Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський назвав імовірною повномасштабну війну з Росією. Однак він вважає, що це може стати найбільшою помилкою РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив на форумі YES.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

За словами Зеленського, такий сценарій розвитку подій можливий.

"Вважаю, що це буде найбільша помилка РФ. Після цього ніколи не існуватиме сусідства РФ, України та Білорусі. І якщо буде ескалація з боку РФ - це буде найстрашніше, що може бути, але, на жаль, така є ймовірність" , - сказав президент.

Читайте: Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі. ВIДЕО

Нагадаємо, 9 вересня у Києві відбулося неофіційне відкриття міжнародного форуму YES - Ялтинської Європейської Стратегії. Цього року на захід з'їхалися майже 100 учасників із 20 країн, переважно це топчиновники, дипломати і чиновники.