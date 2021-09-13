Не виключено, що цього тижня Україна перейде в "жовту" зону карантину, - експерт МОЗ Дубров. ВIДЕО

Україна вже на цьому тижні може посилити карантин через поширення коронавірусу і перейти в "жовту" зону обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це повідомив лікар-анестезіолог, провідний експерт Міністерства охорони здоров'я в боротьбі з коронавірусів Сергій Дубров.

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"Вже більшість регіонів за статистичними показниками відповідають кольору жовтої зони. Тобто не виключено, що цього тижня країна дійсно перейде в жовту зону карантинних обмежень", - заявив він.

Лікар зазначив, що весь світ вже на піку чергової хвилі коронавірусної хвороби, і Україна не є виключенням. За його словами, більшість українців не вакциновані, тому не мають колективного імунітету для того, щоб м'яко подолати чергову хвилю.

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Коментуючи нову хвилю коронавірусу в Україні, Дубров заявив:

"Є два основні моменти, як мені здається. Якщо порівнювати з попередньою хвилею, то зростання є трошки повільнішим. Це швидше за все пов'язано з вакцинацією, з тим, що певна кількість людей перехворіла… Друге, що є більш негативним, на мій погляд, що переважна більшість тих, хто захворів, мають інфікування мутованим "дельта"-штамом. Відповідно до досвіду Америки та Європи, ми розуміємо, що "Дельта"-штам характеризується важчим перебігом, більша потреба в госпіталізації, в лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії".

Також лікар спрогнозував, що пік нової хвилі COVID-19 може бути в листопаді.