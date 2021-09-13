Російської мережі супермаркетів Mere в Україні немає, ми відстежуємо всі ці речі, - Данілов. ВIДЕО
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав відновлення роботи в Україні російської мережі супермаркетів Mere "одним з фейків".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".
"Хлоп, який колись працював в якійсь інституції, каже, що вони мають бажання відкривати там 40 (супермаркетів – ред.)... Послухайте, я вже казав меру Миколаєва: хоча би один відкриється, я побачу, що він буде робити? І там ще в одному місті – у Павлограді – нібито казали. Коли дали команду перевірити, то нічого там немає. Повірте, ми відслідковуємо всі ці речі", – зазначив Данілов.
Секретар РНБО назвав такі повідомлення однією зі "складових гібридної війни, яка відбувається кожного дня".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мережа російських супермаркетів планує відкрити в Україні 40 магазинів до кінця року. Данілов 15 червня заявив, що відкриття не буде. "Нехай у себе там, у них є де розвиватися, Хабаровськ ... нехай туди їдуть і розвивають дискаунтери ... Якщо міська влада буде давати преференції російському бізнесу, якщо мова про Миколаїв, то до мера і депутатів дуже швидко будуть застосовані (заходи. - Ред .), тому що без їх дозволу цього зробити не можна ", - заявив Данилов. 18 червня секретар РНБО назвав спробу відкриття супермаркетів російської мережі операцією спецслужб РФ і заявив, що мережа магазинів збиралися використовувати під час виборчого процесу.
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В Никополе начала работать российская сеть супермаркетов Mere. В Павлограде ожидают открытия
Далі ідуть критично важливі для безпеки держави оператори мобільного зв'язку: Водафон, Лайф, Київстар, Інтертелеком. Всі вони мають московські фсбшні корні.
VS Energy, Біолік, Альпiна Паблiшер, IDS Borjomi Ukraine, Ернст енд Янг Україна, Група ГМС, Єрмолино, ТМ "М'ясна Гільдія", ТМ "Ранчо", ТМ "Gremio de la Carne", Venta LTD, ФРІ-СІСТЕМ, ФІТО-ЛЕК, Краматорський феросплавний завод, Август Україна, Аерок, ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА, ТОВ "Прогрестех-Україна", ТОВ "Артсіті", "Атлант-М", Миколаївський глиноземний завод, Группа компаний "ДКС", Анкор Персонал Україна, Менпауер Україна, ТОВ "ВСМПО Титан Україна", ТОВ "ІНКОМТЕХ-ПРОЕКТ"... Немало з них прості посередники, які наживаються на поставках.
Втявляється що, у нас навіть чай та каву завозять через ерефію, тай прямі продажі російських Greenfield, Tess, "Принцеса Нурі", Бесіда, кавою Jardin і Жокей, Мілагро, не падають.
Дитяче харчування Простоквашино, Агуша, Чудо та Данон; пиво Балтика та Старий мельник;
Техніка виробництва Китаю для ерефії: Vitek, Vigor, Scarlett, Rolsen, Bork, Kaiser, Kentatsu, Yllozure,
Косметика: Faberlic, Бархатные ручки, Ушастий Нянь, Рецепти Бабусі Агафії, Чистая линия, Чорная жемчужина, BROCARD, L'Oréal, VICHY, La Roche-Posay, CeraVe, L'Oreal Professionnel, Kérastase, Redken ...
Побутова хімія: Лоск, Лотос, Сарма...
Взуття та одяг: Carlo Pazolini, Gloria Jeans, O'stin, Oodji, Henderson, Respect, TJ Collection, IN CITY, Love Republic, Спортмастер, Sela, Egle, Savage, Kira Plastinina, BNS Group, ...
Заклади харчування: Якитория, IL Patio, Планета Суши, Евразия Суши бар, Желтое море, Кофе Хаус, Шоколадница, Бар-Буфет «Николай» Пироговая, Волконский, Суши мастер, Eshak, Virgin Izakaya Bar, "Рыба Пила" і "Танукі", ...
Торгові заклади: Перекресток, Читай-город,
В Павлограде уже больше недели работает и они на тебя хер ложили раз по пят