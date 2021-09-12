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Данілов (1191) Крим (12756)

"ЗСУ у змозі очистити територію Донецької та Луганської областей. Ми можемо повоювати за територію Криму", - Данілов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Українська влада може вдатися до військового шляху деокупації захоплених Росією Криму та окремих районів Донбасу, але це призведе до великої кількості жертв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Повірте, наші ЗСУ у змозі очистити територію Донецької та Луганської областей. Ми можемо повоювати за територію Криму. Але треба мати на увазі, що ми не можемо допустити, щоб десятки, сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій. Тому що у нас якраз є розуміння, де ця межа (допустимого. - Ред.). Але це не означає, що в разі необхідності ми не будемо цим користуватися", - зазначив він.

Данілов нагадав, що перед зустріччю лідерів "нормандської" четвірки в Парижі в грудні 2019 року було закрите засідання РНБО, і там було затверджено п'ять сценаріїв розвитку подій.

"Зараз ми йдемо за першим сценарієм - сценарієм вирішити ці питання політико-дипломатичним шляхом. Далі будемо дивитися, що відбуватиметься", - зазначив Данілов.

"Підкреслюю, що, на жаль, Росія не зупиняється, не виконує жодних домовленостей, які були досягнуті, зокрема в Парижі, щодо відкриття пунктів пропуску, щодо полегшення життя тих людей, які сьогодні перебувають в окупації", - додав він.


Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда, - Данілов. ВIДЕО
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Топ коментарі
+21
Зеленський наживажться на війні!
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12.09.2021 16:12
+12
Когда стремятся отвоевать Крым и Донбасс, готовятся скрытно, оснащая Армию современным вооружением.

Но ... закупки вооружений срываются, по словам Турчинова, в прошлом, секретаря СНБО, разработки вооружений прекращены, за последние 2 года, зарплата военнослужащим не повышалась.
К сожалению, Зеленский стал Президентом, благодаря рекламе, эта реклама продолжается, которая опускает страну все ниже.
Желательно было услышать, что делает Власть, чтобы Украина покинула последнее место в Европе, по уровню бедности.
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12.09.2021 17:29
+10
"ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма", - Данилов - Цензор.НЕТ 2665
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12.09.2021 16:16
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Чіпуха не репетуй,сиди на пляшці та кайфуй
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12.09.2021 18:02 Відповісти
Когда стремятся отвоевать Крым и Донбасс, готовятся скрытно, оснащая Армию современным вооружением.

Но ... закупки вооружений срываются, по словам Турчинова, в прошлом, секретаря СНБО, разработки вооружений прекращены, за последние 2 года, зарплата военнослужащим не повышалась.
К сожалению, Зеленский стал Президентом, благодаря рекламе, эта реклама продолжается, которая опускает страну все ниже.
Желательно было услышать, что делает Власть, чтобы Украина покинула последнее место в Европе, по уровню бедности.
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12.09.2021 17:29 Відповісти
через 3,5 месяца будет ровно 3 года, как зарплата стоит на месте
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13.09.2021 14:27 Відповісти
Так наступ дАнилова відбудеться після відмови від кирилиці та переходу на латиницю, чи до цього?
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12.09.2021 18:01 Відповісти
Наші можновладці скоріше перейдуть на алефбет, бо він їм набагато рідніший:

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12.09.2021 19:48 Відповісти
Ніколи. Вони тупі. Їх рідна мова - жидобільшовицький суржик просякнутий хуцпою. Інші мови вводят їх в стан ментального ступору.
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13.09.2021 02:33 Відповісти
ЗСУ може, та їм потрібен наказ Вехровного Головнокомандувача, якого у України немає вже 2 з половиною роки.
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12.09.2021 18:18 Відповісти
Один вже наказав підписавши мінський договорняк.
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12.09.2021 18:41 Відповісти
Той, який дав наказ підписати "мінський договорняк" дав наказ звільнити дві третіх окупованої території.

Скільки сантиметрів української землі звільнив цей, миролюбний?
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12.09.2021 18:48 Відповісти
А, ватан.

