"Єдинорос" Саблін: "До наступних виборів у Донецьку буде 2-3 мажоритарні одномандатні округи. Зараз людей з паспортами РФ не вистачає". ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ від партії "Єдина Росія" Дмитро Саблін приїхав до Донецька, де заявив, що на окупованих територіях Донбасу вже до наступних виборів будуть сформовані російські мажоритарні одномандатні округи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в соцмережі і публікує відео з заявою "єдинороса".

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