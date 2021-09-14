Після направлення законопроєкту про олігархів до Венеціанської комісії фракція "Слуга народу" надіслала лист, що вважає це недоцільним, - Разумков. ВIДЕО
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Регламент Верховної Ради не забороняє народним депутатам розглядати законопроєкт, який направлено до Венеціанської комісії, без її висновків.
Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів в ефірі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не міг не врахувати пропозицію всіх опозиційних фракцій, тому законопроєкт був відправлений до Венеціанської комісії. Далі хотілося б зрозуміти позицію "Слуги народу", тому що я не зрозумів, чи колеги пропонують почекати, коли ми отримаємо висновок (Венеціанської комісії. - Ред.), тоді краще треба формулювати свою позицію, якщо ні, то Регламент Верховної Ради не забороняє нам розглядати законопроєкт, навіть якщо він перебуває на розгляді у Венеціанській комісії", - сказав спікер.
Разумков нагадав, що протягом двох років роботи парламенту депутати двічі ухвалювали проєкти законів, не чекаючи висновків комісії. Йдеться про закони "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" і "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".
Разумков вважає, що більшість народних депутатів підтримують законопроєкт "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Деякі з тих, хто підтримує, мають конкретні пропозиції для його вдосконалення. У зв'язку з цим спікер вважає, що висновки Венеціанської комісії тільки переконають нардепів, що вони "все роблять правильно".
Будь ласка, зачекайте...
беню с юзиком почему то нет.....
зеленые тут же на задницу и сели и сладким фальшиво застонали...
венецианская комиссия имела одно на уме, ети зеленые бобики имеют свое и они таки протолкнут етот закон - ето их закон, паликмахтерский.
разумков - другое дело, падло такое же, но с мозгами в падловском направлении...
думайте, если еще осталось чем....
но у Стругацких были серые - бывает... - нормально все...
между прочим вы единственный кто вспомнил Сругацких....
"Дикие лебеди", "Трудно быть Богом" и много еще всего чего сейчас и не вспомнить...
"Дикие лебеди" я бы и сейчас перечитал - там мозгу отдыха нет.
Что такое борьба с олигархами? Это борьба с экономическим и политическим монополизмом реализуемым посредством коррупции.
Решает ли этот закон задачу? На 1 процент - ровно на столько, насколько монополисты поделятся активами с решалами.
Что-то подобное решали в США 100 лет назад.
Ликвидировали монополизм, заставив образовавшихся монополистов распродать большую часть активив до почти полной ликвидации их влияния на экономику и политику.
Как надо у нас? Принять закон о демонополизации активив естественных моноиполий (облэнерго, облгазы, госземля, госнедра, госвоздух, госсолнце, если угодно) итд. Не больше 5% (3,8,10) одному собственнику. Остальное - продать. Тот кто купит - тоже не более 5% (3,8,10).
Срок - год.
Вот и весь закон.
А нынешний - бурда для качания денег в высокие карманы.