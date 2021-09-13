Жителя Чернігова Тарнавського судитимуть за напис "Зеля х#йло". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Політика України Події
Суд у Чернігові 13 вересня розгляне справу щодо обвинувачення Олександра Тарнавського в хуліганстві за напис на паркані.
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Завтра в Новозаводському суді об 11:00 мене судитимуть за образу президента. Саме так чернігівські поліцейські трактують графіті "Зеля х#йло". Хоча президент начебто Зеленський, а не Зеля. Ба більше, спочатку поліція порушила кримінальну справу за 296-ю статтею. Для розуміння, з таким же успіхом могли інкримінувати вбивство за перехід вулиці у невстановленому місці. Що це: некваліфіковані співробітники або бажання вислужитися перед владою? Упевнений, що друге, бо пресслужба поліції вже визнала мене винним", - написав Тарнавський.
У коментарі "Буквам" він заявив, що про існування провадження щодо нього він дізнався випадково. Мовляв, стояв на площі в центрі Чернігова, оточили поліцейські і запропонували пройти до відділку. На питання, чи є законні підстави, виявилося, що поліція відкрила кримінальну справу за 296-ю статтею Кримінального кодексу (хуліганство). "Але суд її закрив, тобто я навіть не знав. Цю справу закрили, бо не знайшли підстав для 296-ї, і відкрили 173-ю. Це теж хуліганство, але вже адміністративне. Вішають мені 120 написів "Зеля х#йло" , які з'явилися у Чернігові, і в постанові ці написи пояснюються як образа президента. Тому вони за 296-ю і відкривали. Але я, по-перше, не бачу образи президента, бо "Зеля", ну і "х#йло "там написано через зірочку, там навіть цього немає слова повністю", - розповів чоловік.
Згідно з розкладом засідань Новозаводського районного суду Чернігова на порталі судової влади України, 13 вересня об 11:00 відбудеться засідання, в якому суд розгляне притягнення до адміністративної відповідальності Тарнавського Олександра Анатолійовича за вчинення дрібного хуліганства.
Зазначене правопорушення охоплюється нормами статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та включає "нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян". Санкція статті передбачає штраф до 119 гривень, до 60 годин громадських робіт, до двох місяців виправних робіт із відрахуванням 20% заробітку або адміністративний арешт на термін до п'ятнадцяти діб.
На сайті Національної поліції України розміщено повідомлення під заголовком "Поліцейські Чернігова притягнули до відповідальності чоловіка за хуліганські дії", в якому сказано, що поліцейські склали адмінпротокол на жителя Чернігова, який написав на паркані нецензурні вирази. Стверджується, що в поліції наявні докази причетності до скоєння правопорушення 28-річного місцевого жителя, зокрема відео, на якому чоловік сам визнає свою причетність до хуліганських дій.
Згідно з нормами статті 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розгляд справ, зокрема притягнення до відповідальності за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство), віднесено до повноважень районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, отже заява поліції про притягнення чоловіка до відповідальності поки передчасна.
Будь ласка, зачекайте...
Сначала некоему Зеле надо доказать шо он может пользоваться этим брендом хотя бы на правах фрайчайзинга. И только потом шо конкретно в таком сочетании надпись является неправдивой и оскорбительной для него лично.)
Так что от этих надписей воняет кацапщиной. Так что Путин х-ло ла ла ла, а Зе за свои заслуги получил другие прозвища.
Чому художник Фуйло?
Это как судить за рисунок зеленой жабы с подпись.***** . Бред!
Развелось правоведов доморощенных. Если отмазки придуманы на скамейке под подъездом, то пусть там и используются. А не в судах.
Вішають мені 120 написів "Зеля х#йло" , які з'явилися у Чернігові, і в постанові ці написи пояснюються як образа президента. Тому вони за 296-ю і відкривали. Але я, по-перше, не бачу образи президента, бо "Зеля", ну і "х#йло "там написано через зірочку, там навіть цього немає слова повністю", - розповів чоловік. Джерело: https://censor.net/ua/v3287802
Это личное мнение Тарнавского, пусть пишет у себя дома на обоях, а не на мостах.
Я, например, считаю что х№#ло - только путин.
И неважно, что я голосовал против Зеленского на выборах. И что он мне в целом не нравится.
Зеленский - законно избранный президент Украины, и всякое быдло должно соблюдать нормы демократии. Уважать свою страну и ее законную власть. Ценить свое право на критику, а не оскорбления - через Президента - всей страны. И ценить, что в Беларуси или рашке ему за такое сломали бы ноги, а не судили бы за хулиганство.
угомонись, клоунопоклонник
жопой
Теперь он Зеля??? У моего знакомого фамилия Зеля, г*внистый мужик, может это про него написано!?
Чет власть перегибает.....
Кстати, Ростов пишется через "о".
и общеизвестные эвфемизмы
а то каждый быдлован называл бы публичных персон петухами и придуривался бы что это птица
Или пусть не пишет осокорбления, или не притворяется что самый хитрожопый.
--------------------------------
Що ж ті браві мусора по тій статті колону футбольних фанатів не арештували, які гучно кричали пукін ху№ло? Чи солдатів на репетиції параду?
https://www.youtube.com/watch?v=2A6NNOL5plk
Так что лихое дело начало!
Новозаводський районний суд Чернігова закрив справу проти керівника обласного осередку "Нацкорпусу" Олександра Тарнавського, якого судили за графіті з написами "Зеля х*йло". Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.
"Вітаю чернігівську поліцію з успішною операцією по запуску всеукраїнського флешмобу "Зеля х*йло". Більше сотні написів на стінах Чернігова були оперативно замальовані комунальниками. Мало хто встиг помітити народну творчість, тому поліція вирішила надати трохи розголосу і відкрили на мене справу. Спочатку кримінальну по 296 (***********, - ред.), потім адміністративну по 173 (дрібне ***********, - ред.)", - йдеться в повідомленні.
Тарнавський зазначив, що 16 вересня він виграв суд по адміністративній справі. Справу закрили у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Раніше так само не знайшли складу злочину по 296 статті кримінального кодексу.
"Поліцейський, що склав на мене протокол, дав покази в суді. Під присягою він засвідчив, що підставою відкриття справи було розпорядження керівництва. Ну що ж - тепер буду притягати до відповідальності всіх причетних.
Окремо відзначу пресслужбу чернігівської поліції. Вже через півгодини після мого "затримання" в центрі міста, вони виклали пафосне відео з заголовком "Поліцейські Чернігова притягнули до відповідальності чоловіка за *********** дії". Притягнули? Ну що ж, удару по моїй репутації вони завдали. Тепер побачимо як самі тримають удар", - додав він.