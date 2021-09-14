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розслідування (1960) Бутусов Юрій (3140) ПВК "Вагнер" (1476) Безугла (209)

Безугла заявила, що навіть не знайома з документацією. Неможливо розглядати всерйоз її слова про деталі проведення операції, - Бутусов про роботу ТСК щодо "вагнерівців". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Заяви глави ТСК з розслідування операції щодо "вагнерівців" Мар'яни Безуглої не можна розглядати серйозно.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні Безугла заявила, що навіть не знайома з документацією щодо цієї операції. Вона не заслухала керівників цієї операції і тих, хто вирішував питання скасування або перенесення операції. Після цього неможливо розглядати всерйоз якісь її заяви про деталі проведення операції. Людина практично визнала, що не володіє темою. Думаю, що передусім Мар'яна має ознайомитися з текстом допиту двох учасників операції, потім заслухати начальника ГУР МО Бурбу, отримати свідчення інших учасників засідання в кабінеті президента. Зеленський теж має розповісти ... відверто, що там трапилося. Тільки після цього можна робити якісь висновки. Якщо у пані Мар'яни є дані, що операцію провалив якийсь агент КДБ і ФСБ, то я з нею згоден. Я від самого початку про це писав ... Тепер ми маємо з'ясувати хто цей агент ... Нехай український народ дізнається, на якому рівні ці агенти перебувають в українській владі", - сказав Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського не викликатимуть на засідання ТСК щодо "вагнерівців", він - недоторканна особа, - "слуга народу" Безугла

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
"Офигеть"-подумала Марьяна."-Еще что-то читать нужно?А за это отдельно в конверте доплачивать будут?"
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14.09.2021 10:41
+26
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14.09.2021 10:55
+23
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14.09.2021 10:39
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14.09.2021 10:39 Відповісти
У бездумной арбуз вообще зеленый полностью. И внутри. И шансов,что он когда либо созреет нет. Сорт такой
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14.09.2021 10:44 Відповісти
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14.09.2021 10:55 Відповісти
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15.09.2021 03:07 Відповісти
"Офигеть"-подумала Марьяна."-Еще что-то читать нужно?А за это отдельно в конверте доплачивать будут?"
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14.09.2021 10:41 Відповісти
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14.09.2021 18:16 Відповісти
Безугла заявила, що навіть не знайома з документацією.- бутусов, я б на твому місці спочатку перевірив чи ця сосна комісійна знає хоча б половину букв алфавіту.
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14.09.2021 10:53 Відповісти
А після того як зазвучать знайомі "голоса" з белінгкету, які зливають ворогу операцію, то чи попадають деякі члєни ТСК, адміністрації тощо, які блокували виявлення, розкриття ворога під час війни, під дію закону про зраду і диверсію...? А що він ще там поздавав , а тут так охороняють державну зраду , шпигунів??...?В долі, добре платять, чи геть ...бануті на всю голову???
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15.09.2021 07:46 Відповісти
Безугла вже наговорила в майбутньому на справу, зараз черга інших "зелених" забруднитися від зрадників, захищаючи їх від скоєного ними злочину.
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14.09.2021 10:54 Відповісти
Наш шпион КГБ Швец из Америки говорит, что такой мощный слив Зеленским спецоперации говорит о том, что какое нафиг НАТО и особый союзник США.... Он же сольет все секреты НАТО чиста из перепуга перед Кадыркой и Путиным.... даже резидент Козырь не нужен....
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14.09.2021 10:54 Відповісти
Влада каже, що вимагала лукашонку віддати злодіїв - він не віддав, головні телеканали мовчать про це, все, більшого просування по справі не буде
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14.09.2021 10:55 Відповісти
Очевидно же, что партия власти прикрывает ОП. Их задача спустить это дело по тихому. Вангону что скоро эта вселенская ТСК начнет шуметь со всех утюгов о Илловайске или Дебальцево обвиняя Порошенко и Турчинова в сливе
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14.09.2021 11:22 Відповісти
пара-парадуємся на своем веку, красавицам и кубку, счастливому клинку... И шо ? *красавица* не втеме, дует сміється, аж захлинається, хотіли правду нате, і закашляйте. Але осадок таки залишився, Однако. Як казав один грузин з ранньої творчості М.М. Жванецького -Спинним мозгом чувствую, не блондинка.
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14.09.2021 11:33 Відповісти
незнакома
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14.09.2021 12:50 Відповісти
"Слуги",які ходять на ефіри і щось там коментують нагадують студента,який вивчив лишень один білет...І на всі питання відповідають стереотипно...
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14.09.2021 12:56 Відповісти
Як в тому анекдоті:

