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парламент (525) Сюмар (263) Лерос Гео (381) Тищенко Микола (291)

Спроба заборонити писати про розслідування CNN щодо "вагнерівців" - цензура. Тищенко напав на Лероса у ВР - жлобство, - Сюмар. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Нардепка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар назвала жлобством напад "слуги народу" Миколи Тищенка на нардепа Гео Лероса, а спроби влади припинити публікації в ЗМІ про розслідування CNN щодо "вагнерівців" - цензурою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це нардепка сказала в спеціальній заяві з трибуни Верховної Ради.

"Коли один боров вирішив, що він може диктувати, кому про що говорити, то, вибачте мене, ми самі себе обнуляємо. Коли ми хочемо, щоб усі мовчали, коли ми так боїмося критики, коли ми так хочемо "теплої ванни", ми знову ж таки себе тільки обнуляємо. І як парламент, і як держава. Не можна так боятися критики, не можна, щоб з цієї трибуни забороняли говорити. Вам дуже хочеться, щоб вся країна замовкла. Ви вчора зробили все можливе, щоб жоден телеканал не написав про розслідування CNN щодо вагнерівців. Це називається цензурою. А те, що тут робить депутат Тищенко, називається простим словом - жлобство. Тут не має бути жлобів. Ви - депутати, а не жлоби. Ви представники народу України, і пам'ятаймо про це", - сказала Сюмар.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
Це вже так зашкварили зелену мафію власні зашквари, що у самих тупорилих котлет не витрмують нерви.
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09.09.2021 12:53
+34
Парламентский бандитизм. Стыд и позор. Не понимаю, от куда такой высокий рейтинг у "Прислуг народа"? Неужели украинцы массово посходили с ума?
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09.09.2021 13:00
+29
будет весело.. все только начинается))
09.‎09.‎2021

Следствие по делу Павлова отказывает в приобщении к делу перечня абонентов звонков по "официальному телефону" Павлова. Второй, личный телефон - "не обнаружен", но и на первом достаточно критичных абонентов.

Общение группы американских конгрессменов с главой ВР Украины Дмитрием Разумковым не прошло зря. Теперь Разумков активно поддерживает и продвигает идею создания парламентской комиссии по расследованию "дела вагнеровцев".
И тут есть важный нюанс.
По регламенту Глава ВР обладает достаточно широкими полномочиями в вопросах организации работы (или препятствию работы) комиссии, в том числе и в вопросах привлечения специалистов-консультантов к работе комиссии, запрашивания материалов и данных с других источников, в том числе и международных.

Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ?
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09.09.2021 12:56
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Це вже так зашкварили зелену мафію власні зашквари, що у самих тупорилих котлет не витрмують нерви.
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09.09.2021 12:53 Відповісти
Ахмєтов з Бєнєй нехай куплять канал ВР й дєлов-то... будуть вирізати як у Мосейчук зізнаня вови про зраду різали...
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09.09.2021 12:54 Відповісти
Парламентский бандитизм. Стыд и позор. Не понимаю, от куда такой высокий рейтинг у "Прислуг народа"? Неужели украинцы массово посходили с ума?
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09.09.2021 13:00 Відповісти
95% населения - идиоты
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09.09.2021 13:05 Відповісти
Спроба заборонити писати про розслідування CNN щодо "вагнерівців" - цензура. Тищенко напав на Лероса у ВР - жлобство, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3920
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09.09.2021 13:46 Відповісти
100% рейтинги рисуют от фонаря
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09.09.2021 22:45 Відповісти
Меньше, 73%...
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10.09.2021 00:23 Відповісти
Он искуственный! "Неправильное" мнение тупо не учитываеться!
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09.09.2021 15:08 Відповісти
И Тищенко это прекрасно продемонстрировал.
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09.09.2021 16:33 Відповісти
божевільних вистачає, але рейтинги то не показник, маєте гроші, то й вам намалюють
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09.09.2021 16:41 Відповісти
мне буквально сегодня один знакомый говорил, что "как можно так вести себя с трибуны ВР (это он говорил в сторону Лероса), а Тищенко по его словам "всё правильно сделал" Спроба заборонити писати про розслідування CNN щодо "вагнерівців" - цензура. Тищенко напав на Лероса у ВР - жлобство, - Сюмар - Цензор.НЕТ 743
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09.09.2021 17:00 Відповісти
Всё вроде бы правильно, однако помнится что в своё время травили Тимошенко и ссылались на зарубежные публикации. И все СМИ их дружно перепечатывали. Потом выяснилось, что это было CNN. А потом выяснилось, что это московский корреспондент CNN и судя по приведённым его публикациям, ещё какой сторонник Кремля - почище профессиональных патриотов России.
Хотелось бы иной источник выслушать. Судя по историям о публикациям американских СМИ о Байдене без ведома авторов и потом отказе от этих публикаций, то СМИ в США тоже не безгрешны и их можно подкупить.
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09.09.2021 20:47 Відповісти
будет весело.. все только начинается))
09.‎09.‎2021

Следствие по делу Павлова отказывает в приобщении к делу перечня абонентов звонков по "официальному телефону" Павлова. Второй, личный телефон - "не обнаружен", но и на первом достаточно критичных абонентов.

