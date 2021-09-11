Швидка і легковик зіткнулися у Житомирі - загинула людина, яку везли до лікарні. ВІДЕО+ФОТО
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На проспекті Миру в Житомирі 11 вересня відбулася ДТП, під час якого зіткнулася машина швидкої допомоги і легковий автомобіль.
Про це Супільному розповів пресофіцер патрульної поліції області Ігор Іванюк, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, аварія сталася близько 10:00 дня на проспекті Миру. Машина швидкої зіткнулася з Volkswagen Passat.
"В результаті ДТП загинула людина, яку перевозив спецавтомобіль медичної допомоги", - сказав Ігор Іванюк.
На місці події працювали слідчі, патрульна поліція забезпечила охорону місця ДТП.
Топ коментарі
+7 Dima L
показати весь коментар12.09.2021 01:34
+6 Igor Butenko 2bccf522
показати весь коментар11.09.2021 23:18
+6 Валерка Бродяжный 874b6aa2
показати весь коментар11.09.2021 23:29
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Будь ласка, зачекайте...
разворачивался что ли?
а чего не пропустил скорую?
не видел?
наверное опять водитель со штурманом ссорились...
Сегодня пришлось видеть сразу троих на красный свет и пешеходном переходе.
И все на одном перекрестке. Это не случайность,а закономерность!