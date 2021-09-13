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Білорусь (5973) Гетманцев (431)

Україна має обігнати Білорусь за рівнем добробуту на душу населення, - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат з фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев пояснив, чому хвалив білоруську модель розвитку економіки країни.

В ефірі телеканалу ICTV Гетьманцев назвав напрямки, в яких Україні можна брати приклад з Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"У Білорусі треба розрізняти дві частини. Та, що є сьогодні після виборів, - це інша Білорусь і інший Лукашенко. І друга - це та Білорусь, з якою можна було підтримувати партнерство. І саме та Білорусь культивувала те, що, власне, і ми повинні реалізовувати в Україні", - пояснив Гетманцев.

"Білорусь, справді, багатша за Україну країна - і по ВВП на душу населення, і за основними соціальними показниками. Там є з чого брати приклад. Наприклад, підтримка ІТ, промисловості, детінізація, яка є основою розвитку економіки.

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Безумовно, це не еталон. Це не те, до чого потрібно поспішати. Але ми повинні, якщо ми хочемо розвиватися, обігнати Білорусь в рівні добробуту на душу населення. Хочемо ми цього чи ні, це завдання, яке є перед нами", - заявив "слуга народу".

Гетманцев додав, що українцям не варто рівнятися на Білорусь в тому, що стосується інтеграції з Російською Федерацією.

"Не можна інтегруватися з Росією, об'єднуватися таким чином, як робить це Лукашенко, втративши незалежність і суверенітет повністю", - вважає нардеп.
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Топ коментарі
+40
Оно вообще думает что лепит? Страна, которая три раза за последнее время проводила деноминацию национальной валюты и тупо живет за счет подачек -- это наш образец? Оно вообще кукухой тронулось.
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13.09.2021 23:37
+38
И поэтому Гетманцев начал облагать налогом сбережения украинцев. Это очень помогает повысить благосостояние.

Чем больше у тебя отбирают, тем больше у тебя остается.
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13.09.2021 23:35
+27
Секрет Беларуси в том , что там нет белорусов , а есть руцкий мир
Вот скоро их в кацапскую армию начнут забирать.

А Гетьманцева ПОРА ГНАТЬ ЖИТЬ В БЕЛАРУСЬ 😀
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13.09.2021 23:42
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Пока лохи, направленные гетьманцевым, будут ровняться,

#говны_народа с Охметовым раздерибанят

Землю и недра. ..... Без лоха и жисть плоха....
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14.09.2021 02:48 Відповісти
Как надоедают эти бредни для ватников. Пытались из Белоруссии слепить витрину русского мира. Не вышло же, абсолютно, ни чегошеньки. Все утонуло в колхозности бытия этой нации ибо у бацки ничего другого не оказалось за душой. Это, как наше хуторянство: мечта о сильной руке, о справедливости отца родного, который: и похвалит, и накажет. Даже покладистым белорусам это надоело. Я не покупал белоруской продукции, принципиально, поэтому не могу судить о ее качестве. Совок меня достал в свое время. Я не верю, что это то, чем надо восхищаться и культивировать в себе, как здоровой нации. Раз проехался по их дорогам до Вильнюса, неплохие. За счет чего? кого банкет? Россия пыталась сделать заманчивую картинку для украинцев, давала дешевые кредиты, покупала продукцию невысокого, колхозного качества, низкие цены на газ и т.д. - этого понимания для меня достаточно, чтоб не верить в сказки. Да и сами белорусы уже в это не верят - гонят хитрож...пого бацку в пользу молодых лидеров. Они хотят развиваться, а не переживать каждый раз переиначивание верой совковости.
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14.09.2021 03:19 Відповісти
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14.09.2021 05:14 Відповісти
Гнилые оправдали,сначала лизнул,а теперь - это был не я,пока законы у нас пишут фанаты идиота луки экономика будет падать в пропасть.
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14.09.2021 06:16 Відповісти
Чтобы обогнать Беларусь по благосостоянию для начала не надо грабить тех, кто должен кого-то обогнать. Это первое. Второе. Есть эталоны куда более правильные и адекватные. Но когда руководителем БЭБ ставится существо, которое в диссертации указывает на необходимость движения в СНГ, о чем зебобики говорить... Если Украина обгонит Афганистан, зебобики, это уже будет большим успехом.
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14.09.2021 06:28 Відповісти
А може спершу хоч Придністров*я? ОРДЛО вже обігнали, навіть пенсії їм виплачуємо.
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14.09.2021 06:49 Відповісти
Гетьманцеву - чемодан, вокзал, Білорусія
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14.09.2021 06:29 Відповісти
У голові Гетьманцева якась ватна мішанина - "не треба поспішати", але треба "обігнати"
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14.09.2021 06:32 Відповісти
Шмигаль раніше сказав, що до ЄС нам ще не скоро, а тепер у нас стоїть стратегічний план -- досягнути рівня Білорусі.
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14.09.2021 16:24 Відповісти
Треба щоб "паразити" почали меньше 3143дити і це вплинуло на "паразитичне" ціноутворення.
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14.09.2021 06:57 Відповісти
Видели мы ту Беларусь… Не надо никого догонять, давно обогнали уже. Белорусы беднее нас живут, не так чтоб сильно, но беднее. Особенно в ихних провинциях видно.
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14.09.2021 07:07 Відповісти
А в нашей провинции ты бывал?
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14.09.2021 08:10 Відповісти
Было бы так, то народ из Белоруси ехал сюда, а не наоборот. Посмотри статистику.
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14.09.2021 08:12 Відповісти
Дивимося статистику: Середня зарплата в Україні - 14 500 грн, середня зарплата в Білорусі - 1290 рублів (13670 грн).