Общение группы американских конгрессменов с главой ВР Украины Дмитрием Разумковым не прошло зря. Теперь Разумков активно поддерживает и продвигает идею создания парламентской комиссии по расследованию "дела вагнеровцев".
И тут есть важный нюанс.
По регламенту Глава ВР обладает достаточно широкими полномочиями в вопросах организации работы (или препятствию работы) комиссии, в том числе и в вопросах привлечения специалистов-консультантов к работе комиссии, запрашивания материалов и данных с других источников, в том числе и международных.

Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ?
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09.09.2021 12:56 Відповісти
тут еще важное - зашквар ермака и его обещания кремлю:
На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний, данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство.
Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ?
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09.09.2021 12:59 Відповісти
Учора навіть розчехлився ВЖЕ АБСОЛЮТНО Андрій Піонтковський у Березовця, виправдовуючи чи то пак підтверджуючи версію Подоляка. Вірити тепер всім бувшим з раші можна тільки Швецю, який принципово не дає інтервью Фейгіну , який теж розчехлився.
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09.09.2021 13:00 Відповісти
Смерть Министра Зиничева - несчастный ли это случай? / Куда идет команда Зе? / Видео № 45
Швець ютуб - абсолбтно повниq аналіз про вчорашній день в Україні у ВР та з матеріалом СNN
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09.09.2021 13:03 Відповісти
Да тот Пионтковский давненько уже в маразме -сказануть,что зекрыса,своим визитом,спас США от вселенского позора -это надо впасть в полный маразм
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09.09.2021 13:06 Відповісти
А можно ссылку, я это дело пропустил...
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09.09.2021 13:10 Відповісти
Смерть Министра Зиничева - несчастный ли это случай? / Куда идет команда Зе? / Видео № 45
Швець ютуб
<https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ>Юрий Швец -- официальный канал <https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ>
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09.09.2021 13:20 Відповісти
Справа «вагенрівців»: нові подробиці / Зима близько: кадрові ротації в уряді | СПЕЦТЕМА Прямий Березовець

