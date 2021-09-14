Контролювати відсоток вакцинованих будуть Держпродспоживслужба і Нацполіція, - Ляшко про нові карантинні норми. ВIДЕО
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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, хто контролюватиме відсоток вакцинованих під час локдауну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Свобода слова на ICTV".
"По-перше, потрібно все-таки прищеплювати культуру свідомості і самоконтролю. По-друге, у нас є контрольні органи, які можуть це перевіряти", - пояснив міністр.
Глава МОЗ зазначив, що така норма з'являється не вперше. Зараз закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає так званий декретований контингент. Це коли до роботи в певних сферах допускаються лише вакциновані люди або ті, хто пройшли медичні огляди.
"Є Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів і Національна поліція. Ці механізми відпрацьовують, якщо буде виявлено випадок порушень, будуть жорсткі адміністративні речі", - заявив Ляшко.
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и почему то не сомневаюсь, шо он бы явился и пара тройка зеленых лупоглазых мальков, типа етого сверху, была бы бита....
обращение мистер Президент относится ко всем Президентaм и даже к рыжему придурку, хоть он етого и ни разу не заслужил....
Могу ли я потребовать от мента сертификат...или как??
Згідно з частиною четвертою статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об'єктах приймають «головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону, Служби безпеки України». На сьогодні НЕ ОДНА З ЗАЗНАЧЕНИХ ВИЩЕ посадових осіб НЕ ПРИЙНЯЛА ВІДПОВІДНЕ РІШЕННЯ. Бояться взяти на себе відповідальність за наслідки використання незрозуміло чого (такзваної вакцини, яка достатньо не вивчена). Ну так, - вакцинація ж у нас добровільна... Ні виробник вакцини, ні лікар, ні міністр - не несуть відповідальності за можливі негативні наслідки для особи... ДЕ РІШЕННЯ БАТЄНЬКА ??????
Зе сказав же: "Ми - чемпіони по COVID!"
Не збрехав.