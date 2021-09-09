На Вінниччині повністю оновили 7,1 км дороги Гайсин - Теплик, - ОДА. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
На Вінниччині завершили капітальний ремонт дороги О-02-04-08 Гайсин-Теплик.
Порівняти, в якому стані перебувала дорога рік тому і сьогодні, можна на відео, опублікованому головою Вінницької ОДА Сергієм Борзовим, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в межах президентської програми "Велике будівництво" ремонт проводили на відрізку протяжністю 7,1 км між містом Гайсин та селом Кущинці.
Так, було повністю оновлено дорожнє полотно, укріплено узбіччя, в межах населених пунктів облаштовано тротуари. Підрядник також встановив бар'єрне огородження, сигнальні стовпчики і наніс дорожню розмітку.
На дорозі було також встановлено 3 автобусні зупинки і додатково обладнано 2 посадочні майданчики.
Під час проведення закупівель і в ході ремонту, за даними Служби автомобільних доріг у Вінницькій області, вдалося заощадити майже 33 млн гривень коштів дорожнього фонду.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що програма "Велике будівництво" дозволила вперше системно підійти до ремонту і будівництва дорожньої інфраструктури України.
Будь ласка, зачекайте...
прошла зима, настало лето..
спасибо Зеленскаму за эта!
Население - 1 519 000
Всего заражений - 73 044
Смертельные случаи - 1 732
Выздоровевшие - 70 380
Сейчас болеют - 932
1. Весь ролик сделан в пределах одного населенного пункта. Это чтобы мы не увидели весь 3,14здец за его пределами? В частности обочину, которой нет!
2. Ни единого слова об укреплении дорожной подушки, т.е. эту красоту фуры за пару лет расколеят и убъют.
3. Вот эти "столбики" и "ограждения" для чего? Что бы уснувший/не справившийся с управлением гарантированно в них въехал и убил себя и машину? А в случае с ограждением, он будет отброшен на встречку и там еще кого-то догонит.
4. Эти 7,1 км. дороги сколько делались? Замяли для ясности? Справочно: в Европе такие промежутки делаются за квартал, в Китае за месяц.
5. Почему дорога 2-х полосная? Теплик - это райцентр. И эта дорога соединяет его с главной магистралью. Плотный поток на 2-х полосной дороге - это гарантированные тяжелые ДТП (т.к. выезд на втречку при обгонах). А учитывая п.1 и п.3 - ДТП будут очень тяжелые, т.к. уходить от столкновения будет просто некуда.
На счет Гайсина, утверждать не буду. Ездил там один раз в жизни (еще в нулевых). Посмотрите через несколько месяцев (если вы местный).
С такими темпами зебилизации и разграбления страны, скоро вообще забудем о новостях с отремонтированными автодорогами.