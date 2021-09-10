Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці. ВІДЕО камер спостереження

У Костянтинівці Донецької області поліцейські вкрали вуличну сміттєву корзину, яка стояла на території мийки самообслуговування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео камер спостереження, на якому зафіксовано момент крадіжки, опубліковано в мережі.

На записі видно, що під час мийки службового автомобіля один з поліцейських поставив смітник у салон машини і зачинив двері.

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