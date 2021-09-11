Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники. ВIДЕО
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У Кіровському районі окупованого Донецька 11 вересня стався вибух.
Про це повідомляє ресурс так званого голови адміністрації Донецька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Інцидент стався на нафтобазі в Кіровському районі. На місці події працюють "спецслужби". Про травмованих та загиблих інформації нема", - йдеться у повідомленні.
Додають, що після вибуху на нафтобазі виникла пожежа.
Новини Донбасу уточнюють, що окупанти оголосили, що причиною вибуху на нафтобазі в Донецьку стало скидання вибухового пристрою з безпілотного літального апарату.
Перший заступник "міністра інформації ДНР" Данило Безсонов стверджує, що це був нібито український безпілотник.
"З ранку над нафтобазою були зафіксовані українські БПЛА, які проводили розвідку. У зв'язку з цим персонал бази був евакуйований. Приблизно о 12:30 український БПЛА скинув вибуховий пристрій на нафтосховище, в результаті чого було знищено 1300 тонн палива. Два БПЛА збило вибуховою хвилею, вони впали поруч", - заявив Безсонов.
Водночас в "МНС ДНР" повідомили, що пожежа на нафтобазі о 16:10 була повністю ліквідована. За версією "відомства", попередня причина пожежі - "потрапляння вибухонебезпечного предмета в покрівлю резервуара".
Про постраждалих в результаті вибуху і пожежі не повідомляється.
Будь ласка, зачекайте...
Курило какое-то чмо в неположеном месте, - єто ж кацапы
погиб наш боец,значит в рашке должны сдохнуть трое как минимум,и не важно кто это будет.
страх должен поселиться в рашке навсегда.
Звонили, узнавали как там. В близ лежащих домах даже стёкла не по вылетали. да и пожар слабенький был.
для кого это балаган?
Цирк для жителей маладых респуплик
Но правильно было бы обвинять ВСУ: беспилотник, даже в хорошем настроении удары не наносит.
https://www.youtube.com/watch?v=4Y2SwaGluHI
https://twitter.com/666_mancer/status/1436732342391951361
при этом были сбиты взрывной волной.
стыбзили падлюки горючку..
А у сепаров горело отработанное масло...
Мабуть теж побачили мир у вічку *****...
надо повторить, а то делают вид, будто - не понимают , что фуй арить кацапов на оккупированной ими земле - святое дело освободителей
Если это склад категории ІІІа или ІІІб, то единичная максимальная емкость могла быть 5000 и 2000 кубов соответственно. Предположим емкость 2000 кубов. Не знаю как в такой бочке поведут себя 440 кубов паров соляры, но 250 кубов паров бензина, наверняка разорвали бы бочку, или как минимум края пробоины завернутые вовнутрь, существенно вывернули бы наружу.
Алкоголіки смєшними не бувають
Дєгєнєратов треба лікувати (це я про сепарів Донбасу)
Какой там нафиг беспилотник!
Сруцкій мір він як та заілоджена платівка.
- Дед, а где школа?
- Да понимаешь, внучек, шел кружок по химии, детки что-то не то слили в одну пробирку, врыв. Все, нету больше школы.
- Ага... а школа где?
- Да я же тебе сказал: химия, пробирки, врыв и нету школы!
- Ну да... так а школа-то где?
- Да ты, млять, глухой? Я же тебе толкую, куда школа делась!!! Ты что, не понимаешь?!
- Не сердись, дед. Я бы все слушал и слушал!