Головний санлікар Кузін анонсував показові рейди щодо дотримання маскового режиму: Почнемо з критичних об'єктів, в "Борисполі" не контролюється абсолютно нічого. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Здоров'я
Українські правоохоронні органи будуть проводити показові рейди для контролю маскового режиму. Зокрема, на об'єктах критичної інфраструктури.
Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, поліція буде проводити такі рейди, оскільки норми прописані в кожній зоні епідемічної небезпеки.
"Ми будемо починати з показових рейдів. Ми розуміємо, що в аеропорту" Бориспіль "зараз не контролюється абсолютно нічого. Тому ми будемо вводити механізм таких рейдів на критичні об'єкти", - зазначив Кузин.
Він також додав, що на сьогодні готуються більш жорсткі заходи з контролю використання засобів індивідуального захисту.
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На деле же все эти инициативы приняли довольно экстравагантную форму. Милицейские наряды, а также дружинники, в рабочее время устраивали массовые облавы в кинотеатрах, магазинах, парикмахерских и даже банях и церквях - с целью выявить и привлечь к ответственности "тунеядцев" и прочих "лиц без определённого рода занятий".
Назад в совковое будущее... Диджитализация это вам не фигли-мигли...
Куме! Ви чули знову карантин посилять?
Так, куме, мабуть нова срака насувається з продуктами і цінами!
Зачем аэропорт, когда спустился на Крещатике - и охренел от увиденного.
Или в самолете как половина даунов маски снимает...да что говорить...