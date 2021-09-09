Російські окупанти посилили обстріли уздовж лінії фронту. Поранено 10 українських воїнів, - ТСН. ВIДЕО

Російські окупанти посилили обстріли уздовж лінії фронту - від Луганщини і до Приазов'я.

Як передає Цензор.НЕТ, за інформацією воєнкора ТСН, по всіх ділянках фронту були поранені 10 українських воїнів.

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Інтенсивні обстріли почалися ще вчора - били по околицях Авдіївки з мінометів. А просто вранці вдарили по селищу Верхньоторецьке, по населеному пункту лягло близько десятка снарядів.

Будинки на околиці селища зруйновані, біля них сліди від воронок. Жителі, які врятувалися, кажуть, було близько 30 снарядів.

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"Можливо - це брязкання зброєю, можливо, нас намагаються залякати", - говорить один з військовослужбовців.

Окупанти, одночасно, через свої так звані ЗМІ заявляють, що обстрілів не було, а мовляв, український військовослужбовець підірвався в полі. Але на місці обстрілу військкор ТСН знайшов уламки артилерійського снаряда, ще один застряг у землі і не розірвався, і всі докази свідчать, що це снаряд 122 калібру.