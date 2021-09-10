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Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський назвав імовірною повномасштабну війну з Росією. Однак він вважає, що це може стати найбільшою помилкою РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив на форумі YES.

За словами Зеленського, такий сценарій розвитку подій можливий.

"Вважаю, що це буде найбільша помилка РФ. Після цього ніколи не існуватиме сусідства РФ, України та Білорусі. І якщо буде ескалація з боку РФ - це буде найстрашніше, що може бути, але, на жаль, така є ймовірність" , - сказав президент.

Читайте: Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі. ВIДЕО

Нагадаємо, 9 вересня у Києві відбулося неофіційне відкриття міжнародного форуму YES - Ялтинської Європейської Стратегії. Цього року на захід з'їхалися майже 100 учасників із 20 країн, переважно це топчиновники, дипломати і чиновники.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+38
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7403
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10.09.2021 11:21
+20
зєля не розуміє, що він двбйб, тому що він двбйб.
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10.09.2021 10:54
+17
Прикол в том, что па-рашка ведет себя одинаково на протяжении всего своего существования, еще с тех времен, когда называлась "московия". И будет себя вести так же и дальше, вне зависимости от того, как она будет называться, и кто будет ею править. Как грится, "горбатого могила исправит", это и надо учесть в отношениях с этой страной-гопником.
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10.09.2021 11:05
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Вірогідність повномасштабної війни з росією дорівнює 1, тобто це "достовірна подія" математичною мовою! Ми не можемо уникнути повномасштабної війни з росією, якщо путін буде живий ще кілька років. Тільки смерть путіна може відвернути страшну трагедію.
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10.09.2021 10:59 Відповісти
Прикол в том, что па-рашка ведет себя одинаково на протяжении всего своего существования, еще с тех времен, когда называлась "московия". И будет себя вести так же и дальше, вне зависимости от того, как она будет называться, и кто будет ею править. Как грится, "горбатого могила исправит", это и надо учесть в отношениях с этой страной-гопником.
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10.09.2021 11:05 Відповісти
Інтенсивність агресії дикунів московії різко збільшується як тільки в москві з'являєтсья більш-менш сильна влада яка концентрує в своїх руках ресурси. Для світової спільноти краще щоб на керівних посадах терористичної росії не було керівників здатних концентрувати ресурси, бо ці ресурси відразу направляються на то єдине що ******* росіяни - на війну з сусідами! Для всіх сусідів корумпована та розвалена дикунська росія краще ніж агресивна централізована терористична росія! Сьогодні в росії путін консолідував ресурси і відразу направляє їх на війну. Для України життєво важливо будь якою ціною знищити путіна.
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10.09.2021 11:12 Відповісти
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7403
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10.09.2021 11:21 Відповісти
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4925
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10.09.2021 13:20 Відповісти
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2063
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10.09.2021 15:01 Відповісти
Там вже й не путін, а його двійник. Втихомирити розбійників можна лише розчавивши їх у їхньому логові -- москві і області. Ніяка зміна влади там не допоможе.
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10.09.2021 16:59 Відповісти
Дикуни завжди агресивні, питання в тім наскільки вони спроможні до зовнішньої агресії. путін консолідував ресурси і може нанести удар по Україні. Не буде путіна не буде можливості консолідовувати ресурси, їх розкрадуть по регіонам.
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10.09.2021 11:46 Відповісти
Резюмируя:
Первую тяжелую войну в столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Насколько эти войны будут тяжелыми и будут ли они успешными? Когда мы выделяли зависимость, на основании которой и построен прогноз, то главными критериями были угроза для независимости страны и величина потерь поэтому и войны, прогнозируемые на основе этих данных, будут адекватны этим критериям. Можно предполагать, что для России это будут главные и наиболее тяжелые войны в XXI столетии.Зная когда можно ожидать войны, зададимся вопросом, с кем будут эти войны. Для этого во Второй части проанализируем временные циклические зависимости для ведущих стран мира.
https://mm-v.livejournal.com/186229.html
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10.09.2021 20:08 Відповісти
а в зале 40 чел, из которых половина зеленожопых придурков, + Пинчук с супругой))))) удивительная способность у клоуна, обосрать все что до него сделано, обнулить, и ничего не создать, кроме мыльных пузырей.
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10.09.2021 12:34 Відповісти
... а обосгатся и при этом гордо держать головку. Мама Римма увидела *********** ещё в ротдоме!
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11.09.2021 09:21 Відповісти
зєля не розуміє, що він двбйб, тому що він двбйб.
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10.09.2021 10:54 Відповісти
Ну, це слово казав Генадій Генадійовичі і,
Він, був правий.............................................
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10.09.2021 11:24 Відповісти
Кончене створіння
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10.09.2021 10:58 Відповісти
а по моему для тебя самое страшное когда твой видосик не набрал просмотров Вероятность полномасштабной войны с Россией есть. Это самое страшное, что может быть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9567
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10.09.2021 10:59 Відповісти
Самое страшное, что законно избранный президент может преподнести раше свою страну на блюдечке с голубой каёмочкой. И такая вероятность есть.
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10.09.2021 11:00 Відповісти
Еще бы. Нелохи никогда особой отвагой не отличались.

