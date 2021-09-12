Дев'ять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано п'ятьох людей, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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На Столичному шосе в Києві сталася ДТП з участю 9 автомобілів, в якій постраждали 5 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
У Голосіївському районі столиці сталася масштабна аварія за участю дев'яти автомобілів: Jeep, Skoda, двох Honda, Kia, двох Volkswagen, Ford і Renault.
Як вдалося дізнатися виданню зі слів свідка, він рухався в напрямку Обухова на Honda і побачив, що перед ним почало розкручувати KIA і ще один автомобіль.
За інерцією вони почали трощити інші авто, водії яких не встигли зманеврувати.
За попередніми даними, унаслідок аварії госпіталізовано п'ятьох людей із травмами різного ступеня тяжкості. На щастя і на подив, обійшлося без загиблих.
Зараз дорогу перекрили, пропускають тільки місцевих жителів.
На місці працює поліція і слідчо-оперативна група.
Деталі масштабної аварії з'ясує слідство.
Будь ласка, зачекайте...
Или вообще в Лье (4,5 км)
А виноваты в глазах мудрого народу будет тот, кто опять начнет разгребать это говно после Зеленского.
В России упал и загорелся пассажирский самолет
Как сообщает ТАСС, на борту было 14 пассажиров и два члена экипажа. Источник издания сказал, что L-410 при посадке получил сильные повреждения. Однако несколько человек успели выбраться из салона самостоятельно.
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Увернулся. Иначе бы не писал, да ))
ВЕБ-дизайнера на мыло!!!!!
Теперь на смартфоне в разы удобнее стало...
И выделение работает...и картинку можно встааить...и ссылку активной сделать..?
Респект...