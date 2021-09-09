На Вінниччині повністю оновили 7,1 км дороги Гайсин - Теплик, - ОДА. ВIДЕО

На Вінниччині завершили капітальний ремонт дороги О-02-04-08 Гайсин-Теплик.

Порівняти, в якому стані перебувала дорога рік тому і сьогодні, можна на відео, опублікованому головою Вінницької ОДА Сергієм Борзовим, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в межах президентської програми "Велике будівництво" ремонт проводили на відрізку протяжністю 7,1 км між містом Гайсин та селом Кущинці.

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Так, було повністю оновлено дорожнє полотно, укріплено узбіччя, в межах населених пунктів облаштовано тротуари. Підрядник також встановив бар'єрне огородження, сигнальні стовпчики і наніс дорожню розмітку.

На дорозі було також встановлено 3 автобусні зупинки і додатково обладнано 2 посадочні майданчики.

Під час проведення закупівель і в ході ремонту, за даними Служби автомобільних доріг у Вінницькій області, вдалося заощадити майже 33 млн гривень коштів дорожнього фонду.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що програма "Велике будівництво" дозволила вперше системно підійти до ремонту і будівництва дорожньої інфраструктури України.

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