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CNN (108) ПВК "Вагнер" (1476) Данилюк-Ярмолаєва (361)

Проєкт "Без цензури": Вагнергейт – нова серія. Як блогери Зеленського атакують фейками CNN і США. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Як перетворити CNN – найбільший американський телеканал – у філіал ФСБ? Виявляється, треба просто мати гарну фантазію.

Офіс Президента продовжує заперечувати існування "вагнерівської" спецоперації й вдавати, що не помічає величезного слова в маленькій кімнаті.

У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає ці та інші фейки по справі "вагнерівців", що їх посилено продукує Офіс президента після виходу резонансного матеріалу.

Американське видання CNN оприлюднило розмову із трьома анонімними "колишніми високопосадовцями української військової розвідки", які розповіли, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії "Вагнер".


Канал CNN виявив і оприлюднив таку ж інформацію, як минулого року – українські розслідувачі. Розвідники описали журналістам, що російських найманців нібито запросили на роботу з охорони нафтових потужностей у Венесуелі, запропонувавши 5 тисяч доларів на місяць. На пропозицію відгукнулися багато росіян, що дозволило в ході перемов виокремити тих, хто міг бути причетний до воєнних злочинів.

Офіс Президента й низка блогерів в унісон заявили, що фактів у розслідуванні CNN немає, і звинуватили найбільший американський телеканал загалом і автора зокрема у тому, що вони працюють на російське ФСБ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Без цензури" в прямому ефірі: чи стане Зеленський знову президентом? Сказ ватосамок. Чому українців стає все менше. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
ФСБешні щури в Україні заметушились!!!
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09.09.2021 14:05
+13
Подоляцкие служивые свои подачки отрабатывают.
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09.09.2021 14:05
+12
1. Никакой операции не было.
2. Операция была, но не наша.
3. Операция была наша, но нас на нее подтолкнули злодейские злодеи с проклятого Запада. Ты на каком пункте методички сейчас?
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09.09.2021 14:48
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ФСБешні щури в Україні заметушились!!!
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09.09.2021 14:05 Відповісти
Подоляцкие служивые свои подачки отрабатывают.
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09.09.2021 14:05 Відповісти
Арестовать и допросить на полиграфе.
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09.09.2021 14:06 Відповісти
Блогери Зільонського ЗЕботи, шолі? А я думаю куди вони позникали звідси. Виявляється, заробляють баблішко.
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09.09.2021 14:07 Відповісти
Стара школа...AlmaMater ZE
Проект "Без цензуры": Вагнергейт - новая серия. Как блогеры Зеленского атакуют фейками CNN и США - Цензор.НЕТ 1140
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09.09.2021 14:16 Відповісти
Go away kurwa!
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09.09.2021 14:42 Відповісти
1. Никакой операции не было.
2. Операция была, но не наша.
3. Операция была наша, но нас на нее подтолкнули злодейские злодеи с проклятого Запада. Ты на каком пункте методички сейчас?
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09.09.2021 14:48 Відповісти
Как по мне, 100% доказательством, является попытка СН замять расследование. Если бы спецоперации и слива не было, то Клоунская команда была бы максимально заинтересована в наискорейшем создании ВСК и максимально прозрачном расследовании, но как видим они всячески сопротивляются, а значит методом исключения получаем, что операция была и был слив причем именно из ОП!!!
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09.09.2021 15:19 Відповісти
та да, де там CNN до розлідувачів Г+Г)
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09.09.2021 14:21 Відповісти
Глеб, а ты не погорячился? Или это платный коммент от зедиджитал подоляка/ или лахтометодички?
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09.09.2021 14:24 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Вагнергейт – нова серія. Як блогери Зеленського атакують фейками CNN і США - Цензор.НЕТ 6185
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09.09.2021 21:36 Відповісти
Оселнивиновен!🤣
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09.09.2021 14:25 Відповісти
особєнно Порох підіймає ціни на цукерки - хоче голодної смерті Глєбушкє Проєкт "Без цензури": Вагнергейт – нова серія. Як блогери Зеленського атакують фейками CNN і США - Цензор.НЕТ 1635
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09.09.2021 18:30 Відповісти
На Банковій зараз справжній переполох. Адже у США устами найвпливовішої телекомпанії CNN підтвердили, що спецоперація по затриманню вагнерівців таки була, її готували в Україні, а ЦРУ від самого початку було дуже навіть в курсі.
Досі в ОП дотримувалися іншої версії. Зеленський вже давно заявив, що спецоперацію придумали НЕ в Україні, і лише для того, аби втягнути нас в чужу гру.
Іронія долі - сьогодні саме таку версію озвучили і у ФСБ, - кажуть, що операцію по вагнерівцям спланувала не Україна, а ЦРУ, і лише для того, аби зіпсувати білорусько-російські відносини, відповідно, втягнувши Україну в чужу гру.Невже і після розслідування CNN версії ФСБ та Зеленського будуть збігатися?
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09.09.2021 14:44 Відповісти
Арахнофобия предлагает не верить CNN на основании того "что руководителем режиссерской группы CNN был человек, который руководит офисом CNN в Москве" то есть по мнению Арахамии завербованный ФСБ . исходя из этого тогда стоит присмотреться и к этому человеку . знакомьтесь Джон Салливан . посол США в России . а раз в России значит тоже купленный . может Арахамия предлагает всех журналистов и политиков работавших в России объявлять предателями и сразу расстреливать при возвращении на родину ? Проєкт "Без цензури": Вагнергейт – нова серія. Як блогери Зеленського атакують фейками CNN і США - Цензор.НЕТ 3746

