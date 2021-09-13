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ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1476) Костенко Роман (171) Безугла (209)

"Слуга народу" Безугла емоційно поспілкувалася з нардепом "Голосу" Костенком і закликала його стати членом ТСК щодо "вагнерівців". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Під час брифінгу нардепа "Голосу" Романа Костенка вийшла голова ТСК, яка розглядає справу "вагнерівців", "слуга народу" Мар'яна Безугла і закликала його стати членом комісії.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Зараз, проявивши добру волю зі свого боку, як голова ТСК, я порушила питання щодо того, щоб ви брали участь у цьому засіданні. І після цього, фактично, ви надаєте інформацію як член ТСК. Тоді ми нівелюємо цінність ТСК як організації в парламенті. Тому що можна не бути членом, ігнорувати і критикувати, після цього прийти як відвідувач і заявляти себе повноцінним учасником процесу. Я закликаю, навіть прошу, якщо не говорити, благаю, щоб і далі поширювати і розвивати парламентаризм і бути чесним як перед собою, як переді мною. ... Стати членом ТСК і подати себе як представника", - зазначила Безугла.

За словами нардепки, вона більше не буде підтримувати ініціативи щодо участі Костенка.

Після цього парламентарій розвернулася і пішла від журналістів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили на засідання ТСК у справі "вагнерівців".

Читайте також: У зриві спецоперації з "вагнерівцями" складу злочину немає, а те, що про це дізналися РФ і РБ, потрібно розслідувати, - "слуга народу" Безугла
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Топ коментарі
+22
Нет видео с депутатом СН, где бы он не доказал, что он продажное безмозглое быдло
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13.09.2021 17:10
+16
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13.09.2021 17:14
+16
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13.09.2021 18:10
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Не витримує критики ?
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13.09.2021 17:02 Відповісти
А Ви щось іньшого очікували від базарної зеклуші? Вона ж тупообтесана, безкута та безмозгла... Тільки і вистачає... пальчиком пожестикулювати.
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13.09.2021 17:21 Відповісти
Що "Голос", що "ЕС" - звездоболи ще ті. Як і більшість місцевих коментувальників. Спочатку вимагають ТСК, потім не хочуть бути в ній, потім вимагають свою участь, потім все обгажують і так по колу.
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13.09.2021 18:01 Відповісти
Бо це фіктивна тск. Читайте не зебуїнські інтерпретації, а адекватних людей.
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13.09.2021 18:10 Відповісти
Згадав ще: Спочатку вони вигадують зраду, щоб усім було не нудно.
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14.09.2021 13:47 Відповісти
"Объясняя, почему он отказался быть членом ВСК, Костенко объяснил, что этим просто бы легитимизировал ее решения, которые принимает большинство - "слуги народа".

"Я не буду легитимизировать тот брифинг, который тут был (в пятницу. - Ред.).

У меня тут есть много вопросов… Мы будем контролировать, помогать, но легитимизировать не собираемся", - подчеркнул он."

Источник: https://censor.net/ru/n3287988
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13.09.2021 18:22 Відповісти
Дешева відмазка звездоболів.
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14.09.2021 13:53 Відповісти
Зелепоцик попустись!
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13.09.2021 18:53 Відповісти
походу дебіл і від народження
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14.09.2021 09:30 Відповісти
Після лінгвістичного, граматичного та "цензорного" аналізу стає зрозуміло, що це ви так про себе, але не зовсім зрозуміло за що. В будь-якому випадку, самокритика - це позитив.
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14.09.2021 14:34 Відповісти
"Тупа та ще тупіша"

рімейк Безуглої

вибігати із дверей після власного брифінгу і влаштовувати істерику іншому спікеру щонайменше дивно
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13.09.2021 19:42 Відповісти
Люся Янукович змолоду! Їй тільки про "наколоті" апельсини і теревенити !
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13.09.2021 20:25 Відповісти
Чергова дія ,вистави кремлівського лялькового балагана !!!))
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13.09.2021 17:05 Відповісти
Нет видео с депутатом СН, где бы он не доказал, что он продажное безмозглое быдло
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13.09.2021 17:10 Відповісти
Без углая, без мозглая, без честная, без пардонная
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13.09.2021 17:11 Відповісти
А Безумная баба-да или корабельный баобаб !?
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13.09.2021 17:11 Відповісти
Сосна ана, сосна! 😊
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13.09.2021 17:41 Відповісти
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13.09.2021 17:14 Відповісти
На якій мусорці цю потвору, а ля Люся Янукович, підібрали?! Воно ж дебільне! Шо воно несе?!
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13.09.2021 17:15 Відповісти
на Оболоні... на жаль, там вистачає сміттєзвалищ, навть несанкцонованих.
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13.09.2021 17:27 Відповісти
Взагалі-то цій особі ( безуглій) треба лікуватись,а не лізти в політику. Витримки,телерантності,зваженості зовсім немає.А держати"удар" взагалі невміє.Вже неодноразово тікала з ефірів,коли не могла сприймати критику і давати зрозумілі пояснення І в цих "слугах" таких неадекватних багато. Базікати і брехати вміють,
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13.09.2021 17:19 Відповісти
Я видел выступление этой ... на "прямом " канале. Она била копытом, рвала тельняшку и блеяла, что она депутат и ей закон на писан.

