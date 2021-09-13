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День міста (22) Дніпро місто (2163)

Найбільша постіндустріальна світло-лазерна арт-інсталяція та феєрверк на День міста в Дніпрі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Шоу-бізнес

Святкування Дня міста в Дніпрі закінчилося на набережній грандіозним шоу вогню, світла і лазерів і найбільшою постіндустріальною світло-лазерною арт-інсталяцією Dnipro Light Flowers.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gorod.dp.ua, цього року в Dnipro Light Flowers було вже задіяно п'ять заводських труб.

Феєрверк тривав понад 10 хвилин. Весь цей час тисячі дніпрян спостерігали за залпами із завмиранням серця. Після останнього натовп вибухнув оплесками і кілька хвилин аплодувала майстерності організаторів.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
нарід требует зрелищ, урбан-парки, флагштоки, что ещё нужно чтобы создавать видимость что все хорошо
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13.09.2021 14:41
+6
За эти деньги госпиталь в Днепре можно было оснастить по последнему слову техники и всем необходимым.
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13.09.2021 14:50
+6
вумник, там новый завод на электропечах построили.
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13.09.2021 15:13
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нарід требует зрелищ, урбан-парки, флагштоки, что ещё нужно чтобы создавать видимость что все хорошо
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13.09.2021 14:41 Відповісти
Ще відосики.
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13.09.2021 17:29 Відповісти
Отсыпали из кармана на зрелища и пластмассовые бусы. А еще наняли челка, чтоб рисовал 3Dкартинки с фантазиями о планах филатова-корбана: типа-нарисуй, что здесь будет парк (два парка), здесь будет квартал (два квартала),..две куртки, два магнитофона, два трамвая... два аэропорта...
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13.09.2021 14:49 Відповісти
За эти деньги госпиталь в Днепре можно было оснастить по последнему слову техники и всем необходимым.
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13.09.2021 14:50 Відповісти
Місто має сплачувати те що має робити МО? Чого це раптом?
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13.09.2021 15:14 Відповісти
госпиталь в Днепре и так оснащен. Давай еще варианты.
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13.09.2021 15:15 Відповісти
Знаю за кого вы голосовали
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13.09.2021 15:19 Відповісти
Днепру- остаточний капец! Разруха везде - убитое озеленение, облупленные осыпающиеся фасады, покоцаный тротуар и хаотичная парковка на тротуарах, пыль и сажа... Капец городу!
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13.09.2021 14:56 Відповісти
Ты откуда вылез?
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13.09.2021 18:20 Відповісти
Заводы порезали, а ставшими бесполезными трубы используют для шоу. Ничего не скажешь, пир во время чумы.
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13.09.2021 15:06 Відповісти
вумник, там новый завод на электропечах построили.
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13.09.2021 15:13 Відповісти
Вумница. А старый куда дели? А куда делись сокращенные работники. Раз так хорошо знаешь ситуацию с заводами Днепра, может раскажешь о "реконструкции" других гигантов. Как например Днепрошина, ДМЗ. А вообще не парься отработала пайку.
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13.09.2021 22:02 Відповісти
О других заводах не скажу, но "Лисий хвост" мартеновского цеха НТЗ отравлял все Левобережье Днепра. Кстати в цивилизованных странах мартеновских печей почти не осталось. К тому же на смену ему в Днепре построен Электросталеплавильный цех.
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14.09.2021 01:25 Відповісти
Секта "Лучше бы вместо этого" тут как тут
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13.09.2021 15:12 Відповісти
Секта,,какаяразницахотьпоржем,,обиделась?
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13.09.2021 15:21 Відповісти
Даже это зрада. Совсем опупели.
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13.09.2021 15:13 Відповісти
Борюся скупил все лазерные указки на алишке за бюджетные деньги)))
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13.09.2021 15:13 Відповісти
в нищей стране изображать богатство и счастье? Лучше бы нуждающимся отвалили помощь.
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13.09.2021 15:25 Відповісти
фейерверк - "деньги на ветер", в прямом и переносном смысле слова
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13.09.2021 15:33 Відповісти
Я там был, красиво было

Ото животных в комментах штырит! Эй, полоумные, ану быстренько расскажите сколько госпиталей восстановили за счет бюджета Киева (вместо дня города), сколько раздали нуждающимся в Виннице?
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13.09.2021 15:45 Відповісти
У вас есть пироконтора "Шериф". Завидую!
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13.09.2021 16:39 Відповісти
А если б шоу не сделали, то все бы жаловались на то, что не было на что посмотреть на день города) не угодишь
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14.09.2021 00:28 Відповісти
..это днепр, детки..(с)
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16.09.2021 01:25 Відповісти
 
 