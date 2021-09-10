Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський назвав імовірною повномасштабну війну з Росією. Однак він вважає, що це може стати найбільшою помилкою РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив на форумі YES.
За словами Зеленського, такий сценарій розвитку подій можливий.
"Вважаю, що це буде найбільша помилка РФ. Після цього ніколи не існуватиме сусідства РФ, України та Білорусі. І якщо буде ескалація з боку РФ - це буде найстрашніше, що може бути, але, на жаль, така є ймовірність" , - сказав президент.
Нагадаємо, 9 вересня у Києві відбулося неофіційне відкриття міжнародного форуму YES - Ялтинської Європейської Стратегії. Цього року на захід з'їхалися майже 100 учасників із 20 країн, переважно це топчиновники, дипломати і чиновники.
Будь ласка, зачекайте...
Первую тяжелую войну в столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Насколько эти войны будут тяжелыми и будут ли они успешными? Когда мы выделяли зависимость, на основании которой и построен прогноз, то главными критериями были угроза для независимости страны и величина потерь поэтому и войны, прогнозируемые на основе этих данных, будут адекватны этим критериям. Можно предполагать, что для России это будут главные и наиболее тяжелые войны в XXI столетии.Зная когда можно ожидать войны, зададимся вопросом, с кем будут эти войны. Для этого во Второй части проанализируем временные циклические зависимости для ведущих стран мира.
https://mm-v.livejournal.com/186229.html
Він, був правий.............................................
4 откоса ЗЕ от повестки не дадут соврать.
Или "зарабатывать на крови" Зе-команде очень ПОНРАВИЛОСЬ?!
Хоча, скоріш за все, то якийсь психічний розлад... На кшталт когнитивного дисонансу
хорошо бы...
А то как раз сегодня как раз рф и Белоруссия начинаютcz совместные масштабные военные учения с участием 200 тыс. военнослужащих.... И газопровод в обход Украины уже достроен как раз сегодня же... ....
то може ти на ній "наживаєшься"?
може вона тобі вигідна, а, олень?
от жеж, бл..., обрали довбойоба(и).
Боишся только, чтобы народ такого президента на вилы не поднял....
экспромт не его...
вспомнил? или то такэ ???
То есть в молчании в ответ на вражеские обстрелы?
Коли почнеться повномасштабна війна, вони знову почнуть кричати: "Хто готовий піти на смерть? Будь ласка, прийдіть, бо ми всрались!"
воякачотириразовий ухильник від призову, чого тобі боятись.
Однажды Наполеона спросили почему он нервничает накануне какого-то сражения..."Император, вам не о чем волноваться - ведь их генерал известный дурак"... "Вот потому я и нервничаю - сказал Наполеон - от дурака никогда не знаешь его ожидать" Даже не знаю, к чему я это вспомнил...
Знову Зе хоче у очко Пуйла дивитись у пошуках миру.
Готовьте армию, делайте ракеты, покупайте - стройте Байракты, всем понятно что делать,
А ты ставишь тех которые пилят и воруют.
Преза пора снимать и выбирать нового.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!