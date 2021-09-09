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Вінниця (433) ДТП (4211) пішохід (106) трамвай (111)

У Вінниці пішохід втік із місця події, після того, як його збив трамвай. ВIДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

У Вінниці хлопець втік із місця події, після того, як його збив трамвай.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент події зафіксували камери спостереження. На записі видно, що після удару пішохід потрапив під трамвай, але через кілька секунд він виліз з-під вагона і пішов з місця ДТП.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+38
это отдельный биологический вид " Хомо Сапиенс Наушникас"..
ходят ничего и никого не видят не слышат..
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09.09.2021 10:32
+38
Ни хрена себе трюк! Аннушка и Берлиоз нервно закурили, от зависти. В Виннице пешеход сбежал с места происшествия, после того, как его сбил трамвай - Цензор.НЕТ 6620
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09.09.2021 10:32
+23
Дункан Маклауд я его узнал!
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09.09.2021 10:33
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это отдельный биологический вид " Хомо Сапиенс Наушникас"..
ходят ничего и никого не видят не слышат..
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09.09.2021 10:32 Відповісти
Просто Хомо Наушникос, есть еще Хомо Смартфонукус
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09.09.2021 10:48 Відповісти
У Вінниці пішохід втік із місця події, після того, як його збив трамвай - Цензор.НЕТ 280 Я тоже чуть премию дарвина не получил...у меня служебная прога и чат на смартфоне..надо все время смотреть...короче увлекся и мужик за шкирку остановил ...тупо пошел на красный...
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09.09.2021 21:12 Відповісти
Один раз чуть не сбил такого на переходе - тупо вылезло на свой красный свет из-за машины, которая остановилась на встречке. Посигналил - оно даже ухом не повело и голову не повернуло.
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09.09.2021 11:02 Відповісти
И его отдельный подвид -головус неповоротус.
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09.09.2021 12:09 Відповісти
живуче, падло!
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09.09.2021 12:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=stn0RA9UFK4
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09.09.2021 13:13 Відповісти
Ни хрена себе трюк! Аннушка и Берлиоз нервно закурили, от зависти. В Виннице пешеход сбежал с места происшествия, после того, как его сбил трамвай - Цензор.НЕТ 6620
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09.09.2021 10:32 Відповісти
Аннушка в прострации села жопой в лужу масла.
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09.09.2021 11:30 Відповісти
Трамвай отделался легким испугом.
О. Бендер
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09.09.2021 14:16 Відповісти
Просто он понял, что нарушил ПДД и шоб не платить штраф побежал на мировую В Виннице пешеход сбежал с места происшествия, после того, как его сбил трамвай - Цензор.НЕТ 2841
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09.09.2021 10:32 Відповісти
та просто його реально не переїхало. він без травм явно. він же попав між колесам під брюхо трама.
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09.09.2021 12:38 Відповісти
Нет.Там стоит отбойник не дающий человеку попасть под калеса.
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09.09.2021 13:00 Відповісти
шо нет? він не з-під трама вилазить?
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09.09.2021 13:03 Відповісти
Дункан Маклауд я его узнал!
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09.09.2021 10:33 Відповісти
ну нелегалы в таких случаях предпочитают убежать ..
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09.09.2021 10:33 Відповісти
Удар неслабый был. Тело явно под кайфом.
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09.09.2021 10:34 Відповісти
він попав між колесами під пузо трама, а там пустота. швидка зупина трамвая, а там би трамвай проїхав і ми б побачили його на колії теж без травм. якщо там під пузом у трама неає випуклостей.
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09.09.2021 12:40 Відповісти
Видно,что в том месте мощение в ровень с рельсами.Не хватит под трамваем места.Сработал отбойник.
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09.09.2021 13:03 Відповісти
повезло водителю трамвая,
