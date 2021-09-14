Безугла заявила, що навіть не знайома з документацією. Неможливо розглядати всерйоз її слова про деталі проведення операції, - Бутусов про роботу ТСК щодо "вагнерівців". ВIДЕО

Заяви глави ТСК з розслідування операції щодо "вагнерівців" Мар'яни Безуглої не можна розглядати серйозно.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні Безугла заявила, що навіть не знайома з документацією щодо цієї операції. Вона не заслухала керівників цієї операції і тих, хто вирішував питання скасування або перенесення операції. Після цього неможливо розглядати всерйоз якісь її заяви про деталі проведення операції. Людина практично визнала, що не володіє темою. Думаю, що передусім Мар'яна має ознайомитися з текстом допиту двох учасників операції, потім заслухати начальника ГУР МО Бурбу, отримати свідчення інших учасників засідання в кабінеті президента. Зеленський теж має розповісти ... відверто, що там трапилося. Тільки після цього можна робити якісь висновки. Якщо у пані Мар'яни є дані, що операцію провалив якийсь агент КДБ і ФСБ, то я з нею згоден. Я від самого початку про це писав ... Тепер ми маємо з'ясувати хто цей агент ... Нехай український народ дізнається, на якому рівні ці агенти перебувають в українській владі", - сказав Бутусов.

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