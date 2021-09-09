Проєкт "Без цензури": Вагнергейт – нова серія. Як блогери Зеленського атакують фейками CNN і США. ВIДЕО
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Як перетворити CNN – найбільший американський телеканал – у філіал ФСБ? Виявляється, треба просто мати гарну фантазію.
Офіс Президента продовжує заперечувати існування "вагнерівської" спецоперації й вдавати, що не помічає величезного слова в маленькій кімнаті.
У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає ці та інші фейки по справі "вагнерівців", що їх посилено продукує Офіс президента після виходу резонансного матеріалу.
Американське видання CNN оприлюднило розмову із трьома анонімними "колишніми високопосадовцями української військової розвідки", які розповіли, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії "Вагнер".
Канал CNN виявив і оприлюднив таку ж інформацію, як минулого року – українські розслідувачі. Розвідники описали журналістам, що російських найманців нібито запросили на роботу з охорони нафтових потужностей у Венесуелі, запропонувавши 5 тисяч доларів на місяць. На пропозицію відгукнулися багато росіян, що дозволило в ході перемов виокремити тих, хто міг бути причетний до воєнних злочинів.
Офіс Президента й низка блогерів в унісон заявили, що фактів у розслідуванні CNN немає, і звинуватили найбільший американський телеканал загалом і автора зокрема у тому, що вони працюють на російське ФСБ.
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2. Операция была, но не наша.
3. Операция была наша, но нас на нее подтолкнули злодейские злодеи с проклятого Запада. Ты на каком пункте методички сейчас?
Досі в ОП дотримувалися іншої версії. Зеленський вже давно заявив, що спецоперацію придумали НЕ в Україні, і лише для того, аби втягнути нас в чужу гру.
Іронія долі - сьогодні саме таку версію озвучили і у ФСБ, - кажуть, що операцію по вагнерівцям спланувала не Україна, а ЦРУ, і лише для того, аби зіпсувати білорусько-російські відносини, відповідно, втягнувши Україну в чужу гру.Невже і після розслідування CNN версії ФСБ та Зеленського будуть збігатися?
Але на кой чорт американцям топити ЗЕ?
Це може мати сенс в єдиному випадку - вони переконались що ЗЕ приїхав до них у косоворотці, лаптях та під балалайку Єрмака сплясав російську присядку. Супруга теж скоріш за все кокошник не знімала.
Ось американці і сигналізують про те, що їм все відомо
ГебельсуФрейду
допоможе їм в їхніх левацьких ідеях?
Яка у них мотивація врати?
люди с закрытыми лицами, английский журналист говорит то, что уже не раз писали укр сми.