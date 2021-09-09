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"Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

У Києві в Шевченківському районі побилися водій сміттєвоза і трамвая. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт виник через спробу водія сміттєвоза об'їхати затор на вулиці Дегтярівській через трамвайні колії. Такими діями він перегородив дорогу трамваю.

Відео "Оперативна Україна інфо"

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
Але перевага саме у трамвая...
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09.09.2021 10:08
+19
А, ну тут очевидно что мусор виноват
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09.09.2021 10:07
+16
А что неправду сказал пилот трамвая? Разве с такой манерой езды, водила мусоровоза не "п@дорас"?
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09.09.2021 12:06
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Водій трамвая якийсь неадекват.
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09.09.2021 10:06 Відповісти
Але перевага саме у трамвая...
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09.09.2021 10:08 Відповісти
Так, але те що мусоровоз порушив правила дорожнього руху і заблокував проїзд не дає права водієві трамвая ображати і обзивати водія мусоровоза. Для цього є поліція: зафіксуй на телефон як він блокує проїзд, подзвони на 102 повідом про злочин, продиктуй номера мусоровоза і нехай поліція його шукає і притягає до відповідальності. А так образив людину- получив по морді.
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09.09.2021 10:18 Відповісти
Та думаю, водія трамвая все дістало, там на відрізку від Лук'янівки до вокзалу постійно або хтось по рейках їздить, або паркується на рейках і тоді трамваї взагалі стають...
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09.09.2021 10:27 Відповісти
Водія сміттєвоза мають позбавити прав і взагалі права водіння транспортних засобів на 5 років. Навіщо такі водії-професіонали які порушують правила і блокують рух громадського транспорту і показують приклад іншим?
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09.09.2021 14:30 Відповісти
у вас мусор от дома вывезен? если да, то смиттевоз ехал к вам
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09.09.2021 22:08 Відповісти
А что неправду сказал пилот трамвая? Разве с такой манерой езды, водила мусоровоза не "п@дорас"?
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09.09.2021 12:06 Відповісти
Там со стороны Лукьяновского рынка висит кирпич, так что мусор грубо нарушил пдр, еще и быкует, быдлота.
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09.09.2021 11:55 Відповісти
водій трамвая як раз адекват. його путя, його право. сміттєвозу там нічого робити!
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09.09.2021 12:53 Відповісти
А, ну тут очевидно что мусор виноват
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09.09.2021 10:07 Відповісти
і саме той мусор, який повинен виписати штраф сміттєвозу, який порушив правила і заперся не на свою дорогу.
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09.09.2021 12:54 Відповісти
Надо признать, что мусоровозы сейчас- красивые. "Г#ндон ты, с#ка, #бучий!", - "Ты - п#дарас!" - в Киеве подрались водитель мусоровоза и трамвая - Цензор.НЕТ 9703 Даже в Мариуполе. Хотя, видно- в Киеве таки ещё красивше.
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09.09.2021 10:07 Відповісти
Я даже не сразу понял что это мусоровоз, в Николаеве все еще старые эколокические катастрофы на колесах мусор вывозят
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09.09.2021 10:11 Відповісти
Да??? Кошмар! В областном центре...
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09.09.2021 10:13 Відповісти
В Николаеве коррупция в этом деле,да и не только в этом.
МКТ кучу бабла списывет на эту рухоядь,которая еле передвигается.А частникам с приличными машинами работать не дают.
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09.09.2021 10:36 Відповісти
Ну так Миколаїв же амброзійна та бандитська столиця України (і це при наявності Одеси та Харкова!) "Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая - Цензор.НЕТ 9564
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09.09.2021 13:08 Відповісти
В Запорожье тоже еще есть экокатастрофы на колесах мусор возят.Но есть и новые.
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09.09.2021 19:25 Відповісти
А я подумав, що смешковців, зокрема, Діму горндона, побили... Шкода, помилився
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09.09.2021 10:08 Відповісти
Ага! Вам тоже этот чудик в темном показался явно похожим на Диму! Я даже второй раз просмотрел... Не. Не он.
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09.09.2021 10:10 Відповісти
А чего с мусоровоза полиция не выскакивает?
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09.09.2021 10:09 Відповісти
а чого, якщо повинна вискакувать із трамвая бо трамвай нічого не порушив.
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09.09.2021 12:55 Відповісти
Здесь главное слово мусоровоз))) Ну тот что мусоров возит)))
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09.09.2021 15:01 Відповісти
а чого так вольнічають не тільки сміттєвози? ти не задумувався? чого водію трама треба сомому виборювати своє законне місце проїзду? ти про це не задумувався? де ті мусоровози, які повинні вже були пояснити цьому сміттєвозу, де його місце на дорозі?
