Зеленський – журналіст? Тищенко проти Лероса і вагнерівців, Кива проти здорового глузду | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #20. ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Друзі та подруги, вітаємо вас на черговому "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥
Якщо ви сумували за "нагородами" для Іллі Киви та Миколи Тищенка, то ось воно, щастя!
Отже, підсвинки нашим давнім улюбленцям за нові вражаючі подвиги на фронтах маніпуляцій.
🔴 Зеленський-журналіст
Ну як не дати підсвинка людині, яка, почувши від журналіста питання про другий термін, починає цього журналіста... навчати журналістики?! І це з висоти своїх років роботи телевізійним коміком!
🟠 Тищенко проти Лероса і "вагнерівців"
Спеціальним козирним єрмаківським підсвинком ми сьогодні нагороджуємо кума Андрія Єрмака – Миколу Тищенка, який вирішив накинутися на Гео Лероса за згадку про Єрмака і злив "вагнерівської" спецоперації в одному реченні.
🟢 І знову Кива...
Кому ж іще отримувати підсвинка після Миколи Тищенка, як не його духовному брату та ранньому прототипу? Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива – наш наступний підсвинконосець!
🟡 Денис Малюська і його відставка
А наступний наш підсвинок дістається міністрові юстиції Денису Малюсьці, над головою якого нависла загроза відставки.
🔴 Телеканалізація
А в рубриці "Телеканалізація" свого підсвинка отримує шоу "Велика деолігархізація". Нарешті працівники каналів олігарх Ахметова "Україна" та "Україна 24", де воно виходило, зможуть розслабити свої мовленнєві апарати. Більше їм це слово вимовляти не доведеться!
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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
журнаЛЖИСТА паника:
зеленский поручил ермаку найти несколько "серьезных" социологических служб для проведения закрытых опросов и исследований.
слишком уж рейтинги клована "для зомбоящика" отличаются от реальных при голосовании.. А выборы кловану нужны как можно скорее - бо чем дальше, тем ему страшнее ))
Вот, даже арахамия проболталось что "нормальные люди к нам НЕ хотят идти работать министрами!.. одни идиоты остались с дипломати из Трускавца"))
Фанера не самостійна. Фанеру пилять інші люди. Й електорат зє-фанери зараз в істеричному психозі за те, що "він утре всім ніс і розмаже всім по мармизі криваві соплі". Хоча це все буде розмазано по його мармизі, але він про це ще не здогадується. Тобто - психоз з обох боків.
Це називається "качелі" на професійному сленгу піарників. Треба тримати стрій і розуміти, що це штучно викликана істерія і маніпуляція - Олекса Манн, дано на ФБ у квітні 2019 р.
Знов херню зробили!
какие проєкты то? кривляєтся єта "наталка", хотя жєна Буткєвича нєдавно как раз с нєгодованиєм(про латинку) высказалась против єтого "слова" "проєкт". двуличныє!
тьху! бридко!