МЗС про ДТП з туристичним автобусом у Туреччині: 35 громадян України дістали травми легкої та середньої тяжкості. ВIДЕО

У понеділок вранці поблизу турецького міста Ментеше (провінція Мугла) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса, в результаті якої 35 українських туристів дістали травми легкої та середньої тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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"За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України. 35 українських туристів дістали травм легкої та середньої тяжкості. Наразі їм надається необхідна медична допомога. Загроз життю немає", - сказав Ніколенко.

Речник зазначив, що, ймовірно, водій - громадянин Туреччини - не впорався з керуванням через серцевий напад. "Він загинув на місці аварії", - додав він.

Ніколенко зазначив, що консульство України в Анталії взаємодіє з турецькими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, встановило зв'язок з туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування.

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"Консул також планує відвідати у лікарні постраждалих українців, щоб надати їм консульську допомогу", - додав він.

Раніше низка турецьких ЗМІ повідомили, що в районі провінції Мугла водій туристичного автобуса не впорався з керуванням через серцевий напад і зіткнувся зі шкільним автобусом.

За даними видання olumhaberi.com, водій туристичного автобуса загинув на місці, постраждали семеро школярів та 41 турист.