УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4758 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниПодії
33 610 268
Зеленський (17463) зневага (51) Нацполіція (13937) суд (8043) Чернігів (584)

Жителя Чернігова Тарнавського судитимуть за напис "Зеля х#йло". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Суд у Чернігові 13 вересня розгляне справу щодо обвинувачення Олександра Тарнавського в хуліганстві за напис на паркані.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра в Новозаводському суді об 11:00 мене судитимуть за образу президента. Саме так чернігівські поліцейські трактують графіті "Зеля х#йло". Хоча президент начебто Зеленський, а не Зеля. Ба більше, спочатку поліція порушила кримінальну справу за 296-ю статтею. Для розуміння, з таким же успіхом могли інкримінувати вбивство за перехід вулиці у невстановленому місці. Що це: некваліфіковані співробітники або бажання вислужитися перед владою? Упевнений, що друге, бо пресслужба поліції вже визнала мене винним", - написав Тарнавський.

Жителя Чернігова Тарнавського судитимуть за напис Зеля х#йло 01

У коментарі "Буквам" він заявив, що про існування провадження щодо нього він дізнався випадково. Мовляв, стояв на площі в центрі Чернігова, оточили поліцейські і запропонували пройти до відділку. На питання, чи є законні підстави, виявилося, що поліція відкрила кримінальну справу за 296-ю статтею Кримінального кодексу (хуліганство). "Але суд її закрив, тобто я навіть не знав. Цю справу закрили, бо не знайшли підстав для 296-ї, і відкрили 173-ю. Це теж хуліганство, але вже адміністративне. Вішають мені 120 написів "Зеля х#йло" , які з'явилися у Чернігові, і в постанові ці написи пояснюються як образа президента. Тому вони за 296-ю і відкривали. Але я, по-перше, не бачу образи президента, бо "Зеля", ну і "х#йло "там написано через зірочку, там навіть цього немає слова повністю", - розповів чоловік.

Читайте також: Арестович заявив, що "ганебно зливається" із зустрічі з користувачем, якого раніше обізвав "х#єсосом". У соцмережі підозрюють, що "тато Подоляк надавав Люсі стусанів"

Згідно з розкладом засідань Новозаводського районного суду Чернігова на порталі судової влади України, 13 вересня об 11:00 відбудеться засідання, в якому суд розгляне притягнення до адміністративної відповідальності Тарнавського Олександра Анатолійовича за вчинення дрібного хуліганства.

Зазначене правопорушення охоплюється нормами статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та включає "нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян". Санкція статті передбачає штраф до 119 гривень, до 60 годин громадських робіт, до двох місяців виправних робіт із відрахуванням 20% заробітку або адміністративний арешт на термін до п'ятнадцяти діб.

Дивіться також: "Що ти зробив хорошого?! Просто пішов убивати інших за бабло?! Це патріотизм?!" - у Дніпрі невідомий чоловік образив українського військового. ВIДЕО

На сайті Національної поліції України розміщено повідомлення під заголовком "Поліцейські Чернігова притягнули до відповідальності чоловіка за хуліганські дії", в якому сказано, що поліцейські склали адмінпротокол на жителя Чернігова, який написав на паркані нецензурні вирази. Стверджується, що в поліції наявні докази причетності до скоєння правопорушення 28-річного місцевого жителя, зокрема відео, на якому чоловік сам визнає свою причетність до хуліганських дій.

Жителя Чернігова Тарнавського судитимуть за напис Зеля х#йло 02
Жителя Чернігова Тарнавського судитимуть за напис Зеля х#йло 03
Жителя Чернігова Тарнавського судитимуть за напис Зеля х#йло 04
Жителя Чернігова Тарнавського судитимуть за напис Зеля х#йло 05

Читайте також: Українців можуть штрафувати за образу поліцейських, - законопроєкт

Жителя Чернігова Тарнавського судитимуть за напис Зеля х#йло 06

Згідно з нормами статті 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розгляд справ, зокрема притягнення до відповідальності за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство), віднесено до повноважень районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, отже заява поліції про притягнення чоловіка до відповідальності поки передчасна.

