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Швидка і легковик зіткнулися у Житомирі - загинула людина, яку везли до лікарні. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Події

На проспекті Миру в Житомирі 11 вересня відбулася ДТП, під час якого зіткнулася машина швидкої допомоги і легковий автомобіль.

Про це Супільному розповів пресофіцер патрульної поліції області Ігор Іванюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, аварія сталася близько 10:00 дня на проспекті Миру. Машина швидкої зіткнулася з Volkswagen Passat.

"В результаті ДТП загинула людина, яку перевозив спецавтомобіль медичної допомоги", - сказав Ігор Іванюк.

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На місці події працювали слідчі, патрульна поліція забезпечила охорону місця ДТП.

Швидка і легковик зіткнулися у Житомирі - загинула людина, яку везли до лікарні 01
Швидка і легковик зіткнулися у Житомирі - загинула людина, яку везли до лікарні 02

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Топ коментарі
+7
Купленные права это не судьба. Это коррупция.
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12.09.2021 01:34
+6
Им надо было смотреть в зеркала перед перестроением в другую полосу(или разворотом через сплошную), и не наваливать музон погромче, что бы не было слышно скорую. Судьба это такая замечательная штука, что бумеранги прилетают не по желанию верующих в судьбу, а по законам, неведомым верующим. Да хранит тебя Джисус или Аллах (нужное подчеркнуть).
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11.09.2021 23:18
+6
Дебилы за рулем в огромном количестве.
Сегодня пришлось видеть сразу троих на красный свет и пешеходном переходе.
И все на одном перекрестке. Это не случайность,а закономерность!
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11.09.2021 23:29
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Пункт назначения. Это судьба
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11.09.2021 22:55 Відповісти
Купленные права это не судьба. Это коррупция.
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12.09.2021 01:34 Відповісти
судя по тому, какие кони двигают на дороге, процентов 50-60 водителей не только не учились на права, НО И НИ РАЗУ ПРАВИЛ (ПДД) НЕ ЧИТАЛИ. Такие моменты как расположение автомобиля на дороге перед поворотом-разворотом, дистанция, скорость перед "закрытыми" участками дороги, смена рядов движения и прочее и прочее...-- цена : человеческие жизни.
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12.09.2021 09:52 Відповісти
Знал бы где, подстелил бы соломку.
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11.09.2021 22:56 Відповісти
Больной был не пристёгнутый ? Или на него упал санитар ?
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11.09.2021 23:03 Відповісти
Скорее каталка сорвалась и пациент головой об перегородку ударился
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11.09.2021 23:13 Відповісти
Прикольная семья в фольксе - папа, мама, доча, все такие счастливые. Надеюсь это их последнее счастливое фото.
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11.09.2021 23:04 Відповісти
Где ты там счастье видишь раз? И два им надо было упасть на колени, биться головой об асфальт и причитать о Господи? Судьба такая штука, что могут не им , а тебе аукнуться твои пожелания.
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11.09.2021 23:09 Відповісти
Им надо было смотреть в зеркала перед перестроением в другую полосу(или разворотом через сплошную), и не наваливать музон погромче, что бы не было слышно скорую. Судьба это такая замечательная штука, что бумеранги прилетают не по желанию верующих в судьбу, а по законам, неведомым верующим. Да хранит тебя Джисус или Аллах (нужное подчеркнуть).
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11.09.2021 23:18 Відповісти
Кому им? Жене? Ребенку? Их домашнему котику? Если и правда кто умер, то это нелепая случайность и неболее. Скорей всего пациент был уже мертвецом.
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12.09.2021 00:08 Відповісти
Ну в такой счасливой семье по сторонам обязан смотреть конечно же кот, потом уже альфа самец, и уже после него уже тоже тоже кот, потому что остальные жывотные вообще дупля не отбивают в происходящем даже если крутят руль.
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12.09.2021 00:23 Відповісти
в спам за безчеловечность. мог бы написать "пусть водителя накажут по закону", а не трогать счастье. только идиот про семью может сказать "надеюсь это их последнее счастливое фото". ты злой, алчный, с какими-то страшными комплексами внутри... не кацап ли ты, мальчик?
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12.09.2021 00:32 Відповісти
По закону это КАК? Забрал чужую жизнь, заплати своей???