- Білет N... Будова печінки. Вірусні гепатити. Значить, так: печінка - це орган, який яражається вірусним гепатитом. А вірусний гепатит - це хвороба, яка уражає печінку. У мене - все
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14.09.2021 19:54 Відповісти
Які інтерв'ю можна брати в цієї пітекантропки ? Звідки воно вилізло , хто за них голосував ,людоньки звідки ці недоробки ?!!!
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14.09.2021 13:59 Відповісти
Так воні на "Цензорі" писать перестала! Бо з неї вже давно весь форум регоче як з "пришелепкуватої"!
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15.09.2021 08:49 Відповісти
А зачем ей шо-то там читать? Ее задача отмазать Президента и Косоворотьку, а не знакомиться с материалами дела.
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14.09.2021 16:49 Відповісти
Антон Санченко
19 січня 2020 р. ·

Я хотів назвати те, що зараз відбувається в державі, зрадою креолів, але і зрадою це не назвеш - вони вірні собі. Настільки різні цінності ми сповідуємо.

Просто начебто існувало два проекти України - український і креольський, які поперемінно брали гору кожного виборчого циклу, починаючи з 1991 року.

А насправді виявилося, що в креолів ніякого проекту не було - вони так маскували свою включеність в проект реанімації імперії, щоб не отримати по рогах раніше свого часу. Причому, не від нас не отримати, а від вашингтонського обкому.
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14.09.2021 17:16 Відповісти
Что вы обсуждаете?Посмотрите на это лицо (даже не вглядываясь):правда, чем-то "солнечным" повеяло? То -то... а вы обсуждаете...
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14.09.2021 19:01 Відповісти
Угу...Сразу по лицу видно,что тётка с "тонкой душевной организацией".
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14.09.2021 21:11 Відповісти
"Лицо не обезображенное интеллектом"
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15.09.2021 08:51 Відповісти
Угу..Просто изуродовано образованием.
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16.09.2021 09:08 Відповісти
Позорище. Как там нащёт референдума за импичмент приЗЕ!дента и его кодлы?
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14.09.2021 22:18 Відповісти
Бутусову респект!
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15.09.2021 02:35 Відповісти
- Я здичавіло вибачаюся, Мар'яно, але після ваших заяв щодо спецоперації з "вагнерівцями" складається певне враження... Скажіть, Мар'яно, у вас взагалі в голові щось є?
- Було до п'ятого класу... Потім мама дустом вивела.

(із неопублікованих матеріалів інтерв'ю з Мар'яною Безуглою)
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15.09.2021 03:44 Відповісти
Не "здичавіло" а "несамовито" - так правильно українською! Бо "дико извиняюсь" перекладене українською "око ріже"!
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15.09.2021 08:53 Відповісти
В курсі Це я спеціально, для кумедного ефекту (бо тут навіть не "дико", а "одичало извиняюсь")

Надихнуло шедевром перекладу з сайту alibaba.com

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15.09.2021 11:07 Відповісти
Так вона просто прочитала текст, який написали в офісі ЗЕ. Розслідування не було і не буде, поки зешобло при владі.
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15.09.2021 10:09 Відповісти
 
 