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Новини Відео Політика УкраїниСуспільство Окуповані території - Крим і Донбас
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вибори (6163) окупація (5849) Росія (47279) Донбас (21733)

"Єдинорос" Саблін: "До наступних виборів у Донецьку буде 2-3 мажоритарні одномандатні округи. Зараз людей з паспортами РФ не вистачає". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Депутат Держдуми РФ від партії "Єдина Росія" Дмитро Саблін приїхав до Донецька, де заявив, що на окупованих територіях Донбасу вже до наступних виборів будуть сформовані російські мажоритарні одномандатні округи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в соцмережі і публікує відео з заявою "єдинороса".

Також читайте: Зеленський вважає, що жителі окупованих Криму та Донбасу заради безпеки можуть голосувати на виборах до Держдуми РФ, - Никифоров

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Там вже не має кого визволяти. Лише території, які потрібно звільнити від окупанта.

Люди, що там проживають, вже не українці.
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13.09.2021 15:22
+6
Алло, ЕС! Алло, США!
Не желаете санкций подкинуть?
Ну, реально, орки уже в открытую цивилизованному миру в лицо плюют и ржут от импотентности...
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13.09.2021 15:22
+4
Но конфликт в Украине гражданский. В этого Саблина там нету. Нету его там. Это не он
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13.09.2021 15:28
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а мы и дальше будем признавать нелегимную русскую власть?, картопляныка называем же завативним власть, почему русские думы и пуйла так не называем???
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13.09.2021 15:20 Відповісти
Алло, ЕС! Алло, США!
Не желаете санкций подкинуть?
Ну, реально, орки уже в открытую цивилизованному миру в лицо плюют и ржут от импотентности...
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13.09.2021 15:22 Відповісти
А шо говорит законно избранный Президент Украины по поводу "голосования" на московитских "выборах" жителей оккупированных территорий?
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13.09.2021 17:31 Відповісти
Каже - нехай голосують
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13.09.2021 19:36 Відповісти
Почему проблему Украины должны решать США?

Азербайджан решил свой вопрос самостоятельно, - Украина хуже Азербайджана?
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13.09.2021 17:55 Відповісти
самостоятельно??? т.е. вы Турцию ни во что не считаете???
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13.09.2021 20:04 Відповісти
Это враньё.
Эрдоган Путину чётко сказал: если вмешаешься, то там буду и я.
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15.09.2021 15:48 Відповісти
Там вже не має кого визволяти. Лише території, які потрібно звільнити від окупанта.

Люди, що там проживають, вже не українці.
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13.09.2021 15:22 Відповісти
Но конфликт в Украине гражданский. В этого Саблина там нету. Нету его там. Это не он
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13.09.2021 15:28 Відповісти
таких сцаклиніх можно найти в любом ПНД тоннами
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13.09.2021 15:38 Відповісти
єдінорс і малорос ето сіла !
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13.09.2021 15:40 Відповісти
этому дебилу тот даунбас и нафиг не нужен, ему голоса нужны
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13.09.2021 16:32 Відповісти
на алкаша похожий
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13.09.2021 16:38 Відповісти
а наша сопля предлагает их всех прощать.....
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13.09.2021 16:38 Відповісти
І шо наше СБУ? Реінтеграція кажете? (((
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13.09.2021 17:10 Відповісти
Гражданская война. Ага.
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13.09.2021 18:55 Відповісти
"У меня 99 жён, а одной до ровного счёта, ц-ц-ц, не хвата-ает!.."

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13.09.2021 20:02 Відповісти
подстилки, предавшие Родину! Только уничтожить!
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13.09.2021 20:59 Відповісти
Кацапські зеки, як ішли в тайгу,

Знали ,не стрінуть на шляху таверни,

Брали з собою жирної братви,

Що називали між собой "консерви".
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14.09.2021 09:52 Відповісти
 
 