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Зеленський (17439) YES (40)

Зеленський - на YES Brainstorming: "Два роки тому говорили про щастя, а зараз - про виживання". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська беруть участь у дискусії YES Brainstorming "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання".

Як інформує Цензор.НЕТ, виступ глави держави на форумі транслює Офіс Президента у Facebook.

"Два роки тому говорили про щастя, а зараз - про виживання. Лише за два роки змінилося фундаментальне і базове поняття, таке як щастя. І щастя зразка 2021 року, і щастя 2019 року різні... Можна сказати як велосипед і Tesla", - сказав він.

Зеленський нагадав, як у вересні 2019 року вдалося визволити з полону українських моряків і політв'язнів: "Коли наші хлопці ступили на землю, кілька людей зустрічали їх в аеропорту. Були рідні, журналісти, чиновники - всі плакали, обнімалися і цілувалися. Ніхто не дотримувався дистанції, не носив маску, не здавав після прильоту ПЛР-тести, не знав такого слова, як локдаун".

За словами президента, тоді це і було щастя, але зараз воно дещо змінилося.

"Ми не знали як усе зміниться за рік ... Щастя - це коли немає температури, бабусі не треба ШВЛ. Щастя - просто вийти з квартири, піти в кафе, кіно чи перукарню", - сказав президент.

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Він зазначив, що нові віруси з'являтимуться щороку, як айфони, а вакцини і ліки допомагають тільки проти окремого вірусу.

"У маленьких країнах дуже мало шансів вижити, якщо світ зіткнеться з дуже великими проблемами. Це показав коронавірус", - підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що у світі може бути катастрофа, якщо не будуть зроблені відповідні висновки, оскільки, якщо кожен сам за себе, то зрештою будуть усі проти всіх.

Нагадаємо, 9 вересня у Києві відбулося неофіційне відкриття міжнародного форуму YES - Ялтинської Європейської Стратегії. Цього року на захід з'їхалися майже 100 учасників із 20 країн, переважно це топчиновники, дипломати і чиновники.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+42
"Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании"

ковид ?
не думаю.
ЗЕплесень ?
в точку !
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10.09.2021 10:01
+38
Зеленский - на форуме YES: "Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании" - Цензор.НЕТ 8874
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10.09.2021 10:01
+32
Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании.

Ага. И как-то так само получилось, что "счастье" на "выживание" именно при ЗЕ изменилось.
Зеленский - на YES Brainstorming: "Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании" - Цензор.НЕТ 819
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10.09.2021 10:01
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Самокритичний
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10.09.2021 09:58 Відповісти
"Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании"

ковид ?
не думаю.
ЗЕплесень ?
в точку !
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10.09.2021 10:01 Відповісти
Зеленский - на YES Brainstorming: "Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании" - Цензор.НЕТ 8465
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10.09.2021 10:04 Відповісти
Шото оно какоето припухшее)...
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10.09.2021 10:13 Відповісти
Зеленський - на YES Brainstorming: "Два роки тому говорили про щастя, а зараз - про виживання" - Цензор.НЕТ 3955
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10.09.2021 10:29 Відповісти
Зеленський - на YES Brainstorming: "Два роки тому говорили про щастя, а зараз - про виживання" - Цензор.НЕТ 4519 Зеленський - на YES Brainstorming: "Два роки тому говорили про щастя, а зараз - про виживання" - Цензор.НЕТ 3585
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11.09.2021 00:26 Відповісти
Бубочка, а шо ты, дрыщ, кукарекал о конце эпохи бедности, и развел, как последних лохов 13 млн. быдла, которые проголосовали за тебя, клоуна? А вдруг это быдло таки поймет, шо ты их поимел и прийдет к тебе спросить, где-же ото самый обещанный конец? Бубочка, беги, пока не поздно. Зеленський - на YES Brainstorming: "Два роки тому говорили про щастя, а зараз - про виживання" - Цензор.НЕТ 3307
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10.09.2021 10:15 Відповісти
Зеленський - на YES Brainstorming: "Два роки тому говорили про щастя, а зараз - про виживання" - Цензор.НЕТ 4258
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10.09.2021 10:32 Відповісти
Говорить-не мешки ворочать...
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10.09.2021 09:59 Відповісти
Зеленский - на YES Brainstorming: "Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании" - Цензор.НЕТ 727
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10.09.2021 10:09 Відповісти
Классика зебилизма.
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10.09.2021 09:59 Відповісти
Ага, вот только даже это плагиат из игры ФАР КРАЙ 5 Зеленский - на YES Brainstorming: "Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании" - Цензор.НЕТ 3123Зеленский - на YES Brainstorming: "Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании" - Цензор.НЕТ 3123Зеленский - на YES Brainstorming: "Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании" - Цензор.НЕТ 3123
Зеленский - на YES Brainstorming: "Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании" - Цензор.НЕТ 2987
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10.09.2021 10:07 Відповісти
Як самокритично. І хто ж це зробив?
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10.09.2021 09:59 Відповісти
Зеленский - на форуме YES: "Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании" - Цензор.НЕТ 8874
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10.09.2021 10:01 Відповісти
Зеленський - на YES Brainstorming: "Два роки тому говорили про щастя, а зараз - про виживання" - Цензор.НЕТ 2176
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10.09.2021 10:35 Відповісти
А клоун типа ни причем... Зеленский - на форуме YES: "Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании" - Цензор.НЕТ 9256
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10.09.2021 10:00 Відповісти
Это припадочное ещё и издевается над зесранью)))
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10.09.2021 10:01 Відповісти
Головне, що щиро каже лохторату, щоб щастя не чекали. Виживуть і за це хай скажуть велике спасибі!
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10.09.2021 10:04 Відповісти
Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании.