Проєкт "Без цензури": Вагнергейт – нова серія. Як блогери Зеленського атакують фейками CNN і США - Цензор.НЕТ 6204
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09.09.2021 14:52 Відповісти
И начинать надо с самого макакоподобного ушлёпка арахамии. Он же в Параше родился и вырос.
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09.09.2021 16:13 Відповісти
теоретично можливо все.
Але на кой чорт американцям топити ЗЕ?
Це може мати сенс в єдиному випадку - вони переконались що ЗЕ приїхав до них у косоворотці, лаптях та під балалайку Єрмака сплясав російську присядку. Супруга теж скоріш за все кокошник не знімала.
Ось американці і сигналізують про те, що їм все відомо
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09.09.2021 18:35 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Вагнергейт – нова серія. Як блогери Зеленського атакують фейками CNN і США - Цензор.НЕТ 7278
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09.09.2021 14:53 Відповісти
якби унас в Україні були такі телеканали та журналісти як в США, то такий парадокс як "Зе" просто б не втримався при владі.
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09.09.2021 14:55 Відповісти
У нас такие каналы, такая журналистика и такие политики, потому что такой народ! Именно спрос рождает предложение. И Г+Г процветает, потому что там толпа желающих жрать это дерьмо и они готовы закидывать его лопатами!
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09.09.2021 15:23 Відповісти
100%
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09.09.2021 18:36 Відповісти
Все по Гебельсу Фрейду
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09.09.2021 15:45 Відповісти
Де Америка, а де виборці блаЗЕня . СNN бреше кажуть ЗЕзапроданці 73% вірять, і будуть вірити, будуть й далі брехати а ті будуть вірити. Бо бубочка їм дорожче за Україну.
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09.09.2021 15:51 Відповісти
Все правильно. Все справедливо. Але чи впевнена пані дикторка, що "блогери Порошенка"???!!!!, "які, можливо і навіть щиро його підтримують", працюють прти інтеграції із Заходом і проти наших західних партнерів? Схоже, пані настільки заангажована "Порошенком-бариґою", що не помічає очевидно - саме "порохоботи" - найпалкіші захисники прощахідного курсу і інтеграції України у західні структури. І потрібно пані нагадати, що безвіз - таки заслуга того самого "бариґи". Вибачте, якщо когось образив. Не мав цього на меті. Але пора вже і журналістам, які плзицвонують себе "незалежними", позбуватися деяких фобій.
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09.09.2021 16:01 Відповісти
Пропоную "баригу" називати хоча б скромно "Петром І" - це якось більше відповідає його вкладу в розбудову державності
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09.09.2021 18:37 Відповісти
Ну, я Порошенка бариґою не вважаю. Тому і беру це означення стосовно нього у лапки. 😊 Щодо Петра, то ми не настільки знайомі, щоб його так називати. Тому я вживаю просто Порошенко.
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09.09.2021 18:40 Відповісти
Без відносно до випадку з вагнерівцями та Зеленським але CNN давно вже наскрізь лівацьке видання, яке підтримує і Антіфу, і БЛМ. На разі вони сильно зав'язані на антиреспубліканській діяльності.
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09.09.2021 16:17 Відповісти
і якщо допустити що вони виконують чийсь заказ, то яким чином втоплення репутації ( Проєкт "Без цензури": Вагнергейт – нова серія. Як блогери Зеленського атакують фейками CNN і США - Цензор.НЕТ 5618 ) ЗЕ
допоможе їм в їхніх левацьких ідеях?
Яка у них мотивація врати?
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09.09.2021 18:40 Відповісти
вова хотел чтоб ему было хорошо а ему плохо, хотел себе много денег а их мало, хотел славы но она оказалась дурная........... а вы чему радуетесь у вовы горе....
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09.09.2021 19:45 Відповісти
Щось схоже на гру,або ти зливаєшь Коломойского або ми зливаємо тебе.У клоуна зараз депресняк,або в ауті після передозу отходить.Осінь буде мабуть спекотною.
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09.09.2021 20:27 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Вагнергейт – нова серія. Як блогери Зеленського атакують фейками CNN і США - Цензор.НЕТ 7951
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09.09.2021 21:30 Відповісти
ничего нового в этом сюжете нет.
люди с закрытыми лицами, английский журналист говорит то, что уже не раз писали укр сми.
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10.09.2021 06:31 Відповісти
 
 