Разумков про заяву Данілова щодо звільнення українською армією Донецька і Луганська: "Можуть бути великі втрати". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
У спікера Дмитра Разумкова поки немає інформації про те, що сьогодні відбудеться засідання РНБО.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив на брифінгу у ВРУ в п'ятницю.
"Сьогодні немає засідання РНБО. Я ще не бачив таку інформацію. Станом на вчора її точно не було", - зокрема сказав глава ВРУ.
Коментуючи заяву Секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що українська армія може звільнити Донецьк і Луганськ, якщо буде наказ Головнокомандувача, Разумков підкреслив: "Українська армія сьогодні за відновлення територіальної цілісності і за захист мирного населення, захист нашої землі і на сході країни і по кордонах - прикордонники та інші війська стоять і на кордоні з окупованим Кримом. Українська армія використовується в ході ООС (раніше в АТО), це не суперечить законодавству. Це дозволено. На щастя, вона не веде бойових дій на мирних територіях нашої держави, а тільки стримує (противника. - Ред.)".
Спікер підкреслив, що Україна повинна мирним шляхом повертати окуповані території.
"Я не є дуже глибоким фахівцем, якщо запросити генералів, вони більш детально в рамках своїх можливостей зможуть про це розповісти, але об'єктивно - оборона настільки глибоко розміщена з нашої і їхньої (противників. - Ред.) сторони, що можуть бути великі втрати. А життя кожного військовослужбовця, кожного громадянина нашої країни для нас точно цінність. Я не впевнений, що такої ж логіки дотримуються в РФ або в так званих "ЛДНР", але для України це так", - додав Разумков.
Будь ласка, зачекайте...
Что до глубокой обороны....то армяне тоже думали что хорошо закопались...а современная техника азербайджанцев показала что это не так...
но дело даже не в этом . хорош жевать эту мантру " мирным путем " . позиция должна быть простая . земля наша готовы отбивать любыми доступными средствами . получится мирным . мирным . надо воевать . будем воевать
Шо за бред сегодня несет этот молодой рыгоанал?
чтобы 73 % их "воинов" могли оторвать свои сраки от дивана,
а уж апасля ...
А освобождать военным путём - ЗАЧЕМ ?
Сами приползут, как ГДР.
Нам срочно нужны 3 миллиона упоротых ватных пенсионеров?
На то она и Армия чтобы воевать и отвоёвывать. И потери это норма жизни в таких ситуациях.