<https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ>Юрий Швец -- официальный канал <https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ>
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09.09.2021 13:23 Відповісти
Дякую Панi.
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09.09.2021 13:23 Відповісти
верить рашистам - себя не уважать
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09.09.2021 16:54 Відповісти
Котлете, на самом деле насрать на то, что там делают все СН (включая Арахамию, Клоуна...). У котлеты подгорает потому, что он понимает, что так только СН потеряет власть, он потеряет денежный поток с "Большой стройки", а то и ноги придется из страны делать, а он пока не готов!!!
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09.09.2021 13:12 Відповісти
Так весь мир смеется с дураков так еще опозорились
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09.09.2021 12:53 Відповісти
Помиляєшся, аднака. Сміються з дурнів що обрали у владу кловунів.
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09.09.2021 12:56 Відповісти
Ну то я з них кожен день сміюся.аби не порох...
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09.09.2021 12:58 Відповісти
Каклета захищає свого велюрівського клієнта. Шо тут не ясно?
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09.09.2021 12:54 Відповісти
У цього ідіота зірвало нерви- вони ж Лєроса не трогали, тримались тіпа не помічали ...
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09.09.2021 12:56 Відповісти
Да это и так все знают.
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09.09.2021 12:55 Відповісти
Все знают,что ваши менты -все ,с молодости, мстительные чмошники
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09.09.2021 13:03 Відповісти
правда что ни один канал не показал репортаж СNN?
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09.09.2021 12:55 Відповісти
разве что вскольз обмолвились.. типа "один западный телеканал за деньги кремля очень плохо говорит о бубочке" ))
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09.09.2021 12:57 Відповісти
хорошо. Следующая станция Минск....
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09.09.2021 12:59 Відповісти
А зачем показывать? Разве сенсора мало?
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09.09.2021 13:19 Відповісти
ні, вчтора на "прямому" пан Матвій Ганапольський обговорював цю тему і дуже цікаво, що малороські невігласи написали, що ніби CNN підіграли московії, переписавши їх статтю к "комсомольської правди". Зелені малороси, ми віримо CNN, і не віримо помийці "1+1", "ахметовсській" і "пінчуковській", які свідомо брехали людям про окремих політиків і якраз їх брехня і фейки співпадали з російськими. Зелень натворила уже на 200 сроків відсидки, а ще попереду один рік, бо інший час вже призначений для написання конвертів наступному президенту, ніхто цю свору слухатись більше не буде і ця корумпована монобільшість порізбігається по закордонам-хто в московію, хто в Ізраїль, а їто туди, де не діють цивілізовані закони.
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09.09.2021 13:28 Відповісти
Коля - кнур... Попытка запретить писать о расследовании CNN по вагнеровцам - цензура. Тищенко напал на Лероса в ВР - жлобство, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3109
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09.09.2021 12:56 Відповісти
Все сказано "в точку". Молодець, Сюмар.
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09.09.2021 12:57 Відповісти
Коля - котлета выслуживается перед Зеклованом !
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09.09.2021 12:58 Відповісти
."Вы - депутаты, а не жлобы. Вы представители народа Украины и давайте об этом помнить" Попытка запретить писать о расследовании CNN по вагнеровцам - цензура. Тищенко напал на Лероса в ВР - жлобство, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9533 Попытка запретить писать о расследовании CNN по вагнеровцам - цензура. Тищенко напал на Лероса в ВР - жлобство, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1736
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09.09.2021 12:58 Відповісти
двояко можна трактовать Попытка запретить писать о расследовании CNN по вагнеровцам - цензура. Тищенко напал на Лероса в ВР - жлобство, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1027
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09.09.2021 13:00 Відповісти
А как зесрань орала,что "вагнеровцев" не было и зекрыса не госизменник...это точка необратимости вашего конца ,зебилы)а котлета теперь может даже танец сраки на трибуне станцевать -не поможет ничем.
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09.09.2021 12:59 Відповісти
Запомните, зебоики: американцы - шо бульдоги. Вцепятся - не отпустят пока не оторвут. Взялись за вагнеровцев - котлету вернут в фаршеобразное состояние, а борова в отбивную.
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09.09.2021 12:59 Відповісти
Тю, тут же был текст статьи СНН. Я даже из него не понял, при чем тут якобы зелин слив операции (о котором там ни слова вообще нет), пока в комментах добрые люди не подсказали.
Это называется "вцепились"?
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09.09.2021 13:19 Відповісти
Так читай те внимательно -зекрыса передвинула финал операции и поэтому вагнеровци успели попасть на глаза кегебе...а потом ,зекрыса,на голубом глазу,начал просить их отдать нам -кстати ,в своей "явке с поличным",зебоба вообще рассказал все довольно развернуто)
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09.09.2021 13:32 Відповісти
Якобы попали! Еслиб из Москвы не ткнули пальцем - хрен бы попали!
Только отсрочка дала возможность их перехватить!
Ведь борт с персоналом,который их должен был успокоить,при незапланированной посадке,улетел по графику!
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09.09.2021 15:19 Відповісти
Да ещё зекрысу изваяли в его же брехне,что это не украинская операция и поэтому оно усатому звонило -получается это операция украинских спецслужб ,а не чужих,и сдало оно нас усатому,а не кого то
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09.09.2021 13:36 Відповісти
Да я не спорю. Я когда озадачился после прочтения той статьи - здесь на цензоре - нашлись добрые люди, пояснили что была задержка, был ермак.
Я к тому, что это знаем мы, знают (наверное) в США - но не спешат упоминать публично. А потому прям о бульдожьей хватке говорить - выдавать желаемое за действительное.
Там наоборот, об этом не сказано, а тока о том как зе звонил уже после ареста. В какой-то мере это его даже оправдывает.