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09.09.2021 17:16 Відповісти
Да сарказм это был) Понятно, что все ваши претензии верны... Ну пошутили немного, как без этого?)
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09.09.2021 18:55 Відповісти
Ну хоть где то не Слуги отличились
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09.09.2021 10:11 Відповісти
тут відмітились прислужники Слуг (2чол з 73%)
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09.09.2021 11:27 Відповісти
Не факт, это лехторат слуг
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09.09.2021 12:02 Відповісти
когда-то водилы на больших машинах были эталоном..сейчас бычье везде...
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09.09.2021 10:12 Відповісти
100%
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09.09.2021 23:37 Відповісти
Два люмпен-москаля побилися.
Нічого дивного.
Нічого нового.
Нічого цікавого.
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09.09.2021 10:16 Відповісти
Очень жаль что это присходит. Я вообще в шоке что люди работают в таких условиях. Отсюда нервы и все остальное. Жаль то их труд не ценится соответствующим образом
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09.09.2021 10:16 Відповісти
олигархат уродский везде. остальные рабы
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09.09.2021 10:25 Відповісти
так и то шо большевики и остальное б.., ой, остальные люди что творили с буржуями - то как раз от этого самого - мы тут пашем или крутим гайки, а эти твари прожирают в ресторане за вечер столько что мы и за полгода не заработаем.
и да, я поддерживаю пролетариев(вешает Ленина, то есть томик Ленина на стену, поет гимн - ... марсельезу что ли? "Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая - Цензор.НЕТ 7385 )
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09.09.2021 10:29 Відповісти
Ленін і сам був олігархом - можеш знімати томік
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09.09.2021 13:10 Відповісти
Антиколорадос пише шо був він олігархом рівно до того як його киданув його кур.єр..(та всі би так зробили), і потім Ілліч від здивування раптово став овочем.
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09.09.2021 13:14 Відповісти
бо інші служби не виконують свої обов"язки, да так, що водію трамвая треба самому себе захищати і своє законне право на колію.
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09.09.2021 12:56 Відповісти
"Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая - Цензор.НЕТ 7733
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09.09.2021 10:19 Відповісти
насрал?
подотрись хотя не надо, и доложи тов. майору шоб тебе на клык, ой, 5 рублей дал. ну и это тоже, рссукие это любят - кстати правда.
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09.09.2021 10:31 Відповісти
Гастери з Вологди.
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09.09.2021 12:13 Відповісти
бояры нет!
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09.09.2021 12:40 Відповісти
та нехай русский для мата і срача. а українська мова - для душі і спілкування. "Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая - Цензор.НЕТ 45
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09.09.2021 12:57 Відповісти
рузьгє саме призначений для того щоб на ньому лаятись.
В нормальних домах заборонено використовувати цю мордорську говірку
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09.09.2021 13:20 Відповісти
!
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09.09.2021 10:24 Відповісти
ХОРОШО ЧТО ТРАМВАЙ ТОЛЬКО ПО РЕЛЬСАМ ЕДЕТ !)
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09.09.2021 10:25 Відповісти
и что? сбивал бы мусорников и сам бы съехал на не рельсы?
может надо по людски было (забили на всех, распили на двоих, или на двух, не учил просто оккупантский вна школе "Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая - Цензор.НЕТ 2404 )
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09.09.2021 10:33 Відповісти
НЕХЙ С УТРА БУХАТЬ !)
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09.09.2021 14:02 Відповісти
Цільова аудиторія виконавців шансону )))
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09.09.2021 10:31 Відповісти
тут что то была новость шо "воровайкам" запретили сюда ехать и ублажать фанатов, но послушал - ну, нашел после новости - ролик - эй мусорок не шей мне срок - то сам бы пошел на концерт, если бы не был быдлом и не читал новости. ибо тупо бесноваться под ... это, то даже ... кстати, а кто там Моргенштерн то?
мрак, тупо. надо было 5 лет взад делать контрпропаганду, грамотно, всеинтернетно. просрали, или ... ну не думаю шо не знали шо несет все это говно.
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09.09.2021 10:37 Відповісти
Культурная сталица , **** плять.. "Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая - Цензор.НЕТ 361
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09.09.2021 10:35 Відповісти
тяжолає наслєдіє царскага рєжіма
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09.09.2021 13:15 Відповісти
Да уж, судя по словесным выражениям-явно не интеллигенция...
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09.09.2021 10:36 Відповісти
Эти дороги планировались и строились от царя Гороха и тогда никто не расчитывал на такой рост транспортного потока, как последние пару десятилетий. Задача городских властей - менять инфраструктуру, но как показывает практика - у нас к власти приходят не для того, чтобы улучшать окружающую среду обитания, а исключительно для самообогащения .... селяви
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09.09.2021 10:44 Відповісти
Мне кажется, что боксёр как раз и пытается что-то делать для города.
