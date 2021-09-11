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безпілотник (2095) вибух (3756) Донецьк (866)

Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У Кіровському районі окупованого Донецька 11 вересня стався вибух.

Про це повідомляє ресурс так званого голови адміністрації Донецька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Інцидент стався на нафтобазі в Кіровському районі. На місці події працюють "спецслужби". Про травмованих та загиблих інформації нема", - йдеться у повідомленні.

Додають, що після вибуху на нафтобазі виникла пожежа.

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Новини Донбасу уточнюють, що окупанти оголосили, що причиною вибуху на нафтобазі в Донецьку стало скидання вибухового пристрою з безпілотного літального апарату.

Перший заступник "міністра інформації ДНР" Данило Безсонов стверджує, що це був нібито український безпілотник.

"З ранку над нафтобазою були зафіксовані українські БПЛА, які проводили розвідку. У зв'язку з цим персонал бази був евакуйований. Приблизно о 12:30 український БПЛА скинув вибуховий пристрій на нафтосховище, в результаті чого було знищено 1300 тонн палива. Два БПЛА збило вибуховою хвилею, вони впали поруч", - заявив Безсонов.

Водночас в "МНС ДНР" повідомили, що пожежа на нафтобазі о 16:10 була повністю ліквідована. За версією "відомства", попередня причина пожежі - "потрапляння вибухонебезпечного предмета в покрівлю резервуара".

Про постраждалих в результаті вибуху і пожежі не повідомляється.

Також читайте: У житловому будинку в Підмосков'ї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+75
У Сирії загинув ще один російський "визволитель" За інформацією воєнної розвідки України це найбільш імовірно, що заступник командира 61 окремої бригади морської піхоти (СПУТНІК) 14 армійського флоту (МУРМАНСЬК) Північного флоту ВМФ ЗС РФ підполковник Олексій Шнайдер.

Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники - Цензор.НЕТ 9415
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11.09.2021 20:45
+44
Та да, 1300 тысяч литров должны бы дымить посильнее, но вероятно предварительно они были благополучно приватизированы Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники - Цензор.НЕТ 352
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11.09.2021 20:46
+38
было украдено 1300 тонн несуществовавшего топлива
для кого это балаган?
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11.09.2021 20:42
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Димок слабенький
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11.09.2021 20:40 Відповісти
У Сирії загинув ще один російський "визволитель" За інформацією воєнної розвідки України це найбільш імовірно, що заступник командира 61 окремої бригади морської піхоти (СПУТНІК) 14 армійського флоту (МУРМАНСЬК) Північного флоту ВМФ ЗС РФ підполковник Олексій Шнайдер.

Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники - Цензор.НЕТ 9415
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11.09.2021 20:45 Відповісти
Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 1185
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11.09.2021 21:55 Відповісти
Ну вот барбекю, а то Ц только пишет про то как наших убивают. Даже если я пропустил эту новость здесь, всё равно минус ему за то что не в тот раздел поместил или жирным не выделил.
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11.09.2021 22:07 Відповісти
Такі мавпи самі не ходять. Напевно, з цім падлом й рядові здвохсотилися, та про них рашисти взагалі не вважають за потрібне повідомляти.
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11.09.2021 23:02 Відповісти
Та да, 1300 тысяч литров должны бы дымить посильнее, но вероятно предварительно они были благополучно приватизированы Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники - Цензор.НЕТ 352
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11.09.2021 20:46 Відповісти
Там могло быть все, что угодно. Если это Рутченковская нефтебаза, то её бывший директор с начала войны ушёл служить в 25 бригаду, сейчас в 95-й служит )
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11.09.2021 21:07 Відповісти
А чего с днепровской ушел в житомирскую?
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11.09.2021 21:31 Відповісти
На повышение
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11.09.2021 22:19 Відповісти
Я у пред идущего отопление делал. Дедушка жил: первые (частные) дома от спуска на нефтебазу. Довольно таки скромненько жил.
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11.09.2021 22:27 Відповісти
А потом укропы с беспилотника ещё килотонну уронили 😂
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11.09.2021 21:33 Відповісти
Так Треба,димок слабенький,бо паливо згоріло в моторах різних там авто.А ця комедія відмазка для москвабадовських.Там їхні гроші крадуть і дують в вуха будь здоров!!!
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11.09.2021 21:14 Відповісти
Зате списали 1300 тонн (((
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11.09.2021 23:03 Відповісти
ну так основную массу украли а остатки взорвали поэтому и дыма мало..
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12.09.2021 07:34 Відповісти
с почином.
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11.09.2021 20:40 Відповісти
Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники - Цензор.НЕТ 6316
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11.09.2021 20:47 Відповісти
а я давно говорю,что раССисю можно и нужно давить террором.
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11.09.2021 20:41 Відповісти
так какой там террор.
Курило какое-то чмо в неположеном месте, - єто ж кацапы
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11.09.2021 20:45 Відповісти
меня сепары не волнуют в этом плане. террор надо делать в самой рашке. на коммунальных сетях,в том числе транспорт,ликвидируя архивы,здания исполкомов,чиновников среднего звена...больницы...
погиб наш боец,значит в рашке должны сдохнуть трое как минимум,и не важно кто это будет.
страх должен поселиться в рашке навсегда.
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11.09.2021 20:49 Відповісти
Скажите это Баканову...
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11.09.2021 20:51 Відповісти
бред. Террор орудие обоюдоострое. Достаточно уничтожать хотя бы законные цели типа орков на передке.
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11.09.2021 20:59 Відповісти
а архивы зачем? Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 7994
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12.09.2021 11:33 Відповісти
а чтоб мучились...
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12.09.2021 11:36 Відповісти
Проворовались, решили сжечь все следы...
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11.09.2021 21:04 Відповісти
Яка вийна.димок от колеса сгоревшего больше.чем в этом видео
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11.09.2021 21:05 Відповісти
Спочатку був Яник. Потім яйце. Хто був ніким, той став нічим.
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11.09.2021 21:10 Відповісти
В сентябре 14-го в заправку на аэропорту попали. Так дым в любом месте города видно было. Так то заправка, а тут 19 ж.д цистерн.
Звонили, узнавали как там. В близ лежащих домах даже стёкла не по вылетали. да и пожар слабенький был.
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11.09.2021 22:36 Відповісти
10 ж.д. цистерн, это 640 кубов, а тут 1300 тонн. Это, грубо говоря, либо 1500, либо 1700 кубов, в зависимости от того, соляра или бензин. Если бы реально горело 1500 кубов соляры, я думаю дым видно было бы и в Светлодарске.
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12.09.2021 09:01 Відповісти
было украдено 1300 тонн несуществовавшего топлива
для кого это балаган?
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11.09.2021 20:42 Відповісти
для кураторів з гру
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11.09.2021 21:15 Відповісти
А там лохи конечно Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 8533 так и поверили...только сначала руки нагрели...
Цирк для жителей маладых респуплик
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11.09.2021 22:54 Відповісти
Надеюсь обвинения не беспочвенны.
Но правильно было бы обвинять ВСУ: беспилотник, даже в хорошем настроении удары не наносит.
Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники - Цензор.НЕТ 8525
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11.09.2021 20:43 Відповісти
Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники - Цензор.НЕТ 8209
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11.09.2021 20:44 Відповісти
Ну и правильно, бойтесь падлы, но ввиду режима зеледента "не воевать" и "война давно закончена" то ваши же косяки вас, дебилов, и убивают.
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11.09.2021 20:50 Відповісти
Вначале все ****дили и тут внезапно появился беспилотник ВСУ и замел следы
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11.09.2021 20:52 Відповісти
Кіровський р-н, нафтобаза, ще одне кіно від бакланів

https://www.youtube.com/watch?v=4Y2SwaGluHI
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11.09.2021 20:54 Відповісти
Тай нах ти тут постиш гімно кацаподирівське
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11.09.2021 21:14 Відповісти
А каких ху@сосов еще показывать?
https://twitter.com/666_mancer/status/1436732342391951361
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11.09.2021 21:23 Відповісти
Довго же той безпілотник прицілювався, з ранку і майже до обіду, мабуть не раз приземлявся, щоби заправитися на нафтобазі.
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11.09.2021 20:52 Відповісти
То якийсь кацап рукожоп на базі працював.
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11.09.2021 20:54 Відповісти
А ще кажуть, нібито Зорян і Шкіряк відійшли від справ...

Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 3561
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11.09.2021 20:55 Відповісти
Хто из них хто?
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11.09.2021 21:46 Відповісти
Їх взагалі-то аж троє: серб Зорян, біларус Несторович та українець Шкіряк Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 6114
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12.09.2021 01:56 Відповісти
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12.09.2021 18:14 Відповісти
По словам замминистра, уничтожено 1 300 тонн топлива, два БПЛА ВСУ
при этом были сбиты взрывной волной.

Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 9707

стыбзили падлюки горючку..
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11.09.2021 20:55 Відповісти
Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 7500
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11.09.2021 21:01 Відповісти
Это от ********* что осталося?
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12.09.2021 16:41 Відповісти
хорошо бы!
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12.09.2021 17:03 Відповісти
За 3 с половиной часа сгорело 1300 тонн.. Верю. Как не верить обезьяне Безсонову.
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11.09.2021 20:59 Відповісти
Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 9092
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11.09.2021 20:59 Відповісти
та не переживайте вы так..ее подожгли автомобили на нашей территории в своих камерах сгорания....После чего потеплело в карманах у таможни. погранцов, сбу, ментов Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 7300
А у сепаров горело отработанное масло...
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11.09.2021 20:59 Відповісти
Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 7551
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11.09.2021 21:00 Відповісти
не могу кормить евросоюз, надо тикать... а куда тикать
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11.09.2021 21:13 Відповісти
миномет с парашки, а думают им пенсию принесли, убогие
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11.09.2021 21:19 Відповісти
Пусть будет так! Хоть что то из приятного!
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11.09.2021 21:30 Відповісти
Кто всрався.. невистка... ( Либо обыкновенная халатность этого сброда, либо разворовали и обрубают концы перед приездом рашен кураторов. )
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11.09.2021 21:31 Відповісти
Пусть хоть сдохнут. Если виновник этого праздника украинский БПЛА, то это только радует
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11.09.2021 21:32 Відповісти
В кировском районе дохрена орков. Хоть тот же бывший ДКХЗ взять.
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11.09.2021 21:36 Відповісти
Тикать? Нееееееееет. Дышите республиканскосвободно.
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11.09.2021 21:43 Відповісти
не жалко. дамбасня новую соляру в шахтах нароет.
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11.09.2021 21:45 Відповісти
Недавно был взрыв на газогоне ЯМАЛ-Европа...визитка Яроша взорвала... Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 6732 Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 8717
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11.09.2021 21:47 Відповісти
Упавшие в августе в Астраханской области в Охотском море и в Пермской области самолеты Путлера тоже упали по вине украинских Байрактаров Эрдогана... Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 4206
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11.09.2021 21:49 Відповісти
А ССО сплять... На наші податки...
Мабуть теж побачили мир у вічку *****...
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11.09.2021 22:12 Відповісти
беспилотники уже летают роем? И вот тот кастрик для пикника называют пожаром? уничтожившим 1300 тонн топлива ? Киздят кацапы по привычьке.
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11.09.2021 22:32 Відповісти
Молимось , щоб у вогні згоріло чим побільше російсько-фашистських загарбників та їхніх пособників . А також техніка . Кожен знищений російський окупант - це маленький крок до МИРУ .
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11.09.2021 22:40 Відповісти
оккупант жалуется в спортлото что его бьют по ипалу Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 7243
надо повторить, а то делают вид, будто - не понимают , что фуй арить кацапов на оккупированной ими земле - святое дело освободителей
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11.09.2021 22:55 Відповісти
дегенераты альтернативно одаренные....
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11.09.2021 23:26 Відповісти
1300 тонн топлива, это примерно 1560 м3 дизеля или 1750 м3 бензина.
Если это склад категории ІІІа или ІІІб, то единичная максимальная емкость могла быть 5000 и 2000 кубов соответственно. Предположим емкость 2000 кубов. Не знаю как в такой бочке поведут себя 440 кубов паров соляры, но 250 кубов паров бензина, наверняка разорвали бы бочку, или как минимум края пробоины завернутые вовнутрь, существенно вывернули бы наружу.
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11.09.2021 23:45 Відповісти
Апсолютно не интересует, с какой сигаретой засыпает обрыганная алкашня на нефтебазах дыныры.
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11.09.2021 23:53 Відповісти
Инцидент произошел на нефтебазе в Кировском районе. На месте происшествия работают "спецслужбы". О травмированных и погибших информации нет", - говорится в сообщенииИсточник: https://censor.net/ru/v3287731

Алкоголіки смєшними не бувають Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 5993
Дєгєнєратов треба лікувати (це я про сепарів Донбасу)
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12.09.2021 00:49 Відповісти
сортирная война она такая.. что посеешь то и пожнёшь Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 203
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12.09.2021 04:52 Відповісти
Та то кацапы хотели сделать самогонный аппарат но шото в них как всегда пошло не так и оно ипануло!
Какой там нафиг беспилотник!
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12.09.2021 09:15 Відповісти
У Ростові хтось нас*ав у під їзді - винен Госдеп, взірвалась каністра з бензином у Донецьку, звісно це ДРГ України Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 2089
Сруцкій мір він як та заілоджена платівка.
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12.09.2021 10:30 Відповісти
Приходит пацан в школу, а на ее месте огромная воронка. дед-сторож рядом сидит.
- Дед, а где школа?
- Да понимаешь, внучек, шел кружок по химии, детки что-то не то слили в одну пробирку, врыв. Все, нету больше школы.
- Ага... а школа где?
- Да я же тебе сказал: химия, пробирки, врыв и нету школы!
- Ну да... так а школа-то где?
- Да ты, млять, глухой? Я же тебе толкую, куда школа делась!!! Ты что, не понимаешь?!
- Не сердись, дед. Я бы все слушал и слушал!
Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 3162
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12.09.2021 10:54 Відповісти
Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 2218
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12.09.2021 11:08 Відповісти
Лугандонские военные расхитители дурят старого шизанутого лоха путена, разворовывая топливо и за копейки продавая его украинской армии....Пусть расстреляют всех даунецких путенских вояк. Чтобы остальным было понятнее.
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12.09.2021 11:27 Відповісти
Самі русофашисти і устраюють теракти. Вона це ******* робить.
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12.09.2021 11:29 Відповісти
Ну хоть бы кто беспилотники пожалел Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 9916
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12.09.2021 11:51 Відповісти
визитки сектара правго и левого поджгли анус ватника
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12.09.2021 11:55 Відповісти
Які? Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 6508 Де той сектор?
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12.09.2021 12:22 Відповісти
уберите люфтваффе нато с днр и фосфорные атомные нано бимбы))в реале бомжи под бояркой подожгли от папироски прима
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12.09.2021 11:56 Відповісти
Хотелось бы верить в то, что это тренировка операторов "Байрактаров", но сложно...
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12.09.2021 12:39 Відповісти
 
 