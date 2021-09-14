Безугла заявила, що навіть не знайома з документацією. Неможливо розглядати всерйоз її слова про деталі проведення операції, - Бутусов про роботу ТСК щодо "вагнерівців". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Заяви глави ТСК з розслідування операції щодо "вагнерівців" Мар'яни Безуглої не можна розглядати серйозно.
Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні Безугла заявила, що навіть не знайома з документацією щодо цієї операції. Вона не заслухала керівників цієї операції і тих, хто вирішував питання скасування або перенесення операції. Після цього неможливо розглядати всерйоз якісь її заяви про деталі проведення операції. Людина практично визнала, що не володіє темою. Думаю, що передусім Мар'яна має ознайомитися з текстом допиту двох учасників операції, потім заслухати начальника ГУР МО Бурбу, отримати свідчення інших учасників засідання в кабінеті президента. Зеленський теж має розповісти ... відверто, що там трапилося. Тільки після цього можна робити якісь висновки. Якщо у пані Мар'яни є дані, що операцію провалив якийсь агент КДБ і ФСБ, то я з нею згоден. Я від самого початку про це писав ... Тепер ми маємо з'ясувати хто цей агент ... Нехай український народ дізнається, на якому рівні ці агенти перебувають в українській владі", - сказав Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
- Білет N... Будова печінки. Вірусні гепатити. Значить, так: печінка - це орган, який яражається вірусним гепатитом. А вірусний гепатит - це хвороба, яка уражає печінку. У мене - все
19 січня 2020 р. ·
Я хотів назвати те, що зараз відбувається в державі, зрадою креолів, але і зрадою це не назвеш - вони вірні собі. Настільки різні цінності ми сповідуємо.
Просто начебто існувало два проекти України - український і креольський, які поперемінно брали гору кожного виборчого циклу, починаючи з 1991 року.
А насправді виявилося, що в креолів ніякого проекту не було - вони так маскували свою включеність в проект реанімації імперії, щоб не отримати по рогах раніше свого часу. Причому, не від нас не отримати, а від вашингтонського обкому.
- Було до п'ятого класу... Потім мама дустом вивела.
(із неопублікованих матеріалів інтерв'ю з Мар'яною Безуглою)
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