Читайте також: Мені соромно вдвічі: прикордонник Шарун, який опублікував образливе відео на адресу ЗСУ, попросив вибачення у захисників України
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+79
показати весь коментар
12.09.2021 20:30
+74
То есть полицейские ничуть не сомневались и точно поняли о ком шла речь на заборе))
показати весь коментар
12.09.2021 20:30
+67
Ну нехай тепер наркоман доводить у суді що він не *****, цікаво подивитись на аргументи сторін))) а ще що він таки "зеля", а не зеленський)))
показати весь коментар
12.09.2021 20:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Так и в законе не предусмотрена ответственность за оскорбление лица, играющего роль президента. Разве что в порядке частного обвинения.
показати весь коментар
13.09.2021 06:56 Відповісти
Національна поліція та всього 119 гривень? Таки дешева та ефективна реклама існує!
показати весь коментар
13.09.2021 00:00 Відповісти
Поки ми не узгодимо Зєлє нормальну альтернативу всі ці написи на парканах йому нічим не загрожують. Якщо Зєля сам оголосить дострокові, то він на них вдруге виграє. Бо понависувається різних технічних гриценків-смєшків і розтягнуть весь протестний електорат
показати весь коментар
13.09.2021 01:19 Відповісти
пропонуй !?
показати весь коментар
13.09.2021 14:38 Відповісти
Горань, Зеркаль, Омелян, Березовец и т.д.
показати весь коментар
13.09.2021 16:48 Відповісти
Вибирайте, Тімашонка Юлия або Юличка Тимашенка... Чи очікували від тюлеЗе!бібнутого сулівАно щось інше?
показати весь коментар
13.09.2021 20:24 Відповісти
мені цікаво,"під яким соусом" він її подасть !
показати весь коментар
13.09.2021 21:19 Відповісти
омолодженим... до стану: попки младенца.
показати весь коментар
14.09.2021 08:17 Відповісти
той житель щось переплутав: зеля - лох, а куйло - це про пукіна...
показати весь коментар
13.09.2021 02:35 Відповісти
Вы забыли - какая разница.
показати весь коментар
13.09.2021 03:08 Відповісти
Да не х#йло он ,еще не дорос , просто подх#йленок!
показати весь коментар
13.09.2021 02:50 Відповісти
Все правильно написано на заборе. А разве нет? Власть уже как в сРашке - обезумела.
показати весь коментар
13.09.2021 03:07 Відповісти
Чем оно мельче, тем оно говнистее) Сейчас репутацию себе изговняет по полной, потом не отмоешь)
показати весь коментар
13.09.2021 06:17 Відповісти
Вобще то бренд ')(уйπо" уже занят.

Сначала некоему Зеле надо доказать шо он может пользоваться этим брендом хотя бы на правах фрайчайзинга. И только потом шо конкретно в таком сочетании надпись является неправдивой и оскорбительной для него лично.)
показати весь коментар
13.09.2021 07:08 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2021 09:52 Відповісти
Быть х#улом надо еще заслужить , а не через наш суд пытаться узоканивать.
показати весь коментар
13.09.2021 07:33 Відповісти
После того как на трибунах фаны спели песню, а потом военные перед парадом, кацапы уже третью неделю бегают по всем сайтам ипродвигают нарратив что зеля тоже х-ло, с цельюпоказать потом ролик что хохлы так называют всех президентов.
Так что от этих надписей воняет кацапщиной. Так что Путин х-ло ла ла ла, а Зе за свои заслуги получил другие прозвища.
показати весь коментар
13.09.2021 07:55 Відповісти
Лох, зєлєпукін, недомєрок, обнюханий, маломєрок, харклявий, Хто чув інше продовжуйте..........
показати весь коментар
13.09.2021 18:51 Відповісти
А хто такий Зеля?
показати весь коментар
13.09.2021 08:01 Відповісти
Алексей Олегович Зеля (1 августа 1944, Москва - 28 марта 2017, там же) - советский и российский художник, мастер художественного стеклоделия. Народный художник России (1993).??????????

Чому художник Фуйло?
показати весь коментар
13.09.2021 08:03 Відповісти
судить нужно, но за нарушение авторских прав. ху.ло у нас один на свете, и это не зеля. много не занятых еще ников, в принципе, "ху.ло1" там, или "зе_ху.ло"
показати весь коментар
13.09.2021 08:23 Відповісти
Это шо демократия? Ню ню- то ли ещё будет
показати весь коментар
13.09.2021 08:29 Відповісти
Мусора ніколи не відрізнялися розумом, завжди були тупішими за жидів, яких охороняють
показати весь коментар
13.09.2021 08:52 Відповісти
100% и х...ло и дерьмо!
показати весь коментар
13.09.2021 09:00 Відповісти
Зе!Беня: Хійло, Хайло, Хейло
показати весь коментар
13.09.2021 20:29 Відповісти
судят за три "е", а за число пи судить будут?
показати весь коментар
13.09.2021 09:56 Відповісти
Это что официальное имя Президента Украины? Что они ему предъявят?

