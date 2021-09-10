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Ми усвідомлюємо ризики, пов'язані з поглинанням Білорусі Путіним, - Данілов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Путін хоче захопити Білорусь, але Україна усвідомлює цей виклик. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.
Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив в ефірі токшоу "Право на владу".
"Ми усвідомлюємо всі виклики, які сьогодні є. Ми розуміємо, що на сьогодні Путін робить дуже просту річ - він бажає захопити Білорусь і спільно з "братнім білоруським народом"... Але ми все це бачимо, для нас це не новий виклик, ми всі ці речі опрацьовуємо доволі давно", - вважає Олексій Данілов.
Топ коментарі
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https://twitter.com/askai707/status/863029334386323456
https://twitter.com/askai707/status/688406348200046592
Покукарекай ещё, пока не забанили)))
учи матчасть https://rudy-ogon.livejournal.com/5126300.html
https://www.youtube.com/watch?v=3U1qOMUPHLQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y6cMd03dpjo
https://www.youtube.com/watch?v=jkN29Oc9Q1Y
* Интересно, почему кацап дырявый (ты) прячется под флагом США?
https://www.youtube.com/watch?v=JhRUb6JTD50
Вы там, на Цензоре, хоть иногда, включайте мозги и чистите свои авгиевые конюшни.
Вы там, на Цензоре, хоть иногда, включайтесь в работу и чистите свои авгиевые конюшни.
А в этом корпусе были еще и другие "национальные бригады с берегов Волги". А какие "командиры" выросли -Виталька Прыймак, вор в законе Гришко Котовский, отец офтальмолога Федорова (чувашская бригада) и многие другие. 99 процентов этих "командиров" закончили в 1937 году.