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Найбільша постіндустріальна світло-лазерна арт-інсталяція та феєрверк на День міста в Дніпрі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Шоу-бізнес
Святкування Дня міста в Дніпрі закінчилося на набережній грандіозним шоу вогню, світла і лазерів і найбільшою постіндустріальною світло-лазерною арт-інсталяцією Dnipro Light Flowers.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gorod.dp.ua, цього року в Dnipro Light Flowers було вже задіяно п'ять заводських труб.
Феєрверк тривав понад 10 хвилин. Весь цей час тисячі дніпрян спостерігали за залпами із завмиранням серця. Після останнього натовп вибухнув оплесками і кілька хвилин аплодувала майстерності організаторів.
Топ коментарі
+6 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар13.09.2021 14:41
+6 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар13.09.2021 14:50
+6 Манька Миронова
показати весь коментар13.09.2021 15:13
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Ото животных в комментах штырит! Эй, полоумные, ану быстренько расскажите сколько госпиталей восстановили за счет бюджета Киева (вместо дня города), сколько раздали нуждающимся в Виннице?