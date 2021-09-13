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скарга (55) підприємці (373) ДФС (2573) Мельник Вадим (71) Бюро економічної безпеки (200)

"Прогалини в законах дають нам змогу діяти певним способом, а громадянам щось не подобається", - новий голова БЕБ і екскерівник ДФС Мельник про скарги на його роботу від підприємців. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Члени комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики визнали результати роботи новопризначеного голови БЕБ Вадима Мельника на попередній посаді незадовільними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми", таке рішення нардепи прийняли три місяці тому, а Мельник тоді очолював ДФС. Народні депутати, зокрема, дуже сумнівалися в ефективності боротьби з контрабандою сигарет і палива.

Крім того, за час роботи Мельника в ДФС різко зросла кількість скарг від підприємців на дії співробітників фіскальної служби.

Читайте також: Новий глава БЕБ Мельник писав у дисертації про важливість курсу на СНД, - "Схеми". ВIДЕО
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Топ коментарі
+19
"Прорехи в законах разрешают нам действовать неким способом".

Це піпець.
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13.09.2021 18:17
+12
Вообще такой ответ, это дно!
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13.09.2021 18:19
+11
В Китае т этот индивидум уже бы червей кормил.
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13.09.2021 18:18
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Це тих "прєдпрініматєлєй", які при Порошенку по піввареника їли?
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13.09.2021 18:16 Відповісти
А вы потом не удивляйтесь падению налоговых отчислений. Предприниматели таким простым образом доходчиво вам высказывают свое "фэ".
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13.09.2021 18:17 Відповісти
"Прорехи в законах разрешают нам действовать неким способом".

Це піпець.
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13.09.2021 18:17 Відповісти
А далі і не має про що розмовляти... Ото недолуге, навіть не рощуміє, що несе несенітеіцю!

Дебіли ***(с) це не про них. Пробили дно, це теж не про них!

Таких слів ще не придумали) ЦЕ ППЦ, ЦЕ ППЦ...(С)
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13.09.2021 19:21 Відповісти
В Китае т этот индивидум уже бы червей кормил.
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13.09.2021 18:18 Відповісти
Поддерживаю! Это единственная реформа, которая нужна в Украине
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14.09.2021 08:24 Відповісти
Вообще такой ответ, это дно!
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13.09.2021 18:19 Відповісти
Його кредо - Криміналллллл
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13.09.2021 19:37 Відповісти
ооо...шо оно мелет?
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13.09.2021 18:32 Відповісти
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13.09.2021 18:33 Відповісти
Маємо,цілком,відмороженого
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13.09.2021 19:36 Відповісти
Замість вдосконалення законодавчої бази, усунення "прорех в Законах", та покращення життя громадян України, зЕ зі "слугами урода" вишукують такі проріхи, що дозволяють ім безкарно обходити Закони! вИ на вірному шляху, прихильники снг!
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13.09.2021 20:01 Відповісти
Госорганы, использующие прорехи в законодательстве... Это апофеоз.
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14.09.2021 14:29 Відповісти
блювотна пика...
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13.09.2021 20:05 Відповісти
а вам удлюкам закон
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13.09.2021 20:24 Відповісти
Почему это тело ещё не в тюрьме?
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13.09.2021 21:21 Відповісти
нет ниуауой украины
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13.09.2021 23:00 Відповісти
рабофеодальное вдоль великой реки нквд размеченой обосраной
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13.09.2021 23:02 Відповісти
- У нас есть возможность обойти закон и обобрать вас до нитки. Шо вы возмущаетесь, бараны?- сказал в интервью о жалобах предпринимателей новый глава БЕБ
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14.09.2021 10:09 Відповісти
В точку
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14.09.2021 12:08 Відповісти
падла гнилая...(((
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16.09.2021 01:47 Відповісти
 
 