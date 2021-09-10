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Денис Шмигаль (2699) Таран Андрій (260)

Абсолютно професійна людина і перебуває на своєму місці, - Шмигаль про міністра оборони Тарана. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що міністр оборони Андрій Таран є професіоналом і перебуває на своєму місці.

Як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив у ході години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

"Що стосується міністра оборони - він на своєму місці. Абсолютно професійна людина, професійний військовий, який користується повагою армії і пройшов відповідний шлях до цієї позиції", - сказав Шмигаль.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Еще одно подтверждение - если премьер нахваливает совкового тупого воровитого паркетного негодяя - это не премьер, это тупой воровитый негодяй в кубе
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10.09.2021 11:42
+18
Это говорит только про непрофессионализм самого Шмыгаля.

В ЗЕ власти проритетным критерием отбора является не профессионализм, патриотизм, порядочность, а лизоблюдство и лояльность к ЗЕ.

Интересам Украины среди проритетов ЗЕ-власти вобще нет места.
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10.09.2021 11:44
+12
есть еще такие не плохие качества как честность и патриотичность . ну то таке . не в этом правительстве Абсолютно профессиональный человек и находится на своем месте, - Шмыгаль про министра обороны Тарана - Цензор.НЕТ 4202
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10.09.2021 11:40
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есть еще такие не плохие качества как честность и патриотичность . ну то таке . не в этом правительстве Абсолютно профессиональный человек и находится на своем месте, - Шмыгаль про министра обороны Тарана - Цензор.НЕТ 4202
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10.09.2021 11:40 Відповісти
Еще одно подтверждение - если премьер нахваливает совкового тупого воровитого паркетного негодяя - это не премьер, это тупой воровитый негодяй в кубе
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10.09.2021 11:42 Відповісти
Это говорит только про непрофессионализм самого Шмыгаля.

В ЗЕ власти проритетным критерием отбора является не профессионализм, патриотизм, порядочность, а лизоблюдство и лояльность к ЗЕ.

Интересам Украины среди проритетов ЗЕ-власти вобще нет места.
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10.09.2021 11:44 Відповісти
а кто такой сам шмыгаль?!
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10.09.2021 11:45 Відповісти
А это смотря на какой букве ударение ставить !
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10.09.2021 12:09 Відповісти
Кукушка хвалит петуха
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10.09.2021 11:52 Відповісти
мама дорогая...., это ж надо так нагло врать...
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10.09.2021 11:52 Відповісти
Он шутит? Большего идиота труднее найти
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10.09.2021 11:56 Відповісти
Два кирзовых сапога - пара
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10.09.2021 12:00 Відповісти
А, "По Таганке едут танки" (по Арбату). Клинический идиот, как в принципе и сам Шмыгаль!
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10.09.2021 12:02 Відповісти
два дебіла - ето сіла!!!
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10.09.2021 12:20 Відповісти
от він, чесний та принциповий
Абсолютно професійна людина і перебуває на своєму місці, - Шмигаль про міністра оборони Тарана - Цензор.НЕТ 7647
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10.09.2021 12:47 Відповісти
Зато красивый и роги огого
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10.09.2021 22:36 Відповісти
Кому і кобила - нєвєста, а кому і таран-міністр.
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11.09.2021 23:48 Відповісти
 
 