Ага. И как-то так само получилось, что "счастье" на "выживание" именно при ЗЕ изменилось.
Зеленский - на YES Brainstorming: "Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании" - Цензор.НЕТ 819
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10.09.2021 10:01 Відповісти
Зеленський - на YES Brainstorming: "Два роки тому говорили про щастя, а зараз - про виживання" - Цензор.НЕТ 5991
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10.09.2021 10:36 Відповісти
Он имеет ни в коем случае себя, мудрейшего и обожаемого. Причиной несчастья является Ковид, а не его умелое правление.
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10.09.2021 10:03 Відповісти
Зеленський - на YES Brainstorming: "Два роки тому говорили про щастя, а зараз - про виживання" - Цензор.НЕТ 3577
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10.09.2021 10:37 Відповісти
Нічихуахуа собі! Воно хоч зрозуміло, що сказало? Це ж воно визнало, що "покращення" та "кінець" всіх епох призвели до "ери виживання" рівно за той час, що "узєлєнськи" при владі!
Ще одна явка з повинною?
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10.09.2021 10:03 Відповісти
Сахар в копейке вчера
Зеленский - на YES Brainstorming: "Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании" - Цензор.НЕТ 8342
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10.09.2021 10:03 Відповісти
Ну бо всюди 28-30, от і вигребли...
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10.09.2021 10:22 Відповісти
Блин, глянул на фотку, показалось шо это кокс закончился, а там дальше трубочка шоб его занюхивать
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10.09.2021 11:22 Відповісти
ага, дивлячи по статкам слуг та олігархів саме час виживання Зеленский - на YES Brainstorming: "Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании" - Цензор.НЕТ 2754
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10.09.2021 10:05 Відповісти
2019, счастье-велосипед.2021г. 🤔,выживание-Тесла????👍
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10.09.2021 10:07 Відповісти
И как этому ... дальше оставаться президентом после таких слов (естественно, вырванных из контекста))))? Не пора ли "нафиг с пляжа"?!
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10.09.2021 10:07 Відповісти
Йому до Пороха, як до неба рачкі!
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10.09.2021 10:09 Відповісти
саме життя примушує мимовільно де-не-де правду промимрити
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10.09.2021 10:11 Відповісти
Зеленский - на YES Brainstorming: "Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании" - Цензор.НЕТ 2164
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10.09.2021 10:09 Відповісти
Економіку клоун угробив, Армію розвалює, реформи зупинив, кадри ригоаналів повернув - повне щастя для зебаранів. Таке хотіли в 2019р, то насолоджуйтесь....
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10.09.2021 10:09 Відповісти
Дааа ЗЕлёный стрючок,чтоб я так выживал как ты был счастлив!🤬
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10.09.2021 10:09 Відповісти
Продали все защитные маски, деньги на ковид закопали в асфальт, когда обосрались, посадили всех на локдаун. Зеленский лично и вся его команда должны будут отвечать по закону, за смерти граждан от ковида
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10.09.2021 10:10 Відповісти
через тиждень/два - новий локдаун. Вчора в передачі Валевської на Еспресо це пообіцяли аналітики-лікарі, яким слід довіряти. Не обманювали...
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10.09.2021 10:13 Відповісти
Отвечать перед кем? Перед стадом дол...бов, которые засунули язык в задницу и живут по принципу "аби хуже не бульо"? Или перед ворьём,тупым,жадным и беспринципным,частью которого это существо является?
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10.09.2021 10:28 Відповісти
Истребление?)))
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10.09.2021 10:17 Відповісти