4 откоса ЗЕ от повестки не дадут соврать.
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10.09.2021 11:00 Відповісти
ты ещё,ублюдочное,расскажи ,что в кровать по ночам ссышся
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10.09.2021 11:00 Відповісти
А как же "надо просто перестать стрелять"?!
Или "зарабатывать на крови" Зе-команде очень ПОНРАВИЛОСЬ?!
Вероятность полномасштабной войны с Россией есть. Это самое страшное, что может быть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 788
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10.09.2021 11:01 Відповісти
Ой дурное.. у рашки какая ни какая армия есть. Достаточно серьезная. Я хз, может зеля за пару лет уже термоядерный заряд на носителе заимел, что ****** подобное - но это вряд ли.
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10.09.2021 11:01 Відповісти
Тут согласен с Зеленским, вдруг полномасштабная война, а у нас Верховного Главнокомандующего нет.
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10.09.2021 11:02 Відповісти
Ой ти ж моя бубочка! А як же мир в очах путлєра, який ти бачило ще не так давно? Невже д'Єрмак автора всіх твоїх промов змінив? Чи то все клятий "Байден животворящий" щось наворожив?
Хоча, скоріш за все, то якийсь психічний розлад... На кшталт когнитивного дисонансу Вероятность полномасштабной войны с Россией есть. Это самое страшное, что может быть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1304
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10.09.2021 11:05 Відповісти
не прошло и 2х лет, и Президент Украины начал о чем то догадываться....
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10.09.2021 11:05 Відповісти
Ванька, ты ещё напиши, что Запад виноват, что Ху#ло напало на Украину...
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10.09.2021 11:12 Відповісти
Ванек, это как раз страна-помойка вывозит рабов с оккупированных территорий.
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10.09.2021 18:17 Відповісти
@войны не буде@
хорошо бы...
А то как раз сегодня как раз рф и Белоруссия начинаютcz совместные масштабные военные учения с участием 200 тыс. военнослужащих.... И газопровод в обход Украины уже достроен как раз сегодня же... ....
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10.09.2021 11:14 Відповісти
У нас война уже 7 лет, 13 тыс.погибших, а это "нечто" только очухалось в своих конопэльках ...
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10.09.2021 11:09 Відповісти
ти що, нещасний ти довбень, досі не закінчив війну?
то може ти на ній "наживаєшься"?
може вона тобі вигідна, а, олень?

