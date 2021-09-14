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Контролювати відсоток вакцинованих будуть Держпродспоживслужба і Нацполіція, - Ляшко про нові карантинні норми. ВIДЕО

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, хто контролюватиме відсоток вакцинованих під час локдауну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Свобода слова на ICTV".

"По-перше, потрібно все-таки прищеплювати культуру свідомості і самоконтролю. По-друге, у нас є контрольні органи, які можуть це перевіряти", - пояснив міністр.

Глава МОЗ зазначив, що така норма з'являється не вперше. Зараз закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає так званий декретований контингент. Це коли до роботи в певних сферах допускаються лише вакциновані люди або ті, хто пройшли медичні огляди.

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"Є Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів і Національна поліція. Ці механізми відпрацьовують, якщо буде виявлено випадок порушень, будуть жорсткі адміністративні речі", - заявив Ляшко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Я стесняюсь спросить, какаяразнiца контролировать или не контролировать, у нас убыль населения и так 700 душ в сутки без короны, это хоть кто то контролировал?Контролёры мать вашу
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14.09.2021 00:15
+5
Мав би звернути увагу міністра, що відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16.09.2011 № 595 до хвороб, для профілактики яких є обов'язковими щеплення, належать: туберкульоз, гепатит В, дифтерія, кашлюк, правець, поліомієліт, гемофільна інфекція, кір, краснуха, паротит. Тобто обов'язковими плановими можуть бути щеплення лише від цих десяти захворювань.

Згідно з частиною четвертою статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об'єктах приймають «головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону, Служби безпеки України». На сьогодні НЕ ОДНА З ЗАЗНАЧЕНИХ ВИЩЕ посадових осіб НЕ ПРИЙНЯЛА ВІДПОВІДНЕ РІШЕННЯ. Бояться взяти на себе відповідальність за наслідки використання незрозуміло чого (такзваної вакцини, яка достатньо не вивчена). Ну так, - вакцинація ж у нас добровільна... Ні виробник вакцини, ні лікар, ні міністр - не несуть відповідальності за можливі негативні наслідки для особи... ДЕ РІШЕННЯ БАТЄНЬКА ??????
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14.09.2021 08:38
+4
1000 грн за заяву на невакцинованого сусіда
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14.09.2021 00:40
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Я стесняюсь спросить, какаяразнiца контролировать или не контролировать, у нас убыль населения и так 700 душ в сутки без короны, это хоть кто то контролировал?Контролёры мать вашу
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14.09.2021 00:15 Відповісти
Хуже ведь чем при Порохе не будет!
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14.09.2021 00:25 Відповісти
ой, всё, хужи ни стало.
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14.09.2021 00:28 Відповісти
говорящая голова
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14.09.2021 00:32 Відповісти
1000 грн за заяву на невакцинованого сусіда
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14.09.2021 00:40 Відповісти
И 3000 за невакцинированный скальп
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14.09.2021 09:36 Відповісти
Антиваксы пусть опять готовятся валятся под ивл или сидеть дома.
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14.09.2021 00:46 Відповісти
Я так понимаю это они после такого решения нашего правительства под ИВЛ попадут? Не удивлюсь.
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14.09.2021 00:58 Відповісти
я бы Пороха вызвал на допрос и уже не важно по какому делу, он же по зеленой скрепе доторканый и во всем обвиненный....
и почему то не сомневаюсь, шо он бы явился и пара тройка зеленых лупоглазых мальков, типа етого сверху, была бы бита....
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14.09.2021 01:03 Відповісти
чисто так - в Америке нет бывших Президентов.
обращение мистер Президент относится ко всем Президентaм и даже к рыжему придурку, хоть он етого и ни разу не заслужил....
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14.09.2021 01:07 Відповісти
байден зате дуже заслужив. той самий байден, який хоче відібрати вашу зброю. ну даєте
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14.09.2021 08:47 Відповісти
Уроды. Щимят бизнес, простых предпринимателей. Управы на ***** нету.
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14.09.2021 02:41 Відповісти
Взяточникам нашли новые поводы собирать день.
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14.09.2021 06:12 Відповісти
А как отличить вакцинированного мента который придет проверять ...от не вакцинированного???

Могу ли я потребовать от мента сертификат...или как??
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14.09.2021 07:55 Відповісти
Полицаи неприкосновенны. Они по умолчанию ничем не болеют
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14.09.2021 09:39 Відповісти
Какой процент ментов вообще вакцинирован??
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14.09.2021 07:56 Відповісти
56% населения Украины не желают вакцинироваться, - наверное к братьям и сестрам Еговым записались.
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14.09.2021 08:00 Відповісти
просто не хотят себе колоть экспериментальный шмурдяк который еще и ни от чего не защищает.
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14.09.2021 09:03 Відповісти
Это дети Дункана Маклауда
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14.09.2021 19:02 Відповісти
Мав би звернути увагу міністра, що відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16.09.2011 № 595 до хвороб, для профілактики яких є обов'язковими щеплення, належать: туберкульоз, гепатит В, дифтерія, кашлюк, правець, поліомієліт, гемофільна інфекція, кір, краснуха, паротит. Тобто обов'язковими плановими можуть бути щеплення лише від цих десяти захворювань.

Згідно з частиною четвертою статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об'єктах приймають «головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону, Служби безпеки України». На сьогодні НЕ ОДНА З ЗАЗНАЧЕНИХ ВИЩЕ посадових осіб НЕ ПРИЙНЯЛА ВІДПОВІДНЕ РІШЕННЯ. Бояться взяти на себе відповідальність за наслідки використання незрозуміло чого (такзваної вакцини, яка достатньо не вивчена). Ну так, - вакцинація ж у нас добровільна... Ні виробник вакцини, ні лікар, ні міністр - не несуть відповідальності за можливі негативні наслідки для особи... ДЕ РІШЕННЯ БАТЄНЬКА ??????
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14.09.2021 08:38 Відповісти
Тому він і базікає, що нема у нього відповідальності
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14.09.2021 09:34 Відповісти
В мене на роботі колега зробила першу дозу вакцинації Пфацзером, а через п'ять днів пішла на лікарняний з температурою та сильним кашлем. Тест показав позитивний результат
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14.09.2021 09:13 Відповісти
Нам кожен день розповідають про кількість захворівших на ковід, але не розповідають, скільки з них захворіли після щеплення
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14.09.2021 09:38 Відповісти
валера ты где, тема горит а ты не на работе
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14.09.2021 09:17 Відповісти
Он по 3-му кругу пошёл ширятся
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14.09.2021 09:41 Відповісти
На сьогодні повністю вакцинованого населення - 6%, що є найнижчим показником у Європі.
Зе сказав же: "Ми - чемпіони по COVID!"
Не збрехав.
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14.09.2021 10:05 Відповісти
Яка Держпотребслужба вони самі повністю невакциновані на 100%. Інформація достовірна.
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14.09.2021 12:39 Відповісти
насильно вакцинируют только - скот.....
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14.09.2021 14:24 Відповісти
 
 