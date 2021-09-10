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Разумков про заяву Данілова щодо звільнення українською армією Донецька і Луганська: "Можуть бути великі втрати". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У спікера Дмитра Разумкова поки немає інформації про те, що сьогодні відбудеться засідання РНБО.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив на брифінгу у ВРУ в п'ятницю.

"Сьогодні немає засідання РНБО. Я ще не бачив таку інформацію. Станом на вчора її точно не було", - зокрема сказав глава ВРУ.

Коментуючи заяву Секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що українська армія може звільнити Донецьк і Луганськ, якщо буде наказ Головнокомандувача, Разумков підкреслив: "Українська армія сьогодні за відновлення територіальної цілісності і за захист мирного населення, захист нашої землі і на сході країни і по кордонах - прикордонники та інші війська стоять і на кордоні з окупованим Кримом. Українська армія використовується в ході ООС (раніше в АТО), це не суперечить законодавству. Це дозволено. На щастя, вона не веде бойових дій на мирних територіях нашої держави, а тільки стримує (противника. - Ред.)".

Спікер підкреслив, що Україна повинна мирним шляхом повертати окуповані території.

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"Я не є дуже глибоким фахівцем, якщо запросити генералів, вони більш детально в рамках своїх можливостей зможуть про це розповісти, але об'єктивно - оборона настільки глибоко розміщена з нашої і їхньої (противників. - Ред.) сторони, що можуть бути великі втрати. А життя кожного військовослужбовця, кожного громадянина нашої країни для нас точно цінність. Я не впевнений, що такої ж логіки дотримуються в РФ або в так званих "ЛДНР", але для України це так", - додав Разумков.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
"Спикер подчеркнул, что Украина должна мирным путем возвращать оккупированные территории" Разумков о заявлении Данилова по освобождению украинской армией Донецка и Луганска: "Могут быть большие потери" - Цензор.НЕТ 6927
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10.09.2021 14:41
+15
Побед без потерь не бывает...
Что до глубокой обороны....то армяне тоже думали что хорошо закопались...а современная техника азербайджанцев показала что это не так...
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10.09.2021 14:35
+9
"Украинская армия используется в ходе ООС (раньше в АТО) это не противоречит законодательству. Это разрешено."

Шо за бред сегодня несет этот молодой рыгоанал?
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10.09.2021 14:41
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...афуеть, спасибо, Кэп! Разумков о заявлении Данилова по освобождению украинской армией Донецка и Луганска: "Могут быть большие потери" - Цензор.НЕТ 425
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10.09.2021 14:34 Відповісти
Разумков не звернув увагу суспільства на те що перемога в війні це не захоплення Донецька та Луганська а ліквідація терористів на будь яких територіях, в тому числі на території росії. ЗСУ мають готуватись до ведення бойових дій на території росії. Ми маємо планувати не стільки взяти Луганськ та Донецьк, скільки взяти мости через Дон, щоб перерізати залізничне та автомобільне сполучення терористів з Кавказом, для унеможливлення поставок в Крим, щоб в Криму провести військову операцію по знищенню терористів.
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10.09.2021 16:50 Відповісти
Разумков про заяву Данілова щодо звільнення українською армією Донецька і Луганська: "Можуть бути великі втрати" - Цензор.НЕТ 6666 Разумков про заяву Данілова щодо звільнення українською армією Донецька і Луганська: "Можуть бути великі втрати" - Цензор.НЕТ 392
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10.09.2021 18:32 Відповісти
Побед без потерь не бывает...
Что до глубокой обороны....то армяне тоже думали что хорошо закопались...а современная техника азербайджанцев показала что это не так...
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10.09.2021 14:35 Відповісти
На жаль більш ******* техніка якно не з нашої сторони.
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10.09.2021 14:49 Відповісти
А чого ж вони армянам тоді не допомогли?
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10.09.2021 14:52 Відповісти
зробіть атомну бомбу! і зразу з повагою!!!
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10.09.2021 19:11 Відповісти
техника, деньги, пропаганда, воля и зелененькие турецкие человечки, которые намекали кацапсинам, не лезьте, будет больно...а у нас, челвеческая жизнь, читай мой сынок мажор на бехе отдыхает в гулливере - ценность..да что б западный спонор не журил...
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10.09.2021 14:52 Відповісти
Таки да. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир /Шефир: "Мы надеемся, что через два года (2021 г.) русский рынок для нас откроется. А деньги любят тишину.
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10.09.2021 14:36 Відповісти
А надо бы уже , месье Разумков, становиться специалистом по безопасности в воюющей уже 8-й год стране и занимая при этом одну из высших должностей или у вас там в парламенте своя атмосфера?...
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10.09.2021 14:37 Відповісти
"Спикер подчеркнул, что Украина должна мирным путем возвращать оккупированные территории" Разумков о заявлении Данилова по освобождению украинской армией Донецка и Луганска: "Могут быть большие потери" - Цензор.НЕТ 6927
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10.09.2021 14:41 Відповісти
Алиев не воевал с Россией.
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10.09.2021 14:52 Відповісти
если бы на месте России было Буркина Фасо то Разумков бы тоже обосрался

но дело даже не в этом . хорош жевать эту мантру " мирным путем " . позиция должна быть простая . земля наша готовы отбивать любыми доступными средствами . получится мирным . мирным . надо воевать . будем воевать
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10.09.2021 15:01 Відповісти
Это да, но и разум тоже терять не стоит. Не забывай, тут не Буркино Фасо
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10.09.2021 15:24 Відповісти
"Украинская армия используется в ходе ООС (раньше в АТО) это не противоречит законодательству. Это разрешено."