от жеж, бл..., обрали довбойоба(и).
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10.09.2021 11:15 Відповісти
щось не подобається мені настрій презідєнта...який би він не був
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10.09.2021 11:15 Відповісти
Зеленский, твоя любимая тема "во всем виноват Порошенко" совсем не раскрыта... И вообще, Там уже газ на мировых торгах по 670 дол... поэтому вопрос, Что там у нас с тарифами на зиму ??? 😡
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10.09.2021 11:17 Відповісти
хаха клоуну-уклонисту страшно!!)) собирай монатки и вали в Ростов вместе со своими 73% "какая разница", бздуд обдолбанный!!! вернется ПОРОХ и освободит и Донбасс и Крым!!!
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10.09.2021 11:18 Відповісти
Полномасштабной войны не будет.. это даже не смешно но геополитически России крайне не выгодно поражение сепаратистов на Донбассе так как тогда на очереди будет уже Крымский вопрос.. поэтому в случае попытки ВСУ разгромить ОРДЛО-ЛДНР ВС РФ вмешаются там обязательно.
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10.09.2021 11:31 Відповісти
А я оце стєсняюся спитати. ХТО зараз наживається на війні?
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10.09.2021 11:32 Відповісти
Самое страшное, зеля - что ты и так готов Украину рашке слить.Задаром....
Боишся только, чтобы народ такого президента на вилы не поднял....
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10.09.2021 11:36 Відповісти
задаром? беня сказал 100 лярдов.
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11.09.2021 13:02 Відповісти
Може бути, саме тому і не виконується оборонзамовлення російськими посіпаками, переслідуються захисники України і розвалюється українська армія, так само як і перед 2014 роком. Коли на чолі держави державний зрадник, це дійсно дуже страшно.
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10.09.2021 11:41 Відповісти
какое ж оно косноязычное...тупое...примитивное...гунявое...
экспромт не его...
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10.09.2021 11:48 Відповісти
Вірогідність війни є,а ракет знищити кацапів нема,хоча війна вже триває восьмий рік. Таке враження шо бреше малорос.
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10.09.2021 11:51 Відповісти
Тупые подонки бывают любой национальности
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10.09.2021 12:10 Відповісти
а еще эта любая национальность очень топит за интернационализьм Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7616
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11.09.2021 11:23 Відповісти
а про каждодневные обстрелы, про раненных и не только наших воинов???
вспомнил? или то такэ ???
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10.09.2021 12:12 Відповісти
Саме страшне- головнокомандувач сцикло під час війни 😠
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10.09.2021 12:34 Відповісти
Як що війна, то він обсереться Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3946
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10.09.2021 13:01 Відповісти
А щеки с каждым днем все толще и толще, скоро как у бульдога свисать начнут.
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10.09.2021 13:08 Відповісти
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2929 Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2086
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10.09.2021 13:08 Відповісти
Саме страшніше, що може бути це президент капітулянт на чолі держави, коли почнеться повномасштабна війна з росією. Такий який був в 14-18 роках. Теперішній ще гірший.
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10.09.2021 14:21 Відповісти
тю, вже обисрався ? шото раненько ще
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10.09.2021 14:34 Відповісти
Зелебоба - Пукину: не бейте, лучше обоссыте!
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10.09.2021 14:34 Відповісти
На повернення в реалії витрачено 2 року...
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10.09.2021 14:58 Відповісти
Нарешті до цього зеленого невігласа дійшло, що "міра" не буде і "просто перестать стрелять" не виходить. Цікаво , а хто зараз "торгує на крові"?
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10.09.2021 15:41 Відповісти
Причому напряму.
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10.09.2021 17:04 Відповісти
демагог - якби він це дійсно розумів то не було б вагнергейта, і не сидів би Семенченко у в'язниці
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10.09.2021 17:52 Відповісти
Конечно кловану страшно. Собирать манатки и линять на ростов-хорошего мало.
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10.09.2021 18:12 Відповісти
«Главнокомандующий» зеленский заявил, что сила нашей армии - в тишине.
То есть в молчании в ответ на вражеские обстрелы?
Коли почнеться повномасштабна війна, вони знову почнуть кричати: "Хто готовий піти на смерть? Будь ласка, прийдіть, бо ми всрались!"
