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Венеціанська комісія (213) олігарх (688) Разумков Дмитро (1449) Слуга народу (2545)

Після направлення законопроєкту про олігархів до Венеціанської комісії фракція "Слуга народу" надіслала лист, що вважає це недоцільним, - Разумков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Регламент Верховної Ради не забороняє народним депутатам розглядати законопроєкт, який направлено до Венеціанської комісії, без її висновків.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів в ефірі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не міг не врахувати пропозицію всіх опозиційних фракцій, тому законопроєкт був відправлений до Венеціанської комісії. Далі хотілося б зрозуміти позицію "Слуги народу", тому що я не зрозумів, чи колеги пропонують почекати, коли ми отримаємо висновок (Венеціанської комісії. - Ред.), тоді краще треба формулювати свою позицію, якщо ні, то Регламент Верховної Ради не забороняє нам розглядати законопроєкт, навіть якщо він перебуває на розгляді у Венеціанській комісії", - сказав спікер.

Разумков нагадав, що протягом двох років роботи парламенту депутати двічі ухвалювали проєкти законів, не чекаючи висновків комісії. Йдеться про закони "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" і "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оцінка Венеціанською комісією законопроєкту про деолігархізацію дозволить виявити недоліки і врахувати їх у майбутньому, - Разумков

Разумков вважає, що більшість народних депутатів підтримують законопроєкт "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Деякі з тих, хто підтримує, мають конкретні пропозиції для його вдосконалення. У зв'язку з цим спікер вважає, що висновки Венеціанської комісії тільки переконають нардепів, що вони "все роблять правильно".

Також читайте: Зменшення надмірного впливу олігархів - не порушення прав людини, - Малюська

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
ранее в новостях было, шо венецианская комиссия не одобряет проект, который предусматривает избирательное применение закона к людям разного достатка или там социального положения - кулаков вспомнили...
беню с юзиком почему то нет.....
зеленые тут же на задницу и сели и сладким фальшиво застонали...
венецианская комиссия имела одно на уме, ети зеленые бобики имеют свое и они таки протолкнут етот закон - ето их закон, паликмахтерский.
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14.09.2021 02:09
+7
А причем тут Ахметка или Бородатая бабушка? Они не пойдут в преЗЕденты потому что у них уже есть преЗЕдент которым они рулят!
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14.09.2021 06:45
+5
Разумков розганяє себе власного у піарі абсолютно пропорційно тому пожару, у якому палають з кожним днем більше, сраки у діячів з Банкової
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14.09.2021 02:12
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Без перевода с языка Эзопа на нормальный трудно понять.... что сказал Разумов и что написали Слуги и так далее...биллиберда короче....
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14.09.2021 01:26 Відповісти
ранее в новостях было, шо венецианская комиссия не одобряет проект, который предусматривает избирательное применение закона к людям разного достатка или там социального положения - кулаков вспомнили...
беню с юзиком почему то нет.....
зеленые тут же на задницу и сели и сладким фальшиво застонали...
венецианская комиссия имела одно на уме, ети зеленые бобики имеют свое и они таки протолкнут етот закон - ето их закон, паликмахтерский.
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14.09.2021 02:09 Відповісти
Разумков розганяє себе власного у піарі абсолютно пропорційно тому пожару, у якому палають з кожним днем більше, сраки у діячів з Банкової
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14.09.2021 02:12 Відповісти
Перевод - ''Я не мог не учесть выгодное предложение Рината Лианидыча поэтому законопроект был отправлен в Венецианскую комиссию. Далее хотелось бы посмотреть сколько занесут и какие будут предложения от остальных олигархов''
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14.09.2021 02:18 Відповісти
А причем тут Ахметка или Бородатая бабушка? Они не пойдут в преЗЕденты потому что у них уже есть преЗЕдент которым они рулят!
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14.09.2021 06:45 Відповісти
Не, зебил, ты не понял. Перевод: а настолько ли зорош проект, предложенный бабушкой Беней через своего буратину?
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14.09.2021 09:29 Відповісти
буба вошик тупой напыщеный - там мозгов - 0.000 тысячных.
разумков - другое дело, падло такое же, но с мозгами в падловском направлении...

думайте, если еще осталось чем....
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14.09.2021 04:22 Відповісти
за серыми всегда приходят черные.
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14.09.2021 04:27 Відповісти
"коричневые". Так было у Стругацких
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14.09.2021 06:55 Відповісти
радуеет шо идею вы поняли и да у Стругацких были "серые" - перечитайте...
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14.09.2021 06:59 Відповісти
"Трудно быть Богом"
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14.09.2021 07:02 Відповісти
мне просто казалось, что это коннотация на нацистов
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14.09.2021 09:00 Відповісти
a ето она и была.....
но у Стругацких были серые - бывает... - нормально все...
между прочим вы единственный кто вспомнил Сругацких....
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14.09.2021 09:13 Відповісти
спорить не буду -)))). Я это читал лет 40 назад-)))
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14.09.2021 10:16 Відповісти
ну и я примерно столько же лет назад все ето читал...
"Дикие лебеди", "Трудно быть Богом" и много еще всего чего сейчас и не вспомнить...
"Дикие лебеди" я бы и сейчас перечитал - там мозгу отдыха нет.
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14.09.2021 10:30 Відповісти
...каждый имеет право (с)
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14.09.2021 06:08 Відповісти
А кто то верил что у нас посмеют тронуть хозяев жизни?
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14.09.2021 06:50 Відповісти
Бунт ляльок проти ляльководів)))
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14.09.2021 07:05 Відповісти
Це виходить, що і Розумков за прийняття закону без висновків Веніціанської коміссії, просто перед цим попіарився. Зелень бенівська і медведчуківська добре розуміє, що тільки в такий спосіб вона може зняти з виборів нормальних державників і рейтингових політиків. Тільки в такий спосіб можде закрити рота опозиції і примусити співати оди Гундосу. А на Конституцію Косоворотка sRav з великої горки, у нього хуцпа.
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14.09.2021 08:22 Відповісти
Ясно что для Венецианской комиссии это не закон, а что-то другое. А узеленские ничего лучше написать не могут
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14.09.2021 08:58 Відповісти
Грустная у нас политика. Безграмотная и бесперспективная

Что такое борьба с олигархами? Это борьба с экономическим и политическим монополизмом реализуемым посредством коррупции.

Решает ли этот закон задачу? На 1 процент - ровно на столько, насколько монополисты поделятся активами с решалами.

Что-то подобное решали в США 100 лет назад.

Ликвидировали монополизм, заставив образовавшихся монополистов распродать большую часть активив до почти полной ликвидации их влияния на экономику и политику.

Как надо у нас? Принять закон о демонополизации активив естественных моноиполий (облэнерго, облгазы, госземля, госнедра, госвоздух, госсолнце, если угодно) итд. Не больше 5% (3,8,10) одному собственнику. Остальное - продать. Тот кто купит - тоже не более 5% (3,8,10).

Срок - год.

Вот и весь закон.

А нынешний - бурда для качания денег в высокие карманы.
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14.09.2021 10:08 Відповісти
Разумкова пора самого куда-то отправить. Жалательно в один конец
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14.09.2021 11:32 Відповісти
Точно так-с
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14.09.2021 11:53 Відповісти
этот закон возник в мудрой голове Ермака как поддержка штанов бубочки перед визитом в США, активно пропихали, запугивали запуганных, веселились. гоготали а в сухом остатке -разумков в довольной улыбкой вещает - таки отправили, таки да. Оттуда уже не вернется. Один Медведчук пострадал, но там был только российский след.
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14.09.2021 19:12 Відповісти
 
 