"Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая. ВIДЕО

У Києві в Шевченківському районі побилися водій сміттєвоза і трамвая. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт виник через спробу водія сміттєвоза об'їхати затор на вулиці Дегтярівській через трамвайні колії. Такими діями він перегородив дорогу трамваю.

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