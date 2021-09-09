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Вінницька область (749) дороги (1505) Велике будівництво (718)

На Вінниччині повністю оновили 7,1 км дороги Гайсин - Теплик, - ОДА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

На Вінниччині завершили капітальний ремонт дороги О-02-04-08 Гайсин-Теплик.

Порівняти, в якому стані перебувала дорога рік тому і сьогодні, можна на відео, опублікованому головою Вінницької ОДА Сергієм Борзовим, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в межах президентської програми "Велике будівництво" ремонт проводили на відрізку протяжністю 7,1 км між містом Гайсин та селом Кущинці.

Також дивіться: Дорогу, що пролягає через заповідник "Медобори", відремонтують на Тернопільщині, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Так, було повністю оновлено дорожнє полотно, укріплено узбіччя, в межах населених пунктів облаштовано тротуари. Підрядник також встановив бар'єрне огородження, сигнальні стовпчики і наніс дорожню розмітку.

На дорозі було також встановлено 3 автобусні зупинки і додатково обладнано 2 посадочні майданчики.

Під час проведення закупівель і в ході ремонту, за даними Служби автомобільних доріг у Вінницькій області, вдалося заощадити майже 33 млн гривень коштів дорожнього фонду.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що програма "Велике будівництво" дозволила вперше системно підійти до ремонту і будівництва дорожньої інфраструктури України.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Те, що дороги робляться-це добре. Але яке відношення Зебіл до них має-мені не зрозуміло
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09.09.2021 09:13
+6
Ну чому ні? Гроші з ковід фонду на дороги, щоб по нових дорогах на кладовище приємніше було їхати. До такого тільки кловани-наркомани могли додуматись!
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09.09.2021 09:24
+5
ну вы как маленький.. ей бо!.. догадываться нада..

прошла зима, настало лето..
спасибо Зеленскаму за эта!
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09.09.2021 09:25
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Те, що дороги робляться-це добре. Але яке відношення Зебіл до них має-мені не зрозуміло
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09.09.2021 09:13 Відповісти
Ну чому ні? Гроші з ковід фонду на дороги, щоб по нових дорогах на кладовище приємніше було їхати. До такого тільки кловани-наркомани могли додуматись!
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09.09.2021 09:24 Відповісти
Ну хіба так)
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09.09.2021 09:33 Відповісти
я Вам скажу так: якби не пішли на дороги, то все до решти би просто розікрали... на Ковід би не дійшло. Тому краще вже нехай на дороги...
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09.09.2021 20:12 Відповісти
Я теж згоден. Всі ж погодилися на коміка преЗЕдента: якби ВР не провалила голосування за союзника США поза НАТО, то зелень би оголосила війну США... Тому краще вже ганьбити всі зв'язки з США...
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09.09.2021 22:45 Відповісти
ну вы как маленький.. ей бо!.. догадываться нада..

прошла зима, настало лето..
спасибо Зеленскаму за эта!
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09.09.2021 09:25 Відповісти
Текущая статистика по коронавирусу на 09.09.2021 (Винницкая обл.)
Население - 1 519 000
Всего зара­жений - 73 044
Смер­тельные случаи - 1 732
Выздоро­вевшие - 70 380
Сейчас болеют - 932
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09.09.2021 09:16 Відповісти
Ура!
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09.09.2021 09:17 Відповісти
Млять тупые редакторы! не ВинниТчина а Винничина!!! сколько можна одну и туже ошибку делать каждый раз!
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09.09.2021 09:32 Відповісти
Это ремонт дороги, не называйте это стройкой.
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09.09.2021 11:02 Відповісти
Прпагандонский манипулятивный видосик.

1. Весь ролик сделан в пределах одного населенного пункта. Это чтобы мы не увидели весь 3,14здец за его пределами? В частности обочину, которой нет!

2. Ни единого слова об укреплении дорожной подушки, т.е. эту красоту фуры за пару лет расколеят и убъют.
3. Вот эти "столбики" и "ограждения" для чего? Что бы уснувший/не справившийся с управлением гарантированно в них въехал и убил себя и машину? А в случае с ограждением, он будет отброшен на встречку и там еще кого-то догонит.

4. Эти 7,1 км. дороги сколько делались? Замяли для ясности? Справочно: в Европе такие промежутки делаются за квартал, в Китае за месяц.

5. Почему дорога 2-х полосная? Теплик - это райцентр. И эта дорога соединяет его с главной магистралью. Плотный поток на 2-х полосной дороге - это гарантированные тяжелые ДТП (т.к. выезд на втречку при обгонах). А учитывая п.1 и п.3 - ДТП будут очень тяжелые, т.к. уходить от столкновения будет просто некуда.
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09.09.2021 11:47 Відповісти
Які обгони, їхав в серпні від Гайсина до Теплика 35км, дві назустріч і одну догнав, села глухі, людей ненаблюдав
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09.09.2021 12:16 Відповісти
Так всегда бывает, когда нет дороги, а есть только направление. Как только появляется дорога, кол-во машин увеличивается в разы. Я наблюдал это на многих дорогах.

На счет Гайсина, утверждать не буду. Ездил там один раз в жизни (еще в нулевых). Посмотрите через несколько месяцев (если вы местный).
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09.09.2021 13:16 Відповісти
Брехня! Там дорога нормальна вже як 3 роки. На Тульчин зробили, це точно.
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09.09.2021 14:38 Відповісти
Аж 7,1 км. А коштує як 71 км.. Чому зебіл так взявся за так називаючи велике буддівництао (крадівництво) тому що там фантастичні відкати. Це для зебілів як колондайк
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09.09.2021 14:42 Відповісти
Херасе, отремонтировали аж 7,1 км и подают как достижение!
С такими темпами зебилизации и разграбления страны, скоро вообще забудем о новостях с отремонтированными автодорогами.
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09.09.2021 16:02 Відповісти
Кстати, там на этих дорогах понаделывали кучу идиотских островков безопасности о которые уже разбилась куча машин! Какой идиот это запроектировал и кто ответит за ДТП???
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09.09.2021 18:13 Відповісти
Идиотские островки безопасности - норма для европейских стран - это защита пешеходов. Если у водителей нет мозгов то пускай разбиваются, все равно сотрясения не будет
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09.09.2021 22:10 Відповісти
На Вінниччині повністю оновили 7,1 км дороги Гайсин - Теплик, - ОДА - Цензор.НЕТ 3312
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09.09.2021 19:51 Відповісти
 
 