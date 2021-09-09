УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11785 відвідувачів онлайн
Новини Відео Здоров'я Коронавірус і карантин
4 473 17
Бориспіль (448) карантин (16095) Ігор Кузін (304) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Головний санлікар Кузін анонсував показові рейди щодо дотримання маскового режиму: Почнемо з критичних об'єктів, в "Борисполі" не контролюється абсолютно нічого. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

Українські правоохоронні органи будуть проводити показові рейди для контролю маскового режиму. Зокрема, на об'єктах критичної інфраструктури.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, поліція буде проводити такі рейди, оскільки норми прописані в кожній зоні епідемічної небезпеки.

"Ми будемо починати з показових рейдів. Ми розуміємо, що в аеропорту" Бориспіль "зараз не контролюється абсолютно нічого. Тому ми будемо вводити механізм таких рейдів на критичні об'єкти", - зазначив Кузин.

Він також додав, що на сьогодні готуються більш жорсткі заходи з контролю використання засобів індивідуального захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До початку наступного тижня Кабмін ухвалить рішення про роботу бізнесу в "червоній" зоні за умови вакцинації працівників, - Кузін

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Почніть з Велюру. Це критичний обьєкт.
показати весь коментар
09.09.2021 15:42
+6
"7 августа 1983 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об укреплении социалистической трудовой дисциплины". Задачей было побороть прогулы и опоздания на работу, искоренить пьянство на рабочем месте, уменьшить количество брака в выпускаемой продукции, в общем - навести, наконец, порядок. Даже сам Андропов тогда обмолвился, что мол, "разболтался у нас народец".
На деле же все эти инициативы приняли довольно экстравагантную форму. Милицейские наряды, а также дружинники, в рабочее время устраивали массовые облавы в кинотеатрах, магазинах, парикмахерских и даже банях и церквях - с целью выявить и привлечь к ответственности "тунеядцев" и прочих "лиц без определённого рода занятий".

Назад в совковое будущее... Диджитализация это вам не фигли-мигли...
показати весь коментар
09.09.2021 15:46
+4
Это вы ещё в транспорте не ездили. Сразу в аэропорт... Оно -то понятно - дьюти фри, все дела... но проверять можно и поближе.
показати весь коментар
09.09.2021 15:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это вы ещё в транспорте не ездили. Сразу в аэропорт... Оно -то понятно - дьюти фри, все дела... но проверять можно и поближе.
показати весь коментар
09.09.2021 15:35 Відповісти
С постоянной рубрики: "Кузя разбушевался".
показати весь коментар
09.09.2021 15:39 Відповісти
Почніть з Велюру. Це критичний обьєкт.
показати весь коментар
09.09.2021 15:42 Відповісти
"7 августа 1983 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об укреплении социалистической трудовой дисциплины". Задачей было побороть прогулы и опоздания на работу, искоренить пьянство на рабочем месте, уменьшить количество брака в выпускаемой продукции, в общем - навести, наконец, порядок. Даже сам Андропов тогда обмолвился, что мол, "разболтался у нас народец".
На деле же все эти инициативы приняли довольно экстравагантную форму. Милицейские наряды, а также дружинники, в рабочее время устраивали массовые облавы в кинотеатрах, магазинах, парикмахерских и даже банях и церквях - с целью выявить и привлечь к ответственности "тунеядцев" и прочих "лиц без определённого рода занятий".

Назад в совковое будущее... Диджитализация это вам не фигли-мигли...
показати весь коментар
09.09.2021 15:46 Відповісти
З новітнього фольклору.
Куме! Ви чули знову карантин посилять?
Так, куме, мабуть нова срака насувається з продуктами і цінами!
показати весь коментар
09.09.2021 15:50 Відповісти
Индусов заезжает сотни, все без масок и прививок, сидят прямо в аэропорту, ждут автобусы для дальнейшей дислокации в Европе. Менты их обходят стороной.
показати весь коментар
09.09.2021 15:58 Відповісти
За то на своих протоколы строчить будут пачками
показати весь коментар
09.09.2021 16:33 Відповісти
Менталітет...
показати весь коментар
09.09.2021 16:39 Відповісти
І під час рейдів щемить мусора будуть тільки українців...
показати весь коментар
09.09.2021 16:38 Відповісти
та в нас скоріш дома на жопі сидітимуть закритими, чи підпільно за закритими двирима приторговуватимуть, аніж ту маску на пику натягнуть... такі от люди. Але ж оно не дивно коли сам Ляшко тільки задля фотосесій її натягає, а так ходить весь кабмін без масок і вся рада. От хай Кузін туди з "рейдами" загляне.. Хоча! Кузін сам же без маски там шляється,а ще по каналам усіляким..
показати весь коментар
09.09.2021 16:34 Відповісти
В метро зайди...
показати весь коментар
09.09.2021 16:35 Відповісти
Зачем так делеко ездить? Во всех ТЦ и супермаркетах пандемия закончилась!
показати весь коментар
09.09.2021 16:37 Відповісти
c метро начните.
Зачем аэропорт, когда спустился на Крещатике - и охренел от увиденного.
Или в самолете как половина даунов маски снимает...да что говорить...
показати весь коментар
09.09.2021 16:49 Відповісти
А начать с головы: ВР и АП - слабо?
показати весь коментар
09.09.2021 16:52 Відповісти
Та там одни боги шляются, а богам, как известно, всё похер
показати весь коментар
10.09.2021 00:40 Відповісти
 
 