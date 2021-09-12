Дев'ять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано п'ятьох людей, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Столичному шосе в Києві сталася ДТП з участю 9 автомобілів, в якій постраждали 5 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

У Голосіївському районі столиці сталася масштабна аварія за участю дев'яти автомобілів: Jeep, Skoda, двох Honda, Kia, двох Volkswagen, Ford і Renault.

Дивіться також: Нетверезий водій врізався в автомобіль патрульної поліції в Києві - двох правоохоронців госпіталізували. ФОТО

Як вдалося дізнатися виданню зі слів свідка, він рухався в напрямку Обухова на Honda і побачив, що перед ним почало розкручувати KIA і ще один автомобіль.

За інерцією вони почали трощити інші авто, водії яких не встигли зманеврувати.

За попередніми даними, унаслідок аварії госпіталізовано п'ятьох людей із травмами різного ступеня тяжкості. На щастя і на подив, обійшлося без загиблих.

Зараз дорогу перекрили, пропускають тільки місцевих жителів.

Дивіться також: 17-річна дівчина загинула внаслідок ДТП з п'яним водієм на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО

На місці працює поліція і слідчо-оперативна група.

Деталі масштабної аварії з'ясує слідство.









Дивіться також: Мікроавтобус з'їхав в озеро під Харковом - загинуло 2 особи, - Нацполіція. ФОТОрепортаж









Дивіться також: Швидка і легковик зіткнулися у Житомирі - загинула людина, яку везли до лікарні. ВІДЕО+ФОТО



