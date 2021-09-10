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Кримінальний авторитет "Рома Попенок", якого розшукує Інтерпол, затриманий на Тернопільщині, - СБУ. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України встановила місцеперебування й затримала "кримінального авторитета" з РФ, відомого під прізвиськом "Рома Попенок". Перебуваючи в Україні, він намагався поширити вплив російського криміналітету на територію нашої країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними СБУ, розшукуваний займав у російському кримінальному середовищі високе положення і перебував у статусі "смотрящого" за Ульяновською областю РФ.

Іноземець переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за участь у злочинній організації. Щоб потрапити в Україну, зловмисник використовував підроблені документи, оформлені на чуже ім'я.

Силовики затримали його в м Кременець на Тернопільщині, де зловмисник переховувався.

В установленому порядку затриманий переданий працівникам Національної поліції.

Зараз вирішується питання про застосування до затриманого екстрадиційного арешту, а також перевіряється можлива причетність іноземця до скоєння тяжких злочинів на території України.

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С таким погонялом рома не должен от параши отходить с зубной щеткой в руках.
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10.09.2021 17:24 Відповісти
Смерть через тумбу-юмбу.
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10.09.2021 17:34 Відповісти
Мабуть під личиною монаха в Почаївській Лаврі,там що не копни,майже всі такі.
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10.09.2021 17:58 Відповісти
как то давно воров в законе не шманали, два года назад регулярно СБУ когото ловило...
неужели всех переловили
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10.09.2021 18:41 Відповісти
Грубая работа, об этом никто не должен знать, а в Ульяновской области появился бы партизанский отряд с командным пунктом в Тернополе.
ЕЩЁ УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ!
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10.09.2021 18:44 Відповісти
почаевская лавра, схрон для подобных ушлепков Кримінальний авторитет "Рома Попенок", якого розшукує Інтерпол, затриманий на Тернопільщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8232 ..ящур там уже, закрывать бахадельню эту на 3-летний карантин пора , пока споры передохнут!
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10.09.2021 19:04 Відповісти
И передадут в Макшанию. А та обратно командирует его в Украину для подрывной работы. Может. при попытке к бегству?
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12.09.2021 12:00 Відповісти
этаж там какой? неужели нельзя было "попытку у бегству" ч/з окно?
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12.09.2021 20:22 Відповісти
 
 