Зеленський - на YES Brainstorming: "Два роки тому говорили про щастя, а зараз - про виживання" - Цензор.НЕТ 5824
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10.09.2021 10:39 Відповісти
Нечего "плакаться"о счастье, радоваться надо что два года назад на шару "привалило счастье" как домовёнку Кузе президенствовать.
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10.09.2021 10:16 Відповісти
О "выживании сейчас" - це тому що долюойоби в 2019 році обрали долбойобів, які по чорному просто грабують що можуть.
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10.09.2021 10:16 Відповісти
2 года назад только идиоты верили, что будет счастье и халява при Зеленском. Хотя может для них обьедки с барского стола и гора навоза и есть счастье..
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10.09.2021 10:24 Відповісти
Твоя заслуга осел,и твоей воровливой команды проходимцев.
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10.09.2021 10:24 Відповісти
Хотіли Теслу, а маєте лісапед без сідушки
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10.09.2021 10:32 Відповісти
"Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании. Только за два года "зе власть" изменила фундаментальное и базовое обещание для украинского народа ибо . И реальное счастье образца 2021 года, и счастье- "зе подделка" 2019 года разные... Можно сказать как велосипед и Tesla", - сказал он.
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10.09.2021 10:36 Відповісти
Выходит Зебуин сам признался в том, что в социально-экономическое положение страны в 2019 году было просто счастьем в сравнении с состоянием выживания, в которое загнал страну телевизионный эксперимент группы олигархов.
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10.09.2021 10:37 Відповісти
Валит все, гнида зеленая, на ковид. Хотя, именно при ковиде для Украины была отличная коньюктура на руду и зерновые, то есть, мы были именно той страной, которая, по идее , должна была выиграть от ковида. Но, благодаря зеленскому этого не случилось. Теперь оно ноет, что оно не виновато
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10.09.2021 10:39 Відповісти
О, на YES Brainstorming приехала чета клоунов - зеленских. Будут смешить в антракте зрителей.
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10.09.2021 10:56 Відповісти
Смешное слововсочетание по отношению к безбарьерной, туповатой и к тому же с отвратительным вкусом, шиксе Зеленского - "первая леди". Зеленський - на YES Brainstorming: "Два роки тому говорили про щастя, а зараз - про виживання" - Цензор.НЕТ 8221
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10.09.2021 11:02 Відповісти
Щоб вижити, треба побудувати президентській університет за 7 млрд., посадити навколо нього міл'ярд дерев і будемо "бамбіть". У зеленого придурка-шахрая замість рота срака і звідти постійно ллється лайно.
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10.09.2021 11:31 Відповісти
два года назад был безвиз, перспективы, рост доходов и экономики - а щас только моча от зе...
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10.09.2021 11:34 Відповісти
Партія регіонів/Слуга народу; Янукович/Зеленський. Легка порівняльна характеристика двох команд, яку зробив журналіст Сергій Руденко.
Докладно:
1. Чечетов/Арахамія - тотожні. Руки і язик - їхня зброя. У залі та поза ним - випадковий набір слів. Головне завдання - служіння офісу президента і контроль фракції при голосуванні у Раді.
2. Герман/Арестович (Подоляк, Мендель) - тотожні. Всі коментарі викликають у публіки блювотний рефлекс. "Янукович як Африка", "Зеленський - лідер світового масштабу, якому немає рівних". "Зеленський - више всєх". Навповнювачі президентської ванної.
3. Тадеєв/Тищенко - тотожні. Президентські "бики" у депутатському залі. Свої навички, отримані в угрупуванні Савлохова готові застосовувати у сесійній залі.
4. Азаров/Гетманцев - тотожні. Бездумні фіскали. Готові роздягнути до трусів усіх. Мені здається, ще мить і Гетманцев почне говорити словами Азарова: "Досіть скігліти. Беріть лапати і капайте!".
