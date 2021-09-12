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ДТП (4211) Київ (13850)

Дев'ять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано п'ятьох людей, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

На Столичному шосе в Києві сталася ДТП з участю 9 автомобілів, в якій постраждали 5 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

У Голосіївському районі столиці сталася масштабна аварія за участю дев'яти автомобілів: Jeep, Skoda, двох Honda, Kia, двох Volkswagen, Ford і Renault.

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Як вдалося дізнатися виданню зі слів свідка, він рухався в напрямку Обухова на Honda і побачив, що перед ним почало розкручувати KIA і ще один автомобіль.

За інерцією вони почали трощити інші авто, водії яких не встигли зманеврувати.

За попередніми даними, унаслідок аварії госпіталізовано п'ятьох людей  із травмами різного ступеня тяжкості. На щастя і на подив, обійшлося без загиблих.

Зараз дорогу перекрили, пропускають тільки місцевих жителів.

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На місці працює поліція і слідчо-оперативна група.

Деталі масштабної аварії з'ясує слідство.

Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 01
Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 02
Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 03
Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 04

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Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 05
Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 06
Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 07
Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 08

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Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 09
Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 10
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Топ коментарі
+24
Знак 50 км, смотрится как насмешка...
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12.09.2021 19:52
+22
Блин, верните предыдущую версию.
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12.09.2021 19:59
+18
Вопрос.... Накя они это делают???????? Бутусов повыганяй своих придурков!!!!
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12.09.2021 20:39
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Знак 50 км, смотрится как насмешка...
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12.09.2021 19:52 Відповісти
та шо Вы начинаете...ехали 55 км/ч ))) (судя по металлолому.. ну может 57 ))))
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12.09.2021 20:01 Відповісти
Хонда на предпоследнем фото, выглядит так, вроде в нее ракета из ПТРК попала...
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12.09.2021 20:07 Відповісти
у них спидомэтр в милях..
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12.09.2021 20:09 Відповісти
Судя по результатам не просто в милях, а вморских милях...

Или вообще в Лье (4,5 км)
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12.09.2021 20:14 Відповісти
Понеже в поприщах градуировали.
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12.09.2021 20:28 Відповісти
ааа.... это ж меняет фсё... теперь деньги будут решать виноватость...(хотя возможно и без миль тоже))))
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12.09.2021 20:15 Відповісти
в "промилях" (промиле)
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13.09.2021 19:41 Відповісти
Наверное, увидели знак и начали смеяться, аж до слез. И очнулись в больнице.
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13.09.2021 06:48 Відповісти
Ого! Степени повреждений самые разные, но количество впечатляет...Аж девять. И дорога вроде в порядке, и машинки нормальные... Наверное Мистер Смит прав... о знаке смешном.
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12.09.2021 19:58 Відповісти
у битка из Америки Jeep даже подушки сработали
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13.09.2021 19:54 Відповісти
Шо опять Трухин?Зеля отмаже
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12.09.2021 19:58 Відповісти
Блин, верните предыдущую версию.
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12.09.2021 19:59 Відповісти
какие у тебя конкретные претензии? показывай свою "тренировку" на бутстрап - посмотрим.
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13.09.2021 08:39 Відповісти
Вопрос.... Накя они это делают???????? Бутусов повыганяй своих придурков!!!!
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12.09.2021 20:39 Відповісти
Вот у меня такой же.
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12.09.2021 20:42 Відповісти
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12.09.2021 20:01 Відповісти
От ЗЕбанатов?
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12.09.2021 20:05 Відповісти
Зебанати намагаються у всьому винним Пороха зробити))
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12.09.2021 20:10 Відповісти
На прошлом неделе заправился бильзином РАБссиянской фирмы Роснефть...моя Skoda Octavia A5 заглохла прямо на заправке...пришлось вызывать старшего сына для доставки домой в гараж.Панове,не заправляйтесь Роснефтью...бильзин Путлера дирьмо
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12.09.2021 20:10 Відповісти
А где ты нашел такую забавную заправку? Роснефть??? Это какая сеть из наших брендовых нагло использует продукт Роснефти???
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12.09.2021 20:28 Відповісти
В Украине точно нет, так что маразматик сенатор спалился
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12.09.2021 22:09 Відповісти
Такого не бывает сразу так как есть топливная магистраль также есть стакан в бензобаке где находится установлен бензонасос даже если бы ты заправился дизтопливом то почувствовал проблемы позже но не на заправке
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12.09.2021 22:19 Відповісти
В Рязани.
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13.09.2021 12:37 Відповісти
Лена не верила ни в какие знаки. Поэтому у нее отобрали права.
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12.09.2021 20:12 Відповісти
Просто статистика....с сайта Кабмина..Индюкович за 4 года набрал кредитов на 13 ярдов долляров,Порошенко 9 ярдов за 5 лет....,Зеленский за 2 года 14 ярдов...Зеля чемпион
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12.09.2021 20:14 Відповісти
Порошенко отдал кредитов больше, чем взял. Да и отдавал кредиты дорогие, заменяя их дешевыми от МВФ. А Зе и Я брали и берут самые дорогие кредиты, т.к. МВФ не дает тем, кто ворует.

