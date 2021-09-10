Зеленський - на YES Brainstorming: "Два роки тому говорили про щастя, а зараз - про виживання". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська беруть участь у дискусії YES Brainstorming "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання".
Як інформує Цензор.НЕТ, виступ глави держави на форумі транслює Офіс Президента у Facebook.
"Два роки тому говорили про щастя, а зараз - про виживання. Лише за два роки змінилося фундаментальне і базове поняття, таке як щастя. І щастя зразка 2021 року, і щастя 2019 року різні... Можна сказати як велосипед і Tesla", - сказав він.
Зеленський нагадав, як у вересні 2019 року вдалося визволити з полону українських моряків і політв'язнів: "Коли наші хлопці ступили на землю, кілька людей зустрічали їх в аеропорту. Були рідні, журналісти, чиновники - всі плакали, обнімалися і цілувалися. Ніхто не дотримувався дистанції, не носив маску, не здавав після прильоту ПЛР-тести, не знав такого слова, як локдаун".
За словами президента, тоді це і було щастя, але зараз воно дещо змінилося.
"Ми не знали як усе зміниться за рік ... Щастя - це коли немає температури, бабусі не треба ШВЛ. Щастя - просто вийти з квартири, піти в кафе, кіно чи перукарню", - сказав президент.
Він зазначив, що нові віруси з'являтимуться щороку, як айфони, а вакцини і ліки допомагають тільки проти окремого вірусу.
"У маленьких країнах дуже мало шансів вижити, якщо світ зіткнеться з дуже великими проблемами. Це показав коронавірус", - підкреслив Зеленський.
Глава держави додав, що у світі може бути катастрофа, якщо не будуть зроблені відповідні висновки, оскільки, якщо кожен сам за себе, то зрештою будуть усі проти всіх.
Нагадаємо, 9 вересня у Києві відбулося неофіційне відкриття міжнародного форуму YES - Ялтинської Європейської Стратегії. Цього року на захід з'їхалися майже 100 учасників із 20 країн, переважно це топчиновники, дипломати і чиновники.
Будь ласка, зачекайте...
ковид ?
не думаю.
ЗЕплесень ?
в точку !
Ага. И как-то так само получилось, что "счастье" на "выживание" именно при ЗЕ изменилось.
Ще одна явка з повинною?
Докладно:
1. Чечетов/Арахамія - тотожні. Руки і язик - їхня зброя. У залі та поза ним - випадковий набір слів. Головне завдання - служіння офісу президента і контроль фракції при голосуванні у Раді.
2. Герман/Арестович (Подоляк, Мендель) - тотожні. Всі коментарі викликають у публіки блювотний рефлекс. "Янукович як Африка", "Зеленський - лідер світового масштабу, якому немає рівних". "Зеленський - више всєх". Навповнювачі президентської ванної.
3. Тадеєв/Тищенко - тотожні. Президентські "бики" у депутатському залі. Свої навички, отримані в угрупуванні Савлохова готові застосовувати у сесійній залі.
4. Азаров/Гетманцев - тотожні. Бездумні фіскали. Готові роздягнути до трусів усіх. Мені здається, ще мить і Гетманцев почне говорити словами Азарова: "Досіть скігліти. Беріть лапати і капайте!".
5. Пшонка/Венедіктова - тотожні. Вся служба - в угоду президентові і його оточенню.
6. Татаров/Татаров - той самий…Татаров епохи Януковича дуже добре інкорпорований у систему епохи Зеленського. У Офісі Шостого навіть не потрібно було знаходити йому дублера.
7. Ахметов/Ахметов !! Кому при радянській владі добре жилося, тому і при "німцях" добре живеться. Рінат він і при Зеленському Рінат.
8. Колесніченко / Бужанський - тотожні. Ватники й борці з українською мовою. Риторика ідентична. Як і їхні законодавчі ініціативи.
9. Повалій/Монатік (Потап) - «акакаяразніца»? У Зеленського, як і у Януковича є свої улюблені співаки. Поки що Монатік і Потап - не в парламенті, як Повалій. Але це - справа часу.
10. Тимошенко/Порошенко - чимось віддалено схожі. В 2011-му Януковичу говорили: "Не сади за ґрати Тимошенко". Утім, ВФ не зміг себе стримати і посадив Юлю.
2019 року Зеленський пообіцяв посадити Порошенка. І ось вже два останніх роки Зеленський намагається довести, що саме він - президент України. І щоразу опонує Порошенку. І щоразу говорить, хто йому заважає бути гарним президентом", - завершує журналіст.
Висновок: взимку 2014-го минуло чотири роки з моменту заходу Януковича на Банкову з булавою. Три роки заходу Зеленського минає весною 2023-го.
раніше він хотів кататись на велосипеді (йому його навіть подарували), але він зрозумів, що щастя для нього це їздити на "Теслі" ))))))))))))))))
Почему он считает что на 500 условно говоря британцев выделены 300 доз вакцин и еще с этого мизера нужно в первую очередь виделить Украине. Я ещё понимаю там страны Содружества - бывшей Британской империи, либо те кто был под протекторатом, сейчас перебывает , может быть они и имеют право хоть на что-то рассчитывать , но при чем тут Украина???. Я будучи главой государства не посмею вылелить вакцину другим государствам коль своему народу не хватает. Меня бы засудили за смерти своих , в то время когда я спасаю других.
Да , в мире неравенство, но что хочет Зеленский коль в Украине высокого уровня отставание в развитии научно техническом. Был потенциал который не поддерживали и не поддержали сейчас. Британия и другие страны могли бы подписать договор не о поставке , а о том что Украина на случай пандемии предоставляет в краткие сроки материально техническую базу для производства вакцины на своей территории и продается в Украине она за копейки , либо вообще выдаётся бесплатно населению, только на уровне правительства идет оплата за работу , но такого не было. Предлагали создавать украинские ученые вакцину, не факт что было бы хоть как на уровне Индии по качеству , но могли бы попытаться, правительство забраковало идею. И в то время когда в 20 годах нагрел скандал мол правительство вакцинируют завозной из под полы вакциной , сейчас Зеленский говорит о том что все со всеми должны поделиться. Это звучит нелепо как минимум. Пусть лучше исповедуют "Умри , но не проси. Будет нужно сами дадут" Когда президент Зеленский сам сделал вакцину и когда получили ее остальные? Или его жизнь важнее чем учителя - бабы Нади или пожарного Петра? Корабль тонущий, капитан покидает в последнюю очередь. Если вообще покидает.