5. Пшонка/Венедіктова - тотожні. Вся служба - в угоду президентові і його оточенню.
6. Татаров/Татаров - той самий…Татаров епохи Януковича дуже добре інкорпорований у систему епохи Зеленського. У Офісі Шостого навіть не потрібно було знаходити йому дублера.
7. Ахметов/Ахметов !! Кому при радянській владі добре жилося, тому і при "німцях" добре живеться. Рінат він і при Зеленському Рінат.
8. Колесніченко / Бужанський - тотожні. Ватники й борці з українською мовою. Риторика ідентична. Як і їхні законодавчі ініціативи.
9. Повалій/Монатік (Потап) - «акакаяразніца»? У Зеленського, як і у Януковича є свої улюблені співаки. Поки що Монатік і Потап - не в парламенті, як Повалій. Але це - справа часу.
10. Тимошенко/Порошенко - чимось віддалено схожі. В 2011-му Януковичу говорили: "Не сади за ґрати Тимошенко". Утім, ВФ не зміг себе стримати і посадив Юлю.
2019 року Зеленський пообіцяв посадити Порошенка. І ось вже два останніх роки Зеленський намагається довести, що саме він - президент України. І щоразу опонує Порошенку. І щоразу говорить, хто йому заважає бути гарним президентом", - завершує журналіст.
Висновок: взимку 2014-го минуло чотири роки з моменту заходу Януковича на Банкову з булавою. Три роки заходу Зеленського минає весною 2023-го.
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10.09.2021 14:07 Відповісти
И счастье образца 2021 года, и счастье 2019 года разные... Можно сказать как велосипед и Tesla"
раніше він хотів кататись на велосипеді (йому його навіть подарували), але він зрозумів, що щастя для нього це їздити на "Теслі" ))))))))))))))))
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10.09.2021 15:37 Відповісти
я там ще почитав цього "міслітєля" і знаєте, він мене вже відверто заїбав своїми постійними порівняннями з айфонами та епл... ніби це його якийсь фетіш. Не маю яйфону, і навіть даремно мені його не треба, мені особисто не подобається продукція епл і трендова істерія довкола цього бренду
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10.09.2021 15:46 Відповісти
Я не критикую в этом посте и комментарии власть действую , но слова Зеленского как главы государства при том что они пропитаны гуманностью, в большей степени меня привели в недоумение.
Почему он считает что на 500 условно говоря британцев выделены 300 доз вакцин и еще с этого мизера нужно в первую очередь виделить Украине. Я ещё понимаю там страны Содружества - бывшей Британской империи, либо те кто был под протекторатом, сейчас перебывает , может быть они и имеют право хоть на что-то рассчитывать , но при чем тут Украина???. Я будучи главой государства не посмею вылелить вакцину другим государствам коль своему народу не хватает. Меня бы засудили за смерти своих , в то время когда я спасаю других.
Да , в мире неравенство, но что хочет Зеленский коль в Украине высокого уровня отставание в развитии научно техническом. Был потенциал который не поддерживали и не поддержали сейчас. Британия и другие страны могли бы подписать договор не о поставке , а о том что Украина на случай пандемии предоставляет в краткие сроки материально техническую базу для производства вакцины на своей территории и продается в Украине она за копейки , либо вообще выдаётся бесплатно населению, только на уровне правительства идет оплата за работу , но такого не было. Предлагали создавать украинские ученые вакцину, не факт что было бы хоть как на уровне Индии по качеству , но могли бы попытаться, правительство забраковало идею. И в то время когда в 20 годах нагрел скандал мол правительство вакцинируют завозной из под полы вакциной , сейчас Зеленский говорит о том что все со всеми должны поделиться. Это звучит нелепо как минимум. Пусть лучше исповедуют "Умри , но не проси. Будет нужно сами дадут" Когда президент Зеленский сам сделал вакцину и когда получили ее остальные? Или его жизнь важнее чем учителя - бабы Нади или пожарного Петра? Корабль тонущий, капитан покидает в последнюю очередь. Если вообще покидает.
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12.09.2021 11:35 Відповісти
 
 