А виноваты в глазах мудрого народу будет тот, кто опять начнет разгребать это говно после Зеленского.
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13.09.2021 06:51 Відповісти
ну какие 13 овощ набрал? азиров 40 ярдов нагреб, при этом еще спалил 20 ярдов золотовалютных резервов на "доллар по 8"
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13.09.2021 12:15 Відповісти
...а
В России упал и загорелся пассажирский самолет
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12.09.2021 20:16 Відповісти
Чий?
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12.09.2021 20:18 Відповісти
В воскресенье, 12 сентября, под Иркутском (Россия) двухмоторный самолет L-410 упал с низкой высоты. После жесткого приземления воздушное судно загорелось.

Как сообщает ТАСС, на борту было 14 пассажиров и два члена экипажа. Источник издания сказал, что L-410 при посадке получил сильные повреждения. Однако несколько человек успели выбраться из салона самостоятельно.
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12.09.2021 20:21 Відповісти
За сьогодні два російських літаки?
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12.09.2021 20:22 Відповісти
Який другий?
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12.09.2021 20:38 Відповісти
А що тут політичного?
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12.09.2021 20:17 Відповісти
Года три назад на этом же отрезке в меня летело колесо от ЗИЛ-130..
*******
Увернулся. Иначе бы не писал, да ))
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12.09.2021 20:18 Відповісти
Но новый дизайн Цензора - паскудный.
ВЕБ-дизайнера на мыло!!!!!
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12.09.2021 20:19 Відповісти
yadro.ru и reklama.ru тебе больше нравились? - "привычка свыше нам дана, замена счастию она"(с)
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12.09.2021 20:28 Відповісти
Кацапеныш, накуя мне твои эфэсбэшные помойки?
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12.09.2021 20:46 Відповісти
это твои помойки, ты ж по ним тужишь.
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12.09.2021 21:01 Відповісти
Шумахеры на дорогах вне политики,Трухин свидетель,хоть и пьяный был...Зеля отмаже...
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12.09.2021 20:20 Відповісти
https://i.pinimg.com/564x/be/26/b8/be26b87eb03eb80a5761a9d6f3f6fc18.jpg
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12.09.2021 20:25 Відповісти
Тойота, де Toyota? Я Вас питаю?
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12.09.2021 20:46 Відповісти
Тойота спровоцировала , а Тойоту подрезала Бэха .... и понеслось...
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12.09.2021 20:58 Відповісти
ВЕРНИТЕ НОГРМАЛЬНЫЙ САЙТ !
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12.09.2021 20:53 Відповісти
С какими скоростями они там перемещаются?
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12.09.2021 20:54 Відповісти
М-да-а... Лихие ребята здешние шоферы.
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12.09.2021 21:00 Відповісти
Арбат...ідіоти. Яка рєклама , такий і рєзультат. Жріть.
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12.09.2021 21:03 Відповісти
На этой Старо Обуховской трасе через Конче-Заспу часто происходят аварии из-за того что узенькие полосы для движения и когда обгоняеш автобус или грузовой транспорт то приходится выезжать на встречную полосу и многие при обгоне цепляют встречные транспортные средства.
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12.09.2021 21:06 Відповісти
А може від того що у шоферів по 9 життів як у котів?
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12.09.2021 21:30 Відповісти
А чего это многие обгоняют, когда есть встречные? У них 7 жизней?
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13.09.2021 06:54 Відповісти
Наконец то обновили сайт...молодцы...

Теперь на смартфоне в разы удобнее стало...

И выделение работает...и картинку можно встааить...и ссылку активной сделать..?

Респект...
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12.09.2021 22:25 Відповісти
официальные киа\шкода - превратилась в груды метала а биток из сша в котором "все пагибнут и капсула смерти" адекватно отработал повторно и повторно сработали подушки. наглядно как говорится.
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13.09.2021 08:36 Відповісти
А нехй ездить - сидите дома твари и не портите экологию своими утилями!
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13.09.2021 16:47 Відповісти
Сайт нарешті зроблений ідеально. Тепер він виглядає як ******** портал, з'явилось редагування малюнків, блоки для блогів, коротше кажучи адмінам респект. Зручно.
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13.09.2021 17:37 Відповісти
хоть бы смайлов добавили после обновы
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13.09.2021 17:55 Відповісти
 
 