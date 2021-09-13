"Прогалини в законах дають нам змогу діяти певним способом, а громадянам щось не подобається", - новий голова БЕБ і екскерівник ДФС Мельник про скарги на його роботу від підприємців. ВIДЕО
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Члени комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики визнали результати роботи новопризначеного голови БЕБ Вадима Мельника на попередній посаді незадовільними.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми", таке рішення нардепи прийняли три місяці тому, а Мельник тоді очолював ДФС. Народні депутати, зокрема, дуже сумнівалися в ефективності боротьби з контрабандою сигарет і палива.
Крім того, за час роботи Мельника в ДФС різко зросла кількість скарг від підприємців на дії співробітників фіскальної служби.
Топ коментарі
+19 HermitAlex
показати весь коментар13.09.2021 18:17
+12 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар13.09.2021 18:19
+11 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар13.09.2021 18:18
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Це піпець.
Дебіли ***(с) це не про них. Пробили дно, це теж не про них!
Таких слів ще не придумали) ЦЕ ППЦ, ЦЕ ППЦ...(С)