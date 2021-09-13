Російської мережі супермаркетів Mere в Україні немає, ми відстежуємо всі ці речі, - Данілов. ВIДЕО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав відновлення роботи в Україні російської мережі супермаркетів Mere "одним з фейків".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Хлоп, який колись працював в якійсь інституції, каже, що вони мають бажання відкривати там 40 (супермаркетів – ред.)... Послухайте, я вже казав меру Миколаєва: хоча би один відкриється, я побачу, що він буде робити? І там ще в одному місті – у Павлограді – нібито казали. Коли дали команду перевірити, то нічого там немає. Повірте, ми відслідковуємо всі ці речі", – зазначив Данілов.

Секретар РНБО назвав такі повідомлення однією зі "складових гібридної війни, яка відбувається кожного дня".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Нікополі почала працювати російська мережа супермаркетів Mere. У Павлограді очікують відкриття

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мережа російських супермаркетів планує відкрити в Україні 40 магазинів до кінця року. Данілов 15 червня заявив, що відкриття не буде. "Нехай у себе там, у них є де розвиватися, Хабаровськ ... нехай туди їдуть і розвивають дискаунтери ... Якщо міська влада буде давати преференції російському бізнесу, якщо мова про Миколаїв, то до мера і депутатів дуже швидко будуть застосовані (заходи. - Ред .), тому що без їх дозволу цього зробити не можна ", - заявив Данилов. 18 червня секретар РНБО назвав спробу відкриття супермаркетів російської мережі операцією спецслужб РФ і заявив, що мережа магазинів збиралися використовувати під час виборчого процесу.