То хто за версією ватана напав на Україну? Хто 20 лютого 2014 року був "легітимним" України?
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12.09.2021 19:26 Відповісти
а ви що не знаєте що ті всі імбіцили які голосували за малороса криворіжського і є ватними совками тому таке і у владу обирають.
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13.09.2021 10:29 Відповісти
Провокатор.
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12.09.2021 18:19 Відповісти
Я хренею!!! Так мы "не стрелять" или "повоюем"? На Донбасе "не открывать огонь" или "разберемся кто без боя сдал Крым"? Типичный когнитивный диссонанс власти....
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12.09.2021 18:30 Відповісти
цього Данілова вже давно пора на Гуйву відправити під нагляд кремезних санітарів. Такого дундука я давно не бачив. Це просто гірше імбецила. Латиницю він хоче запроваджувати, ну і почвара(
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12.09.2021 18:32 Відповісти
Тю... Звичайний побутовий кацап, випускник веетеринарного технікуму... Випадковий як і ЗЕгенерат. Вони там всі відчувають себе "халіфами на годину".
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13.09.2021 02:36 Відповісти
Тебе на Гуйві вже підправили?
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13.09.2021 10:38 Відповісти
Приказ Сралина № 270 в 1941 году говорит о том ,что советише зольдатэн пачками дивизиями и полками массово сдавались в плен и не хотели воевать за краснопузый ГУЛАГ,...а приказ Сралина в 1942 году "Ни шагу Назад".... говорит о том что коммуняцкое быдло "заградотрядами" массово мочило в сортире свом же красных армейцев.....
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12.09.2021 18:36 Відповісти
Мавзолейные бараны считают Украину одиннарот.....,жрите свой Крым и кусок Даунбасса ..НЕ ПОДАПВИТЕСЬ а белорусью Лукашеску закусите...вместе с Северным потопом...
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12.09.2021 18:40 Відповісти
Я представляю эту картину! Наш Велико-главнокомандующий с автоматом в руках рядом с Даниловым идут в атаку под пулеметным огнем освобождать Донецк. Тут ,пожалуй, попкорна не хватит.Нужно покупать пиво и чипсы. Или они думают, что за их бабло кто-то другой в атаку идти будет, а они воинственно шашкой в кабинете размахивать будут?
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12.09.2021 18:41 Відповісти
А твой муж на передовой или у тебя под юбкой с попкорном?
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12.09.2021 18:46 Відповісти
А под чьей юбкой Косоворотько сидел?
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12.09.2021 19:04 Відповісти
Ти її чоловік?
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12.09.2021 19:16 Відповісти
Я простой вопрос задал. Шо за истерика?
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12.09.2021 19:21 Відповісти
обосрался,зепил
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12.09.2021 22:16 Відповісти
Предателей Крыма освобождать бегавших с Власовской тряпкой по Симферополю Донецку и Луганску?А зачем?
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12.09.2021 18:45 Відповісти
Быдло Рюсскава Мира.....стройте НовоБелорусь.....не подавитесь....
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12.09.2021 18:47 Відповісти
Предателей за поребрик, а Крым- Украина, Донбасс- Украина, а путин )(уйло.
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12.09.2021 18:48 Відповісти
а всю сєпаргю яка там засиділася каструвати щоб не плодилися.
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13.09.2021 10:34 Відповісти
Тот случай, когда хочется сказать, передай микрофон!
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12.09.2021 19:53 Відповісти
Москаль небезпідставно впевнений у своїй війсьеовій перевазі над Україною, у своїй фактичній безкарності, і таким ,,геройським розумникам" потрібно прикусити язика.
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12.09.2021 20:08 Відповісти
Зеленное ничтожество может воевать? Только соснуть у ху_ла умеет это болото.
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12.09.2021 20:57 Відповісти
Можно но не нужно. Крым и Донбасс - это ярмо на шее россии.Пусть кормят дармоедов и все отстраивают в Крыму.Сами вернут.Это очень сильно дорогое удовольствие для разваливающейся россии....
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12.09.2021 21:31 Відповісти
А сам він піде у перших рядах
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12.09.2021 21:49 Відповісти
Логiка проста - як що не поможе знищити людей коронавiрус, то поможе Данилов!
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12.09.2021 22:49 Відповісти
очень хорошо, президент, парламент и верховная зрада будет идти в первых рядах!
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12.09.2021 22:49 Відповісти
Нам сейчас ввязываться в полномасштабную войну за эти свинарнки русского мира нет никакго смысла.Вначале НАТО и только потом можно проводить операции по освобождению.
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12.09.2021 23:00 Відповісти
Снигериец, ты потерялся?Здесь водки нет, возвращайся в свой рашосвинарник
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13.09.2021 16:58 Відповісти
Так давайте же воевать!!! Ежедневно гибнут 2-3 наших солдата! Но не потому что идут в атаку и удивают оккупантов, а потому что оккупанты расстреливают наших солдат как в тире из артилерии! Вопрос к ЗЕ-не-лоху: До коли это будет продолжаться?!
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12.09.2021 23:21 Відповісти
так воно ж кричало що щоб перемогти "надо проста пєрєстать стрєлять"
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13.09.2021 10:36 Відповісти
Проблема в том, что при попытке штурма ОРДЛО сразу же вмешается российская армия и все закончится котлами. Если б не этот фактор, то с сепарами было бы покончено осенью 14-го. Порошенко не врал, когда обещал за недели вернуть территории, просто он не взял в расчет фактор регулярной росармии.
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12.09.2021 23:40 Відповісти
"Котлы" рашке и оркам не особо помогли.Максимум что они смогли при помощи рашофашей из регулярной армии это отбить 10% территории Донбасса,дальше ихтамнеты захлебнулись и улепеталили описдюленые обратно в рашку.
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13.09.2021 17:04 Відповісти
Данилов агент кремля. Провоцирует войну.
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12.09.2021 23:49 Відповісти
Оно то так, но это если без прямой поддержки российской армии. А если иначе, то будет большая беда, к сожалению.
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13.09.2021 00:12 Відповісти
Вот! Я не порохоюот ни разу, но когда Порошенко обвиняли, что он не закончил войну, как обещал - то они лукавили. Порошенко не верил, что Пу решится на прямое военное вторжение.
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13.09.2021 16:12 Відповісти
Без жертв свободы не бывает.......
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13.09.2021 01:20 Відповісти
Неможливо звільняти окуповані території не знищуючи окупантів, сепаратистів та "безмовну ватну більшість". Вони на це заслужили.
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13.09.2021 02:42 Відповісти
саме так
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13.09.2021 10:38 Відповісти
Після сюжету CNN про вагнерівську операцію, ОПУ терміново відправили Данілова пєтушить з себе бойового патріота.
Навіть на піку відбудови армії у 18-му говорилося про те що РФ може напасти, але ціна для неї буде завелика.
А це пусті балаболи, у яких усі слова розходяться з справами. При першому ж залпі російських регулярних військ і Данілов, і ЗЕкомандувач будуть "керувати" з підвалу вілли в Італії.
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13.09.2021 04:00 Відповісти
29 квітня 1918 року був захоплений Чорноморський флот а на території звільненого від москви Криму встановлена українська влада, в результаті Кримської операції - військового походу військ Армії УНР на Крим проти окупантів з кремлівських бандитів -більшовиків. Цей похід став справжнім тріумфом українського війська. Адже 29 квітня 1918 року весь Чорноморський флот в блискавично звільненому українською армією рідному Українському Севастополі під командою українського адмірала Остроградського підняв українські національні прапора, величні жовто-блакитні полотнища і присягнув на вірність Українській державі. Віще командування і весь склад вже Українського флоту оголосили про своє повне підпорядкування національному українському уряду в Києві. І УНР почала відновлювати свій рідний Український Крим на правах української автономії в Українській державі......
І всім ясно що ці славні епізоди в історії Українського Криму у звільненні своєї святої української землі від проклятих народом України російських фашистів -окупантів рано чи пізно обов'язково повторяться. Тепер вже ******* Україна повинна відновити свій статус великої ядерної держави. А наш лютий ворог личакові загарбники як і раніше сто років тому вони будуть знову знищені і рідна але тимчасово окупована українська земля Криму буде обов'язково звільнена від проклятого кривавого ворога, кремлівських загарбників, проклятого фашиста )(уйла.
Як Українці свій Крим звільнили. У квітні 1918 року!
argumentua.com> stati / kak-ukraintsy-krym ... 1918 goda
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13.09.2021 05:41 Відповісти
ти вибл@док ватний прапорець на аватарі поміняй на триколор
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13.09.2021 10:39 Відповісти
звичайно ж могли би, але не при владі, яка "проста пєрєстайот стрєлять"....
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13.09.2021 10:30 Відповісти
1. Освободить ОРДЛО военным путем реально. И без всякого "огромного кол-ва жертв". (Хорватский блицкриг - в помощь). Правда Данилов "замял для ясности" роль РФ в случае блицкрига. А это самое главное и важное! Анализировать надо "не сможем или не сможем освободить", а будет или не будет вмешиваться РФ прямым вводом войск