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12.09.2021 00:54 Відповісти
Юрий даже не понял, что он уже уплатил налог за себя и за своего кота.
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12.09.2021 01:06 Відповісти
Не спеши пузыри гроздьями гнева пускать, человечненький ты наш. У того, кто в скорой умер тоже семья была! Или у тебя тоже пасцат и тебе их жальчее?
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12.09.2021 09:30 Відповісти
Ты сам себя понимаешь? Что за бред ты несешь? У тебя комплексы по поводу счастливой семьи?
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12.09.2021 00:34 Відповісти
В моей семье нет никого, кто за рулем разворачивается через сплошную линию перед скорой с мигалкой. Ну вот такая вот бесчеловечность с моей стороны. Живите и не забывайте о пожертвованиях.
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12.09.2021 00:49 Відповісти
не суть был ли пациент мертвецом или нет, хз. это покажет экспертиза. если нет - значит ответственность ещё более серьёзная (и может не столько внешняя, сколько внутренняя). Но это в руках вселенной... Верю, шо они не хотели таких делов наделать а просто ехали мирно-спокойно.
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12.09.2021 00:34 Відповісти
Конечно ехали мирно и ничего не хотели... Какая разница поперек дороги или нет? Особенно ничего не хотят когда выскакивают на встречку...
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12.09.2021 00:51 Відповісти
С такими словами, тебя вообще ничего хорошего не ждёт, слова тебе вернутся скоро
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11.09.2021 23:11 Відповісти
Я так понимаю что в скорой, которая из за ДТП не смогла довезти пациента живым до больницы, умерла твоя мама?
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11.09.2021 23:21 Відповісти
Наверное плох был совсем и уже одной ногой на том свете, ибо по фото не видно что было такое столкновение, которое могло привести до сильных физ увечий.
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11.09.2021 23:05 Відповісти
Ну що, Рейган сушоний, поводили тобі по губам? Зажуй шаурмою. ))
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11.09.2021 23:20 Відповісти
так можно и Иванова Ивана Иваныча везти
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11.09.2021 23:06 Відповісти
Кстати сегодня Фейсбук заблочил аккаунт и требует паспорт или другое удостоверение личности ..и ключи от квартиры где платежки Нафтогаза лежат
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11.09.2021 23:08 Відповісти
Мда.. Царство Небесное.
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11.09.2021 23:13 Відповісти
Потужне гундосіння... Ну хоч малороси палають... Можна сальця смажити...
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11.09.2021 23:21 Відповісти
у фолькса траектория какаято странная...
разворачивался что ли?
а чего не пропустил скорую?
не видел?
наверное опять водитель со штурманом ссорились...
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11.09.2021 23:17 Відповісти
На разворот пошел через сплошную линию.
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11.09.2021 23:27 Відповісти
Схоже що так !!))
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11.09.2021 23:33 Відповісти
Ну что зефилитики?
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11.09.2021 23:23 Відповісти
Без коментарів !!!)))
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11.09.2021 23:28 Відповісти
Дебилы за рулем в огромном количестве.
Сегодня пришлось видеть сразу троих на красный свет и пешеходном переходе.
И все на одном перекрестке. Это не случайность,а закономерность!
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11.09.2021 23:29 Відповісти
Он наверное ехал на пассажирском сидении....И вообще, журналлист ничего не перепутал？😀
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11.09.2021 23:56 Відповісти
Є старе прислів'я про те, що кому суджено бути повішеним той не потоне..
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12.09.2021 00:07 Відповісти
Що згорить ,те не згниє !!!)))
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12.09.2021 00:14 Відповісти
Легким маневром дебилушка с купленными правами превратил скорую в катофалк. Радуйтесь жена и дочка за папку убийцу.
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12.09.2021 01:33 Відповісти
Мабуть, у Похмурого Жнеця була особлива позначка щодо загиблого - "11.09.2021, і ніїпе!" Швидка і легковик зіткнулися у Житомирі - загинула людина, яку везли до лікарні - Цензор.НЕТ 2449
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12.09.2021 05:17 Відповісти
Просто не повезло. Убил человека
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12.09.2021 14:35 Відповісти
 
 