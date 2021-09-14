П'яний депутат міськради Бердянська на BMW Х5 збив людину і намагався втекти, потерпілий у комі. ВIДЕО

У Бердянську поліція затримала водія, який в стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на пішохода. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області.

"Поліцейські встановили, що водій автомобіля "BMW Х5", 1977 року народження, в стані алкогольного сп’яніння рухався проїзною частиною Мелітопольського шосе та в районі АЗС "ОККО" не впоравшись з керуванням, здійснив виїзд на розділову смугу, де скоїв наїзд на опору зовнішнього електроосвітлення. Після цього водій продовжив рух та скоїв наїзд на чоловіка, віком приблизно 50 років, який знаходився на розділовій смузі. Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні", - отмечается в сообщении.

Пізніше слідчі Бердянського районного відділу поліції за погодженням з Запорізькою обласною прокуратурою повідомили затриманому, який є одним із депутатів Бердянської міської ради, про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

У крові затриманого виявили 2,2 проміле алкоголю, передає hromadske.

За інформацією ЗМІ, постраждалий чоловік у комі.

Місцеві активісти опублікували відео ДТП і спроби втечі депутата.

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За їхніми даними, затриманий - депутат міської ради від партії "Наш край" Микола Рудницький. Він був помічником нинішнього народного депутата від ОПЗЖ Олександра Пономарьова і працював на пов'язану з ним компанію "Агрінол". До останньої був причетний і екснардеп Сергій Валентірова.

Дружина і колеги померлого активіста з Бердянська Віталія Олешка (Сармата) вважають Пономарьова і Валентірова замовниками його вбивства.

Зокрема, в ЗМІ публікували відео, на якому обвинувачений в організації вбивства Сармата Михайло Сигида перебуває в компанії Сергія Валентірова і двох помічників Олександра Пономарьова: Максима Кривуна і Миколи Рудницького. Обидва депутати в коментарі нам заявили, що у них не було близьких стосунків із Сигидою і заперечували свою причетність до злочину.