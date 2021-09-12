Зеленський – журналіст? Тищенко проти Лероса і вагнерівців, Кива проти здорового глузду | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #20. ВІДЕО

Друзі та подруги, вітаємо вас на черговому "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

Якщо ви сумували за "нагородами" для Іллі Киви та Миколи Тищенка, то ось воно, щастя!

Отже, підсвинки нашим давнім улюбленцям за нові вражаючі подвиги на фронтах маніпуляцій.

🔴 Зеленський-журналіст

Ну як не дати підсвинка людині, яка, почувши від журналіста питання про другий термін, починає цього журналіста... навчати журналістики?! І це з висоти своїх років роботи телевізійним коміком!

🟠 Тищенко проти Лероса і "вагнерівців"

Спеціальним козирним єрмаківським підсвинком ми сьогодні нагороджуємо кума Андрія Єрмака – Миколу Тищенка, який вирішив накинутися на Гео Лероса за згадку про Єрмака і злив "вагнерівської" спецоперації в одному реченні.

🟢 І знову Кива...

Кому ж іще отримувати підсвинка після Миколи Тищенка, як не його духовному брату та ранньому прототипу? Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива – наш наступний підсвинконосець!

🟡 Денис Малюська і його відставка

А наступний наш підсвинок дістається міністрові юстиції Денису Малюсьці, над головою якого нависла загроза відставки.

🔴 Телеканалізація

А в рубриці "Телеканалізація" свого підсвинка отримує шоу "Велика деолігархізація". Нарешті працівники каналів олігарх Ахметова "Україна" та "Україна 24", де воно виходило, зможуть розслабити свої мовленнєві апарати. Більше їм це слово вимовляти не доведеться!

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.