію закону про люстрацію і був зацікавлений у його скасуванні, - стверджує "Слідство.info".
14 травня 2019 року судді КС проголосували за відставку Шевчука. Через кілька днів, 19 травня, Андрій Портнов повернувся в Україну після 5 років відсутності. Конституційний Суд незабаром очолив головний прихильник відставки Шевчука Олександр Тупицький.
Журналісти намагалися отримати коментарі Портнова, Богдана і Вовка з питання про вплив на КС навесні 2019 року. Вовк проігнорував запит, Богдан відмовився від спілкування з журналістами, а Портнов сказав, що це неправда.
Будь ласка, зачекайте...
"...Одна из главных причин отсутствия существенных изменений в украинских судах - это украинский Конституционный суд. Поиски компромисса с судейской мафией, которая будет бороться исключительно за сохранение своего влияния, часто антиукраинского, всегда заканчивается плохо - как для страны, так и для тех, кто такие компромиссы ищет...."
недобитые гниды повылазили и разбираются между собой
а когда разберутся - пойдут добивать и вас и Украину
восстанавливаются в судах, нереформированная прокуратура имени Шокина, похороненное дело "бриллиантовых прокуроров", а также Розенблата и т.д., недостроенная стена на Донбассе, отжатый у эстонцев в 2016 бизнес-центр, о котором упомянула Президент Эстонии, - это всё Зеленский...
было- 73 %, монобольшинство в ВР и два с половиной года ?..
ДБЛ БЛД! (с)
Звільнивши Шевчука, ВАЗеленський призначив суддю януковича, тупіцького.
Наобирали, млять.
Мне лично этот Тупицкий и нах не нужен. Просто теперь он из уголовника стал политическим, а платить за это придется всем нам. И посадить его за уголовку теперь вряд ли получится.
А вот ликвидировать ОАСК (а значит и уволить Вовка) Зеля реально может легко - максимум за пару месяцев, но на это почему-то у него мозгов не хватает.
Порошенко использовал Медведчука для освобождения пленных - больше никаких полномочий у него не было. А вот впервые попал в список Форбс Медведчук только сейчас.
Опасения оппозиции, что Зеленский хочет получить контроль над КСУ могут быть вполне оправданными, и она имеет право противодействовать установлению такого контроля всеми возможными доступными методами, но только не поддержкой восстановления на должности Тупицкого. Такая поддержка аморальна, достаточно того, что судейское воронье крышует своего бандюгана.
Тупицкий и его соучастники должны быть осуждены за незаконные решения КС, избавившие коррупционеров во власти от требования объяснять происхождение своего состояния, с возможностью приземления на зону, если нет объяснения полученных активов (вопрос только, кто может осудить таких бандитов при нынешней законодательной базе, если это невозможно, такой закон должен быть принят в первую очередь по упрощенной процедуре).
Нужно запустить судебную реформу и реальную люстрацию, чтобы оздоровить суды, нужно чтобы нарушение правосудия несло для нарушителей большие издержки, чем соблюдение законности.
В цивилизованных странах, если есть доказательства, что судья совершил преступление, он наверняка попадет в тюрьму, и судебный корпус там не выступает "крышей", чтобы отмазать "своего" от ответственности за преступление под предлогом независимости судебной власти, наоборот попытка такой защиты, это уничтожение навсегда репутации.
У нас репутация ничего не стоит. Пока не начнут реально сажать судей за очевидные заведомо незаконные приговоры, судебная система останется коррумпированной.
По большому счету невиновных в нынешней судебной системе нет никого, тот, кто сам не бандитствует, тот потворствует, закрывает глаза и делает вид что преступления коллег его не касаются - сейчас судебная система это уголовный коллектив с круговой порукой, столько скандальных резонансных приговоров, что даже видимости правосудия не возникает.