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Ми усвідомлюємо ризики, пов'язані з поглинанням Білорусі Путіним, - Данілов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Путін хоче захопити Білорусь, але Україна усвідомлює цей виклик. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив в ефірі токшоу "Право на владу".

"Ми усвідомлюємо всі виклики, які сьогодні є. Ми розуміємо, що на сьогодні Путін робить дуже просту річ - він бажає захопити Білорусь і спільно з "братнім білоруським народом"... Але ми все це бачимо, для нас це не новий виклик, ми всі ці речі опрацьовуємо доволі давно", - вважає Олексій Данілов.

Також читайте: Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Да ладно тебе. Жаренного бурята Доржи Батоманкуева и кобзоновское видео все видели. Свистишь, козломордый)))
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10.09.2021 01:34
+6
до-до, вы уже 7,5 лет идёте "до Киева за 3 дня". По факту, в случае полномасштабной войны гробы на России подорожают в разы, алкаши и торчки из ВС РФ будут ******ливаться в товарном кол-ве Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 5286
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10.09.2021 01:32
+6
Во раскукарекался!

Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 744
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10.09.2021 02:58
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конечно сказки)))
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10.09.2021 01:28 Відповісти
Да ладно тебе. Жаренного бурята Доржи Батоманкуева и кобзоновское видео все видели. Свистишь, козломордый)))
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10.09.2021 01:34 Відповісти
В бразильской тюрьме эта обезьяна. руснявые ж своих не бросают Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 3125
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10.09.2021 01:47 Відповісти
Да как-то пох, кем себя эта тупая мартышка называет. русня она и есть русня.
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10.09.2021 01:53 Відповісти
РФ уже в Бразилию переименовали? Лови исчо, сцыкло ватное))

https://twitter.com/askai707/status/863029334386323456

https://twitter.com/askai707/status/688406348200046592
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10.09.2021 02:11 Відповісти
То есть фотографии твоих *********** соотечественников на украинском Донбассе с указанием Ф.И.О. и прочих установочных данных "не доказательство"?

Покукарекай ещё, пока не забанили)))
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10.09.2021 02:24 Відповісти
"добровольцев" на штатной технике? М-да, логика и способность сопоставлять факты явно не твоё, ватанок Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 879 Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 8752
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10.09.2021 02:26 Відповісти
твои сограждане и замазали.
учи матчасть https://rudy-ogon.livejournal.com/5126300.html
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10.09.2021 02:36 Відповісти
Уже всё изучил, за 5 минут? ватоцефал, если нечего сказать по делу - вали отсюда. И это, не забудь маслануть мою "бульбу" на посошок))))))))
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10.09.2021 02:42 Відповісти
И это, моя "тупая бульба" тебе в хавальник не влезет, кацап е*аный Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 9764
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10.09.2021 02:27 Відповісти
ватанок, фото и видео с твоими соотечественниками из вс рф на Донбассе (включая *********** бурятину) - выше крыши. Равно как и фото с их могил. Но тебе ведь это всё не интересно, потому что вата в голове Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 5364
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10.09.2021 02:34 Відповісти
кацап, не верю, что ты настолько упоротый ватоцефал, чтобы отрицать очевидное Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 6419 Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 3276

https://www.youtube.com/watch?v=3U1qOMUPHLQ

https://www.youtube.com/watch?v=Y6cMd03dpjo

https://www.youtube.com/watch?v=jkN29Oc9Q1Y
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10.09.2021 02:41 Відповісти
Слабенько, покукарекай ещё)))
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10.09.2021 02:47 Відповісти
То есть "цифры" на России в 2014-2015 не было? Медальку за пи*добольство ты заслужил.
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10.09.2021 03:03 Відповісти
ты сам один ходячий фэйк Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 144
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10.09.2021 02:48 Відповісти
Репа, мегатонны объективных данных (фактов) распечатаю и засуну тебе в очко, которое служит тебе ртом)))))))))
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10.09.2021 02:54 Відповісти
Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 9507Типичный ватан - "какие объективные данные?" Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 8169
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10.09.2021 02:59 Відповісти
русмартышка, а кто у вас на стране-помойке самый русский - *****, шойга или рамзанка дыров?
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10.09.2021 01:46 Відповісти
мартышка, а почему все руснявые дикари стыдятся своей ссаной аквафрешной тряпки? Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 4668
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10.09.2021 01:54 Відповісти
Беларусы (70%) на х*ю вас видали. Привыкай, кац-ап Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 2991
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10.09.2021 01:33 Відповісти
Время расставит все точки над "и".
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10.09.2021 02:25 Відповісти
#Портников #україна #цру«Слуги» бояться ЦРУ | Віталій Портников
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10.09.2021 01:07 Відповісти
на России 140 млн туловищ 7,5 лет веруют в брехню, что Украина воюет с двумя своими областями. При том что ВСЕ знают, что происходит на самом деле, доказательством чему служат и Резолюции ООН, и ОБСЕ, и МУС в Гааге. Но у ватоцефалов действительно своя, отдельная от всех реальность Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 7314

* Интересно, почему кацап дырявый (ты) прячется под флагом США? Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 3208
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10.09.2021 02:46 Відповісти
Во раскукарекался!

Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 744
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10.09.2021 02:58 Відповісти
На трёх видео их 15. Да, премия Дарвина отправляется в твои ***ня - даже считать не научился, а комменты строчит как из брандспойта)))

https://www.youtube.com/watch?v=JhRUb6JTD50
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10.09.2021 03:02 Відповісти
Российские военные есть на Донбассе точно так же как к примеру советские были во Вьетнаме и Анголе в свое время в лице военных спецов и советников.. мне кажется такой подход наиболее объективен.
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10.09.2021 03:29 Відповісти
я говорю об очень ограниченном присутствии военном присутствии при финансировании и снабжении самопровозглашенных республик.
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10.09.2021 03:39 Відповісти
Правда в августе 2014г в Иловайский котел ВСУ загнали то ли регулярные войска то ли бойцы ЧВК которых Гиркин-Стрелков в одном из своих интервью назвал *отпускниками* https://snob.ru/selected/entry/84019/
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10.09.2021 03:34 Відповісти
Сраные ватники засрали всю ветку своими смердячими экскрементами. По всему, видно, что один интервьюирует своего паршивого соплеменника и братца по альтернативному разуму. Устроили здесь, на украинском ресурсе, свой внутрироссийский срач по поводу сортов кацапского отребья, которое слилось на Донбассе.
Вы там, на Цензоре, хоть иногда, включайте мозги и чистите свои авгиевые конюшни.
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10.09.2021 04:22 Відповісти
Ты в истории, как твой фюрер, походу, разбираешься. То есть, как свинья в апельсинах. Недоросль, ты, по уровню своего развития. Тупо копируешь своего начальника. Так и живете своими важными мечтами. Жаль, что соседи страдают от имбецилов и параноиков.
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10.09.2021 04:42 Відповісти
куй собачий имеет большую ценность для планеты Земля, чем недожизнь недочеловека вроде тебя Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 9440
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10.09.2021 07:02 Відповісти
Так лох і повинен страждати Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 9496 . Завжди . !! Тому що - лох . А тут лох , та ще й кацап ,, тому будеш стражати -подвійно . Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 7754 .
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10.09.2021 07:06 Відповісти
Срань подзаборная, кацапская. Одессу тебе подавай. то бишь, Кемпскую волость. Ишь чего захотел, подху..лоныш поганый
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10.09.2021 04:36 Відповісти
Как не крути но юридически войны между Украиной и Россий нет, торговля идет, дипломатические отношения не разорваны, граница открыта.
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10.09.2021 03:00 Відповісти
Юридически - да. Фактически - уже 7,5 лет. Что признано всеми основными международными институциями.
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10.09.2021 18:34 Відповісти
Harry Houdini b9a3d7b9 , не 2 цілими областями, а з 1/3 від кожної з 2 областей. А точніше тонкою кишкою вздовж кордону з Ордою.
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10.09.2021 11:04 Відповісти
Если быть точным, с российскими оккупантами и бандформированиями коллаборационистов на трети территории двух областей Украины, которые находятся под оккупацией России.
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10.09.2021 18:35 Відповісти
Ну разве что Зеля с Женой, Слугами народа и Кличко ежики сним) Но думаю что они будут вести бой в аэропорту борисполя у трапа за теплые места в самолете)))
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29.12.2021 19:19 Відповісти
Сраные ватники засрали всю ветку своими смердячими экскрементами. По всему, видно, что один интервьюирует своего паршивого соплеменника и братца по альтернативному разуму. Устроили здесь, на украинском ресурсе, свой внутрироссийский срач по поводу сортов кацапского отребья, которое слилось на Донбассе.
Вы там, на Цензоре, хоть иногда, включайтесь в работу и чистите свои авгиевые конюшни.
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10.09.2021 04:25 Відповісти
Краткий екскурс. В 1920-1921 годах после развала КА на Польском фронте, Ленин решил спасать революцию в Украине. "командировал" своего помощника Молотова, Феликса в Украину. Феликс взял с собой, как всегда 200 чекистов, не зараженных мелкобуржуазностью, а Молотов - воинские части с "берегов Волги". Эти части сведены были в Корпус Червонного Казачества. Один из очевидцев. описыает прибытие башкирской бригады - я увидел толпу людей, одетых в ватные халаты, в сафьяновых сапогах с закрученным вверх носком, вместо седел -какие то расписные одеяла. повеяло Востоком. И вы думаете уехали после демобилизации. Ага, ждите ! И все это "войско" осело в степях Украины. Это оттуда корни преступности, сепаратизма и Путин "введи"
А в этом корпусе были еще и другие "национальные бригады с берегов Волги". А какие "командиры" выросли -Виталька Прыймак, вор в законе Гришко Котовский, отец офтальмолога Федорова (чувашская бригада) и многие другие. 99 процентов этих "командиров" закончили в 1937 году.
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10.09.2021 07:18 Відповісти
та да. кому-то лучше газ по 28 и десяточка лет в концлагере в придачу, за малейшую попытку открыть рот или выйти из стойла дальше метра, разрешенного хозяином. а кому-то лучше заплатить 700 и свободно жить. тут каждому свое.
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10.09.2021 08:24 Відповісти
а переживаем потому, что у твоего хозяина, *****, будет на один повод больше развязать войну.
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10.09.2021 08:28 Відповісти
ну вы кацапы, е**нутые на всю голову. вам нужно, чтобы все в говне жили, если вы сами там живете и выползать от туда не намерены.
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10.09.2021 08:59 Відповісти
Так уже все- поглотил 09.09.2021.
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10.09.2021 08:24 Відповісти
Ми усвідомлюємо ризики, пов'язані з поглинанням Білорусі Путіним, - Данілов - Цензор.НЕТ 4263
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10.09.2021 12:58 Відповісти
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