14 665 85
"Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
У Києві в Шевченківському районі побилися водій сміттєвоза і трамвая. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт виник через спробу водія сміттєвоза об'їхати затор на вулиці Дегтярівській через трамвайні колії. Такими діями він перегородив дорогу трамваю.
Відео "Оперативна Україна інфо"
Топ коментарі
+36 Африкан_Свиридович
показати весь коментар09.09.2021 10:08
+19 Артем Шаборонко
показати весь коментар09.09.2021 10:07
+16 Mr Vice President
показати весь коментар09.09.2021 12:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
МКТ кучу бабла списывет на эту рухоядь,которая еле передвигается.А частникам с приличными машинами работать не дают.
Нічого дивного.
Нічого нового.
Нічого цікавого.
и да, я поддерживаю пролетариев(вешает Ленина, то есть томик Ленина на стену, поет гимн - ... марсельезу что ли? )
подотрись хотя не надо, и доложи тов. майору шоб тебе на клык, ой, 5 рублей дал. ну и это тоже, рссукие это любят - кстати правда.
В нормальних домах заборонено використовувати цю мордорську говірку
может надо по людски было (забили на всех, распили на двоих, или на двух, не учил просто оккупантский вна школе )
мрак, тупо. надо было 5 лет взад делать контрпропаганду, грамотно, всеинтернетно. просрали, или ... ну не думаю шо не знали шо несет все это говно.
Точно як на г+г про кицьок розказують...