Кримінальний авторитет "Рома Попенок", якого розшукує Інтерпол, затриманий на Тернопільщині, - СБУ. ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Служба безпеки України встановила місцеперебування й затримала "кримінального авторитета" з РФ, відомого під прізвиськом "Рома Попенок". Перебуваючи в Україні, він намагався поширити вплив російського криміналітету на територію нашої країни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними СБУ, розшукуваний займав у російському кримінальному середовищі високе положення і перебував у статусі "смотрящого" за Ульяновською областю РФ.
Іноземець переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за участь у злочинній організації. Щоб потрапити в Україну, зловмисник використовував підроблені документи, оформлені на чуже ім'я.
Силовики затримали його в м Кременець на Тернопільщині, де зловмисник переховувався.
В установленому порядку затриманий переданий працівникам Національної поліції.
Зараз вирішується питання про застосування до затриманого екстрадиційного арешту, а також перевіряється можлива причетність іноземця до скоєння тяжких злочинів на території України.
Будь ласка, зачекайте...
неужели всех переловили
ЕЩЁ УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ!