Спроба заборонити писати про розслідування CNN щодо "вагнерівців" - цензура. Тищенко напав на Лероса у ВР - жлобство, - Сюмар. ВIДЕО
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Нардепка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар назвала жлобством напад "слуги народу" Миколи Тищенка на нардепа Гео Лероса, а спроби влади припинити публікації в ЗМІ про розслідування CNN щодо "вагнерівців" - цензурою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це нардепка сказала в спеціальній заяві з трибуни Верховної Ради.
"Коли один боров вирішив, що він може диктувати, кому про що говорити, то, вибачте мене, ми самі себе обнуляємо. Коли ми хочемо, щоб усі мовчали, коли ми так боїмося критики, коли ми так хочемо "теплої ванни", ми знову ж таки себе тільки обнуляємо. І як парламент, і як держава. Не можна так боятися критики, не можна, щоб з цієї трибуни забороняли говорити. Вам дуже хочеться, щоб вся країна замовкла. Ви вчора зробили все можливе, щоб жоден телеканал не написав про розслідування CNN щодо вагнерівців. Це називається цензурою. А те, що тут робить депутат Тищенко, називається простим словом - жлобство. Тут не має бути жлобів. Ви - депутати, а не жлоби. Ви представники народу України, і пам'ятаймо про це", - сказала Сюмар.
Будь ласка, зачекайте...
Хотелось бы иной источник выслушать. Судя по историям о публикациям американских СМИ о Байдене без ведома авторов и потом отказе от этих публикаций, то СМИ в США тоже не безгрешны и их можно подкупить.
09.09.2021
Следствие по делу Павлова отказывает в приобщении к делу перечня абонентов звонков по "официальному телефону" Павлова. Второй, личный телефон - "не обнаружен", но и на первом достаточно критичных абонентов.
Общение группы американских конгрессменов с главой ВР Украины Дмитрием Разумковым не прошло зря. Теперь Разумков активно поддерживает и продвигает идею создания парламентской комиссии по расследованию "дела вагнеровцев".
И тут есть важный нюанс.
По регламенту Глава ВР обладает достаточно широкими полномочиями в вопросах организации работы (или препятствию работы) комиссии, в том числе и в вопросах привлечения специалистов-консультантов к работе комиссии, запрашивания материалов и данных с других источников, в том числе и международных.
Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ?
На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний, данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство.
Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ?
Швець ютуб - абсолбтно повниq аналіз про вчорашній день в Україні у ВР та з матеріалом СNN
Швець ютуб
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Это называется "вцепились"?
Только отсрочка дала возможность их перехватить!
Ведь борт с персоналом,который их должен был успокоить,при незапланированной посадке,улетел по графику!
Я к тому, что это знаем мы, знают (наверное) в США - но не спешат упоминать публично. А потому прям о бульдожьей хватке говорить - выдавать желаемое за действительное.
Там наоборот, об этом не сказано, а тока о том как зе звонил уже после ареста. В какой-то мере это его даже оправдывает.
Я говорю, что СНН об этом молчат, а значит говорить о том мол что они прям рвут и мечут - неправильно. Ибо тогда они б и про приказы сказали
Я просто написал,что приказ на отсрочку мог отдать ТОЛЬКО Зеленский!
Это априори по должности главнокомандующего!
Кто ЕМУ (Зеленскому) отдал это руководство к действию - широкое поле для предположений! Как и имя исполнителя звонков.
Далее. Еслиб не эта отсрочка - перехватить их просто не успели по времени. Борт уже был бы ЗА тер. Беларуси.
Того толстого чмошника прямо возле трибуны можно было завалить в полсекунды.
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Уверен, они заранее за такое шоу добазариваются.
Типа, сейчас Лерос выступает, Тищенко хватает его за руки.
Все поняли?
Премия по 5 штук евро каждому.
Стоит запретить говорить что-то неудобное один раз... и потом уже цензуру не остановить. Стоит ли удивляться, когда после того как ты поддержал цензуру - то её могут применить против тебя? Очевидно, что нет.
Я вже так думаю, що настав час лупити зелені наїджені мордяки.
но "боров" это "кабан" - так было бы крепче. или бы сказала прямо - бычок.
чуть чуть напоминает ЮВТ, тоже чуть надрывноватая манера говорить. но ЮВТ уже далеко не та. - про олигархов говорила, ее освистали и настолько надрывно отвечала, что аж жаль эту бабку. может и зря ее освободили - типо ниче не имеет из имущества но ездит и живет так шо Борис козлов, ой, Джонсон обосрался бы, увидев эту бедную старушку.