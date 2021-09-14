Контролювати відсоток вакцинованих будуть Держпродспоживслужба і Нацполіція, - Ляшко про нові карантинні норми. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, хто контролюватиме відсоток вакцинованих під час локдауну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Свобода слова на ICTV".

"По-перше, потрібно все-таки прищеплювати культуру свідомості і самоконтролю. По-друге, у нас є контрольні органи, які можуть це перевіряти", - пояснив міністр.

Глава МОЗ зазначив, що така норма з'являється не вперше. Зараз закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає так званий декретований контингент. Це коли до роботи в певних сферах допускаються лише вакциновані люди або ті, хто пройшли медичні огляди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін встановив нові карантинні норми і ввів два види COVID-сертифікатів

"Є Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів і Національна поліція. Ці механізми відпрацьовують, якщо буде виявлено випадок порушень, будуть жорсткі адміністративні речі", - заявив Ляшко.