Но к ней лично у меня претензий нет. Какие могут быть претензии, если у этой ЗЕбанутой фракции ВСЕ такие.
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13.09.2021 17:32 Відповісти
у мене складається таке враження то там тим дебілам так званої фракції роблять якісь уколи,вони всі як одинпоклоняються своєму божку найвеличнішому малоросу криворіжському.
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14.09.2021 09:27 Відповісти
тільки дурочка

Марьяна -

здатна так зашкварюватися...
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13.09.2021 17:26 Відповісти
Стать ЗЕбилом? Какой дурак прибьется к этому стаду баранов?
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13.09.2021 17:27 Відповісти
Нормальна реакція психічно неврівноваженної розумово-відсталої людини... сховатись втікти з зони комфорту - це клінічний еталонний випадок...
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13.09.2021 17:27 Відповісти
Ця комісія повинна бути очолена опозицією і в ній не повинно бути «слуг», жодного. Бо влада сама себе не має перевіряти...
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13.09.2021 17:31 Відповісти
Сосна (корабельна) комісійна!
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13.09.2021 17:39 Відповісти
Ну понятно, зачем же в этой фейковой ТСК нужен полковник СБУ Роман Костенко, лично знакомый со многими участниками этой операции.

Ну что он такого может знать и поведать журналистам, чего не знает Миша Подоляк, написавший текст этой зелёной дурочке?
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13.09.2021 17:40 Відповісти
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13.09.2021 18:10 Відповісти
рівень підвищився . Люсі писав про наколоті апельсни Подоляк , а цій Безумній не треба й писати- сама бачок зливний тільки той!!!
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13.09.2021 18:30 Відповісти
Але на виході такий самий треш, як і в Люсі.
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13.09.2021 18:39 Відповісти
якась непропорційна та деформована в неї голова, мабуть має мізки травмовані від народження. Важкі були роди
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14.09.2021 00:23 Відповісти
ПОХОЖИ, КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ!
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14.09.2021 01:11 Відповісти
и руками и пальцами машет, культура общения низкая, кивает головой как лошадь, слов не хватает, злющая, выпускница мед.института безмозглая
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13.09.2021 18:26 Відповісти
БЕЗМОЗГЛАЯ - ЭТО КРАСИВО!
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14.09.2021 01:05 Відповісти
не доведи господь такого лікаря
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14.09.2021 09:21 Відповісти
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13.09.2021 18:39 Відповісти
Эту Безуглую без слез слушать нельзя. Косноязычная серая тупость!
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13.09.2021 21:47 Відповісти
Прості члени КПРС також вважали, що керують державою.
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14.09.2021 00:21 Відповісти
Та ніху-я вони не вважали.
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14.09.2021 08:20 Відповісти
не кажи, в нас такі з блокнотиками бігали і записували. Як не як були з "скрепного" народу
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14.09.2021 10:00 Відповісти
***** ЗА 50 000 $/МЕСЯЦ. ЗЕ-ИЗБИРАТЕЛЕ РЕШИЛИ, ЧТО МОГУТ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ!
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14.09.2021 01:03 Відповісти
Звучит, как название любительского порно ролика. Не хватает еще "Посмотрите, какая у нее огромная мажоритарка!"
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14.09.2021 05:30 Відповісти
це безмозгла та без угла
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14.09.2021 09:19 Відповісти
В детстве мечтала быть учительницей: классный журнал к груди прижимает, строгим менторским голосом говорит так, что бы никто свое слово вставить не мог. Своего ребенка ей бы не доверила. Впрочем кота с собакой тоже.
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14.09.2021 09:46 Відповісти
 
 