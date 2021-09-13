"Єдинорос" Саблін: "До наступних виборів у Донецьку буде 2-3 мажоритарні одномандатні округи. Зараз людей з паспортами РФ не вистачає". ВIДЕО
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Депутат Держдуми РФ від партії "Єдина Росія" Дмитро Саблін приїхав до Донецька, де заявив, що на окупованих територіях Донбасу вже до наступних виборів будуть сформовані російські мажоритарні одномандатні округи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в соцмережі і публікує відео з заявою "єдинороса".
Топ коментарі
+15 HermitAlex
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+6 Харьков Сумской
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+4 Lion Dreams
показати весь коментар13.09.2021 15:28
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Не желаете санкций подкинуть?
Ну, реально, орки уже в открытую цивилизованному миру в лицо плюют и ржут от импотентности...
Азербайджан решил свой вопрос самостоятельно, - Украина хуже Азербайджана?
Эрдоган Путину чётко сказал: если вмешаешься, то там буду и я.
Люди, що там проживають, вже не українці.
Знали ,не стрінуть на шляху таверни,
Брали з собою жирної братви,
Що називали між собой "консерви".