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10.09.2021 18:58 Відповісти
По этому Зеля и дальше будет лизать очько фуйлу
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10.09.2021 20:22 Відповісти
самое страшное - это придурок на троне Украины в окружении своей шоблы.... а с ху*лом украинцы разберутся.....
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10.09.2021 20:40 Відповісти
Пустые слова, если в теории то есть вероятность войны с кем угодно.
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10.09.2021 21:17 Відповісти
Говнокомандующий не находит ничего лучшего кроме как рассказывать стране о своих страхах... По-моему 100% понятно, что он будет делать если война таки начнётся.
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10.09.2021 21:45 Відповісти
Ти ж у нас вояка чотириразовий ухильник від призову, чого тобі боятись.
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7016
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10.09.2021 22:55 Відповісти
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1337
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11.09.2021 08:52 Відповісти
Смерть під контролем президента. Чотири дні - саме стільки, тобто повільно і довго, вмирав в "сірій зоні" поранений український солдат після того, як Володимир Зеленський взяв ситуацію "під особистий контроль".
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3246
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11.09.2021 09:05 Відповісти
Для того щоб був мир, потрібно готуватися до війни, а не заглядати в очі ворогу.Клоун на чолі держави,перетворив державу в цирк і армію також.Історія ще ніколи не мала прикладу щоб цирк виграв якусь війну,та нездатен її вести апріорі.
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11.09.2021 09:36 Відповісти
Ну так, такому полководцю роялів це страшно.
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11.09.2021 10:07 Відповісти
вероятность полномасштабной войны с рашкостаном существует ровно столько же , сколько и словосочетание "Незалежна Україна" когда рашка нас в очередной раз захватывает, вероятность на данном отрезке времени, соответственно пропадает , ровно до того момента пока словосочетание "Незалежна Україна" снова не обретёт смысл. Вова не прав, самое страшное уже произошло, народ воюющей страны выбрал себе в главкомы пацифиста,коллоброцианиста, демагога и труса в одном стакане, в момент когда война только разгорается, если брать исторические аналогии с этим моментом, для Украины это всегда заканчивалось херово, очередной захват, и очередное ожидание , когда вышеупомянутое словосочетание снова обретёт смысл...... Очень надеюсь, что на этот раз нас пронесет
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11.09.2021 10:18 Відповісти
Зюзий, самое страшное случилось, когда тебя выбрали презом.
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11.09.2021 10:39 Відповісти
Сааная тряпка...
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11.09.2021 10:39 Відповісти
Когда зелю спрашивают убийца ли х**ло ? - он отвечает, что его ответ может стоить жизней украинским солдатам... ( О том, как зеленский брал "личный контроль" за жизнью сержанта Журавля мы помним )... А теперь, когда он говорит о полномасштабной войне - как он этим заботится о жизнях солдат ?
Однажды Наполеона спросили почему он нервничает накануне какого-то сражения..."Император, вам не о чем волноваться - ведь их генерал известный дурак"... "Вот потому я и нервничаю - сказал Наполеон - от дурака никогда не знаешь его ожидать" Даже не знаю, к чему я это вспомнил...
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11.09.2021 12:25 Відповісти
Позор и унижение лучше, чем война?Где таких берут?Ведь ты сдохнешь все-равно.Так почему бы не умереть достойно или победить,чем лизать сраку рузьким братьям.
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11.09.2021 16:21 Відповісти
Вова біжить до Ростова
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4664
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11.09.2021 23:57 Відповісти
ти тварюко зелена літак для своєї шльондри і виродків тримаєш у повній польотній готовності?
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12.09.2021 09:42 Відповісти
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5460
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12.09.2021 10:51 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией.Источник: https://censor.net/ru/v3287476

Знову Зе хоче у очко Пуйла дивитись у пошуках миру.
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12.09.2021 10:51 Відповісти
Идиот,... страшнее идиоты во власти, которые ничего не делают для защиты собственной страны, а набивают свои карманы.
Готовьте армию, делайте ракеты, покупайте - стройте Байракты, всем понятно что делать,
А ты ставишь тех которые пилят и воруют.

Преза пора снимать и выбирать нового.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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12.09.2021 11:37 Відповісти
 
 