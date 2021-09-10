Проєкт "Без цензури": Проти кого хоче воювати Росія? Все про загострення на Донбасі та навчання "Запад-2021". ВIДЕО
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Які зміни відбуваються на фронті навколо України? З ким і проти кого готується воювати Росія? І чому "Запад-2021" може мати негативні наслідки для України навіть без застосування військ проти неї?
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