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09.09.2021 14:43 Відповісти
А кто имел ПРАВО отдать ПРИКАЗ о задержке не обьяснили?
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09.09.2021 15:21 Відповісти
СНН - нет, не обьяснили. Алекс, я не подвергаю сомнению момент с предупреждением - мне про него рассказали.
Я говорю, что СНН об этом молчат, а значит говорить о том мол что они прям рвут и мечут - неправильно. Ибо тогда они б и про приказы сказали
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09.09.2021 15:52 Відповісти
"Рвут и мечут"- эти худподробности оставляю на авторе! Только факты.
Я просто написал,что приказ на отсрочку мог отдать ТОЛЬКО Зеленский!
Это априори по должности главнокомандующего!
Кто ЕМУ (Зеленскому) отдал это руководство к действию - широкое поле для предположений! Как и имя исполнителя звонков.
Далее. Еслиб не эта отсрочка - перехватить их просто не успели по времени. Борт уже был бы ЗА тер. Беларуси.
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09.09.2021 21:29 Відповісти
Котлета думає що прийшрв у владу надовго...за все буде відповідати.
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09.09.2021 13:03 Відповісти
Мне не кажется что этому черту Котлете просто так это сойдет. Это ведь автогол, отчетливый. Он, вот этим, спалил ОП по-полной! Интерес к теме "вагнеровцев" непременно возрастет. Ай, как тупо!
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09.09.2021 13:07 Відповісти
Рукожопы) Кто бы знал об этом выступлении Лероса, а так...)
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09.09.2021 13:27 Відповісти
представители говна народа с зеленским во главе ...
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09.09.2021 13:08 Відповісти
Я не понимаю. Зажали маленького. Яйца есть. Колени есть. тищенко нос свой подставляет под курчавую головенку..
Того толстого чмошника прямо возле трибуны можно было завалить в полсекунды.
********************
Уверен, они заранее за такое шоу добазариваются.
Типа, сейчас Лерос выступает, Тищенко хватает его за руки.
Все поняли?
Премия по 5 штук евро каждому.
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09.09.2021 13:13 Відповісти
Не думаю,что добазарились -не для этого зекрысы вчера СМИ молчать заставляли,чтоб сегодня такая "циганочка с выходом" случилась
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09.09.2021 13:28 Відповісти
А так это в сн сговорились против бубочки?))) Чтобы все узнали, что бубочка совершил госизмену? Логика)))
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09.09.2021 13:29 Відповісти
СН и логика? Абсурд.
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09.09.2021 13:33 Відповісти
Так агрохимия уже озвучил всю их "логику") Наказать ОБОИХ)
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09.09.2021 13:41 Відповісти
Цензура страшная вещь.
Стоит запретить говорить что-то неудобное один раз... и потом уже цензуру не остановить. Стоит ли удивляться, когда после того как ты поддержал цензуру - то её могут применить против тебя? Очевидно, что нет.
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09.09.2021 13:18 Відповісти
Коля, ответь ей как ты умеешь. Иначе будешь только тупо мычать, как и все зебилы.
Спроба заборонити писати про розслідування CNN щодо "вагнерівців" - цензура. Тищенко напав на Лероса у ВР - жлобство, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4975
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09.09.2021 13:22 Відповісти
Попа как у Кім, попа как у Кім...у у у
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09.09.2021 13:39 Відповісти
Зато с другой стороны, как у всех стероидных, почти ничего. Одна попа остаётся. Спроба заборонити писати про розслідування CNN щодо "вагнерівців" - цензура. Тищенко напав на Лероса у ВР - жлобство, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4749
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09.09.2021 13:41 Відповісти
колокольчиків нема ?
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09.09.2021 13:42 Відповісти
Между ними нема. Спроба заборонити писати про розслідування CNN щодо "вагнерівців" - цензура. Тищенко напав на Лероса у ВР - жлобство, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9445
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09.09.2021 13:43 Відповісти
Не крути сракою- вона тобі скоро настане.. (типу не плюй в колодязь)
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09.09.2021 13:24 Відповісти
Браво, Сюмар ! Спроба заборонити писати про розслідування CNN щодо "вагнерівців" - цензура. Тищенко напав на Лероса у ВР - жлобство, - Сюмар - Цензор.НЕТ 666
Я вже так думаю, що настав час лупити зелені наїджені мордяки.
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09.09.2021 13:38 Відповісти
какая отвратительная рожа, что с ней случилось?
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09.09.2021 13:40 Відповісти
На зеленського довго дивилась.
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09.09.2021 13:43 Відповісти
У когось є претензії до гопників?
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09.09.2021 13:45 Відповісти
Никогдане думал, что скажу "Так" петиной группе. Но то, что сказала Сюмар - ТАК...На фоне бениной власти ( а все эти фигляры - бенина власть) и янык и петя выглядят паиньками.
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09.09.2021 13:56 Відповісти
Так если он жлоб, у него ничего кроме жлобства получиться и не может.
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09.09.2021 14:57 Відповісти
Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар назвала жлобством нападение "слуги урода" а не народа."слуги народа" не нападают ,
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09.09.2021 15:28 Відповісти
Как можно "запретить писать о расследовании CNN" ? А то что ля-рюса вынесли это конечно жлобство, но ваш барна точно также кролика выносил, еще и за яйца щупал.
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09.09.2021 16:54 Відповісти
норм.
но "боров" это "кабан" - так было бы крепче. или бы сказала прямо - бычок.
чуть чуть напоминает ЮВТ, тоже чуть надрывноватая манера говорить. но ЮВТ уже далеко не та. - про олигархов говорила, ее освистали и настолько надрывно отвечала, что аж жаль эту бабку. может и зря ее освободили - типо ниче не имеет из имущества но ездит и живет так шо Борис козлов, ой, Джонсон обосрался бы, увидев эту бедную старушку.
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09.09.2021 17:26 Відповісти
 
 