Это как судить за рисунок зеленой жабы с подпись.***** . Бред!
показати весь коментар
13.09.2021 10:30 Відповісти
ему в суде объяснят осокорбление это президента или нет

Развелось правоведов доморощенных. Если отмазки придуманы на скамейке под подъездом, то пусть там и используются. А не в судах.
показати весь коментар
13.09.2021 11:30 Відповісти
лол) отмазываться клоун теперь должен. эффект стрейзанд
показати весь коментар
15.09.2021 18:02 Відповісти
статья 173-1. Распространение ложных слухов ... влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан 😄
показати весь коментар
13.09.2021 10:37 Відповісти
Надо было писать "Вова х---ло", интересно, как бы тогда трактовали
показати весь коментар
13.09.2021 10:38 Відповісти
Серая зона зависания.
показати весь коментар
13.09.2021 10:39 Відповісти
Тобто, ця проплачена тітушка обписало матюками усе місто, спаскудило безліч фасадів, ремонт усього цього бозна скільки коштує, і намагається залишитись безнаказаним????
показати весь коментар
13.09.2021 11:15 Відповісти
не дякуй, можливо хоч так прочитаєш?

Вішають мені 120 написів "Зеля х#йло" , які з'явилися у Чернігові, і в постанові ці написи пояснюються як образа президента. Тому вони за 296-ю і відкривали. Але я, по-перше, не бачу образи президента, бо "Зеля", ну і "х#йло "там написано через зірочку, там навіть цього немає слова повністю", - розповів чоловік. Джерело: https://censor.net/ua/v3287802
показати весь коментар
13.09.2021 20:32 Відповісти
Что-то мне кажется, что Зеля-х*йло - прорашкинское выражение, для смазывания истинного понимания, что х*йло - путин, а Зеля - лох
показати весь коментар
13.09.2021 11:23 Відповісти
и что лох - тоже прорашкинское. Пока он президент - он президент, хороший или плохой.
показати весь коментар
13.09.2021 11:32 Відповісти
Ему заплатили, он изгадил город соей писаниной, а теперь он нипричем, там не матюков, и Зеля - не Зеленский, как ребенок, инфантильный имбецил, пусть теперь вытирает, где нагадил, перекрашивает свои потуги в творчество
показати весь коментар
13.09.2021 11:25 Відповісти
Все правильно.

Это личное мнение Тарнавского, пусть пишет у себя дома на обоях, а не на мостах.

Я, например, считаю что х№#ло - только путин.

И неважно, что я голосовал против Зеленского на выборах. И что он мне в целом не нравится.

Зеленский - законно избранный президент Украины, и всякое быдло должно соблюдать нормы демократии. Уважать свою страну и ее законную власть. Ценить свое право на критику, а не оскорбления - через Президента - всей страны. И ценить, что в Беларуси или рашке ему за такое сломали бы ноги, а не судили бы за хулиганство.
показати весь коментар
13.09.2021 11:26 Відповісти
Ага, законно избраный, но только лишь олигархами, улавливаешь разницу, защитничек клоуна???
показати весь коментар
13.09.2021 21:12 Відповісти
это кто решил? ты? а ты кто вообще?
показати весь коментар
14.09.2021 14:47 Відповісти
какой активный зелесос)

угомонись, клоунопоклонник
показати весь коментар
15.09.2021 18:04 Відповісти
Ну пусть Тарнавский вспомнит как они свинками Пороха закидывали возле филармонии в Чернигове. Головой нужно думать а не тиктоком жопой
показати весь коментар
13.09.2021 11:46 Відповісти
Это раскачка кацапней приграничных областей
показати весь коментар
13.09.2021 13:08 Відповісти
тю! а в якому слові він помилку зробив?
показати весь коментар
13.09.2021 13:47 Відповісти
Ху"ло у нас один, а от сцыкун самое оно
показати весь коментар
13.09.2021 15:20 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
13.09.2021 15:55 Відповісти
А что президент сменил фамилию???

Теперь он Зеля??? У моего знакомого фамилия Зеля, г*внистый мужик, может это про него написано!?

Чет власть перегибает.....

Кстати, Ростов пишется через "о".
показати весь коментар
13.09.2021 16:08 Відповісти
есть такое понятие как общеизвестные факты

и общеизвестные эвфемизмы

а то каждый быдлован называл бы публичных персон петухами и придуривался бы что это птица

