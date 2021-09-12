"ЗСУ у змозі очистити територію Донецької та Луганської областей. Ми можемо повоювати за територію Криму", - Данілов. ВIДЕО
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Українська влада може вдатися до військового шляху деокупації захоплених Росією Криму та окремих районів Донбасу, але це призведе до великої кількості жертв.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.
"Повірте, наші ЗСУ у змозі очистити територію Донецької та Луганської областей. Ми можемо повоювати за територію Криму. Але треба мати на увазі, що ми не можемо допустити, щоб десятки, сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій. Тому що у нас якраз є розуміння, де ця межа (допустимого. - Ред.). Але це не означає, що в разі необхідності ми не будемо цим користуватися", - зазначив він.
Данілов нагадав, що перед зустріччю лідерів "нормандської" четвірки в Парижі в грудні 2019 року було закрите засідання РНБО, і там було затверджено п'ять сценаріїв розвитку подій.
"Зараз ми йдемо за першим сценарієм - сценарієм вирішити ці питання політико-дипломатичним шляхом. Далі будемо дивитися, що відбуватиметься", - зазначив Данілов.
"Підкреслюю, що, на жаль, Росія не зупиняється, не виконує жодних домовленостей, які були досягнуті, зокрема в Парижі, щодо відкриття пунктів пропуску, щодо полегшення життя тих людей, які сьогодні перебувають в окупації", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Но ... закупки вооружений срываются, по словам Турчинова, в прошлом, секретаря СНБО, разработки вооружений прекращены, за последние 2 года, зарплата военнослужащим не повышалась.
К сожалению, Зеленский стал Президентом, благодаря рекламе, эта реклама продолжается, которая опускает страну все ниже.
Желательно было услышать, что делает Власть, чтобы Украина покинула последнее место в Европе, по уровню бедности.
Скільки сантиметрів української землі звільнив цей, миролюбний?
То хто за версією ватана напав на Україну? Хто 20 лютого 2014 року був "легітимним" України?
Навіть на піку відбудови армії у 18-му говорилося про те що РФ може напасти, але ціна для неї буде завелика.
А це пусті балаболи, у яких усі слова розходяться з справами. При першому ж залпі російських регулярних військ і Данілов, і ЗЕкомандувач будуть "керувати" з підвалу вілли в Італії.
І всім ясно що ці славні епізоди в історії Українського Криму у звільненні своєї святої української землі від проклятих народом України російських фашистів -окупантів рано чи пізно обов'язково повторяться. Тепер вже ******* Україна повинна відновити свій статус великої ядерної держави. А наш лютий ворог личакові загарбники як і раніше сто років тому вони будуть знову знищені і рідна але тимчасово окупована українська земля Криму буде обов'язково звільнена від проклятого кривавого ворога, кремлівських загарбників, проклятого фашиста )(уйла.
Як Українці свій Крим звільнили. У квітні 1918 року!
argumentua.com> stati / kak-ukraintsy-krym ... 1918 goda
2. Крым. Данилов готов начать полномасштабную войну с РФ? В полку "нюхачей" прибыло?