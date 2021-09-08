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Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У Костянтинівському районі Донецької області прикордонники виявили поле з масовим посівом конопель.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На 2 гектарах земельної ділянки правопорушники вирощували близько 200 тис. кущів конопель. За даним фактом у Національну поліцію направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 310 Кримінального кодексу України "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель".

Прикордонниками і співробітниками поліції незаконні насадження знищені.

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Топ коментарі
+8
Придурки. Хватит х***ней заниматься. Ловите лучше настоящих преступников.
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09.09.2021 00:43
+5
ЛєчЄбний КаБиБас... Пограничники обнаружили на Донетчине 200 тыс. кустов конопли - Цензор.НЕТ 7670
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08.09.2021 23:38
+3
А нікому не здається, що прикордонники пробують нас тупо "нагодувать милом" і натягти на голову валянок"?… На відео - пустир коло ферми… На ньому, серед бур"яну, в хаотичному безладі, росте велика кількість диких конопель, які до "культурних посівів" мають такий самий стосунок, як "архар" до "мериноса" Хай поїдуть на Полісся і коло будь-якого болота на сирих лугах знайдуть таких "посівів" повно! Та й по усій Україні - та сама картина! Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель - Цензор.НЕТ 4424
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09.09.2021 06:15
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ОПе поступлений от таможни уже не хватает Пограничники обнаружили на Донетчине 200 тыс. кустов конопли - Цензор.НЕТ 6081
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08.09.2021 23:37 Відповісти
Вавини плантації. Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель - Цензор.НЕТ 9074
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08.09.2021 23:46 Відповісти
ЛєчЄбний КаБиБас... Пограничники обнаружили на Донетчине 200 тыс. кустов конопли - Цензор.НЕТ 7670
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08.09.2021 23:38 Відповісти
Обнаружмлі раніше, а зараз прийшли за врожаєм?
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08.09.2021 23:45 Відповісти
рано еще )))))))
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09.09.2021 10:19 Відповісти
Больше занятся нечем как лазить по по полям кусты конопли искать...идиоты!
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08.09.2021 23:53 Відповісти
Яйцеслав когда твои родные подсядут на дурь, будеш оды петь ментам, куда глядели, просмотрели.
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27.12.2021 18:30 Відповісти
видно по твоему нику ты подсел конкретно...
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28.12.2021 15:50 Відповісти
Прикордонниками і співробітниками поліції незаконні насадження знищені.
Джерело: https://censor.net/ua/v3287181 працюють на талібів ?
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08.09.2021 23:53 Відповісти
ЗА такое -только расстрел
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09.09.2021 00:03 Відповісти
обнаружили и.. дар речи потеряли Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель - Цензор.НЕТ 6147
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09.09.2021 00:05 Відповісти
Дар речи удел избранных и точно не мусоров.
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09.09.2021 02:12 Відповісти
Придурки. Хватит х***ней заниматься. Ловите лучше настоящих преступников.
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09.09.2021 00:43 Відповісти
Прям каждый куст посчитали?) А потом "незаконные насаждения уничтожены. " себе в карман. Кто же хорошие бошки даром жжет)
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09.09.2021 02:52 Відповісти
Згадалася класика з канадського ТВ Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель - Цензор.НЕТ 3463
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09.09.2021 02:57 Відповісти
Идиотизм воевать с полезными растишками!
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09.09.2021 06:04 Відповісти
А нікому не здається, що прикордонники пробують нас тупо "нагодувать милом" і натягти на голову валянок"?… На відео - пустир коло ферми… На ньому, серед бур"яну, в хаотичному безладі, росте велика кількість диких конопель, які до "культурних посівів" мають такий самий стосунок, як "архар" до "мериноса" Хай поїдуть на Полісся і коло будь-якого болота на сирих лугах знайдуть таких "посівів" повно! Та й по усій Україні - та сама картина! Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель - Цензор.НЕТ 4424
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09.09.2021 06:15 Відповісти
Та да 100%.
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09.09.2021 13:18 Відповісти
Думаешь ты самый умный... Живи спокойно и помалкивал а то и к тебе придут... Фермер этот заплатит или сядет..а ты как будто вчерашний... Наверно приехал откуда то..Канада?
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09.09.2021 13:24 Відповісти
Я не думаю, що я розумний! Я просто впевнений в цьому! Тому що учора сидів на березі озера -(рибу ловив) А за спиною у мене була така сама "плантація" ... Той "пеньок", що розтрубив про "плантацію", мабуть ніколи не бачив заростей конопель-самосійки! Крім того - у вересні навіть така "самосійка" "нахрєн" нікому не потрібна, бо вона вже відцвіла і на ній сформувалося насіння в стадії молочної стиглості! А таку "наркоту" вже можна лише в зад собі запхать, (навіть кролі її їстимуть лише з голодухи - коли їсти не буде чого) Це тобі не макова соломка, з якої "ширку" можна вигнать навіть з сухої стиглої...
Ти з яких ""гарадских джунглей" вискочив? Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель - Цензор.НЕТ 4357 Я наприклад, у селі виріс і трохи знаю, що, як, коли і де росте!
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09.09.2021 14:01 Відповісти
Да у свій час у ППД штабу ССО ЗСУ конопля вовсю буяла.
І що?
Яким, вибачте, боком прикордонники відносяться до насаджень КОНОПЛІ?
Нас за ідіотів тримають?
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09.09.2021 10:26 Відповісти
Та вони вже скоро будуть контролювать навіть сезонні міграції диких птахів і линьку звірів! Вони й рибалок уже у прикордонній зоні контролювать взялися - браконьєрів ловлять! (бо ті на їх монополію на браконьєрство зазіхають)
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09.09.2021 15:21 Відповісти
Мабуть саме ТОМУ їх СБУшники пиз...ять.
Щоб на чуже сало не відкривали є...ало.
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09.09.2021 21:02 Відповісти
А почему ж не подсчитали на какую сумму по цене черного рынка? А потому что пАказатель сделали как БЭ.
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09.09.2021 11:05 Відповісти
клоуны
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09.09.2021 12:23 Відповісти
От ти їх садив, що ламаєш? Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель - Цензор.НЕТ 5457
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09.09.2021 12:35 Відповісти
 
 