2. Крым. Данилов готов начать полномасштабную войну с РФ? В полку "нюхачей" прибыло?
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13.09.2021 11:12 Відповісти
Та какое там. Топливо для армии неделю назад закупили Впервые за Год! О чем еще можно говорить
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13.09.2021 11:41 Відповісти
Сидя за столом в удобном креслице все можно, а вот для начала пусть бы научились давать врагу достойный отпор на его обстрелы чтобы русляндские мамаши каждый день принимали гробы со своими ублюдками.
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13.09.2021 12:17 Відповісти
Що тут коментувати?! Перш за все треба поставити крапки над "і": що робити з опаспартизованими для РФ ? На це повинен бути не один,а два Закони. Перший, Про визначення колоборантів та сепаратистів. Другий, Про неконституційну особу. Якщо на таких особах злочинів,що визначаються і підтверджені свідками або фактами, не має , то треба їм дати права по виїзду до Біса в Мокву або ще до когось ...Без права на відновлення громадянства та можливих звернень та прав. Всі закони повинні починатись з ствердженням права України на всі землі історичного ,державно-територіального та ********* розселення українців. Порадив би нашим " горе-правникам" хоча б почитати для початку Конституцію Хорватію і ще ряд. Які там чіткі і контретні підходи до організації країни і суспільства. Тому Хорватія вже давно і в ЄС і в НАТО. Так треба все по ходу переробляти!!!!!!!!!!!
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13.09.2021 12:41 Відповісти
Кого освобождать? Пусть сами просятся и только после восстановления там всей инфраструктуры. Такое заявление интересное, как будто он сам готов жертвовать своей семьей, своим здоровьем, а потом еще и ту развалину восстанавливать за счет украинцев, которые особенными себя не считали. Нахер нам это ярмо? Пусть сами ползут и просятся, воевать за ту вату, оно не нужно, главное, чтобы дальше не лезли
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13.09.2021 14:33 Відповісти
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