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Бердянськ (372) ДТП (4213) Нацполіція (13941) Олешко (79)

П'яний депутат міськради Бердянська на BMW Х5 збив людину і намагався втекти, потерпілий у комі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У Бердянську поліція затримала водія, який в стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на пішохода. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області.

"Поліцейські встановили, що водій автомобіля "BMW Х5", 1977 року народження, в стані алкогольного сп’яніння рухався проїзною частиною Мелітопольського шосе та в районі АЗС "ОККО" не впоравшись з керуванням, здійснив виїзд на розділову смугу, де скоїв наїзд на опору зовнішнього електроосвітлення. Після цього водій продовжив рух та скоїв наїзд на чоловіка, віком приблизно 50 років, який знаходився на розділовій смузі. Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні", - отмечается в сообщении.

Пізніше слідчі Бердянського районного відділу поліції за погодженням з Запорізькою обласною прокуратурою повідомили затриманому, який є одним із депутатів Бердянської міської ради, про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

У крові затриманого виявили 2,2 проміле алкоголю, передає hromadske.

За інформацією ЗМІ, постраждалий чоловік у комі.

Місцеві активісти опублікували відео ДТП і спроби втечі депутата.

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За їхніми даними, затриманий - депутат міської ради від партії "Наш край" Микола Рудницький. Він був помічником нинішнього народного депутата від ОПЗЖ Олександра Пономарьова і працював на пов'язану з ним компанію "Агрінол". До останньої був причетний і екснардеп Сергій Валентірова.

Дружина і колеги померлого активіста з Бердянська Віталія Олешка (Сармата) вважають Пономарьова і Валентірова замовниками його вбивства.

Зокрема, в ЗМІ публікували відео, на якому обвинувачений в організації вбивства Сармата Михайло Сигида перебуває в компанії Сергія Валентірова і двох помічників Олександра Пономарьова: Максима Кривуна і Миколи Рудницького. Обидва депутати в коментарі нам заявили, що у них не було близьких стосунків із Сигидою і заперечували свою причетність до злочину.
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Топ коментарі
+15
Как оцениваете маневр этой твари? Красиво, да? Жаль, Цензор, по непонятной мне причине, не выкладывает дальнейшее, когда эта тварь из машинки выползла... Там было на что посмотреть. Если коротко, то так жить нельзя. Я о том, что тварь уже отмазывают... Ну и всё, ребятки. Я- старый... а вам с этими тварями- жить. Не завидую.
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13.09.2021 21:39
+11
НЕНАВИЖУ пьянь за рулем...
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13.09.2021 21:43
+10
Такое ощущение что у зажоповцев и зеленых какое-то негласное соревнование в трансопртном беспределе.
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13.09.2021 21:34
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пипец они лётают... упоротые шоли?
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13.09.2021 21:31 Відповісти
Такое ощущение что у зажоповцев и зеленых какое-то негласное соревнование в трансопртном беспределе.
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13.09.2021 21:34 Відповісти
это же элита..***
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13.09.2021 21:34 Відповісти
Пьянь за рулем не только элита, а и село на жигулях. Каждый день ловят пьяных за рулем с разных слоев общества и разного фин статуса. Так что уровень долбо***изма не определяется депутатской корочкой.
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13.09.2021 21:47 Відповісти
Если людям плевать на законы, может нужны законы дикого запада?
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13.09.2021 21:37 Відповісти
Как оцениваете маневр этой твари? Красиво, да? Жаль, Цензор, по непонятной мне причине, не выкладывает дальнейшее, когда эта тварь из машинки выползла... Там было на что посмотреть. Если коротко, то так жить нельзя. Я о том, что тварь уже отмазывают... Ну и всё, ребятки. Я- старый... а вам с этими тварями- жить. Не завидую.
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13.09.2021 21:39 Відповісти
ничего ему и не будет отмажут . человек пономарёва-депутата от опзж . одного из его людей тоже депутата уже лет 6 судят за взятку скоро и срок давности выйдет. пономарь содержит на зарплате больше половины депутатов горсовета - такой коломойский местного разлива за 5 лет со своим мэром превратил город просто в развалины . выбрали нового старого мэра который практически и создавал весь имидж Бердянску так эти депутаты гнобят все начинания . как можно быть такими мразями что бы место в котором живёшь превращать в руины
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13.09.2021 23:22 Відповісти
некий рудницкий, "наш(их) край",зассатый, шол под 150-200, поворот на такой скорости там не пройти, чуваку не повезло, непонятно, что не вывернулся, может не предполагал...
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14.09.2021 04:05 Відповісти
НЕНАВИЖУ пьянь за рулем...
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13.09.2021 21:43 Відповісти
Суд вирішив залишити під арештом,з можливістю вийти під заставу 100 тис.
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13.09.2021 21:48 Відповісти
угу .залог в 100 000 для ездящего на бмв х5
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13.09.2021 23:25 Відповісти
колесо от этого бмв оставил в виде залога
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14.09.2021 08:24 Відповісти
а люди , которым какаяразница - их 73 % ...

и пока их это не касается, они думают только о своей заднице,

це така - зебильна "країнаедина" , где фсе ***********,

они кричат: нашкрай, нашаземля, а сами - бандиты и мрази , мля !
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13.09.2021 21:48 Відповісти
Він був тверезий і взагалі, за кермом був не він, а Лерос
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13.09.2021 22:00 Відповісти
О,ще одна кремлівська гнида !!!))))
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13.09.2021 22:14 Відповісти
Здивувався, якби депутат їхав на Опелі чи Фольксвагені
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13.09.2021 22:22 Відповісти
Почему до приезда мусоров это лежало рядом со сбитым человеком!? Блогеры, мля.
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13.09.2021 23:09 Відповісти
*это не лежало
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13.09.2021 23:10 Відповісти
Потерпевший как из комы выйдет лет пять дадут не меньше, сопротивление передвижению депутата - это большой грех.
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13.09.2021 23:17 Відповісти
Они думают, что жизнь принадлежит им. Но это не так.
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14.09.2021 02:47 Відповісти
Это все потому шо по городу 50 км/ч Надо сделать 40 и тогда станет лучше.
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14.09.2021 07:44 Відповісти
это всё потому, шо водила - работник "бердянских жаток"- пропахал и столбы и зел. зону и пешехода.. надо было под 300 идти , тогда точно взлетел и прям в заправку приземлился
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14.09.2021 09:25 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
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14.09.2021 09:32 Відповісти
Як це все ******* як страшному сні..кожний день зашквар та тотальне беззаконня....відмазування, п"яні ДТП...слуги, дупутати сині...смерті простих людей...
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14.09.2021 10:56 Відповісти
зашелестело....
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14.09.2021 10:57 Відповісти
фигассе... скорость...
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14.09.2021 11:53 Відповісти
Нє, ну а шо? Слугам можна?
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14.09.2021 12:59 Відповісти
скоро их мочить начнут... не жалея......
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14.09.2021 14:17 Відповісти
 
 