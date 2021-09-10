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Проєкт "Без цензури": Проти кого хоче воювати Росія? Все про загострення на Донбасі та навчання "Запад-2021". ВIДЕО

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Які зміни відбуваються на фронті навколо України? З ким і проти кого готується воювати Росія? І чому "Запад-2021" може мати негативні наслідки для України навіть без застосування військ проти неї?

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Проект "Без цензуры": Против кого хочет воевать Россия? Все об обострении на Донбассе и учениях "Запад-2021" - Цензор.НЕТ 5113
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10.09.2021 15:03
+1
Пусть Запад понервируют. Может те задумаются.
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10.09.2021 15:11
+1
Тем не менее, в Одессе, на проспекте Шевченко есть обрыгаловка и електро-автозаправочная под именем Че Гевары... Совпадение? не думаю. - это просто лайноосередок ,который еще не упал в глаза активистов по очищению Одессы от всякого там отребья-коммунистического мракобесия.
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10.09.2021 15:37
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Проект "Без цензуры": Против кого хочет воевать Россия? Все об обострении на Донбассе и учениях "Запад-2021" - Цензор.НЕТ 5113
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10.09.2021 15:03 Відповісти
Тем не менее, в Одессе, на проспекте Шевченко есть обрыгаловка и електро-автозаправочная под именем Че Гевары... Совпадение? не думаю. - это просто лайноосередок ,который еще не упал в глаза активистов по очищению Одессы от всякого там отребья-коммунистического мракобесия.
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10.09.2021 15:37 Відповісти
А что конкретно ты вставляешь в понятие "совковый"?
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10.09.2021 17:51 Відповісти
I was born in USSR and I am telling you this. Che was a true living legend, SOVa was the Evil Empire, fake everything.
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10.09.2021 22:27 Відповісти
What tha f did you just write?
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11.09.2021 11:04 Відповісти
He is from the USSR, and Che Guevara is a living legend for him. Проєкт "Без цензури": Проти кого хоче воювати Росія? Все про загострення на Донбасі та навчання "Запад-2021" - Цензор.НЕТ 2041
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11.09.2021 23:26 Відповісти
Пусть Запад понервируют. Может те задумаются.
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10.09.2021 15:11 Відповісти
...параллельно каазлабад реальный из северной стороны начал обострение... правильный посыл в статье ,мол , южане обороняются и контр атакуют до самого лукоморья...
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10.09.2021 15:30 Відповісти
Красава!
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10.09.2021 17:31 Відповісти
Нападають вже 8 -й рік . А тим часом внутрішня сволота дорозбирає країну і народ на запчастини. Дуже ****** на сезонне загострення -не розхитуйте човника бо зелєнь нудить після білого порошку.
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11.09.2021 09:59 Відповісти
 
 