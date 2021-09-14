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Разумков про можливе усунення з посади: "Розумію, що принципові позиції не всім подобаються". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував чутки про своє можливе усунення з посади.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Свобода слова на ICTV".
"Відкликати з посади мене може тільки Верховна Рада України. Для цього є спеціальна процедура. Станом на сьогодні вона не запущена, ніхто з народних депутатів не звертався з такою пропозицією.
Я розумію, що принципові позиції не завжди всім подобаються. Але я такий, як є, і мінятися теж не буду", - заявив спікер парламенту.
Топ коментарі
+6 пётр ющенко b62df11f
показати весь коментар14.09.2021 00:21
+5 Big Bang
показати весь коментар14.09.2021 00:29
+5 Святослав Сагайдачный
показати весь коментар14.09.2021 01:51
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Будь ласка, зачекайте...
не удивлюсь...
етот 5й сын лейтенанта шмидта сладко так обнесет всех и не заметите...
Пан Гар без подлиз - ваши комменты приятно читать.
ну очень мало таких как вы осталось...
Пару дней назад у меня в рекомендованных вылезло видео, выложенное зимой 2019 - диалог Андрея Луганского с луганчанином. Посмотрел с удовольствием. А теперь не могу понять, как человек мог остаться человеком в Луганске с абсолютно трезвым взглядом на жизнь? И почему такие люди являются редкостью даже на неоккупированной территории?
https://www.youtube.com/watch?v=mhwa9z0vk10
Если интересно, конечно. Меня заинтересовало, потому что они мои земляки, да и взгляды совпадают.
всім подобаються, але я такий, як є, і мінятися
теж не буду, заявив проросійський - українофоб разумков.