Шо за бред сегодня несет этот молодой рыгоанал?
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10.09.2021 14:41 Відповісти
сначала слугам нада абъявить всеобщую мабилизацию
чтобы 73 % их "воинов" могли оторвать свои сраки от дивана,
а уж апасля ...
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10.09.2021 14:46 Відповісти
У нас и без войны большие потери - население сокращается на 700 человек в сутки, готовят территорию для богоизбранного народа.
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10.09.2021 14:47 Відповісти
Быть готовым к освобождению Донецка и Луганска - это хорошо.
А освобождать военным путём - ЗАЧЕМ ?
Сами приползут, как ГДР.
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10.09.2021 14:47 Відповісти
типа мы уже ФРГ???))))
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10.09.2021 14:54 Відповісти
Nikos KGB По сравнению с лднр - да.
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10.09.2021 15:52 Відповісти
Я даже думаю, что Монте-Карло.
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10.09.2021 17:56 Відповісти
Не турбуйся Разумніков, серед молодих регіоналів і "95 кварталу" втрат не буде, бо вони не отримають повісток і поїдуть давати концерти "іншій стороні". Вони у голові війну давно закінчили.
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10.09.2021 14:49 Відповісти
А кто из вас готов отдать приказ на зачистку? Кто готов здохнуть за кусок земли?
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10.09.2021 14:51 Відповісти
два великих бня стратега....
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10.09.2021 14:56 Відповісти
вброс, зе-билл никак ****** не назовёт, ни убийцей путлера, ещё воевать собрался... Разумков про заяву Данілова щодо звільнення українською армією Донецька і Луганська: "Можуть бути великі втрати" - Цензор.НЕТ 9691 Разумков про заяву Данілова щодо звільнення українською армією Донецька і Луганська: "Можуть бути великі втрати" - Цензор.НЕТ 8150
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10.09.2021 15:01 Відповісти
Разумков о заявлении Данилова / Гоняет порожняк Данилов: Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда, - Данилов./ Данилов об освобождении Донбасса: ВСУ могут взять и Горловку, и Донецк, но кто ответит за десятки тысяч жертв?
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10.09.2021 15:06 Відповісти
а кто ответит, шо в ордло семь лет платят пенсии? Разумков про заяву Данілова щодо звільнення українською армією Донецька і Луганська: "Можуть бути великі втрати" - Цензор.НЕТ 4803
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10.09.2021 15:11 Відповісти
А жизнь каждого военнослужащего, каждого гражданина нашей страны для нас точно ценность, благодаря этому их ежедневно или подстреливают или убивают или и то и другое
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10.09.2021 15:53 Відповісти
Придурок,а как ты хотел Родину защищать,без потерь?Воевать надо грамотно не будет неоправданным потерь...
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10.09.2021 16:05 Відповісти
Диванные и паркетные стратеги... Этими заявлениями создают Кремлю повод для эскалации конфликта. Теперь пропаганда будет совершенствовать дискурс: украинская вояччина создает угрозы мирной стране - как в свое время Финляндия СССР, Польша Германии, Грузия РФ...
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10.09.2021 16:13 Відповісти
А нахрена их брать?
Нам срочно нужны 3 миллиона упоротых ватных пенсионеров?
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10.09.2021 16:25 Відповісти
разум.к.off, для того мы тебя и кормим, что бы включил разум и подсчитал, какие потери мы несём при освобождении Украины и какие потери мы несём при переговорах с ******, скажем по минимуму, ещё 7 лет? Включай свой "разум"!
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10.09.2021 16:49 Відповісти
Просто печаль ... в мозгах Р..... Давно их всех пора гнать в шею из Рады.
На то она и Армия чтобы воевать и отвоёвывать. И потери это норма жизни в таких ситуациях.
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10.09.2021 16:55 Відповісти
А яке у Разумкова військове звання? Разумков про заяву Данілова щодо звільнення українською армією Донецька і Луганська: "Можуть бути великі втрати" - Цензор.НЕТ 3406
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10.09.2021 18:24 Відповісти
А чо такая внезапная активизация охватила коврово-кабинетного слизнячка? До всего дело у него есть, и диспозицию понимает, скоро погоду авторитетно комментировать начнёт. Прям, куклу нарядную рисуют. Бабла Бутусову отвалил за пиар?
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11.09.2021 14:30 Відповісти
 
 