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09.09.2021 11:26 Відповісти
Ваш ник позволяет узреть в вашем коменте скрытый сарказм.
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09.09.2021 14:40 Відповісти
В данном случае нет. Я вижу позитивные изменения в городе. Даже в спальных районах асфальтируют тротуары и выравнивают перекособоченные канализационные люки, которые десятилетиями никому не были нужны.
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10.09.2021 09:46 Відповісти
Во всем виной не эффективное планирование территории и инфраструктуры города, хаотичная застройка, но Виталику об этом ничего не известно!
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09.09.2021 10:57 Відповісти
Да там планировалось все 70 лет назад. Людей много, машин много...
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09.09.2021 11:29 Відповісти
Короткостволы им, срочно!
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09.09.2021 10:59 Відповісти
Коротко и длинностволы обязательно надо дать гражданам, отстрелят несколько длббв, таких похожих на тебя, а остальные задумаются стоит ли вообще говорить матом
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09.09.2021 11:39 Відповісти
і взагалі розмовляти голосно "Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая - Цензор.НЕТ 9334
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09.09.2021 13:16 Відповісти
потом автоматы-пушки-танки-самолеты ну и яо всем срочно выдать
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09.09.2021 13:23 Відповісти
Ёрничать будешь на пляшке из-под горилки! Уверен,что если бы у патриотов донеччан-луганчан было бы оружие ,они бы завалили рашистских диверсантов и коллаборантов - власовцев в зачатке и зараза хрюсского мирка не расползлась бы по Донбассу
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09.09.2021 13:49 Відповісти
навряд чи. Бо такі речі із офіційною зброєю не роблять
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09.09.2021 16:15 Відповісти
Все ясно, то были избиратели ЗЕ!
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09.09.2021 11:23 Відповісти
не могли визначитись хто більше любить ЗЕ "Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая - Цензор.НЕТ 3863
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09.09.2021 13:17 Відповісти
Лукьяновка, блеать!
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09.09.2021 11:27 Відповісти
вони подрались видно вже після роботи, бо там тіки матюками обклали одне одного)))
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09.09.2021 11:35 Відповісти
Светский разговор утончённых интеллектуалов.
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09.09.2021 11:37 Відповісти
Сміттевоз може їздити по трамвайним рельсам, але має закінчити роботу до 6-ї ранку.
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09.09.2021 12:16 Відповісти
Джентельменська розмова закінчилась якось не по джентельменськи: не побили одне одному мордяк,, не наплювали в очі, не розмахували бітами,не попали в лягавку... Тху,дивиться противно!
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09.09.2021 12:18 Відповісти
Яка важлива новина,точно заслуговує на публікацію і обговорення.
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09.09.2021 12:21 Відповісти
Ну да, событие всеукраинского масштаба и обязательно матюки в заголовке. Гарантия просмотров и обсуждений. С подобными новостями могут конкурировать только сообщения вроде: Полиция накрыла подпольный бордель.ФОТО.
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09.09.2021 12:49 Відповісти
Ну так з 2014 ніхто не матюкався - пройшло 2 роки з ЗЕ - і знов почалося!
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09.09.2021 13:18 Відповісти
Каждый капитан трамвая должен знать, что на трамвайной колее мусоровоз имеет приоритет, тем более объезжающий затор! Это знает каждый машинист мусоровоза
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09.09.2021 12:45 Відповісти
зачем ему тот мусоровоз, вот же борец за справедливость
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09.09.2021 13:36 Відповісти
интеллигентные люди с 17 поколения и такое
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09.09.2021 13:38 Відповісти
Коли вже легалізують короткостволи? Так би із кожної такої сварки ми мали би як мінімум - 1 бидло, а якщо пощастило би то і -2...
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09.09.2021 16:50 Відповісти
Пусть запишутся на курсы к Арестовичу - он научит как правильно дискутировать.
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09.09.2021 18:28 Відповісти
Кто них них самый дебильный? Тот кто снимал сквозь щель в заборе.
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09.09.2021 19:48 Відповісти
чому до цих водіїв не долучилися робітники всіх інших підприємств міста Києва ?
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09.09.2021 21:19 Відповісти
Слов - немного, их только чуток....Но какие из них комбинации. "Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая - Цензор.НЕТ 3951
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09.09.2021 23:07 Відповісти
Прямо таки подрались. Правильнее сказать "подрались".
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10.09.2021 09:04 Відповісти
От шопістец яка важна і нужна всім новина - поматюкалтсь два водія ! Це твій рівень цензор ?!
Точно як на г+г про кицьок розказують...
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10.09.2021 11:12 Відповісти
 
 