Як перетворити CNN – найбільший американський телеканал – у філіал ФСБ? Виявляється, треба просто мати гарну фантазію.

Офіс Президента продовжує заперечувати існування "вагнерівської" спецоперації й вдавати, що не помічає величезного слова в маленькій кімнаті.

У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає ці та інші фейки по справі "вагнерівців", що їх посилено продукує Офіс президента після виходу резонансного матеріалу.

Американське видання CNN оприлюднило розмову із трьома анонімними "колишніми високопосадовцями української військової розвідки", які розповіли, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії "Вагнер".



Канал CNN виявив і оприлюднив таку ж інформацію, як минулого року – українські розслідувачі. Розвідники описали журналістам, що російських найманців нібито запросили на роботу з охорони нафтових потужностей у Венесуелі, запропонувавши 5 тисяч доларів на місяць. На пропозицію відгукнулися багато росіян, що дозволило в ході перемов виокремити тих, хто міг бути причетний до воєнних злочинів.

Офіс Президента й низка блогерів в унісон заявили, що фактів у розслідуванні CNN немає, і звинуватили найбільший американський телеканал загалом і автора зокрема у тому, що вони працюють на російське ФСБ.

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