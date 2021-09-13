Україна має обігнати Білорусь за рівнем добробуту на душу населення, - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО
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Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат з фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев пояснив, чому хвалив білоруську модель розвитку економіки країни.
В ефірі телеканалу ICTV Гетьманцев назвав напрямки, в яких Україні можна брати приклад з Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
"У Білорусі треба розрізняти дві частини. Та, що є сьогодні після виборів, - це інша Білорусь і інший Лукашенко. І друга - це та Білорусь, з якою можна було підтримувати партнерство. І саме та Білорусь культивувала те, що, власне, і ми повинні реалізовувати в Україні", - пояснив Гетманцев.
"Білорусь, справді, багатша за Україну країна - і по ВВП на душу населення, і за основними соціальними показниками. Там є з чого брати приклад. Наприклад, підтримка ІТ, промисловості, детінізація, яка є основою розвитку економіки.
Безумовно, це не еталон. Це не те, до чого потрібно поспішати. Але ми повинні, якщо ми хочемо розвиватися, обігнати Білорусь в рівні добробуту на душу населення. Хочемо ми цього чи ні, це завдання, яке є перед нами", - заявив "слуга народу".
Гетманцев додав, що українцям не варто рівнятися на Білорусь в тому, що стосується інтеграції з Російською Федерацією.
"Не можна інтегруватися з Росією, об'єднуватися таким чином, як робить це Лукашенко, втративши незалежність і суверенітет повністю", - вважає нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
#говны_народа с Охметовым раздерибанят
Землю и недра. ..... Без лоха и жисть плоха....
І так, купа ІТ-шників з Білорусі сюди прихїхала, а в Білорусь на заробітки ніхто не їздить. За статистикою найбільше їздять на заробітки в Польщу, Чехію, Словаччину, Італію, Іспанію, Угорщину, навіть у Естонію. Білорусі в ТОП-5 найпопулярніших серед заробітчан країн НЕМАЄ!
Ось, читайте, хто до кого їде:
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-57969927
https://tech.24tv.ua/skilki-biloruskih-it-shnikiv-viyihali-robotu-novini-tehnologiy_n1408251
Давайте обгонять Германию! Или хотя бы бедную Грецию.
Правда и там в танках, мир наизнанку. Прославление сралина, компартии и всего комуняцкого. В то же время самых известных танкистов германии порезали. Их там уже нет. В игре НЕТ давно красно-черного флага. Вот такой бялоруский "три-колор". Вроде и поцриоты, но уже фирма платит налоги не белорусам. Может бы и сралина убрали, да вот ватная аудитория номинально за 200 лямов (теоретически). Это про айти в целом белорусов. А до этого их студия тупо воровала чужие проэкты. Ну повезло, попали не просто в тренд, а в эпицентр урагана.
ИХ промышленость ПОЛУЧАЕТ и от государства, но вся прибыль также государству. Комании государственные.