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Разумков про можливе усунення з посади: "Розумію, що принципові позиції не всім подобаються". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував чутки про своє можливе усунення з посади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Свобода слова на ICTV".

"Відкликати з посади мене може тільки Верховна Рада України. Для цього є спеціальна процедура. Станом на сьогодні вона не запущена, ніхто з народних депутатів не звертався з такою пропозицією.

Я розумію, що принципові позиції не завжди всім подобаються. Але я такий, як є, і мінятися теж не буду", - заявив спікер парламенту.

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Топ коментарі
+6
Знаем мы ваши "принципиальные позиции" слуг урода - любой ценой урвать себе максимум власти и бабла, за счёт развода тупых лохов...

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14.09.2021 00:21
+5
если вы через 2.5 года выберете етого скользкого пионера?
не удивлюсь...
етот 5й сын лейтенанта шмидта сладко так обнесет всех и не заметите...
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14.09.2021 00:29
+5
Ось така моя принципова позиція! Яка не завжди
всім подобаються, але я такий, як є, і мінятися
теж не буду, заявив проросійський - українофоб разумков.
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14.09.2021 01:51
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точно! зюзю теж, якщо відсторонять від влади, то виключно через його принциповість, чесність та патріотизм
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13.09.2021 23:54 Відповісти
ну как меняют Голов рады мы насмотрелись...будет у Бубочки желание он совершит переворотик..НО Разумков наверное имеет кейс с компроматом на шоблу..тому придется перетирать и торговаться...
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14.09.2021 00:05 Відповісти
Знаем мы ваши "принципиальные позиции" слуг урода - любой ценой урвать себе максимум власти и бабла, за счёт развода тупых лохов...

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14.09.2021 00:21 Відповісти
ЛОШАРР
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14.09.2021 01:04 Відповісти
если вы через 2.5 года выберете етого скользкого пионера?
не удивлюсь...
етот 5й сын лейтенанта шмидта сладко так обнесет всех и не заметите...
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14.09.2021 00:29 Відповісти
Максимум, что ему светит, это отобрать часть голосов у Клоуна, что есть неплохо. Да и если честно, то я бы предпочел этого скользкого, но разумного нынешнему тупому и полоумному. Не на следующий срок, конечно, а сейчас. По крайней мере за страну бы так стыдно не было.
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14.09.2021 07:53 Відповісти
большего стыдилова за страну уже и быть не может, так шо кривляйтесь и дальше - никто не удивится.... - прошли те времена удивлялова...
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14.09.2021 07:56 Відповісти
Эта Вам так хочется. Когда кажется, что ничего хуже уже и придумать нельзя, эти альтернативно одаренные придумывают что-то такое, что снова удивляешься. Здесь дна нет.
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14.09.2021 08:47 Відповісти
абсолютно не хочется.
Пан Гар без подлиз - ваши комменты приятно читать.
ну очень мало таких как вы осталось...
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14.09.2021 08:52 Відповісти
Я думаю, что достаточно. Просто большинство адекватных людей вообще на форумы не заходят. Нет смысла спорить - все равно каждый останется при своем.

Пару дней назад у меня в рекомендованных вылезло видео, выложенное зимой 2019 - диалог Андрея Луганского с луганчанином. Посмотрел с удовольствием. А теперь не могу понять, как человек мог остаться человеком в Луганске с абсолютно трезвым взглядом на жизнь? И почему такие люди являются редкостью даже на неоккупированной территории?

https://www.youtube.com/watch?v=mhwa9z0vk10

Если интересно, конечно. Меня заинтересовало, потому что они мои земляки, да и взгляды совпадают.
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14.09.2021 22:05 Відповісти
Голосование в поддержку дерибана земли это твоя принципиальная позиция?
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14.09.2021 00:30 Відповісти
Строит из себя чистюлю и праведника, а если просмотреть как он голосовал по разным вопросам, то все становится ясным.
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14.09.2021 00:35 Відповісти
Чи й не революціонер.... Як муха на возі...
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14.09.2021 00:57 Відповісти
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14.09.2021 01:50 Відповісти
Ось така моя принципова позиція! Яка не завжди
всім подобаються, але я такий, як є, і мінятися
теж не буду, заявив проросійський - українофоб разумков.
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14.09.2021 01:51 Відповісти
Отака собі жаба-ропуха…
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14.09.2021 03:19 Відповісти
Его плюс в том,что навёл порядок в дисциплине и личном голосовании , но голосование под диктовку или прошу ПОДДЕРЖАТЬ,,, или прошу голосовать... Всё под контролем зелёных и невозможности провести другое...
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14.09.2021 06:15 Відповісти
Еще неизвестно, что лучше: драки и скандалы или вот такое зеленое дерьмо.
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14.09.2021 06:31 Відповісти
Зеля меняет этих гαнδοнοβ κακ πρεξερβατιβы. И каждый раз всё хуже и хуже.
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14.09.2021 08:39 Відповісти
димасик из разумненького стал принципиальненьким.
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14.09.2021 08:44 Відповісти
 
 