их обычно - просто с рельс сбивают В Виннице пешеход сбежал с места происшествия, после того, как его сбил трамвай - Цензор.НЕТ 4183
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09.09.2021 10:37 Відповісти
наркоту нес..
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09.09.2021 10:37 Відповісти
Термінатори існують!))
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09.09.2021 10:45 Відповісти
Ух ты, Ванька-встанька какой-то У Вінниці пішохід втік із місця події, після того, як його збив трамвай - Цензор.НЕТ 8978
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09.09.2021 10:45 Відповісти
странно что трамвай целый остался
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09.09.2021 10:46 Відповісти
С ногой подмышкой У Вінниці пішохід втік із місця події, після того, як його збив трамвай - Цензор.НЕТ 6053
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09.09.2021 10:49 Відповісти
Это классическая реакция на шок. Бедняга просто плохо соображал, что с ним произошло. Ничего смешного на самом деле.
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09.09.2021 10:50 Відповісти
да че его жалеть, овощь не умеет даже по сторонам смотреть
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09.09.2021 10:51 Відповісти
Да.И не факт,что черер пол часа не крякнет.
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09.09.2021 13:05 Відповісти
дівчисько якесь
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09.09.2021 10:53 Відповісти
турминатор 9 рокопоп по кличке дункан трамвайклауд
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09.09.2021 10:54 Відповісти
Сценарий не удался. Аннушка забухала и масло не разлила ))
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09.09.2021 10:57 Відповісти
Прямо таки "Капітан Трамвай"! У Вінниці пішохід втік із місця події, після того, як його збив трамвай - Цензор.НЕТ 6239
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09.09.2021 10:58 Відповісти
У Вінниці пішохід втік із місця події, після того, як його збив трамвай - Цензор.НЕТ 6903
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09.09.2021 11:00 Відповісти
Не захотел чувак платить за помятый трамвай. Хотя трамвай тоже мог бы свалить с места ДТП, но, похоже, был травмирован и не сумел.
А вообще, повезло водиле. Нет тела - нет дела.
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09.09.2021 11:03 Відповісти
Водителя в баню и на месяц в отпуск
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09.09.2021 11:10 Відповісти
Надіюсь трамвай не пострадав.
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09.09.2021 11:26 Відповісти
Трамвай "Гота" ("Gotha") вообще-то спроектирован немцами, и, как видно, весьма
толково на такие случаи. Плюс молодость "клиента" - не тучный, молниеносно принял нужное положение. Жить захочешь - среагируешь.
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09.09.2021 11:27 Відповісти
а він там все-таки на метр під нього попав, диви, як вилазить зпід нього.
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09.09.2021 12:43 Відповісти
Його там таки трохи протягло. Добре, що худий і без рюкзака.
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09.09.2021 15:09 Відповісти
ну тут мені вище пишуть, що трам німецький і там біля колес є якийсь захист, ото він до нього попав. а там, як колеса у глибині, то і попав він на ту глибину, до "захисту", може тому трам так різко і став, як тільки його придавило до "захисту".
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09.09.2021 17:20 Відповісти
Терминатор!
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09.09.2021 12:09 Відповісти
дурмінатор.
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09.09.2021 17:21 Відповісти
А що,трамвай попав в реанімацію,що винуватець ДТП,злякавшись відповідальності за скоєний "наїзд" на ТЗ,бистренько втік із місця події?
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09.09.2021 12:11 Відповісти
Може то его душа?
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09.09.2021 12:14 Відповісти
да-дада
просто "закладочника" сбил. неужели так сложно догадаться то? чел просто знал шо если даже будут оформлять, то "кое-что" могут и вынюхать менты.
менты же по повадкам, ну, невербалке, знают чего то, вот и решил не рисковать.
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09.09.2021 12:17 Відповісти
маклауд
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09.09.2021 12:24 Відповісти
-1...У него осталось ещё четыре жизни в запасе
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09.09.2021 12:38 Відповісти
Небоскребы, небоскребы,
Стены, лифты, этажи...
Расскажу я вам, ребята,
Про восстание машин.