Или пусть не пишет осокорбления, или не притворяется что самый хитрожопый.
показати весь коментар
13.09.2021 16:12 Відповісти
Вот и у нас появился свой Дракон... Из учителя Голобородько вырос Александр Лукашенко...
показати весь коментар
13.09.2021 16:23 Відповісти
хм... цензуру что ли вводят..?
показати весь коментар
13.09.2021 16:34 Відповісти
у нас появился новый путька?? коротке, зелене, смердюче, скрипляче, звіздливе )(YйLO.
показати весь коментар
13.09.2021 18:47 Відповісти
зеля - сцикливий зрадник
показати весь коментар
13.09.2021 20:34 Відповісти
"Оскорбление президента", а как называется то, что президент весь свой народ обманул своими обещаниями, или ему это можно, да??? Если бы он не брехал, то никто бы его и не оскорблял.
показати весь коментар
13.09.2021 21:28 Відповісти
Зазначене правопорушення охоплюється нормами статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та включає "нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян"
--------------------------------
Що ж ті браві мусора по тій статті колону футбольних фанатів не арештували, які гучно кричали пукін ху№ло? Чи солдатів на репетиції параду?
показати весь коментар
13.09.2021 23:27 Відповісти
Взагалі то в слові зеля матюка могли побачити тільки мусора..в силу своїх розумових здібностей. Слово ху#ло з 14 року стало нормою..лунає гучно по всій Україні і в світі.
https://www.youtube.com/watch?v=2A6NNOL5plk
показати весь коментар
13.09.2021 23:34 Відповісти
Я ехал за рулём,а сестра увидела лично плакат в Полтаве на бигборде,где написано было *********.Потом поехал сам посмотреть на следующий день, уже не было надписи.

Так что лихое дело начало!
показати весь коментар
14.09.2021 00:11 Відповісти
Як на мене то Зєля "отака ***** малятки".
показати весь коментар
14.09.2021 00:44 Відповісти
Зе - ху№нятко, себто
показати весь коментар
18.09.2021 10:03 Відповісти
Пусть оплатит работу коммунальщиков. Задрали писаки.
показати весь коментар
14.09.2021 18:57 Відповісти
Спс за коменты, посмеялась от души!!!
показати весь коментар
15.09.2021 11:59 Відповісти
Зеля )(уйло 🤨
показати весь коментар
15.09.2021 16:51 Відповісти
ну тогда зеля не *****, а ********
показати весь коментар
15.09.2021 17:47 Відповісти
Хоча б не позорились,дебіли. А так,тепер про те,що і зеля- #уйло,знатиме вся країна.
показати весь коментар
15.09.2021 18:57 Відповісти
Поставили між двома словами"НЕ" і нехай читають.
показати весь коментар
17.09.2021 08:30 Відповісти
Графіті з написами «Зеля х*йло»: суд закрив справу проти Тарнавського*

Новозаводський районний суд Чернігова закрив справу проти керівника обласного осередку "Нацкорпусу" Олександра Тарнавського, якого судили за графіті з написами "Зеля х*йло". Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

"Вітаю чернігівську поліцію з успішною операцією по запуску всеукраїнського флешмобу "Зеля х*йло". Більше сотні написів на стінах Чернігова були оперативно замальовані комунальниками. Мало хто встиг помітити народну творчість, тому поліція вирішила надати трохи розголосу і відкрили на мене справу. Спочатку кримінальну по 296 (***********, - ред.), потім адміністративну по 173 (дрібне ***********, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Тарнавський зазначив, що 16 вересня він виграв суд по адміністративній справі. Справу закрили у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Раніше так само не знайшли складу злочину по 296 статті кримінального кодексу.

"Поліцейський, що склав на мене протокол, дав покази в суді. Під присягою він засвідчив, що підставою відкриття справи було розпорядження керівництва. Ну що ж - тепер буду притягати до відповідальності всіх причетних.

Окремо відзначу пресслужбу чернігівської поліції. Вже через півгодини після мого "затримання" в центрі міста, вони виклали пафосне відео з заголовком "Поліцейські Чернігова притягнули до відповідальності чоловіка за *********** дії". Притягнули? Ну що ж, удару по моїй репутації вони завдали. Тепер побачимо як самі тримають удар", - додав він.
показати весь коментар
17.09.2021 09:36 Відповісти
Красава, аплодую стоячи.
показати весь коментар
17.09.2021 15:08 Відповісти
"Какая прелєсть". Я собі уявляю, як , спочатку прокурор в деталях розпитує: " А що означає слово "ЗЄЛЯ", ви мали на увазі нашого прєпіздєнта , чи ні? А слово "х#йло" це "*****" чи щось інше"? Прям, як в анекдоті про сталіна, жукова і берію, коли на питання коби " про "вусатого підора" каво ві імєлі в віду", жуков відповів : "канєчна гітлєра, тоді сталін запитує лаврушку:"А ві каво імєлі в віду". В будь-якому випадку тролінг поліцією зєлі(а хто ЦЕ?) попав в саму точку. А що ви хотіли? Яке неповносправне стрибало (зєля) такого й здибало(керівник тамтешньої поліції. За що хлопця МОЖЛИВО притягнути, так це за псування міської, державної чи приватної власності. Але я так розумію, що у власників тих парканів і приміщень вистачило розуму цего не робити
показати весь коментар
17.09.2021 15:06 Відповісти
І що, у суді будуть доводити, що зе не ху#ло. Цікаво буде послухати аргументи.
показати весь коментар
18.09.2021 10:04 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 