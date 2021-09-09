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Російські окупанти посилили обстріли уздовж лінії фронту. Поранено 10 українських воїнів, - ТСН. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Російські окупанти посилили обстріли уздовж лінії фронту - від Луганщини і до Приазов'я.

Як передає Цензор.НЕТ, за інформацією воєнкора ТСН, по всіх ділянках фронту були поранені 10 українських воїнів.

Інтенсивні обстріли почалися ще вчора - били по околицях Авдіївки з мінометів. А просто вранці вдарили по селищу Верхньоторецьке, по населеному пункту лягло близько десятка снарядів.

Будинки на околиці селища зруйновані, біля них сліди від воронок. Жителі, які врятувалися, кажуть, було близько 30 снарядів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ били по околицях Мар'їнки зі 120-мм мінометів: наслідки обстрілів. ФОТОрепортаж

"Можливо - це брязкання зброєю, можливо, нас намагаються залякати", - говорить один з військовослужбовців.

Окупанти, одночасно, через свої так звані ЗМІ заявляють, що обстрілів не було, а мовляв, український військовослужбовець підірвався в полі. Але на місці обстрілу військкор ТСН знайшов уламки артилерійського снаряда, ще один застряг у землі і не розірвався, і всі докази свідчать, що це снаряд 122 калібру.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Наш величайший миротворец хоть как-то отреагирует? Эй, окружение, разбудите этого "трудоголика", пора и поработать.
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09.09.2021 14:52
+10
ТСН пусть лучше расскажет, как уже третий год бубачка закончил войну и больше власть на ней не зарабатывает.
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09.09.2021 14:54
+9
****, "рєжім прєкращєнія огня"!
Слугі кремльовского народа, блд...
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09.09.2021 15:28
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Наш величайший миротворец хоть как-то отреагирует? Эй, окружение, разбудите этого "трудоголика", пора и поработать.
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09.09.2021 14:52 Відповісти
Тут одно можно сказать, что
безнаказанность порождает наглость русни...
а все эти сопли в шоколаде типа:
"надо просто перестать стрелять",
***** воспринимает как трусость...
а наглость русни легко можно остановить,
если они начнут нести потери превышающие
хотя бы в два раза потери ВСУ...
И организовать это не сложно учитывая
численное превосходство ВСУ...
Но этот криворожий Янелох
превратил ВСУ в безответные мишени...(
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09.09.2021 15:58 Відповісти
Російські окупанти посилили обстріли уздовж лінії фронту. Поранено 10 українських воїнів, - ТСН - Цензор.НЕТ 6839 при ЗЕленском наши воины превратились в жестняных заек в тире

вот только ранят и убивают их по настоящему
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09.09.2021 16:21 Відповісти
ТСН пусть лучше расскажет, как уже третий год бубачка закончил войну и больше власть на ней не зарабатывает.
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09.09.2021 14:54 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Г-н Верховный Главнокомандующий, докладываем Вам, что со стороны противника ведется массированный обстрел позиций украинских войск. Позвоните в ГШ и спросите Главнокомандующего КАКОГО ХРЕНА ОНО СПИТ !!!!
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09.09.2021 15:03 Відповісти
оно после Байдена сраку ликуе
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09.09.2021 16:56 Відповісти
А оно таки ему надо ?!!! У него всё хо Російські окупанти посилили обстріли уздовж лінії фронту. Поранено 10 українських воїнів, - ТСН - Цензор.НЕТ 7460 рошо
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09.09.2021 23:17 Відповісти
Нічого страшного. До тилових штабів ООС, які не дозволяють давати відповіть, все одно ці снаряди не долітають, тому і нема сенсу йти проти наказу "президента".
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09.09.2021 15:09 Відповісти
****, "рєжім прєкращєнія огня"!
Слугі кремльовского народа, блд...
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09.09.2021 15:28 Відповісти
Ответка - де ???
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09.09.2021 15:44 Відповісти
Осталась в 2019. От слуги кремля ответки - не будет!
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09.09.2021 15:57 Відповісти
А клоун почему молчит???
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09.09.2021 15:44 Відповісти
Палван, потому что он враг, а не клоун!
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09.09.2021 15:55 Відповісти
а что ВСУ?.... сглатывает?
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09.09.2021 16:16 Відповісти
Вероятно, ибо же в большинстве голосовали за нового главнокомандующего, теперь "терпи коза, мамою будешь"
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09.09.2021 16:34 Відповісти
Зе-шмаркля повинна не про перемовини з ****** просити, а вимагати насамперед повного припинення вогню з боку свинособак та колаборантiв.
це орки повиннi просити про зустрiч.
зустрiч тiльки пiсля повного припинення вогню та тишi протягом декiлькох мiсяцiв, а поки що вiдповiдь повинна бути по повнiй!
вiслюк, ти ж обiцяло повернутись на залишенi позицii в разi обстрiлiв?!
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09.09.2021 17:04 Відповісти
А У Сцыкуна "главное, не стрелять!".
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09.09.2021 17:07 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!

Російські окупанти посилили обстріли уздовж лінії фронту. Поранено 10 українських воїнів, - ТСН - Цензор.НЕТ 5506
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09.09.2021 19:45 Відповісти
 
 