Чу - сверкнуло синим светом,
Ветром дунуло с реки.
- Терминатор, Терминатор! -
Зашептались мужики.
Возле бара на хайвее
Обступил народ гурьбой:
"Нержавейка?"
- "Нержавейка!" Отвечает наш герой.

А потом легко, небрежно
И негромко так сказал:
"Мне нужна твоя одежда".
Парень дал. А кто б не дал?
Вдруг из тёмного квартала -
Робот жидкого металла!
Пули градом, всё, конец!!!
Но известно: пуля - дура,
Терминатор - молодец.

Наш герой с подбитым глазом
Махом сгреб врага в кулак.
Тот - сквозь пальцы. Вот зараза!
Сразу видно - жидковат.
Мэй, сестра из медсанбата:
"Дайте, вас перевяжу!"
Улыбнулся он: "Не надо,
Я до свадьбы заживу".

И поднялся Терминатор,
И ба-бах, тыгдым, бу-бух!
Всё, капут...
А город думал, что учения идут.
Вся Америка гадает -
Чем героя наградить?
Может, на курорт отправить,
Или орден приварить?

- Нет, ребята, я не гордый,
Не такой я человек.
Так скажу: зачем мне орден?
Все равно я айлбибэк.
Спи спокойно, Сара Коннор,
Сохранит твой мирный сон
Терминатор, скромный робот
С человеческим лицом.
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09.09.2021 12:49 Відповісти
У Вінниці пішохід втік із місця події, після того, як його збив трамвай - Цензор.НЕТ 8158
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09.09.2021 13:08 Відповісти
Тележка в этом старом трамвае далеко от переднего бампера, была бы Татра - было бы мясо сразу.
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09.09.2021 12:56 Відповісти
Мудрое решение, подсказанное тысячами трагедий. Трамвай сбивает, но не давит.
А короткая база обеспечивает маневренность. У немцев рельсы ровные, потому в таком трамвае не швыряет из стороны в строну, как в Виннице или во Львове.
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09.09.2021 13:33 Відповісти
"В Виннице пешеход сбежал с места происшествия, после того, как его сбил трамвай."
_Негодяй.
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09.09.2021 13:06 Відповісти
Винницкие пешеходы настолько суровы...
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09.09.2021 13:16 Відповісти
Просто у парня родители и дедушки с бабушками были хорошими людьми.
Надо это понимать и не прожигать Карму в занятиях экстримом.
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09.09.2021 13:35 Відповісти
Понятно, что сбежал. Иначе пришлось бы бампер у трамвая рихтовать. А ведь трамвай то чай заморский, не нашенский...
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09.09.2021 13:41 Відповісти
Ушёл.
Чтоб не заставили трамвая рихтовать. У Вінниці пішохід втік із місця події, після того, як його збив трамвай - Цензор.НЕТ 1001
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09.09.2021 13:46 Відповісти
Я представляю состояние водителя трамвая)
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09.09.2021 14:30 Відповісти
в жизни такого не видел, вот так трамвай! памятник создателю!
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09.09.2021 15:57 Відповісти
..шок .. через пятьдесят метров потерял сознание ...
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09.09.2021 22:19 Відповісти
Люди Х существуют !!!
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09.09.2021 17:59 Відповісти
Фига себе, ну ладно но попал под колеса но сам удар был довольно сильный.
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09.09.2021 19:35 Відповісти
пешеходы Винницы настолько суровы...
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09.09.2021 19:55 Відповісти
....шо даже попадая под трамвай сьопывают с места происшествия по частям ... У Вінниці пішохід втік із місця події, після того, як його збив трамвай - Цензор.НЕТ 8690
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09.09.2021 21:06 Відповісти
"Всадник без головы"
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09.09.2021 22:19 Відповісти
ходячие мертвецы.
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10.09.2021 06:57 Відповісти
 
 