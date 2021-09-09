Російські окупанти посилили обстріли уздовж лінії фронту. Поранено 10 українських воїнів, - ТСН. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Російські окупанти посилили обстріли уздовж лінії фронту - від Луганщини і до Приазов'я.
Як передає Цензор.НЕТ, за інформацією воєнкора ТСН, по всіх ділянках фронту були поранені 10 українських воїнів.
Інтенсивні обстріли почалися ще вчора - били по околицях Авдіївки з мінометів. А просто вранці вдарили по селищу Верхньоторецьке, по населеному пункту лягло близько десятка снарядів.
Будинки на околиці селища зруйновані, біля них сліди від воронок. Жителі, які врятувалися, кажуть, було близько 30 снарядів.
"Можливо - це брязкання зброєю, можливо, нас намагаються залякати", - говорить один з військовослужбовців.
Окупанти, одночасно, через свої так звані ЗМІ заявляють, що обстрілів не було, а мовляв, український військовослужбовець підірвався в полі. Але на місці обстрілу військкор ТСН знайшов уламки артилерійського снаряда, ще один застряг у землі і не розірвався, і всі докази свідчать, що це снаряд 122 калібру.
Будь ласка, зачекайте...
безнаказанность порождает наглость русни...
а все эти сопли в шоколаде типа:
"надо просто перестать стрелять",
***** воспринимает как трусость...
а наглость русни легко можно остановить,
если они начнут нести потери превышающие
хотя бы в два раза потери ВСУ...
И организовать это не сложно учитывая
численное превосходство ВСУ...
Но этот криворожий Янелох
превратил ВСУ в безответные мишени...(
вот только ранят и убивают их по настоящему
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Г-н Верховный Главнокомандующий, докладываем Вам, что со стороны противника ведется массированный обстрел позиций украинских войск. Позвоните в ГШ и спросите Главнокомандующего КАКОГО ХРЕНА ОНО СПИТ !!!!
Слугі кремльовского народа, блд...
це орки повиннi просити про зустрiч.
зустрiч тiльки пiсля повного припинення вогню та тишi протягом декiлькох мiсяцiв, а поки що вiдповiдь повинна бути по повнiй!
вiслюк, ти ж обiцяло повернутись на залишенi позицii в разi обстрiлiв?!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!