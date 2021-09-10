Разумков про заяву Данілова щодо звільнення українською армією Донецька і Луганська: "Можуть бути великі втрати". ВIДЕО

У спікера Дмитра Разумкова поки немає інформації про те, що сьогодні відбудеться засідання РНБО.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив на брифінгу у ВРУ в п'ятницю.

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"Сьогодні немає засідання РНБО. Я ще не бачив таку інформацію. Станом на вчора її точно не було", - зокрема сказав глава ВРУ.

Коментуючи заяву Секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що українська армія може звільнити Донецьк і Луганськ, якщо буде наказ Головнокомандувача, Разумков підкреслив: "Українська армія сьогодні за відновлення територіальної цілісності і за захист мирного населення, захист нашої землі і на сході країни і по кордонах - прикордонники та інші війська стоять і на кордоні з окупованим Кримом. Українська армія використовується в ході ООС (раніше в АТО), це не суперечить законодавству. Це дозволено. На щастя, вона не веде бойових дій на мирних територіях нашої держави, а тільки стримує (противника. - Ред.)".

Спікер підкреслив, що Україна повинна мирним шляхом повертати окуповані території.

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"Я не є дуже глибоким фахівцем, якщо запросити генералів, вони більш детально в рамках своїх можливостей зможуть про це розповісти, але об'єктивно - оборона настільки глибоко розміщена з нашої і їхньої (противників. - Ред.) сторони, що можуть бути великі втрати. А життя кожного військовослужбовця, кожного громадянина нашої країни для нас точно цінність. Я не впевнений, що такої ж логіки дотримуються в РФ або в так званих "ЛДНР", але для України це так", - додав Разумков.