І так, купа ІТ-шників з Білорусі сюди прихїхала, а в Білорусь на заробітки ніхто не їздить. За статистикою найбільше їздять на заробітки в Польщу, Чехію, Словаччину, Італію, Іспанію, Угорщину, навіть у Естонію. Білорусі в ТОП-5 найпопулярніших серед заробітчан країн НЕМАЄ!

Ось, читайте, хто до кого їде:

https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-57969927

https://tech.24tv.ua/skilki-biloruskih-it-shnikiv-viyihali-robotu-novini-tehnologiy_n1408251
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14.09.2021 08:20 Відповісти
Багатенько й українців туди їздили працювати й лікуватися. Це зараз в Україну приїхали протестанти проти Луки, щоб недалеко від дому. А що білоруси багатші за простих українців, не секрет. Це було добре видно на демонстраціях, по добротному одягу і манері поведінки. І по селяни також краще живуть. Це показує навіть опозиційний Бєлсат ТБ із Варшави. Недаром ніхто з протестуючих не сказав, що хоче в ЄС, навпаки. А коли журналісти питали, чи їх не влаштовує економіка, то усі говорили, що хочуть жити так, як зараз, тільки поміняти президента...
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14.09.2021 16:36 Відповісти
Ось, Великий атлас світу за 2015 р -- Білорусь ВВП на одну особу 6 739 доларів США, Україна ВВП на одну особу 3 387 дол. США.
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14.09.2021 16:45 Відповісти
Но прежде нам нужно обогнать Гаити, Зимбабве, Конго, Эритрею, Мадагаскар, Бурунди, а потом уже догонять Белорусь.
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14.09.2021 07:39 Відповісти
Хотя бы Папуа!
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14.09.2021 10:42 Відповісти
Відпочивав цього літа на Шацьких озерах . То там по селах часто є так , що батьки живуть в Україні , а діти і внуки - в Білорусі . Господиня хати де ми зупинились сказала , що її діти з внуками вже давно живуть там , бо там була робота і зарплата вища . У багатьох її сусідів ситуація аналогічна .
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14.09.2021 07:47 Відповісти
Парадокс. Украина имеет железную руду, уголь, титан, марганец, газ, более лучшие земли и климат для сельского хозяйства, выход к морю. Беларусь только калийную соль. УССР имела более развитую промышленность, чем БССР. И что в итоге? Почему?
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14.09.2021 08:09 Відповісти
Почему? Тому що Лукашенко працював завжди для Білорусі, для її економіки, для добробуту і порядку.
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14.09.2021 16:54 Відповісти
Так "95 квартал", "слуги", Беня і Медведчук вже і німців обігнали, чого не сказати про 73%. Їм би ще того пів вареника якось доїсти і цибульки.
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14.09.2021 08:25 Відповісти
С вами ЗЕбилами и республику Конго не обгонишь
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14.09.2021 08:48 Відповісти
Зе!Ге, а по диктатурі теж переженемо, чи як?
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14.09.2021 09:06 Відповісти
Білоруси лягли під *****, він їх не відпускає, Зе!Ге пропонує і нам під ***** підстилитися, може за для цього Зе! хоче з ним зустрічі.
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14.09.2021 09:13 Відповісти
Да, им уже вся Европа завидует, ну как и рашке, он наверное часто смотрит канал Белоруссия 1😁😁😁😁
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14.09.2021 10:07 Відповісти
Почему Белорусь?
Давайте обгонять Германию! Или хотя бы бедную Грецию.
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14.09.2021 10:41 Відповісти
И правильно.
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14.09.2021 16:41 Відповісти
Догнать и перегнать, а то зачем тогда догонять?
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14.09.2021 18:02 Відповісти
Да ну? И где в какой стране самый мощный их проект (worlds of tanks)? Срыгнул от будьбофюрера.

Правда и там в танках, мир наизнанку. Прославление сралина, компартии и всего комуняцкого. В то же время самых известных танкистов германии порезали. Их там уже нет. В игре НЕТ давно красно-черного флага. Вот такой бялоруский "три-колор". Вроде и поцриоты, но уже фирма платит налоги не белорусам. Может бы и сралина убрали, да вот ватная аудитория номинально за 200 лямов (теоретически). Это про айти в целом белорусов. А до этого их студия тупо воровала чужие проэкты. Ну повезло, попали не просто в тренд, а в эпицентр урагана.

ИХ промышленость ПОЛУЧАЕТ и от государства, но вся прибыль также государству. Комании государственные.
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14.09.2021 23:04 Відповісти
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